 Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Одинадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- двічі неподалік Красногорівки - з 120-мм мінометів (24 міни);
- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм (загалом 23 міни), а також з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів;
- неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм (5 мін);
- двічі по околицях Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з автоматичного станкового гранатомета.
Українські захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників:
- поруч із населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін калібру 120 мм;
- поблизу Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний окупанти обстріляли позиції ОС зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї.
У відповідь підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.
Вчора, 28 березня, унаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, зазначають у штабі ООС.
ДобрыйЛёня выпустил часть заложников . Старая коммуниста (руЦкая) кононова жополизка так сбрехала.
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