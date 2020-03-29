 Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- двічі неподалік Красногорівки - з 120-мм мінометів (24 міни);

- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм (загалом 23 міни), а також з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

- у районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів;

- неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм (5 мін);

- двічі по околицях Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

- неподалік Опитного - з автоматичного станкового гранатомета.

Українські захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників:

- поруч із населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін калібру 120 мм;

- поблизу Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний окупанти обстріляли позиції ОС зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї.

У відповідь підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

Вчора, 28 березня, унаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, зазначають у штабі ООС.



