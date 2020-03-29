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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів

За минулу добу, 28 березня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки та стрілецької зброї.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- двічі неподалік Красногорівки - з 120-мм мінометів (24 міни);
- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм (загалом 23 міни), а також з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів;
- неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм (5 мін);
- двічі по околицях Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з автоматичного станкового гранатомета.

Українські захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників:

- поруч із населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін калібру 120  мм;
- поблизу Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний окупанти обстріляли позиції ОС зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї.

У відповідь підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

Вчора, 28 березня, унаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, зазначають у штабі ООС.

Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів 01
Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185150
 
 
 Топ коментарі
 
сегодня он выразит хоть какую то озабоченность! помнит он в какой стороне фронт?
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів - Цензор.НЕТ 8209
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Патріоти з одного боку - сєпари і зєбуїни з другого.
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вооруженные формирования Российской Федерации = наемники путина хла
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Шестой год войны ,а у вас «враг» ,называйте конкретно -рашистская федерация , в глазах которой 🤢🤡🐲💩🎪 ваши клоуны видят мир и благодать (не бесплатно )
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сегодня он выразит хоть какую то озабоченность! помнит он в какой стороне фронт?
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Повстанцы Зеленого мародера постреливаютВорог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів - Цензор.НЕТ 2638
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оо, ху#ло нагнетает. наверное что то задумал.
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Ворог учора 15 разів бив по позиціях ОС, застосовуючи 120-мм міномети, поранено двох воїнів - Цензор.НЕТ 8209
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Эта та провокация, про которую вчера говорили все таки была . правда заложники были но стороны ордло.
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Добрый Лёня выпустил часть заложников . Старая коммуниста (руЦкая) кононова жополизка так сбрехала.
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Ливия.
Высокопоставленные командиры Хафтара уничтоженные турецкими дронами и правительственными войсками за последние сутки в ходе ликвидации штаба банды Вагнера в р-не Гашир

Турецкие дроны уничтожили одного из главных заместителей Хафтара генерала Салима Дираг.
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Хорошие новости с фронтов: Ливийцы с турками захватили базу расеях, 6 рашкасамолетов и пленных вань #Ливия | Правительственные войска Ливии при поддержке Турции захватили стратегическую военную базу, в которой дислоцировались наемники военного преступника Хафтара (поддерживаемого Москвой) и ЧВК "Вагнер" (русские террористы).
Ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону войск Хафтара, русские и ливийские наемники бежали, бросив технику и оружие, передает Sham Center (İstanbul, Türkiye).
В результате захвата крупнейшей авиабазы "Al-Watier" протурецким формированиям достались в трофеи: десятки танков и 6 российских самолетов.
На фото: один из наемников ЧВК "Вагнера", попавший в плен к правительственным силам в ходе захвата авибазы "Al-Watier".

Напомню, Россия ведет войну против законного правительства Ливии. Цель Кремля - поднятие цен на нефть на мировом рынке, воцарение очередной марионетки-диктатора и военбаза русских фашистов в Средиземноморье. К счастью, русские вани терпят неудачи.
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