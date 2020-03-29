 У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19

Про це Фукс написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Змушений повідомити вам, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні", - повідомив він.

До посту Фукс додав повідомлення із сайту 061.ua про те, що в Запоріжжі госпіталізовано з коронавірусом чоловіка, який нещодавно прилетів з Ізраїлю.

"Чоловіка госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, стан середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

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Станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків COVID-19. 9 людей померли від цієї хвороби, 5 одужали.