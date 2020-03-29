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 У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19

Депутата Запорізької облради Геннадія Фукса госпіталізували, у нього підтвердили коронавірус.

Про це Фукс написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Змушений повідомити вам, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні", - повідомив він.

До посту Фукс додав повідомлення із сайту 061.ua про те, що в Запоріжжі госпіталізовано з коронавірусом чоловіка, який нещодавно прилетів з Ізраїлю.

"Чоловіка госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, стан середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

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Станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків COVID-19. 9 людей померли від цієї хвороби, 5 одужали.

У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185143
 
 
 Топ коментарі
 
Вот только не надо радоваться и думать что эта зараза берёт только (или в основном) депутатиков и прочую сволочь. Нет - эта братия просто способна пробиться к якобы доступным бесплатным тестам. У депутата Запорожского облсовета Фукса диагностировали COVID-19 - Цензор.НЕТ 7145
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Известный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов в своем блоге пишет о том, что история с VIP-палатами ничего нового не открыла.
Все это знали и знают. Есть VIP-ы и есть холопы. VIP-ы, случайно оказавшись на одном пространстве с холопами, вполне справедливо требуют надлежащих для себя условий.
VIP-ы не будут и не должны лежать на обоссанных матрасах по 5 человек в облезлых палатах, где запах мочи дополняется запахом хлорки. VIP-ы никогда не позволяли себе находиться в таких ужасных условиях. Они об этом заботились, а отличие от холопов, которые 28 лет имели медицину обоссанных матрасов и пальцем не ударили, чтобы самим себе обеспечить человеческие условия.
Холопы 28 лет сознательно соглашались на жизнь в сплошном трэше, куда ни плюнь. Более того, холопы на каждых выборах сознательно приводили к власти VIP-ов.
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О так вот... Кто может пройти тестрование - тот и болеет...Нафик отправляйте тесты обратно в Китай ! Не хочу болеть...!
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Ну желательно было бы отправить его лечится к себе на родину
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Вот это наказание...Там медицина на три головы выше украинской
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они сами себя перехитрили. кстати, Израиль закрыт на вход.
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і шо цікаво разрекламована (їми Ж) ісраілівська медицина неспромоглась виявити.. У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 - Цензор.НЕТ 5491
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Вот только не надо радоваться и думать что эта зараза берёт только (или в основном) депутатиков и прочую сволочь. Нет - эта братия просто способна пробиться к якобы доступным бесплатным тестам.
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Понятно, что эта болезнь берет без оглядки на деньги и статус, просто первая волна - это приехавшие из-за границы, а это заробитчане и туристы, среди которых немало состоятельных. Вторая волна - это те, кто с ними в Украине контактировал - родные, друзья, коллеги по работе. Третья - это заражение других людей заразившимися от прибывших и так далее. Богатые всякие на слуху, потому что о них пишут, вот и на слуху. Простой люд в новостях проходит как еще столько-то заболевших, кому интересно о каждом писать. Другое дело, когда заболел депутат или богач какой-то, сразу в новостях, оттого и создается видимость, что только богатые подхватили. Тут не только кольт уравнивает людей, но и вот такие вирусы. Им все равно, сколько у человека денег и на какой должности он работает. Правда, у богатых больше ресурсов получить лечение, но то уже другая тема.
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такі да! АЛЕ у тих"богообраних" дякуючі їхній хуцпі наразитись на цурес нагоди більше У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 - Цензор.НЕТ 144
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О так вот... Кто может пройти тестрование - тот и болеет...Нафик отправляйте тесты обратно в Китай ! Не хочу болеть...!
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Потому как тесты только для депутатов!
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Известный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов в своем блоге пишет о том, что история с VIP-палатами ничего нового не открыла.
Все это знали и знают. Есть VIP-ы и есть холопы. VIP-ы, случайно оказавшись на одном пространстве с холопами, вполне справедливо требуют надлежащих для себя условий.
VIP-ы не будут и не должны лежать на обоссанных матрасах по 5 человек в облезлых палатах, где запах мочи дополняется запахом хлорки. VIP-ы никогда не позволяли себе находиться в таких ужасных условиях. Они об этом заботились, а отличие от холопов, которые 28 лет имели медицину обоссанных матрасов и пальцем не ударили, чтобы самим себе обеспечить человеческие условия.
Холопы 28 лет сознательно соглашались на жизнь в сплошном трэше, куда ни плюнь. Более того, холопы на каждых выборах сознательно приводили к власти VIP-ов.
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вовік ти мабуть дуже ********* сімашко та жидокамунізьм в цілому? і для тебе є великою таємницею що стан совкової медицини і ДОСІ майже не змінився?? І не 28 років таке у нас а з часу окупації жидокамуняками України У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 - Цензор.НЕТ 2971
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Какая то странная закономерность - заражаемость у них выше а смертность ниже .
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Вот и я о том . Врет нам Зечмолох со своими опарышами .
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Просто депутатов тестируют, когда у них обоняние пропало, а простых смертных, когда они лежат в больнице с пневмонией, не поддающейся лечению после предварительных экспресс-тестов. Статистика - она разная.
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А смысл - тактика лечения одна, толку от того, что ты узнаешь имя вируса, вызвавшего пневмонию. Если, конечно, не согласишься проводить с тобой опыты медикаментами, утвержденными радой.
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Да вот, так. Нефиг шастать по чужим странам в такое время.
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Инфекционные отделения больниц города Запорожья к приему Слуг Народа готовы.
Принесите с собой:
- туалетную бумагу
- парацетамол
- ибупрофен
- белье постельное
- договоритесь о поставке вам специально приготовленной еды

- и, желательно, имейте портативный био-тулает, потому как Слуги Народа к условиям нахождения в районных инфекционных больниц не готовы, и у них может случиться когнитивный диссонанс и даже коллапс

Ну кто же мог подумать, что Европа закроет границы и придется лечиться в Украине. Ну кто же мог представить себе такое.
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парацетамол.. обов'язково!!! щоб швидше звільнити койку
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Поки ви тут своїми ковідами міряєтеся - в кого більший... на Рівненщині у восьми дітей зареєстрували туберкульоз https://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_u_vosmy_ditey_zareiestruvaly_tuberkuloz_247294.html?fbclid=IwAR0b2S767TGD0T3ZgVGaayDmRpnGUyiRziomm4k6ZjD2EjOIelq11Rp7Kz0
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На яхте "Беда" появился третий член команды - грабитель Фукс с украденной скульптурой Венеры.
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Чем этот фукс отличается от остальных заразившихся,что про него надо заметку тискать? То,что он поплакался в Фейсбук ещё ничего не значит. Или он из VIPов? Палату себе уже заказал?
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По меркам Запорожья из VIPов. Бизнесмен даже не из 90-х, а из 80-х. Когда Червоненко был губернатором области, Фукс был его замом. В общем такой себе мини-олигарх областного масштаба.
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в Україні ґубіґнатаґів нема... ПРОСТО НЕ ІСНУЄ!! У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 - Цензор.НЕТ 9444
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Наворовал, сбежал за границу, пересидел там некоторое время, вернулся. У новой власти к нему никаких вопросов нет...
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Мабуть лежить в окремій палаті. Нехай щастить.
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Болеют в первую очередь те, кто вернулся из Европы или с курортов, где много европейцев. Наверняка Фукс ездил отдыхать. Вот интересно, привезенные из Китая ни один не заразился. Все наши погибшие вернулись именно из Европы. Такое чувство, что там заразнее...
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Ну и что вы нам предлагаете пожалеть и посочувствовать этому буржую
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Буржуазі́я (фр. Bourgeoisie, від давньо-фр. burgeis - містяни, від burc, borg - місто) У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 - Цензор.НЕТ 8149 а воно просто злодюжка тимчасово не засуджена
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