 У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19

Про це Фукс написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Змушений повідомити вам, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні", - повідомив він.
До посту Фукс додав повідомлення із сайту 061.ua про те, що в Запоріжжі госпіталізовано з коронавірусом чоловіка, який нещодавно прилетів з Ізраїлю.
"Чоловіка госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, стан середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків COVID-19. 9 людей померли від цієї хвороби, 5 одужали.
Все это знали и знают. Есть VIP-ы и есть холопы. VIP-ы, случайно оказавшись на одном пространстве с холопами, вполне справедливо требуют надлежащих для себя условий.
VIP-ы не будут и не должны лежать на обоссанных матрасах по 5 человек в облезлых палатах, где запах мочи дополняется запахом хлорки. VIP-ы никогда не позволяли себе находиться в таких ужасных условиях. Они об этом заботились, а отличие от холопов, которые 28 лет имели медицину обоссанных матрасов и пальцем не ударили, чтобы самим себе обеспечить человеческие условия.
Холопы 28 лет сознательно соглашались на жизнь в сплошном трэше, куда ни плюнь. Более того, холопы на каждых выборах сознательно приводили к власти VIP-ов.
Принесите с собой:
- туалетную бумагу
- парацетамол
- ибупрофен
- белье постельное
- договоритесь о поставке вам специально приготовленной еды
- и, желательно, имейте портативный био-тулает, потому как Слуги Народа к условиям нахождения в районных инфекционных больниц не готовы, и у них может случиться когнитивный диссонанс и даже коллапс
Ну кто же мог подумать, что Европа закроет границы и придется лечиться в Украине. Ну кто же мог представить себе такое.