EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3985  74
Матеріали за темою:
Все про:Трепак (69) Небесна Сотня (287) Венедіктова (87)

 "Вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку", - сім'ї Небесної Сотні

Громадська організація "Сім'ї Небесної сотні" просить президента Володимира Зеленського повернути Віктору Трепаку керівництво департаментом у справах і "забезпечити можливість продовжити працювати в режимі останнього місяця".

Про це йдеться у зверненні організації у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку і забезпечити можливість продовжити працювати в режимі останнього місяця. Також вимагаємо відсторонити від "справ Майдану" Андрія Любовича, оскільки він був причетний до переслідування активістів під час Майдану 2013-2014 років, у цьому ми бачимо конфлікт інтересів. У разі незгоди - ми вимагаємо відставки Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора", - сказано в повідомленні.

Родичі Небесної Сотні зазначають, що саме за сприяння Віктора Трепака в останні 3 місяці намітилися позитивні зрушення в "справах Майдану". Вони незадоволені тим, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова передала керівництво департаментом "справ Майдану" своєму заступнику Андрію Любовичу.

Читайте також: Гандзюк - Зеленському: "Ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї дочки"

"Андрій Любович під час Майдану був начальником слідчого управління в прокуратурі Дніпропетровської області. Місцеві прокурори брали участь у затриманнях, арештах і притягненні до відповідальності активістів місцевого Майдану", - сказано в повідомленні.

Родичі загиблих майданівців зазначають, що Венедіктова, будучи керівником ДБР, призначила в цей орган одного з адвокатів Януковича Бабікова.

У ГО вважають, що Венедіктова "фактично змінює вектор розслідування "справ Майдану", передаючи кураторство департаментом людині з антимайданівськими поглядами".

Читайте також: "Є всі підстави говорити про кінець утвердження в Україні нової прокуратури", - Трепак

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Вимагаємо повернути кураторство департаментом у справах Майдану Віктору Трепаку, - сімї Небесної Сотні 01Вимагаємо повернути кураторство департаментом у справах Майдану Віктору Трепаку, - сімї Небесної Сотні 02
Вимагаємо повернути кураторство департаментом у справах Майдану Віктору Трепаку, - сімї Небесної Сотні 03
Вимагаємо повернути кураторство департаментом у справах Майдану Віктору Трепаку, - сімї Небесної Сотні 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185142
 
   
 Топ коментарі
 
Так Трепака і зняли, щоб не розслідував.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так Трепака і зняли, щоб не розслідував.
 показати весь коментар
 
 
Трепак 5 лет следил, чтобы уничтожили все улики и при расследовании не вышли сами на себя.
 показати весь коментар
 
Як повернути? Як приватному прокурору? Так інституції приватних прокурорів Зе-влада ще не придумала, хоча генпрокуратуру і приватижувала. А сім'ям Героїв Небесної сотні потрібно шукати союзників і по іншому ставити питання - про відставку всієї діючої влади. Бо саме діючій владі розслідування не потрібне. Ба, більше - для декого з її стовпів воно небезпечне.
 показати весь коментар
 
 
Отличительной чертой "слуг народа" является то, что им абсолютно похрен на народ. Они не лохи, а народ - лохи, 73% - тому доказательство.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский не прокурор - это другая ветка власти!
 показати весь коментар
 
 
Тоді Ще повинен це публічно пояснити і розповісти, що особисто не збирався когось садити...
 показати весь коментар
 
 
С лета 2019 за все, что происходит в стране, несет личную ответственность исключительно Гидрант. У него теперь абсолютная власть в стране, ему и ответ держать.
 показати весь коментар
 
 
Абсолютная власть была у Петра, когда в прокуроры посадил своего кума... "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4802
 показати весь коментар
 
 
Врешь и тупо. Причем сильно тупо. Самой большой фракцией Рады был Народный Фронт, а не ЕС. Это именно у недонаполеона сейчас монобольшинство и абсолютная власть.
 показати весь коментар
 
 
Ты хочешь сказать, что Юрик - это был не кум Порошенка?
 показати весь коментар
 
 
Я хочу сказать, что ты тупо врешь о абсолютной власти Петра. Совсем тупо врешь. Читай в Вики "Каолиция Европейский выбор"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
 показати весь коментар
 
 
Ви вважаєте, що зараз незалежне і справедливе розслідування з дотриманням усіх демократичних норм?
 показати весь коментар
 
 
А ты хочешь опровергнуть заяву Моники зеленской ,Трампу , что ген.прокурор « на 100% его человек» ? За язык 👅 🤡🎪шута никто не тянул
 показати весь коментар
 
 
Так Порох і йшов на постійно компроміси, бо не мав повної підтримки у ВР.
 показати весь коментар
 
 
Та не треба щось доводити цьому Східному Експресу. Зелені не заслуговують на те, щоб витрачати на них час.
 показати весь коментар
 
 
Погоджуюся, але розмова ця більше для всіх. Ось усі і побачили як Експрес перевів стрілки в бік Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
Нужно Портнова назначать куратором внештатным. "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 997
 показати весь коментар
 
 
Он уже сам себя давно назначил самым главным правоохранительной и судебной системах страны.
 показати весь коментар
 
 
Всё в конце концов упрётся в снятие Зебила, тут по другому ничего не решить. Сегодня всем командует этот Недоробок. Снятие Трепака--ЭТО ЛИЧНО ЕГО ИНИЦИАТИВА И ПРИКАЗ. Для снятия Трепака и была специально назначена Дура-Венедиктова. "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3322
 показати весь коментар
 
 
боль и переживания родственников понятны и справедливы.
от только для того, что бы просить Президента надо как минимум его иметь.
пока в наличии есть шмаркля, вислюк, моника, буба - Президента нет.
 показати весь коментар
 
 
Тепер як вирішить зевлада, то так і розслідують та назначать винних.
 показати весь коментар
 
 
как ни противно, но ето очень заметно, шо Украина постепенно превращается в уменьшеную копию казламордии со своими зелеными заморочками.
 показати весь коментар
 
 
Но не в этом случае , вот кого -кого ,а Россию Украина не должна копировать , лучше уж Германию.
 показати весь коментар
 
 
Українців вчергове пошили в дурні. Кіт в мішку виявивсь з російськими рогами. Це стало добре зрозуміло вже пів року тому. Але до деяких не доходить і вони досі "звертаються".

_____________________
Доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові".
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:

"Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6475
 показати весь коментар
 
 
Це було зрозуміло що виборів, але ви вперто не хотіли цьому вірити.
 показати весь коментар
 
 
Щоб ще років десять "розслідували"?!
Потрібно провести справжнє розслідування злочинів "майдану" (та і інших скоєних після 2014 року) і покарати справжніх злочинців.
 показати весь коментар
 
 
Скакуаси можуть розслабити булки - на новий "майдан" печенюшок нині їм ніхто не дасть. "Вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку", - сім'ї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5078
 показати весь коментар
 
Последняя фраза письма убила. Эти ....не понимают, что сделали себя вместе
 показати весь коментар
 
 
То есть не семьи просят, а организация? А, ну понятно.
 показати весь коментар
 
Кожен нарід заслуговує на ту владу, котра його має! Особливо коли цей нарід на 3/4 дебілів.
 показати весь коментар
 
 
Нельзя быть таким наивным и верить Клоуну без образования, который собрался стать королем. Вспомните предвыборную кампанию.
Жаль что прививка от дураков на троне случилась в такое тяжёлое время для Украины.
 показати весь коментар
 
Трепак ще той м...к. Поназначав прокурорів які доять народ та седе сливки збирає, які йому приносять. Розвалив систему, все що можливо та делитат повний. Єдине любить піаритись та втерся в довіру у двох справах. Чистий показушник. Нульовий! Працювали слідчі та опера, а мордашку в новинах висуває трепач! Був раніше такий горбатюк, а тепер став ще один трепач - трепак !!! Нічого не робить трепач, але піаряться !!!
 показати весь коментар
 
Що характерно - оце звернення під тегом "Зеленський - наш презедент"...
Ну-ну...
Галасували - отримай-те!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору