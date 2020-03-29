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Все про:Гандзюк (453) Венедіктова (87)

 Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки

Друзі покійної Катерини Гандзюк стверджують, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова через керівництво Херсонської області намагається змусити Віктора Гандзюка покинути роботу в лікарні і під час карантину приїхати до Києва на зустріч із нею та народними депутатами.

Відповідний запис з'явився на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (Венедіктова. - Ред.) дала команду обласному прокурору Херсонської області терміново везти батька Катерини до Києва на зустріч із нею та народними депутатами. Везти, щоб негайно прикритися ним від критики. Типу, "дивіться, ми зустрічаємося, а значить, все нормально!", - стверджують друзі вбитої активістки.

За словами авторів заяви, Віктор Гандзюк відмовився полишати роботу в лікарні та їхати в Київ і запропонував київським прокурором поспілкуватися зі своїм адвокатом Євгенією Закревською, але ті відмовилися.

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"Попри категоричну відмову покинути лікарню і їхати до Києва вже другий день тривають дзвінки, вмовляння і тиск із боку керівників області. Це неприпустимо!" - сказано в заяві.

Раніше Віктор Гандзюк розкритикував генпрокурора Ірину Венедіктову, звинувативши її у брехні і заявивши, що вона за один день зробила прогрес у справі ще на місяці вперед недосяжним.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

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Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

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Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки 01
Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки 02
Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки 03
Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки 04
Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки 05
Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185140
 
 
 Топ коментарі
 
Ей надо - пусть оторвёт жопу от стула и едет в Херсонскую область
Тоже нам - БЫКУЮЩАЯ КОРОЛЕВА . Пошли повадки рыгов
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Венедиктова конченная коррумпированная мразь.
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Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки



да там все это херсонское кубло нужно сажать
не ошибетесь



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эта нечисть устроил геноцид Украины массовым безкарантинным ввозом заробидчан -впереди катастрофа грозящая превзойти итальянскую
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если порох булочник то представь кто ты?)) червь максимум
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він вааще гетьманом себе проголосив ))) ну який з бариги гетьман?
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ну если с клоуна слепили преза, то с барыги гетьман выдет 100% быть барыгой мозги нужны, а клоуном не обязательно))) разницу чувствуешь?
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Шуты при всех временах считались мудрыми - не надо ля ля
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и ,вообще, чтоб судить о людях .надо достичь их уровня или превзойти их - не думаю, что кто-то из вас достиг уровня одного из обсуждаемых
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СУКИ ЗЕЛЕНЫЕ,ВМЕСТЕ С ОМАНСКИМ ОСЛОМ,ДОВЕЛИ СТРАНУ ДО РУЧКИ !!!!!!
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Довел ее народ, который в ней живет с незабымлемных времен...
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Не треба наговорювати на презедента. Адже він посадив Венедиктову в крісло прокурора і ще багато різних корисних посадок.
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яке взагалі Генпрокурор має відношення до справи по вбивству Гандзюк? І що вона взагалі може зробити щодо такої справи? Або Венедиктова не при своєму розумі, або то все брехня.
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І коронавірус теж брехня. І падіння ВВП ше до початку пандемії також брехня. Правду у нас лише Бубочка віщає.
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Мабуть справа Гандзюк має ще складові, які хочуть сховати. Дуже непроста справа.
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та не..., там все просто, и все все знают...., просто "ворон ворону глаз не выклюет".....
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Саме так, що ворон ворону не виклює ока. Але це якраз і є дуже складно, бо у таких умовах не хочуть свідчити.
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Як на мене, там просто дехто вже взяв гроші. І відмотати назад не може з причини начебто "пацанськиз понять".
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Це теж, а ще мабуть багато хто пов'язаний у цьому брудному бізнесі.
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Як казав один герой:
-"Сядут усе"! Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки - Цензор.НЕТ 354
Маюна увазі,зешоблу
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Венедиктова конченная коррумпированная мразь.
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В тім то і справа, що не "кончена", а жива, здорова і непогано себе почуває. Знаєте, таких цинічрих негідників серед жінок я пригадати не можу отак відразу. На думку тільки літературна Міледі" з" Трьох мклкптерів" приходить.
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Вибачте, забув. 😊 Бабця якось у тінь відійшла. Вірніше - у засаду. Надіється не лише епідемію пережити, а й владу підібрати.
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та ладно, не припомнишь... на вот тебе на вскидку: ленкабандаренка, лукаш с сексуальным глазом в сторону, натаха королева... боюсь вызвать дух аньки герман с иннкой Б... мало?
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😞 Вибачте, але ці персони з іншого життя. Я їх викреслив, як страшный сон. Тому і не зміг одразу згадати.
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За тягою до афер та авантюр Бабавуля на голову вище Міледі .
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З тим погоджуся. Але на захист бабЮлі можу сказати, що вона не така кровожерлива, як Міледі. 😊
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по версії соєвих )
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Ей надо - пусть оторвёт жопу от стула и едет в Херсонскую область
Тоже нам - БЫКУЮЩАЯ КОРОЛЕВА . Пошли повадки рыгов
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жопа + стул = генпрокурор.
оторвалa? - уже только жопа без стула, а значит и не генпрокурор.
поетому нет, не оторвет и никуда не поедет.
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Давно уже пошли повадки рыгов. Только зебилам всё божья роса.
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эта кодла до сих пор уверена, что Украина населена глухо-немо-слепыми.....
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что ни делает дурак, всё он делает не так.
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Зачем уговаривать, если можно просто вызвать повесткой?
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Повестка, как свидетелю! Петро в курсе...
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ей не это надо. а обвинение в фейковом вызове в качестве свидетеля ей не нужны.
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Eastern Express тому, що з батьком Гандзюк хочуть домовитися, а інакше будуть говорити з адвокатом.
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Оце питай у Венедиктової і читай, що в вище написав.
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негодяйка хочет расследовать убийство!
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Порохоботам не угодишь! Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки - Цензор.НЕТ 5736
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петесоси сруться від одного її вигляду - булочник в небезпеці
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Убийцы кореши Бенедиктовой, вот она и давит, на старичка, чтобы он умерил свою прыть.
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а почему бы и не приехать? что здесь такого?
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малолетка дурная, обоснуй почему ему нельзя ехать к прокурору? он уклоняется от правосудия? или ты баран решил кто имеет право на правосудие а кто нет?))))
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Дебил не Черниговский не оскорбляй людей,По какому закону он должен туда ехать? Назови зедебил.
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Карантин !!!Все должны сидеть ,по своим городам .Или там в Киеве ,забыли об этом ?А врачи, выполнять свои прямые обязательства ,на рабочим месте во время эпидемии.Или они хотят что бы он ,по дороге заразился .Тогда понятно, Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки - Цензор.НЕТ 3579 почему они так настаивают
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ВЫ ДАЖЕ И НЕ ЗНАЕТЕ СКОЛЬКО ЗАРАЖЁННЫХ НА УКРАИНЕ. Есть люди которые не чувствуют ни какие симптомы , НАЗЫВАЮТСЯ РАЗНОСЧИКИ,ЭТО КАЖДЫЙ 10 БОЛЬНОЙ ДАЖЕ И НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОН БОЛЬНОЙ.А Они хотят ,что бы он ,ехал .Полно полицейских больных ,потому что ,не имеют хорошую защиту или пренебрегают ею пользоваться
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фраза "НА УКРАИНЕ" чітко вказує звідки ти це скопіювала..... тільки питання - свідомо, чи за власною тупістю?
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Я ніколи і нічого не копіровала.І якби не короно вірус ,то би не почала читати новини на Цензорі .Була у Львові і не найшла в аптеці маску 10 березня ,А в Єпіцентрі мені сказали що респіратори ф3 скуплять один чоловік по 300 штук .Ото ді мене це Насрало як кажуть Чехі .Куда вони дивилися коли контрабандисти вивозили з України Респіратори .
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Якщо я не помиляюся ,нас в школі вчили писати : в Україні а не на Україні .Але коли ти пишеш з роботи коли ти на обіді то навіть не слідкуєш граматичні помилки .Тут такі граматиків багато , хоть насмілюся коли їх читаю 😊😷
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Венедиктову надо гнать ςραной метлой из прокуроров.
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Кто ж её прогонит? Раньше думать надо было.
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А пам'ятаєте як на стадіоні було: Чому вбивці Катерини Гандзюк досі на волі!!!!???
Зеля, так чому вбивці Катерини Гандзюк досі на волі?
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Колишні друзі та "друзі" померлої Гандзюк, які в брехні і політиканстві вже не поступаються фСБ(у)шникам, мєнтам і плокулолам. Давно вже буквально ВСЕ навколо вбивства Гандзюк перетворено на політику, та й починалось як політика, а юридичний аспект справи нікого не цікавить, від "друзів" до останнього кривоохоронця. В принципі, як завжди.
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Використали горе батька, перед виборами. Влаштували гучні акції, як зі "свинкрчувами". Домоглись свого. Тепер зливають. Ну не саждяти ж, насправді, своїх підкацапників та корупціонерів
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Трепак - чужерідне тіло в олігархічній владі України. Підозрюю, що його участь в роботі генпрокуратури була чисто кар'єрна. Він мітив на пост Генерального.
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Помилка Майдану що не зачистила прокурорів, судів, ригів, корупціонерів, п'ятої колони зразу і жорстоко. Ось і отримали РЕВАНШ МАЛОРОСІВ. ПОЧИНАТИ ТРЕБА СПОЧАТКУ І НЕ ДОПУСКАТИ МИНУЛИХ ПОМИЛОК.
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вот и я за это все время пишу . что надежды рушились в 2004 и в 2014 , а дальше следствие .Чего возмущаться ?
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Виноваты во всем -президенты ! Они рвались с них и спрос за все и всех говен . что делаются в стране . за косяки времени Пороха отвечает Порох и никто более , за каденцию. Зе .только Зеленский . Оба двоешники засранцы .
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походу, венедиктова похлеще курва, чем пшонки и шокины с кузьмиными вместе взятыми, у ней на харе это написано..зеля жги дальше, через пару недель может опять заменит
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