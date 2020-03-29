 Генпрокурор Венедіктова тисне на батька Катерини Гандзюк, - друзі вбитої активістки

Відповідний запис з'явився на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (Венедіктова. - Ред.) дала команду обласному прокурору Херсонської області терміново везти батька Катерини до Києва на зустріч із нею та народними депутатами. Везти, щоб негайно прикритися ним від критики. Типу, "дивіться, ми зустрічаємося, а значить, все нормально!", - стверджують друзі вбитої активістки.

За словами авторів заяви, Віктор Гандзюк відмовився полишати роботу в лікарні та їхати в Київ і запропонував київським прокурором поспілкуватися зі своїм адвокатом Євгенією Закревською, але ті відмовилися.

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"Попри категоричну відмову покинути лікарню і їхати до Києва вже другий день тривають дзвінки, вмовляння і тиск із боку керівників області. Це неприпустимо!" - сказано в заяві.

Раніше Віктор Гандзюк розкритикував генпрокурора Ірину Венедіктову, звинувативши її у брехні і заявивши, що вона за один день зробила прогрес у справі ще на місяці вперед недосяжним.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

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Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

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