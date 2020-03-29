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 Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА

Жінці було 58 років. Раніше у неї підтвердили коронавірус.

Про це написав у фейсбуці глава Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 19:00 померла жінка. Вона з тих пацієнтів, за якими були позитивні результати тестів лабораторії. 1962 року народження, жителька с. Тинне. Висловлюю співчуття рідним", - написав він.

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 22:00 суботи, 28 березня, в Україні підтверджено 356 випадків COVID-19. За весь час поширення коронавірусу на території нашої країни від нього померли 9 осіб, одужали п'ятеро.

Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185139
 
 
 Топ коментарі
 
Скупили умалешенные ЗЕдибилы,
Такие же как Зеленский и Трам,два лаптя.
Те кто голосовал за ЗЕнедоноска ,мажтесь зеленкой,мы хоть увидем сколько вас идиотов на самом деле.
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Антивсепропальщик/Антипопуліст

Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....

висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього пиздецю НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев
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Скільки ще зелень коломооманська буде наживатись на COVID-19 ???
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Китайские ученые дали прогноз,до середины июня и вирус пойдет на спад.
ЗЕкоманде нужно успеть нажраться.
Шмыгаль себе мерседес МАТИЗ 350 за 3 ляма уже приобрел.
Все у него ХОРОШО.
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Антивсепропальщик/Антипопуліст

Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....

висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього ******* НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев
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І таке є, як і серед усіх українців. Але є і ті, хто так не думає. Не треба всіх медиків під одну гребінку. Кожен відповідає за свої дії та вибір.
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Алі, я просто скопіювала пост іншої людини.
Цьому чоловіку і його дружині траплялися якраз чомусь саме такі персонажі.
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Бо саме таких більшість. Мені минулого року одна стара холєра на спину плюнула після суперечки. За Вовіка дупу рвала.Став, подивився на неї- безвихідь. Був би мужик, та молодший- в вухо дав би. А стара баба за 70- ну що я їй зроблю?
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Треба було прослідкувати куди вона жити пішла,а пізніше...
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О, вона тепер кляне свою лиху долю і Голобородька, котрому повірила. Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА - Цензор.НЕТ 2939
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Dyson has designed and built an entirely new ventilator, called the "CoVent," since founder James Dyson received a call 10 days ago!!!! from UK Prime Minister Boris Johnson. "This new device can be manufactured quickly, efficiently and at volume,"

Вот это называется ...результат!!! 10 дней и ...все готово к выпуску ИВЛ....
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Правду говорили мне 15 лет назад .БЕГИИИИИ Ничего ХОРОШЕГО НА УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ...ЛЮДЕЙ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ .ПРИЕХАЛИ З ИТАЛИИ ИЛИ ПОЛЬШИ И ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ .ШЛЯЮТСЯ ПО МАГАЗИНАМ И ЦЕРКВЯМЬ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА ПУСКАЮТ
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И ЗАРАЖАЮТ ЛЮДЕЙ ,А БЛИЗКИЕ ,СОСЕДИ УМИРАЮТ
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А привезли заразу оттуда, куда ти сбежала... Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА - Цензор.НЕТ 2604

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От меня не привезли пока🇺🇦😊В Чехии нету ,ни одного заражённого украинца,
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