 Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА

Про це написав у фейсбуці глава Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 19:00 померла жінка. Вона з тих пацієнтів, за якими були позитивні результати тестів лабораторії. 1962 року народження, жителька с. Тинне. Висловлюю співчуття рідним", - написав він.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 22:00 суботи, 28 березня, в Україні підтверджено 356 випадків COVID-19. За весь час поширення коронавірусу на території нашої країни від нього померли 9 осіб, одужали п'ятеро.
ЗЕкоманде нужно успеть нажраться.
Шмыгаль себе мерседес МАТИЗ 350 за 3 ляма уже приобрел.
Все у него ХОРОШО.
Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....
висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього ******* НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев
Цьому чоловіку і його дружині траплялися якраз чомусь саме такі персонажі.
Вот это называется ...результат!!! 10 дней и ...все готово к выпуску ИВЛ....