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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

Командування Об'єднаних сил (ОС) із розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян і в разі виникнення важливих життєвих обставин дає дозвіл на перетин лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Зокрема, цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень.

Переважно підставами для пропуску громадян були важкі хвороби батьків, смерть рідних і необхідність возз'єднання сімей. Однак представники незаконних збройних формувань РФ вважали, що такі обставини не є вагомими, і не пропускали людей далі.

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Командування ОС рекомендує громадянам утриматися від поїздок через лінію розмежування без петреби.

За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, з 16 березня у зв'язку з карантином через КПВВ на Донбасі пропускали тільки в один бік.

З 22 березня пропуск людей і авто через лінію розмежування тимчасово призупинено на невизначений термін. Однак у разі критично важливих життєвих обставин командувач ООС може приймати окремі рішення щодо пропуску громадян через лінію розмежування.

27 березня на КПВВ "Станиця Луганська" окупанти завернули 7 осіб, протримавши їх до пізнього вечора.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185138
 
 
 Топ коментарі
 
...это называется ползучая оккупация...так кацапье, по тихой грусти, превращает линию разграничения в границу... За неделю через КПВВ на Донбассе на выезд пропустили 120 человек, но оккупанты заворачивали людей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5287
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Пускай Сивоха проводником устроится, поможет людям.
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Цинічні біндери хочуть заразити маладиє ріспублікі вірусом. Нє вьійдєт?
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...это называется ползучая оккупация...так кацапье, по тихой грусти, превращает линию разграничения в границу...
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Так заворачивали ( во что то )или разворачивали (куда то ) ?
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Нікчемний переклад -- замість ЗАВЕРТАЛИ -- "загортали". Тьфу!
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Пускай Сивоха проводником устроится, поможет людям.
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А що правильного? Правильно було б якби сюди не впускали. Бо ця вата ще й заражена може бути.
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Нехай Сивоха краще йде до Вєрки Сердючки, бо їй бракує "папи".
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А ніхто не подумав, що тих кого завернули, треба на обсервацію? Бо ті уйопки можуть запросто заразить За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5525
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