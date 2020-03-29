 За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Зокрема, цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень.

Переважно підставами для пропуску громадян були важкі хвороби батьків, смерть рідних і необхідність возз'єднання сімей. Однак представники незаконних збройних формувань РФ вважали, що такі обставини не є вагомими, і не пропускали людей далі.

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Командування ОС рекомендує громадянам утриматися від поїздок через лінію розмежування без петреби.

Нагадаємо, з 16 березня у зв'язку з карантином через КПВВ на Донбасі пропускали тільки в один бік.

З 22 березня пропуск людей і авто через лінію розмежування тимчасово призупинено на невизначений термін. Однак у разі критично важливих життєвих обставин командувач ООС може приймати окремі рішення щодо пропуску громадян через лінію розмежування.

27 березня на КПВВ "Станиця Луганська" окупанти завернули 7 осіб, протримавши їх до пізнього вечора.

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