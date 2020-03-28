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Все про:митниця (696) реформи (1863) Нефьодов (167) Державна митна служба (22)

 Майже 20 затриманих і двоє засуджених, - Нефьодов розповів про покараних за його каденцію нечесних митників

За час каденції голови Митної служби Максима Нефьодова затримані десятки нечесних митників.

Про це він сказав у програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Було, здається, лише два випадки, коли провина була доведена, і хтось таки отримав цей вирок".

"Але якщо казати про затримання, якщо казати про ті справи, які відкриваються, то якраз активна співпраця з ДБР, СБУ, з Нацполіцією призводить до того, що тільки за цих 100 днів роботи таких випадків вже було майже 20", – сказав Нефьодов.

"Я ще раз кажу, що я не пишаюся цим. Я не хочу займатися тим, аби тільки вичищати когось у своїх рядах або, тим паче, впадати у неправильну риторику про те, що всі митники є погані. Це точно не так. Я перший, хто готовий захищати сумлінних і патріотичних наших працівників. Але з тими, хто не розуміє ні натяків, ні безпосередніх  команд і думає, що все буде продовжуватися так, як і раніше, не тільки будемо прощатися, але й сподіваюся, що ці люди будуть сидіти", – наголосив він.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року в Україні розпочала свою роботу "Нова митниця". За словами її голови Максима Нефьодова, за перші 100 днів звільнені 500 найбільш одіозних митників, запрацювали 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному, з'явилась онлайнова система скарг, онлайн-калькулятор розрахунку вартості розмитнення авто, проведено перший відкритий електронний аукціон через Prozorro.Продажі, ДМСУ відновила співпрацю з донорами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митники мають отримати чітке роз'яснення, як їм діяти з товарами медпризначення під час пандемії, щоб не потрапити до в'язниці, - радник міністра фінансів Макаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185137
 
 
 Топ коментарі
 
Да там все 99,9% таможенников - коррупмированные.
Можно подумать, кто то из таможенников честно живёт лишь на одну зарплату.
Достаточно посмотреть на дома таможенников, что бы понять чем они занимаются на границе.
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Відомо, що вся митниця корумпована, а не окремі митники. Якщо міняти, то міняти всіх починаючи з голови цієї служби.
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Значит -0. А должно быть от 2000 человек , как минимум .
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Да там все 99,9% таможенников - коррупмированные.
Можно подумать, кто то из таможенников честно живёт лишь на одну зарплату.
Достаточно посмотреть на дома таможенников, что бы понять чем они занимаются на границе.
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Извините, но придётся подкорректировать Ваш коммент ,а конкретно предложить заменить слово "дома" на "замки" Майже 20 затриманих і двоє засуджених, - Нефьодов розповів про покараних за його каденцію нечесних митників - Цензор.НЕТ 1068
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Всё очень просто и не надо нам пудрить мозги и вешать лапшичку . Так как по определению и обстановке там честных не может быть в настоящее время, то и количество осуждённых очевидно должно совпадать с количеством тамошних работников Почти 20 задержанных и двое осужденных, - Нефьодов рассказал, сколько нечестных таможенников наказали за время его работы - Цензор.НЕТ 2202
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А отого,що заднім числом (типу до заборони) маски в Іспанію випустив,-вже покарали ?
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Ні звичайно.. А податків вони зних заплатили-задекларуваваши ціну за штуку в 1,8 гривні.
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Відомо, що вся митниця корумпована, а не окремі митники. Якщо міняти, то міняти всіх починаючи з голови цієї служби.
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Вообщем всем ремня дать по взрослому, короче решётки им и клетчатого неба
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До чого тут ремінь? Нема чого вам писати?
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Если с юмором не дружите и очевидно было тяжёлое детство в "дружбе" с папиным ремнём ,что и заметно во многих ваших грустных постах ,где вы зачастую выглядите как патриот - нытик ,c однообразной оценкой событий, больше писать вам ни буду ,Аli-73%
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До побачення троль. Особливо порадів за вас, коли мене ви приписали до своїх дебільних 73 відсотків. Просто в спам.
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Ну всё надеюсь прочитал и выводы сделал, совершенствуйся и побольше позитива и запишись к экстрасенсу
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Значит -0. А должно быть от 2000 человек , как минимум .
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Майже 20 затриманих, чи 20 майже затриманих? Переставлені слова повністю міняють значення. А тепер по суті. Знаючи, яка кількість митникія, а їх справді тисячі, можемо констатувати, що виявлено якийсь смішний відсоток. Якщо вважати, що решта - чесні, то можна починати вірити у діда мороза.
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я тут колись писав-що сплюндрувавши зовнішню політику-зеля візьметься за внутрішню. він і взявся..
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Та взявся, бо акторська душа потребу бути на видно і і отримувати оплески, а на зовнішній сцені ловити вже нічого. Одне тішить, що і на внутрішній скоро теж ловити буде нічого. І тоді на внутрішню політику прийде свій, внутрішній Єрмак, або ж з тіні вийде Аваков.
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Куди воно полізло?Сиділо б собі в кварталі і гигикало разом із отарою нашою.. Беня таки доведе його до цугундеру.
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мдааа.. такими темпами очищать таможню можно до ********** дня... пилять .. да все на таможне знают кто берет как берет и т.д.... нефедов - включай детектор лжи и вперед. и да садить нужно через день и лет так на 50, а то вы тех двух посадили годика на три через год на амнистию, да еще скорее всего на поселении гдет о , в санатории отправили!... нахрена нам это создание видимости !?
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Было, кажется, только два случая, когда вина была доказана..

То есть таможенная служба - самая честная в мире? На много тысяч работников только двое нехороших.. Остальные - герои труда... А вроде клоун обещал что-то улучшать в стране... Не? Не до того уже...
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Их там около 10 тыс и только единицы не греют лапу. 20 человек это ничто...
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Після продажу масок не хочу і чути про ''досягнення'' Нефьодова. Зелені - великі майстри розмовного жанру.
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20 - это те, которые скрысятничали и правильно не отстегнули
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