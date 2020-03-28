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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
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 РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця

Російська Федерація намагається використовувати пандемію коронавірусу для скасування санкцій.

 Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця написав у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія в ООН намагається використати пандемію для скасування санкцій. Санкції проти Росії вводилися не через коронавірус, а через грубе порушення Статуту ООН та інших норм МП. Вони ніяк не обмежують гуманітарну допомогу, за яку так розхвилювалися в Кремлі", - підкреслив Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця 01

Як повідомляє Укрінформ, Росія запропонувала Генасамблеї ООН прийняти так звану "декларацію про солідарність" в боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони введені не під егідою Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів країн "Групи 20" зняти санкції, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185136
 
 
 Топ коментарі
 
Наглость путиноидов просто зашкаливает: при этом большевистские ублюдки не пропускают транзитом гуманитарные медпрепараты для Украины, недавно опять воровали украинский газ возле Одессы, прикрываясь кораблем с бурятской солдатней...
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
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Pavel Pryanikov@netovetz





В Карелии создали петицию, призывающую не пускать москвичей в республику в течение нерабочей недели, ее уже подписали 42,5 тысячи человек
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карелия, вроде бы, официально закрыта до 1 июня. водники там с ума сходят. майские с белой водой, а возможно и всё лето накрылось.
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Что за странный текст? Молитва какая-то москальская?
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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Орда официально обратилась к США с просьбой о об оказании помощи продовольствием,пишут американские сайты.Всё у них блеф!Плешфюрер блефует неустанно.Полез в Италию,чтобы через неё пробить брешь в санкциях.
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Продовольствие - это не только пшеница.Армия голодает.
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Наглость путиноидов просто зашкаливает: при этом большевистские ублюдки не пропускают транзитом гуманитарные медпрепараты для Украины, недавно опять воровали украинский газ возле Одессы, прикрываясь кораблем с бурятской солдатней...
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
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Почалася нова світова війна.
Або світ замочить *****, або ***** замочить світ своїм коронавірусом.
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Пусть тратят деньги на такие пиары. А итальянские фашисты в правительстве, даже на смертях своих сограждан заработать не брезгуют
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Ви правильно кажете: вони мають право жити у своїх країнах як вважають за потрібне, аби до нас не лізли.
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Посилай цих "німців" на....
Це якраз ті пройдисвіти, які сприяють розповсюдженню коронавірусу, який придумали в как-цапстані.
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Та йди ти накуй: я живу у своїй країні, а ти, шванце?
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Они пытаются добиться отмены санкций за захват Крыма и Донбасса, при этом внаглую захватывают газовое морское месторождение в Одесской области.
Слов нет
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А до чого тут Німеччина, яку ти представляєш?
Ти в курсі, що ми тут обговорюємо?
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Я-то как раз по теме написал, в отличие от тебя. Перечитай пожалуйста еще раз статью и мое сообщение и постарайся найти связь.
Спасибо и всего доброго.
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Що ти забув на українському форумі, как-цапо-мовний?
Якщо ти німець, пиши для німців.
Якщо ти как-цап, пиши для как-цапів.
Що ти тут забув?
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Вони їх захопили вже 6 років тому. Чому тільки зараз питаєте?
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Погуглите. На этой неделе они захватили новое месторождение
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Можем выйти в Вайбер.Если ты из Германии,я принесу публичные извинения😂🌷Ок?😂
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Я є народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жити-права не питаюсь.
Щоб жити - пута розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Московіє! Мене ти… «визволяла» ,
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!

Ти думаєш- тобою я з'їдаюсь? -
Тож подавись і - долілиць в траву...
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
Без тебе проживу!

Я є народ, якого Правди сила
Ніким звитяжена ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Сини, жовто-блакитні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,-
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ідіть батькам на допомогу й жінці,
Людей покваптесь визволять!

На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!

І хоч в Руїні я - я не схиляюсь,
Переборю її - і знову оживу!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Із ран - нове життя заколоситься,
І цим весь світ ми будем дивувать:
Який народ! Яка земля! Столиця! -
Ну як тут, Боже, не співать?

Так, сяю я , і крила розгортаю,
своїх орлят на батьківщину зву...
Я стверджуюсь, перемагаю,
і я - живу.

Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять комбайни в житі,
заводи - наші - загудуть...
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Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять комбайни в житі,
заводи - наші - загудуть...

Я до життя людського повертаюсь,
Я щастя прагну, тож кайдани - рву!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Я є народ, якого Правди сила
ніким поборена ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Павло Тичина, " Московіє, твій дух осатанів"
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Российская Федерация пытается использовать пандемию коронавируса для отмены санкций.Источник: https://censor.net.ua/n3185136

Всё очень просто и понятно Не надо было нападать на соседние государства, ну а эрэфовские дятлы в начале вляпались в гавно , а потом подумали ,ну в прочим им не привыкать
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Це логічно, що рашка намагається зняти санкції.
І було б логічно якби Кислиця не лише констатував факти, але день і ніч думав як ще вліпити рашці побільше санкцій. Навіть під час пандемії.
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Русня играет на всём. Можно не сомневаться, что уж зебилов переиграют и на вирусе.
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Прислушивись к российским властям о пользе санкций и в связи с эпидемией коронавируса, предлагаю помочь России введением санкций на Газпром и Роснефть!
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Так они уже введены арабами. Правда не факт, что арабы победят в ценовой войне.
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Uze raska otkazalas Venesulskoj nefti izza sankciji.Prodajiot tam biznis
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Это как раз свидетельствует в её пользу. В США США свой нефтебизнес продают. Дураков сейчас мало.
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А нам зебіли доводять, що санкції не впливають на росію, тому треба створювати з терористами Консультативну групу.
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V raske trudno teper masovoje uvolnenyje liudej i zarplati urezajet na 30%,no eto ne znacyt sto sankciji im nado sniat,kak raz ecio nado vesti novyje sankciji РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця - Цензор.НЕТ 479
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кацапы опять дурака включили, вернее даже сейчас его не выключили...
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Да, санкции больно бьют по экспорту из росии тех товаров которые они производят больше всех в мире - калаши, яды, удавки, детские игрушки начиненные взрывчаткой - короче всё что проклятая грязная сатанинская ублюдочная русомразь может экспортировать кроме ворованой нефти
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Мы просто мало знаем.
"11.02.2020 Новосибирский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl (портфельная компания «Роснано») вывел на производственную мощность вторую установку по синтезу графеновых нанотрубок - Graphetron 50. Первая установка Graphetron 1.0 начала работать в 2014 году. Суммарная мощность двух линий составит 75 т в год, с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год. Теперь компании принадлежит более 90% всех мировых мощностей по производству графеновых нанотрубок. Основными заказчиками продукции выступают производители различных видов пластиков, композитных материалов, резин, литий-ионных аккумуляторов, а также химические концерны. Порядка 90% графеновых нанотрубок идет на экспорт в Китай, Японию и страны Европы. Свою продукцию компания поставляет под брендом TUBALL".
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Спорим, наши зебилы всё сделают, чтобы спасти парашу от санкций.
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Так кілька годин тому вони мені доводили, що і раніше влада напряму домовлялася з терористами і вважала їх рівними Україні. При цьому не хочуть говорити, що створення Консультативної ради є кроком до визнання ОРДЛО як держави. Далі зняття санкцій з росії
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RUS в CORON ovi , он же CORON ovi RUS , он же пуйло, он же...его и ... и он же ...от него и ...
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