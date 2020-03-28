 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Скороход, коли у неї піднялася температура до 38, стало ломити тіло і дуже заболіла голова, вона поїхала до лікарні.

"Там в інфекційному (!!!) відділенні зустріли мене в одноразових масках і мед халатиках. Подивилися, послухали - сказали, що не воно. Попросила зробити тест, відмовили, пославшись на те, що тести тільки якщо 100% симптоми, відправили за можливою причиною до хірурга, той фахівець грамотний дуже, все перевірив, в т.ч і кров, і все-таки порадив зробити тест. Але інші лікарі це рішення не підтримали і тест не витрачали", - написала Скороход.

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Наступного дня стан нардепа погіршився - вона перестала відчувати запахи. Скороход подзвонила в лабораторії, в яких роблять аналіз, але там сказали, що мазок може взяти тільки швидка. Диспетчер швидкої, на її слова, відповіла, що це не їхня компетенція, і порадила дзвонити сімейному лікарю. Номер телефона сімейного лікаря депутат не знала.

"Користуюся, як всі вважають, заповітною фразою " я народний депутат", кажуть, передзвонить головний на зміні. Передзвонюють ... і мені пропонують поїхати в інфекційку в Білу Церкву. Я кажу: вони тести ПЦР роблять?- ні, тільки експрес, але це все, що ми можемо", - написала нардеп.

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За словами Скороход, порадившись зі знайомими лікарями, вона вирішила звернутися в Олександрівську лікарню.

"Тут уже посвідчення подіяло (скористалася, не приховую), зробили експрес-тести на грип та Covid 19, - негативні. Але відразу попередили, експрес-тест неточний, і результат показує на 5-10 день симптоматики. Просила ПЛР, але рішення про його проведення приймається щоранку на нараді лікарів (нарада за тест). Також дізналася, що ПЛР бере приватна клініка "Добробут" при виклику невідкладної допомоги, що я, власне, і зробила. Причому, сам тест безкоштовний, оплачуєш виклик і захисні костюми парамедиків", - написала Скороход.

"Щоб здати тест, мені знадобилося: 2 дні, посвідчення нардепа (а як бути тим, хто його не має? До речі, досі соромно за користування) і 4100 грн за виклик "Добробуту", а що робити тим, у кого їх немає?" - запитує депутат.

Нагадаємо, раніше Анна Скороход повідомила, що у неї підтвердили зараження коронавірусом.





