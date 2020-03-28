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Все про:депутат (1153) карантин (1437) Скороход Анна (27) COVID-19 (2329) коронавірус (982)

 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус

Позафракційний нардеп Анна Скороход розповіла, як 2 дні намагалася здати тест на коронавірус, скористалася депутатським посвідченням і в кінцевому підсумку зробила тест в платній клініці.

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Скороход, коли у неї піднялася температура до 38, стало ломити тіло і дуже заболіла голова, вона поїхала до лікарні.

"Там в інфекційному (!!!) відділенні зустріли мене в одноразових масках і мед халатиках. Подивилися, послухали - сказали, що не воно. Попросила зробити тест, відмовили, пославшись на те, що тести тільки якщо 100% симптоми, відправили за можливою причиною до хірурга, той фахівець грамотний дуже, все перевірив, в т.ч і кров, і все-таки порадив зробити тест. Але інші лікарі це рішення не підтримали і тест не витрачали", - написала Скороход.

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Наступного дня стан нардепа погіршився - вона перестала відчувати запахи. Скороход подзвонила в лабораторії, в яких роблять аналіз, але там сказали, що мазок може взяти тільки швидка. Диспетчер швидкої, на її слова, відповіла, що це не їхня компетенція, і порадила дзвонити сімейному лікарю. Номер телефона сімейного лікаря депутат не знала.

"Користуюся, як всі вважають, заповітною фразою " я народний депутат", кажуть, передзвонить головний на зміні. Передзвонюють ... і мені пропонують поїхати в інфекційку в Білу Церкву. Я кажу: вони тести ПЦР роблять?- ні, тільки експрес, але це все, що ми можемо", - написала нардеп.

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За словами Скороход, порадившись зі знайомими лікарями, вона вирішила звернутися в Олександрівську лікарню.

"Тут уже посвідчення подіяло (скористалася, не приховую), зробили експрес-тести на грип та Covid 19, - негативні. Але відразу попередили, експрес-тест неточний, і результат показує на 5-10 день симптоматики. Просила ПЛР, але рішення про його проведення приймається щоранку на нараді лікарів (нарада за тест). Також дізналася, що ПЛР бере приватна клініка "Добробут" при виклику невідкладної допомоги, що я, власне, і зробила. Причому, сам тест безкоштовний, оплачуєш виклик і захисні костюми парамедиків", - написала Скороход.

"Щоб здати тест, мені знадобилося: 2 дні, посвідчення нардепа  (а як бути тим, хто його не має? До речі, досі соромно за користування) і 4100 грн за виклик "Добробуту", а що робити тим, у кого їх немає?" - запитує депутат.

Нагадаємо, раніше Анна Скороход повідомила, що у неї підтвердили зараження коронавірусом.

2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня слуга народу Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус 01
2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня слуга народу Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус 02
2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня слуга народу Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185134
 
   
 Топ коментарі
 
он по ночам к бесплатным тестам ценники рисует
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короче, тетка заразила медиков в инфекционке, что были в одноразовых масках и мед халатиках.....
убить уродов надо, кто посадил в инфекционки медиков без защиты!!!
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якби таке сталося в будь-якому році після 1985 - було би те саме.
Так шо нє надо!
Що було під час Чорнобильскої катастрофи - те саме і зараз.
Нічого не змінилося.
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дайте ше 100 днів. Шо ви до бубочки пристали ))
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то есть 4100 грн за вызов "Добробута и пцр возможен а в больнице тестов нет?а как добробут добыл эти самые пцр?это те 750тысяч из миллиона которые не долетели ?
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а и правда, шо ж делать тем у кого ни корочки, ни неприкосновенности,
иногда и не 4100 гривен?
и уж совсем беда тем у кого и 2х дней уже нет, бо раньше не сделали теста и не лечили...
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после того, как возле человека положат мешок , человек становится исключительно неприкосновенным и никакая корочка ему совершенно не понадобится 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус - Цензор.НЕТ 8420
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Вопрос? Успеют ли слуги зачистить сёла от владельцев пая за 9 месяцев,до открытия рынка?
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я вам больше скажу, слуги уже замахнулись перенести местные выборы, которые должны состояться 25 октября... 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус - Цензор.НЕТ 9849
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Всем здыхать молча

Спокойной ночи!
Цьом-цьом від бубачки 😕
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И интересный вопрос, а как влияет вирус на потенцию у мужчин, и способность к продолжению рода для женщин? Или пусть молодёж болеет, вырабатывает в крови вакцину.
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Эта пандемия- фактически Зачистка населения земли, от старшего покаления, слабых и больных, ткберкулёзников, Зеков, Вичь,... Так он природный или искуственный вирус?
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Я думаю що вона ще й головлікарю під хвіст дала )
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"Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты..." робить лише патологоанатом...
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