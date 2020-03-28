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Все про:Нацполіція (9221) Запорізька область (456) ДБР (965)

 Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок у відношенні слідчого і оперуповноваженого одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань,  правоохоронці обвинувачуються у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів та примушуванні давати показання (ч. 2 ст. 372 та ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Слідством встановлено, що поліцейські, для підвищення особистих показників у розкритті злочинів, домовилися із особами, які утримувались в установах виконання покарань, про визнання провини у скоєнні нетяжких злочинів в обмін на наркотичні речовин.

У подальшому правоохоронці вигадували заяви від громадян про скоєння щодо них злочинів та вносили ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього вони фальсифікували процесуальні документи: протоколи слідчих та процесуальних дій, повідомлення про підозру та скеровували вигадані справи до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.

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У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185133
 
 
 Топ коментарі
 
... Вони не погодилися і рівень злочинності впав на 30% (див. новину знизу)
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Хорошая новость за сегодня, хоть и вчерашняя, но раньше мне не попадалась:

Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.

Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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Совок в мозгах нєпрєодолім.
Тільки напалмом...
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зеля сознался-а они ему за это шмыгалова подогнали
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Ніби Червоно -Чорний, а пришелепкуватий, як сто кацапів в купі з червоно-біло-голубим. Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 1859
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Може подарувати пРЕЗИДЕНТОВІ лісапєт, щоб він вже пішов з миром зі своєю "владою", поки не запізно, га?
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Поздно. Только гранату в трусы и никаких лисатедов.
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Гранатой в трусы ты убьешь в нем пианиста. А стрелять в пианиста - последнее дело, ведь он играет, как умеет...
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когда ментов начнут бить палками не нужно на Цензоре возмущаться, или не дай Бог их жалеть...
Рассказывать здесь что то про Закон...
Аваковские менты все поголовно мародеры и мерзавцы.....
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Єслі би нє Аваков, на іх мєстє моглі бить солдати НАТО!

Спойсітєльниє пакєти, благословльонниє отцамі МП-ФСБ только і спойсают!
Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 2956
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Тьотка хоть клєя в пакєт добавіла для полного ефєкта?
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У тетки, наверно, чуточку больше шанс выжить, чем у остальных на фото...
Даже без клея, хотя, если б приклеила пакет к куртке...
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Никогда такого не было и вот опять...
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Вот это я понимаю реформированная полиция авакова, срочно его в премьеры, срочно, такой реформатор не должен пропадать даром
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... Вони не погодилися і рівень злочинності впав на 30% (див. новину знизу)
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Авакову Антоша проценты нашептывает в ушкО
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Опачки!
А ведь еще при сывочолому гэтьмани, во время потужньої рехвормы ментов в полицаи, Аваков заявил, что понятия "показатели раскрываемости" больше нет и не будет.
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Ажниразу. Клянусь святым томосом и безвизом.
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хоспадииии, танюха, твой презик уже год без месяца смешит публику, а ты все пропарашенко... к тому же, танюха, ты не ощущаешь себя на...на... нажуханной? Клован пришел на волне реформистских обещаний... и ты, танюха, верила ему... так при чем здесь Порох, скажи...
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Нажуханными себя ощущают *********. Ванговали доллар по сто к осени, ***** в Киеве, развал страны и всё такое... Но вот ведь западло - ничего из навангованного не происходит.
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это ты сейчас про кого? Шота ты как ляпнул, как в лужу пёрнул...
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Хорошая новость за сегодня, хоть и вчерашняя, но раньше мне не попадалась:

Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.

Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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..шо, опять ментовские примочки в моду входят?.. Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 5059
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