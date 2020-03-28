 Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, правоохоронці обвинувачуються у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів та примушуванні давати показання (ч. 2 ст. 372 та ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.
Слідством встановлено, що поліцейські, для підвищення особистих показників у розкритті злочинів, домовилися із особами, які утримувались в установах виконання покарань, про визнання провини у скоєнні нетяжких злочинів в обмін на наркотичні речовин.
У подальшому правоохоронці вигадували заяви від громадян про скоєння щодо них злочинів та вносили ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього вони фальсифікували процесуальні документи: протоколи слідчих та процесуальних дій, повідомлення про підозру та скеровували вигадані справи до суду.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.
У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Тільки напалмом...
Рассказывать здесь что то про Закон...
Аваковские менты все поголовно мародеры и мерзавцы.....
Спойсітєльниє пакєти, благословльонниє отцамі МП-ФСБ только і спойсают!
Даже без клея, хотя, если б приклеила пакет к куртке...
А ведь еще при сывочолому гэтьмани, во время потужньої рехвормы ментов в полицаи, Аваков заявил, что понятия "показатели раскрываемости" больше нет и не будет.
Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.
Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.
"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!