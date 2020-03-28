 Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, правоохоронці обвинувачуються у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів та примушуванні давати показання (ч. 2 ст. 372 та ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Слідством встановлено, що поліцейські, для підвищення особистих показників у розкритті злочинів, домовилися із особами, які утримувались в установах виконання покарань, про визнання провини у скоєнні нетяжких злочинів в обмін на наркотичні речовин.

У подальшому правоохоронці вигадували заяви від громадян про скоєння щодо них злочинів та вносили ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього вони фальсифікували процесуальні документи: протоколи слідчих та процесуальних дій, повідомлення про підозру та скеровували вигадані справи до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.

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У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.