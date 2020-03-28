 В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.
"Протягом доби отримано 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію", - сказано в повідомленні.
Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. П'ятеро людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі.
Одна лише вірусологічна референс-лабораторія ЦОЗ досліджувала понад 1200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри, підкреслили в ЦГЗ.
"В Україні аналізують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб", - сказано в повідомленні
Дивіться на Польшу, або Чехію.
з чого б це у нас має бути сильно більше?
Я думаю ,перехворів цією хернею. Тесту здати можливості не було , але температура 2 тижні була 37,1. В грудях тиждень був ніби камінець,на другий тиждень пішло по всім легеням. Повністю відмовився від алкоголю та ів купу імонустимуляторів, тільки через 2 тижні стало краще.
Багато горіхів , часник , (цинк) , мед , в горло прополіс, полоскання горла солю,2 тижні пив комлекс шипучих вітамін .
Повна відсутність алкоголю , 1 раз випив 100 грам вина ,зразу стало набагато гірше , почали терпнуть руки і ноги .
Мені допоміг амізон , але думаю ,це індивідуально,але імунітет потрібно підіймать. Якщо *********** більше 38, радив би перевірить легені
https://news.tut.by/society/677923.html
Улицы Стокгольма в эти дни.
Чем южнее стран тем там выше смертность. И наоборот, чем севернее страна расположена, тем меньше смертность.
Смертность от короновируса.
Южные страны Европы:
Испания - 7.82%
Италия - 10.56%
Северные страны Европы:
Швеция - 3.42%
Дания - 2.36%
Норвегия - 0.51%
Финляндия - 0.67%
Может как то климат влияет на это?
Потужні рехформи за 28 років , таки АЖ танунах..
Бачили очі, що купували...
Щоб вам повилазило!!
😁
У причини коріння росте з как-цапстану, який у змові з комуністичним Китаєм планомірно розповсюджує вірус.
Коріння росте з как-цапстану, який у змові з комуністичним Китаєм планомірно розповсюджує вірус.
Вбити причину - вирішити проблему.