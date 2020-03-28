 В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.

"Протягом доби отримано 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію", - сказано в повідомленні.

Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. П'ятеро людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі.

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Одна лише вірусологічна референс-лабораторія ЦОЗ досліджувала понад 1200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри, підкреслили в ЦГЗ.

"В Україні аналізують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб", - сказано в повідомленні



