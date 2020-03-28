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 Режим пропуску для українців, ще не повернулися з-за кордону, посилився, - Аваков

Всіх, хто повернеться в Україну після 27 березня, чекає строгіший режим перевірок і примусова обсервація.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"У наступні дні ще будуть авіарейси з дальніх країн, щоб забрати всіх наших громадян. Але буде інший режим перевірок та примусова обсервація. Ми зробили режим пропуску більш жорстким для наших громадян, користуючись досвідом 15 країн –партнерів", - зазначив він.

Арсен Аваков закликав політиків не спекулювати на темі повернення громадян додому та не перекручувати факти.

"Останнім часом ми маємо багато спекуляцій навіть від досвідчених політиків, коли вони фальсифікують факти і видають брехню за правду. "Ви закрили кордони України для своїх громадян, а значить порушили Конституцію". Це брехня. Ми закрили регулярні сполучення між країнами. Але будь-який громадянин України може прийти до кордонів України і ми його приймемо", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція має технічну можливість відстежувати переміщення людей під час карантину, але про це не йдеться, - Аваков

Нагадаємо, з 28 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185131
 
   
 Топ коментарі
 
Тому-що місяць назад вони ще маски з респіраторами розпродавали за кордон і зайняті були сильно..
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Питання - ЧОМУ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИЛИ МІСЯЦЬ ТОМУ ??????
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ShAfiR

Протер сьогодні екран телевізора антисептиком.
Не повірите! Щезли ІНТЕР, 1+1, 112. UA, ZIK!
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Чушь. Не вижу заболевших. Всегда люди болеют на орви и об этом в новостях не сообщали раньше. А сейчас панику подняли.
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Ага «ужесточился» . Сегодня знакомый проезжал , так даже температуру не мерили
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Где закон о "принудительной обсервации"? Где это написано? И почему вдруг после 27.03? Почему не с начала карантина? Кто гарантирует что людей не заразят в этой обсервации? У них будет у каждого индивидуальный бокс? Где гарантия безопасности здоровья? Кто потом ответит за нанесенный вред здоровью? Не проще ли было бы организовать транспорт чтобы люди могли по своей стране нормально добраться домой, без лишних контактов, и там уже участковый мог бы в любое время проверить соблюдение изоляции. Не обязательно приходить ко всем, достаточно если люди будут знать что их могут проверить в любое время. Люди вам не скот, ограничивать свободу может только суд за преступления. У нас не чрезвычайное положение, а ситуация, ограничивать права и свободы граждан не имеете права, соблюдайте закон прежде всего сами, а потом требуйте от других, это ваша обязанность.
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А в Словакии 30 марта начинают открывать магазины
Маска очки перчатки - обязательны везде
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