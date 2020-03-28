 Режим пропуску для українців, ще не повернулися з-за кордону, посилився, - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"У наступні дні ще будуть авіарейси з дальніх країн, щоб забрати всіх наших громадян. Але буде інший режим перевірок та примусова обсервація. Ми зробили режим пропуску більш жорстким для наших громадян, користуючись досвідом 15 країн –партнерів", - зазначив він.

Арсен Аваков закликав політиків не спекулювати на темі повернення громадян додому та не перекручувати факти.

"Останнім часом ми маємо багато спекуляцій навіть від досвідчених політиків, коли вони фальсифікують факти і видають брехню за правду. "Ви закрили кордони України для своїх громадян, а значить порушили Конституцію". Це брехня. Ми закрили регулярні сполучення між країнами. Але будь-який громадянин України може прийти до кордонів України і ми його приймемо", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція має технічну можливість відстежувати переміщення людей під час карантину, але про це не йдеться, - Аваков

Нагадаємо, з 28 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.