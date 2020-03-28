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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Вінницька область (425) карантин (1437) COVID-19 (2329) коронавірус (982)

 У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр

Станом на 19:00 28 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 23 жителів Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

"На території області зареєстровано 78 підозр на COVID-19. У 23 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 2 дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються", - йдеться в повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 18, місто Ладижин – 1, Вінницький район – 1, Липовецький район – 1, Чернівецький район – 1, Жмеринський район - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В'їзд до Вінниці обмежили через коронавірус

У 39 випадках діагноз лабораторно не підтверджений.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, за станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 16 було у Вінницькій області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185130
 
 
 Топ коментарі
 
Устал перечислять зашквары этих блядей- угондонили экспорт укреплением гривн на фоне выпуска ОВГЗ, распродали респираторы за границу перед эпидемией с резервов, пропиарились на эвакуации из Китая неск десятков человек,а сейчас дес.тысяч пропускают из Европы без всякого карантина ..............
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Устал перечислять зашквары этих ******- угондонили экспорт укреплением гривн на фоне выпуска ОВГЗ, распродали респираторы за границу перед эпидемией с резервов, пропиарились на эвакуации из Китая неск десятков человек,а сейчас дес.тысяч пропускают из Европы без всякого карантина ..............
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Сумська міська влада дуже активна щодо карантину. Мабуть, найактивніша в Україні. Заборонено все. І це правильно. Але масок, та дезінфекції в аптеках немає. Ніде. Пишуть постанови, а подбати про їх виконання кебети немає.
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В рамках борьбы с пандемией, Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет !!!
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Начинают зреть завезенные "ягодки"!
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радость -то какая ! папка с заработок вернулся !
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дак крушавельские "кансервы" уже вскрылись...а вот что-то Сивохи не слышно... У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр - Цензор.НЕТ 5948
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Найголовніше не саме зараждення,бо його буде багато.А як люди будуть це переносити.Якщо смертність буде невисока,то нас пронесло.
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Головне - це шукати не тільки антитіла.
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cloud2009 26ea8082 В Іспанії також велика смертнійсть.Ще у Франції.В Швеції з мінімальним карантином,смертність низька.
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у нас не столько много старых людей как в Италии, но и медицина развалина....
Так что думаю будем ближе к Италии...., тем более смотрю и молодые болеют, и даже дети уже...
10% наверное ... - где то так....
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ну как же...?
ИВЛ у нас мало, да и тестов качественных очень мало... + организация хреновая..
читаю сейчас в соц.сетях истории украинских больных Короновирусом...
Мрачные истории...
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cloud2009 26ea8082 Їх і у світі недостатньо.Якщо в нас буде велика смертність.то буде катастрофа.Якщо ні.то навіть з цією медициною все буде більш менш нормально.
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там внизу я график смертей привел в Италии по возрастам...
для Украины, если будет также, то смертность будет где то 7 %...
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Если бы. Через две недели 'встретимся' и обсудим.
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Танька, твои сородичи это 2 недели назад говорили, даже почти 3.
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В Германии эпидемия стартовала на 3 недели позже. Германия получит почти то же, что и Италия, но через 3 недели. На рисунке все видно. Это динамика смертей по странам.

....но сейчас Испания и США. Это чтo-то...

У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр - Цензор.НЕТ 342
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ну да..., мрачно...
но вот статистика смертей с той же Италии по возрастам...



Julian Röpcke

@*************

·2 ч

Krasse Statistik zu 7590 Corona-Toten in Italien. 0% unter 30 Jahre alt 5% 30 bis 59 Jahre alt 86% 60 bis 89 Jahre alt 9% über 90 Jahre alt #COVID19

У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр - Цензор.НЕТ 9078
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Больной коронавирусом в больничной палате (видео):
http://terrikon.com/posts/349617
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Господин Президент Украины !
Вы говорили, что не можете получить страсть.
Вы попробовали - и уже причинили Идет война, надвигается эпидемия .. У 23 пациентов в Винницкой области подтвержден коронавирус, - областной лабцентр - Цензор.НЕТ 8760
Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
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Вот Пальчевский попу рвет за свой евро лаб...Геращенко уже друг и "самый адекватный" человек. Хочет экслюзивно проводить тесты, маскерует это о заботе об украинцах и полиции.
Тошно стало от этого типа.
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Дивні українці.
Недавно змучені від війни, а тепер від коронавірусу.
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Впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю: Лікар з Кам'янець-Подільського району про ситуацію з коронавірусом
У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.

Пост відчаю. буду вдячна за поширення.
Знаєте в чому проблема нашого суспільства? В корупції, бюрократії і просто в людській тупості...наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей. Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..
Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції . Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?
Тести...а точніше їх відсутність...без коментарів
З власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця. За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр ...мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати ...мені страшно те що нас очікує... впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті... просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна ...це не по людськи...
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так ...зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням ...а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.
https://live-kp.com/novini-mista/4862-vpevnena-shcho-mi-skoro-pob-emo-vsi-rekordi-italiji-ta-kitayu-likar-z-kam-yantsya-podilskogo-pro-situatsiyu-z-koronavirusom.html
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Цікава сповідь.
Недолік - причини негараздів не виявлено.
Рабскість.
Для чого було "укробандерівцем" називатися?
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Ліків від коронавірусу не існує. Зате існує надійний захист - імунітет. Що вбиває наш імунітет? Ось головні вбивці: 1. Стреси. 2. Погане харчування. 3. Нестача свіжого повітря. 4. Недостатня фізична активність. Як на мене, влада зробила все, щоб знищити наш імунітет. Гірко визнавати, але карантинні вимоги, які знищують імунітет, це не український винахід. А норми "цивілізованого світу".
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На коронавірус імунітет не виробляється
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може дурні мамаші триматимуть дітей вдома.
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Кака много дел харроших мона сделать под дулом арбалета..
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Щоб тримати в тонусі імунітет, треба:1. Нормальний психологічний стан. 2. Нормальне харчування. 3. Свіже повітря. 4. Висока, але не надмірна фізична активність. Спробуйте забезпечити ці вимоги в умовах карантину. Якщо не зможете, то шанси на одужання примарні.
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Уряд нагороджує за перебування вдома виплатою 1000 гр на тиждень . Для отримання виплат, перейдіть за посиланням та заповніть форму.

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