 У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.
"На території області зареєстровано 78 підозр на COVID-19. У 23 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 2 дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються", - йдеться в повідомленні.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 18, місто Ладижин – 1, Вінницький район – 1, Липовецький район – 1, Чернівецький район – 1, Жмеринський район - 1.
У 39 випадках діагноз лабораторно не підтверджений.
Нагадаємо, за даними ЦГЗ, за станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 16 було у Вінницькій області.
Так что думаю будем ближе к Италии...., тем более смотрю и молодые болеют, и даже дети уже...
10% наверное ... - где то так....
ИВЛ у нас мало, да и тестов качественных очень мало... + организация хреновая..
читаю сейчас в соц.сетях истории украинских больных Короновирусом...
Мрачные истории...
для Украины, если будет также, то смертность будет где то 7 %...
....но сейчас Испания и США. Это чтo-то...
но вот статистика смертей с той же Италии по возрастам...
Julian Röpcke
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·2 ч
Krasse Statistik zu 7590 Corona-Toten in Italien. 0% unter 30 Jahre alt 5% 30 bis 59 Jahre alt 86% 60 bis 89 Jahre alt 9% über 90 Jahre alt #COVID19
http://terrikon.com/posts/349617
Вы говорили, что не можете получить страсть.
Вы попробовали - и уже причинили Идет война, надвигается эпидемия ..
Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
Тошно стало от этого типа.
Недавно змучені від війни, а тепер від коронавірусу.
У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.
Пост відчаю. буду вдячна за поширення.
Знаєте в чому проблема нашого суспільства? В корупції, бюрократії і просто в людській тупості...наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей. Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..
Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції . Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?
Тести...а точніше їх відсутність...без коментарів
З власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця. За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр ...мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати ...мені страшно те що нас очікує... впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті... просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна ...це не по людськи...
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так ...зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням ...а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.
https://live-kp.com/novini-mista/4862-vpevnena-shcho-mi-skoro-pob-emo-vsi-rekordi-italiji-ta-kitayu-likar-z-kam-yantsya-podilskogo-pro-situatsiyu-z-koronavirusom.html
Недолік - причини негараздів не виявлено.
Рабскість.
Для чого було "укробандерівцем" називатися?
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM
https://external-preview.redd.it/vxPXEGgL4v8mCGw06IFGsmJNtqWQg-z60xQQ79dHKPY.jpg?auto=webp&s=db7685262e9b352a4888e547f52a244e2ea2cb9f