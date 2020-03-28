 Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору. ДОКУМЕНТ

Про це сказано в рішенні комісії від 26 лютого, яке є у журналістів "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
В порушенні дисциплінарної справи за скаргою Божка Олександра Сергійовича (…) стосовно адвоката Портнова Андрія Володимировича (…) — відмовити у зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката", — йдеться у документі.
Під час розгляду скарги комісія також отримала свідчення самого Андрія Портнова. Той вкотре підтвердив, що це саме він писав образливі повідомлення з погрозами прокуророві Олександру Божку, утім, на його думку, це листування "несло винятково приватний характер між двома чоловіками". Також ексчиновник звинуватив Божка у "фальсифікації" кримінального провадження, у якому той фігурує.
"Генеральна прокуратура за часів Порошенка і особисто він, протягом останніх п’яти років фальсифікували відносно мене кримінальні справи, а також поширювали недостовірну інформацію, яка порушувала мої особисті немайнові права", — повідомив Портнов.
Водночас, у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Андрія Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.
"Рішенням Ради прокурорів (…) дії щодо скаржника визнано як погрози, що може вказувати на ознаки інших видів правопорушень, зокрема, передбаченого статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, карається громадськими роботами або позбавленням волі до трьох років. — Ред.).
"Слідство.Інфо" раніше розповідало, що троє працівників Генеральної прокуратури неодноразово отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.
Зокрема, кілька разів такі повідомлення надходили прокурору Генпрокуратури (нині Офіс генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав повідомлення з погрозами від ексчиновника.
Зазначимо, що раніше розслідування за фактом погроз прокурору від Андрія Портнова вело Державне бюро розслідувань. Усередині листопада минулого року з власних джерел "Слідство.Інфо" дізналося, що в ДБР провадження забрали і передали до Служби безпеки. Наразі в СБУ триває розслідування.
пипец.
Где уголовные дела за угрозы прокурору, прокуратура, ау?!
В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.
Ключевые слова тут - "согласно решению совета прокуроров".
Собственно, в Украине отсутствует реально такая структура, как квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, есть только имитация в стиле старого уголовника кучмы, как и многих других "структур".
Люди, просыпайтесь, наконец, вы же платите налоги на содержание подобного дерьма.
Соберитесь, потребуйте делать выборы раз в год, глядишь, не парашенки, не зельцы не будут пачкаться о токсичного кучму с многочисленными родственниками, надеюсь, вы больше никогда не выберите этих врагов, и другим неповадно будет...
Источник: https://censor.net.ua/n3185129
https://www.slidstvo.info/news/gotujsya-do-v-yaznytsi-prokuror-yakyj-viv-spravu-portnova-otrymav-novi-pogrozy/?fbclid=IwAR2enDG674c7in_r3bbO6xjU6kRcyzwwmM9McLN2Kmmz0P038t1QuOCxdjM
ЩЕ МИТЬ...
Запиши на пустому конверті
Все, що нам із екрану брехав,
І за крок до безславної смерті
Не шукай, хто б тебе рятував.
І повір, скоро все запалає,
Й не врятує тебе карантин,
Поспіши, не доводь до Майдану
Й бантин...
Пригадай, як твої депутати
Жали кнопки під турборежим
Та спішили Кремлю нас продати
Єрмаки із Кучмою старим...
І повір, що часу вже немає:
Ось чому ще Портнов не висить ???
Поспіши, вже весна наступає,
За мить...
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
Хотя, судя по тому, как он угрожал уже в августе 2019 года стартануть с посадками и арестом активов всех представителей бывшей власти направо и налево . . . (ну и где они ?) . . . а ничего не произошло, то его реальное влияние где-то близко к нулю. Его ЗЕ-команда и Беня банально используют для запугивания слабонервных (чтобы сломить волю к сопротивлению или выбить бабки) + чтобы не давал скучать и думать Пороху, отвлекал его постоянно чем-то. А когда дело доходит до принятия решений, то никакого шашкомахания а-ля Портнов на тему "все сядут" не происходит и не произойдёт. Ну то есть по факту все его фейсбук-угрозы - фигня на постном масле, так выходит.
А в определённый момент, когда его допользуют, об него власть (та, которая на тот момент будет) вытрет ноги и Портнов снова будет в бегах (в лучшем случае) или присядет, если сильно всех задолбает (найдут, за что). Ну либо "типа у какого-то ветерана АТО не выдержат нервы" . . .
А вообще, надо в нашем уголовном законодательстве убирать сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Ну или делать их достаточными для привлечения представителей бывшей власти после её смены - например, лет 30. А то пару лет прошло и всё, трогать нельзя. Это неправильно. Надо махать рукой тогда, когда уже действительно все забыли и общество потеряло интерес к вопросу. Это я к тому, что Портнов - один из одиозных представителей сначала Юлиной группировки, потом режима Януковича - ему бы сидеть тихо, помалкивать да радоваться, что его оставили в покое. Потому как по нём не претензий нет у правоохранительной системы, а желания или умения собрать доказательства. Ибо юристы со стажем помнят, каково было влияние на суды у таких людей, как Кивалов, Портнов, Пукшин и так далее по списку во времена, когда эти люди были при должностях - было ли оно предусмотрено законом ? Нет, разумеется . . . Так что не ему бы строить из себя борца за справедливость. Как говорят прокуроры про потенциальных клиентов "Если вы ещё не у нас, то это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ан-нет, мстить он собрался, герой. Неразумно поступает, борзометр явно у человека сбился. А ведь возраст уже не юношеский. Денег, небось, хватает, пей себе кефир, радуйся жизни. Месть - плохое чувство, оно иссушает душу.