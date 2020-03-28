EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  5297  62
Все про:Портнов (196) погрози (293) прокурор (430)

 Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору. ДОКУМЕНТ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася залучити колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова до відповідальності за погрози працівнику Офісу генерального прокурора Олександру Божку.

Про це сказано в рішенні комісії від 26 лютого, яке є у журналістів "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

В порушенні дисциплінарної справи за скаргою Божка Олександра Сергійовича (…) стосовно адвоката Портнова Андрія Володимировича (…) — відмовити у зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката", — йдеться у документі.

Під час розгляду скарги комісія також отримала свідчення самого Андрія Портнова. Той вкотре підтвердив, що це саме він писав образливі повідомлення з погрозами прокуророві Олександру Божку, утім, на його думку, це листування "несло винятково приватний характер між двома чоловіками". Також ексчиновник звинуватив Божка у "фальсифікації" кримінального провадження, у якому той фігурує.

"Генеральна прокуратура за часів Порошенка і особисто він, протягом останніх п’яти років фальсифікували відносно мене кримінальні справи, а також поширювали недостовірну інформацію, яка порушувала мої особисті немайнові права", — повідомив Портнов.

Водночас, у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Андрія Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.

"Рішенням Ради прокурорів (…) дії щодо скаржника визнано як погрози, що може вказувати на ознаки інших видів правопорушень, зокрема, передбаченого статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, карається громадськими роботами або позбавленням волі до трьох років. — Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану

"Слідство.Інфо" раніше розповідало, що троє працівників Генеральної прокуратури неодноразово отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, кілька разів такі повідомлення надходили прокурору Генпрокуратури (нині Офіс генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав повідомлення з погрозами від ексчиновника.

Зазначимо, що раніше розслідування за фактом погроз прокурору від Андрія Портнова вело Державне бюро розслідувань. Усередині листопада минулого року з власних джерел "Слідство.Інфо" дізналося, що в ДБР провадження забрали і передали до Служби безпеки. Наразі в СБУ триває розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору 01
Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185129
 
   
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался? Друг теперешнего хозяина страны.
 показати весь коментар
 
Це ахтівіст від зєлєбобів та їх хєрой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто бы сомневался? Друг теперешнего хозяина страны.
 показати весь коментар
 
 
Для кого хозяин , а для кого и вовсе ни кто , Вы не обижайтесь, просто в следующий раз подобные слова берите в кавычки,не смотря на то что являетесь патриотом Украины и правильно мыслящим человеком
 показати весь коментар
 
 
Чуток неправильно сказано -- хозяин теперешнего президента и монобольшинства страны. Папа кукол.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли обрали клоуна і їх вина очевидна.
 показати весь коментар
 
 
остается надеятся на ПРОМЫСЕЛ БОГА НА КОРОНОВИРУС его и послал Бог нам всем в наказание за гнев и противное Богу... нна том свете эти все ублюдки котоыре полагают что у них все договоренно с Небом попытаются понять очевидные вещи-- что они имеют столько сколько Бог им позволяет иметь вообще.. и за все с них спросится...и каким судом судят они таковым ложным и они будут -судимы..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот в Украине есть хоть одна структура?
 показати весь коментар
 
 
Портнов в любом случае будет наказан, рано или поздно
 показати весь коментар
 
 
Надежды уже нет ,как с путлером и «янелохом»…
 показати весь коментар
 
кажись в Украине дело не в судьях,а в адвокатах...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, крайние адвокаты. Может дело все таки в головах? Не?
 показати весь коментар
 
 
поголовье голов во всем мире примерно одинаковое...73-86% ваты...а вот судей развратили именно адвокаты.начиная с мертвечука.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это когда ж в Украине были судьи? В каком это году?
 показати весь коментар
 
 
кацапа,ты бы лучше своими делами занялся...чо ты здесь ошиваешься?***** же сказало-из чебурнета не выходить.а ты-нарушитель Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору - Цензор.НЕТ 6269
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Забавно, соя, а почему если кум ***** судей испортил, а пеця его в дрим-тим взял? То шо это получается что и пеця и путин -*****? Правильно?😷
 показати весь коментар
 
 
на щей скрепных похлебай Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору - Цензор.НЕТ 7681.лаптем их,лаптем...

Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору - Цензор.НЕТ 7885
 показати весь коментар
 
 
Щось у зє портянки ну ніяк не виходить Пороха посадити!
 показати весь коментар
 
 
ничо не понял. Адвокаты не против, но заявили что эти наезды - уголовно наказуемы.
пипец.
Где уголовные дела за угрозы прокурору, прокуратура, ау?!
 показати весь коментар
 
 
Адвокаты заявили, что это не компетенция квалифкомиссии.
 показати весь коментар
 
 
Заявили-то не адвокаты, вот цитата:
В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

Ключевые слова тут - "согласно решению совета прокуроров".
Собственно, в Украине отсутствует реально такая структура, как квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, есть только имитация в стиле старого уголовника кучмы, как и многих других "структур".
Люди, просыпайтесь, наконец, вы же платите налоги на содержание подобного дерьма.
Соберитесь, потребуйте делать выборы раз в год, глядишь, не парашенки, не зельцы не будут пачкаться о токсичного кучму с многочисленными родственниками, надеюсь, вы больше никогда не выберите этих врагов, и другим неповадно будет...
Источник: https://censor.net.ua/n3185129
 показати весь коментар
 
В Украине можно даже президенту угрожать, а не кому-то прокурору.
 показати весь коментар
 
 
Не можно угрожать презу - Федина и Звиробий всем в Гугл(((
 показати весь коментар
 
 
Уголовное наказуемое преступление не должно оцениваться квалификационной комиссией адвокатов. Его прокуратура должна была инициировать и подать в суд.
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский отсасывает у Портнова, без СМС и Регистрации" (с)
 показати весь коментар
 
 
Скоро товариш Зеленський вийде на стадіон і розповість, що він зробив корисного для України за рік.Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору - Цензор.НЕТ 5064
 показати весь коментар
 
 
то что эта мразь спокойно расхаживает и открыто угрожает политикиам является ярчайшим примером антимайдановсокого реванша. зелапупики, вы этого хотели?!! возврата яноковича и компании?!!
 показати весь коментар
 
 
януковича, пардон. вы этого хотели чтобы рыговские отрыжки, которых, продажние суды не посадили, сейчас устраивали реванш партии регионов?!!
 показати весь коментар
 
 
Обосрались, потому что теперь у нас Портнов - реальная власть.
 показати весь коментар
 
 
..еще несколько лет назад "клаву всю истоптал" здесь, и в соц. сетях, что касту адвОкатов, нужно в чувство приводить, обчество это ихонное насквозь коррумпированное, нужно под государство подгребать, но хрен кто и рылом шевельнул, отгребайте таперя, а мы поржом..... Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору - Цензор.НЕТ 7750
 показати весь коментар
 
 
це ця компетентна істота, за яку аваків підписку кидає?
 показати весь коментар
 
 
С чего следует, что квалифкомиссия адвокатов это орган дармоедов-паразитов на теле украинского народа. Все эти комиссии и органы созданные потрохом и попередниками это всего лишь высокооплачиваемые органы для кумовей, мажоров (надо ж дытынку пристроить?), родственников.. которые ничего не делают и ни на, что не влияют, но обеспечивает безбедную жизнь левым чиновникам. Зе не знает где деньги взять на корововирус? Так надо закрыть кучу государственных органов - "рогов и копыт" олигархической системы.
 показати весь коментар
 
 
Олег Анатолиевич, ето общественний орган и содержится на добровольние взноси адвокатов. Асоциацию, Совет и квалифкомиссии адвокатов создал Медведчук и очень долго бил председателем Совета адвокатов, теперь Ізовітова Лідія Павлівна, бабушка с 2011г. сидит на етой должности. Жирность должностей состоит в том что они входят в Висший совет юстиции и всякие другие совети и комисии.
 показати весь коментар
 
Это орган эмитирующий государство, правосудие и честность, то бишь враждебно государству, правосудию и честности это если честно.
 показати весь коментар
 
слюшай, дарагой, твой мама зачэм тэтя в детстве головой в унитаз мокала?
 показати весь коментар
 
Мусорна люстрація? Таким - шворка або каменюку до ніг. І ця ж потвора шість років топче землю.
 показати весь коментар
 
 
Так прокуратура откроет дело по 345 статье, или нет?
 показати весь коментар
 
 
Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, это такой же сброд как и Портнов.
 показати весь коментар
 
 
Чем дальше тем хуже с этим безяичным преЗЕком. Населению - прививка от тупости на будущее. Всем она конечно не поможет, но может быть, кто-то следующий раз задумается в кабинке для голосования: "а дальше что?!"
 показати весь коментар
 
 
Цілком очевидно, що смердючий портянка користується високим покровительством ЗЄлі і пересічний прокурор, суддя, політик, держслужбовець перед його знущаннями безсилі. А от ЮВТ не проста терпіла за характером і статусом, могла би партянке и "козью морду сделать за всьо харошее".
 показати весь коментар
 
 
перЗЄденту:

ЩЕ МИТЬ...
Запиши на пустому конверті

Все, що нам із екрану брехав,
І за крок до безславної смерті
Не шукай, хто б тебе рятував.
І повір, скоро все запалає,
Й не врятує тебе карантин,
Поспіши, не доводь до Майдану
Й бантин...
Пригадай, як твої депутати
Жали кнопки під турборежим
Та спішили Кремлю нас продати
Єрмаки із Кучмою старим...
І повір, що часу вже немає:
Ось чому ще Портнов не висить ???
Поспіши, вже весна наступає,

За мить...
 показати весь коментар
 
 
як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нормас портняга отжигает , еще раз лохов макнул носом в г.
 показати весь коментар
 
 
ЗАЧЕМ УГРОЖАТЬ !? ПРОСТО УНИЧТОЖТЕ ЕГО !!!
 показати весь коментар
 
 
Аху.ть! Лугандонская шавка диктует условия. Эти донбасские твари привыкли быть *************, и сами ******** других. Они другого не знают. С ними надо также, по скотски. Уверен, когда взять его в оборот, совсем по другому запоет, иначе будем выглядеть немощными.
 показати весь коментар
 
 
Если власть собирается все таки что-то делать позитивного обществу, первое это устранить таких как это чмо. Под устранить - все возможные методы
 показати весь коментар
 
 
Портнов в своей публичной деятельности часто "на грани фола" с точки зрения Правил адвокатской этики. Говоря по правде, его в какой-то мере юридическая система побаивается, он неглупый юрист + дерзкий, мол мало ли где он ещё вылезет, непотопляемый. Другого адвоката бы уже и за меньшие фразы давно к дисциплинарке привлекли, вплоть до аннулирования свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

Хотя, судя по тому, как он угрожал уже в августе 2019 года стартануть с посадками и арестом активов всех представителей бывшей власти направо и налево . . . (ну и где они ?) . . . а ничего не произошло, то его реальное влияние где-то близко к нулю. Его ЗЕ-команда и Беня банально используют для запугивания слабонервных (чтобы сломить волю к сопротивлению или выбить бабки) + чтобы не давал скучать и думать Пороху, отвлекал его постоянно чем-то. А когда дело доходит до принятия решений, то никакого шашкомахания а-ля Портнов на тему "все сядут" не происходит и не произойдёт. Ну то есть по факту все его фейсбук-угрозы - фигня на постном масле, так выходит.
А в определённый момент, когда его допользуют, об него власть (та, которая на тот момент будет) вытрет ноги и Портнов снова будет в бегах (в лучшем случае) или присядет, если сильно всех задолбает (найдут, за что). Ну либо "типа у какого-то ветерана АТО не выдержат нервы" . . .

А вообще, надо в нашем уголовном законодательстве убирать сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Ну или делать их достаточными для привлечения представителей бывшей власти после её смены - например, лет 30. А то пару лет прошло и всё, трогать нельзя. Это неправильно. Надо махать рукой тогда, когда уже действительно все забыли и общество потеряло интерес к вопросу. Это я к тому, что Портнов - один из одиозных представителей сначала Юлиной группировки, потом режима Януковича - ему бы сидеть тихо, помалкивать да радоваться, что его оставили в покое. Потому как по нём не претензий нет у правоохранительной системы, а желания или умения собрать доказательства. Ибо юристы со стажем помнят, каково было влияние на суды у таких людей, как Кивалов, Портнов, Пукшин и так далее по списку во времена, когда эти люди были при должностях - было ли оно предусмотрено законом ? Нет, разумеется . . . Так что не ему бы строить из себя борца за справедливость. Как говорят прокуроры про потенциальных клиентов "Если вы ещё не у нас, то это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ан-нет, мстить он собрался, герой. Неразумно поступает, борзометр явно у человека сбился. А ведь возраст уже не юношеский. Денег, небось, хватает, пей себе кефир, радуйся жизни. Месть - плохое чувство, оно иссушает душу.
 показати весь коментар
 
Правовое государство) Нет в Украине судебной системы. Судьи продаются за деньги, адковаты заносят судьям и прокурорам. Юристы занимаются рейдерством, и помогают уходить от налогов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору