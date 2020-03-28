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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців

Смертність від коронавірусу в Італії в суботу перевищила 10 000 осіб. Кількість людей, які вмирають щодня, залишається практично стабільною.

Про це повідомили органи охорони здоров'я Італії, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Bloomberg.

Всього в країні заражені коронавірусом 92 472 особи.

"Італійський вірусний тренд показує, що крива (зростання кількості заражень. - Ред.)зараз перебуває в лінійній фазі і перестає рости експоненціально, з щоденним збільшенням загальної кількості випадків захворювання приблизно на 7%", - сказав Лоренцо Прегліаско, співзасновник дослідницької компанії YouTrend. "Смертність залишається дуже високою, хоча її важко оцінити правильно, адже багато випадків, ймовірно, не входять до статистики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд від моменту спалаху епідемії

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте має намір продовжити жорсткий карантин на два тижні понад установлений строк 3 квітня, повідомляє газета Corriere della Sera.

Темпи поширення вірусу сповільнилися через три тижні після того, як в Італії була практично повністю зупинена економічна активність. Уряд готує пакет в сумі 25 мільярдів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли

Тим часом преса повідомляє про економічні труднощі і провісників соціальних хвилювань в бідних регіонах на півдні країни. Так, за повідомленнями декількох ЗМІ, в Палермо на Сицилії люди намагалися робити набіги на супермаркети, відмовляючись платити. Зараз входи в найбільші супермаркети міста патрулює поліція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185126
 
   
 Топ коментарі
 
Господи, мир праху и упокой их души.
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч

1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.
Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
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По итогам 2019 года, коэффициент смертности в Италии составляет 10,6 ( кол-во смертей в год на 1000 человек). Население Италии 60,5 млн жителей. Это означает, что за март там должно умереть около 54000 человек ( без всякого вируса ). Вот теперь очень хочется посмотреть итоговые цифры по марту, особенно в сравнении с соответствующим периодом за несколько предыдущих лет. Только после этого надо начинать хвататься за валидол или сразу сигать головой вниз с крыши!
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потрібно давати не лише кількості померлих, в яких виявили коронавірус, а й статистику наскільки смертність більша від середньої за минулі роки.
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Некоторые особо умные и вич отрицают. Ну что вы рассказываете, все видно уже без всякой статистики. В мадриде уже торговый центр с ледовым катком переоборудуют под морг - именно все для того, чтоб 'ввести вас в заблуждение'
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Таня, там все предельно ясно. Пиковая заболеваемость, с которой не справилась медицина. Легких рецептов тут нет - у украинцев и беларусов например не финансовых резервов для введения жесткого карантина, остановки производств, запрета на передвижение из очагов заражения.
Плюс повальная безграмотность и безответственность. Вот сейчас вечером шел через парк - подростковые "тусняки", при встречах целуются (как будто в пятницу в школе не виделись), хлебают напитки из банки по кругу. Значит бабушек и нам хоронить...
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Тримай дані по Іспанії.
Смертність (кількість в день за 2018 рік) 1170 людей. Всього в день без короновіруса.
Від коронавірусу померло вчора 769 людей.
Від аварій на дорогах в день вмирає близько 3 чоловік. Так, що це не компенсує.
"потрібно давати не лише кількості..." - навчися сам брати.
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А Ви навчились? Порівнювати треба загальну смертність тепер і тоді... Це тільки в жертв телевізора коронавірус - якась паралельна реальність.
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За прошлый год в Италии умерли 579 244 человека, в среднем 1500 в день, а теперь ещё добавьте 889
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Сны нехорошие снятся. Приснилось сегодня, что хожу кладбищем, а между могилами лежат живые беззаботные люди. Кладбище укрыто лежащими живыми людьми. Пока живыми... (((
Как житель Кировоградской обл. единственной , где не обнаружено ни одного больного, понимаю , что сон не к добру.
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Как так может быть, если там уже 2-3 недели карантин!! Хотя если такой карантин как у нас то до одного места.
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В Германии люди соблюдают кар. нормы все организовано
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Не все соблюдают. Тогда почему динамики инфицированных Германии, хуже чем Италии на графике. Германия идёт по следам Италии.

Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців - Цензор.НЕТ 9326
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Италия тогда бы от Украины не отличалась. Отличия назвать или сам сообразишь?
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Мэры свои воззвания к гражданам заболевших городов просто так снимали? Итальянцы похожи на нас очень сильно.
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Дуже великий інкубаційний період. Людина не підозрює, що хвора й заражає інших. В декого проходить майже без симптомів.

Тут читав, що італійці не можуть вийти більше ніж 100 метрів від дома. Крім того щоб вийти в магазин, чи аптеку. Для чого їм ці 100 метрів? Це не карантин.
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Якщо лікарям доплачують за якийсь певний вірус, то не буде дивним, якщо всіх італійських покійників припишуть до певної "прибуткової" статті.
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А доп доплату, медики і самі дохнуть. Лйкуйся, ідіоте
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мля, 7 процентов. Так и до испанки недалеко
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Они,что там,-без мозгов? Давно нужно было залезать в комнаты или подвалы,и сиди там,хоть помирай с голоду! Сдохнешь сам,но своих близких и других сохранишь!
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при 60 с лишним миллионов населения 10 000 смертей за полтора месяца и 100 000 заболевших - это не так много, как кажется...
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100%
тим більше , що статистика така , що до померлих від вірусу записують всіх , в кого була підозра на нього - а буває ж так , що люди мають не одну хворобу ...
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Якщо, наприклад, хтось був носієм коронавіруса і вляпався з ним у стовп на мерседесі. То покійний помер від корона-віруса, чи від мерса, чи від стовпняка?
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саме це і мається на увазі - статистика нас буде лякати , що покійний помер від коронавірусу
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какие нах полтора месяца, основная масса потерь такая шо и месяца еще не прошло! и это только начало
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Статистику за 2018 гляньте...вже який раз пишу...Вмирало людей набагато більше від грипу і ніякого коронавіруса не було
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тут вже був такий недолугий зі своєю статкою! рік тільки почався і йде все по зростаючій, досвідос
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учитывая. что средняя смертность у них 50-60 тысяч в месяц, хз все ли от коронавируса или это обычная смертность среди пожилых
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Естественно. Надо было провести еще футбольные матчи с десятками тысяч зрителей на трибунах! Тогда было бы нормально! Я сам всю жизнь играл футбол,-но мозги никогда не надо терять.Вон посмотрите,Криштиану Рональду игрока Ювентуса,(я,кстати,его уважал больше чем Месси!),он передает на борьбу с коронавирусом 1 млн $ и тут же покупает себе автомобиль за 9.5 млн $. Ну-у? Он мозгами думал,обязательно в это время купить себе такой автомобиль? Не зря английские микробиологи на вопрос -Когда Вы будете быстро выпускать необходимые препараты? Ответили,-Когда Вы будете платить им как футболистам!
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Извините за ошибки,-и тут писал,и на сообщения по телефону отвечал,и не проверил текст.
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И только что прочитал,-Ювентус объявил,об урезании зарплат всех футболистов на 90 млн $
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Алекс, ты дурак, или прикидываешся, до 1000смертей каждый день в Италии, Испании, трупов не успевают сжигать, крематории работают по 24 часа в сутки, напоминая крематории второй мировой ,а ты говориш -"это не так много,как кажется", и это при том что уровень больниц и госпиталей по оснащенности в сотни раз лучше чем в Украине, мне даже страшно представить что будет в Украине при медицинском потенциале на моей Родине,храни Вас Бог, сидите дома как миши,не играйте со смертью.
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч

1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.
Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
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иди еще за зелупу пороголосуй, хуже не будет
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3 млн гривен - нищеброды!
Петя ведь в 18 году купил в АП четыре мерса на 2млн$
Там повыше классом.
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Кстати - судьбу тех машин не знаете?
Ушли как мониторы?
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Читал итальянских врачей. Говорят,что перестали считать умерших.
Вот это-жесть. Не потому,что не хотят.Просто,не успевают считать.
Украинцы еще не осознают всю катастрофичность этой болячки.
Когда начнут возить на кладбища сотнями,тогда только дойдет,
что всех тех предосторожностей, к которым призывают наши врачи ,
нужно придерживаться. Количество жертв коронавируса в Италии превысило 10 000 человек, за последние сутки умерли 889 итальянцев - Цензор.НЕТ 4619
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Третья неделя идет, тоже - не успеваем считать - забили.
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Совковая империя не покидает некоторых представителей власти.
Держит за ......горло...... Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців - Цензор.НЕТ 2374
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В Суммах приняли сегодня жесткие, но очень правильные меры ограничения.
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Немцы уже берут к себе итальянцев лечить. Пока немного. Кстати доп.больницы для больных почему-то светочи демократии не хотят. Хотя могли бы попросить азиатов помочь.
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Кстати доп.больницы для больных почему-то светочи демократии не хотят. Хотя могли бы попросить азиатов помочь.

Это вы кого имели ввиду ?

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Смертність збільшилася після ирибуття російських "вірусологів". Випадковісьть? Не думаю.
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Думаю росіяни приїхали трохи вірусу для себе прихопити, або якщо це їх рук діло то відслідковувати як цей вірус мутував, пройшовши через тисячі людей і кілометрів.
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Китайці будували додаткові лікарні. Європейці ні.
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слабо! совершенно неповоротливая систем. Может в Польше возможно, может в Венгрии, может в Швеции...
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7% роста я насчитал за сегодня в мире без учёта США, при том что несколько дней назад было по 9-10%.
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боже Звсе, за что им это? Ну может Юпитер такое наслал, так надо помолиться Аллаху с Буддой, тогда точно попустит то.. кххх-кх... об*же(бежит в святилище Афины)
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Оракул сказал после жидовских кучек всё рассосётся само собой.
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Родственники говорят,что количество выздоровевших тоже увеличивается,по идее это должен быть уже пик болезни.
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*******,що не вся Італія в такому жахливому становищі.Кожен раз,коли іде підрахунок загиблих,то 80%з них буде припадати на Ломбардію.Ось вона як влетіла в цей епіцентр епідемії-так і вилізти не може.Ломбардія-це 10міл.населення.Жахливи цифри.
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Все-таки дуже дивує різниця в значеннях летальності від ковід-19 у різних країнах. Я не прихильник конспірологічних теорій, але є якась об'єктивна причина в кардинально різному рівні летальності від ковід-19 у різних країнах є. Можливо це генетика, можливо якісь інші місцеві особливості, сказати важко.
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Італійці самі не можуть пояснити чому саме в них така велика смертність.Зони епідемії -це Ломбардія,Венето і Емілія-Романья.Саме тут і почалася епідемія.Значну частину цих територій займає П'янура Падана,яка колись була суцільним болотом.За Муссоліні цю територію осушили.Але,до сих пір найбільша кількість всіх захворювань дихальної системи,припадає саме на цю територію.Хоча,версій є десятки.
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Смертність збільшилася після прибуття російських "вірусологів". Випадковісьть? Не думаю.
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http://ord-ua.com/2020/03/27/koronavirus-v-rossii-ot-vzryva-v-nauchnom-centre-virusologii-vektor-do-izolyacii-moskvy/ Ці російські вірусологи з ГРУ збирають науковий розвідувальний матеріал, як і після Чорнобильської катастрофи радянські військові вивчали історії хвороб потерпілих. Логічне завершення їх попередніх розробок у Новосибірську. Це гібридна світова війна з використанням біологічної зброї. Скоро всі це зрозуміють.
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Почти уверен, главный макаронник конте решил избавиться от баласта в бюджете. Пенсионеров. у него это хорошо получается, может и нам взять пример.
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Наконец-то, вразумительный комментарий.
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Люди, ну какое вам дело до Италии ?
Не закупайте китайские аппараты ИВЛ, не пускайте китайский медперсонал к себе, и никакая "пандемия" у вас не случится.
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Со стороны закрадывается мысль, что больных никто толком и не спасает. Слишком много больных.
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По итогам 2019 года, коэффициент смертности в Италии составляет 10,6 ( кол-во смертей в год на 1000 человек). Население Италии 60,5 млн жителей. Это означает, что за март там должно умереть около 54000 человек ( без всякого вируса ). Вот теперь очень хочется посмотреть итоговые цифры по марту, особенно в сравнении с соответствующим периодом за несколько предыдущих лет. Только после этого надо начинать хвататься за валидол или сразу сигать головой вниз с крыши!
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Звернули увагу, скільки нових тролів зявилося після початку епідемії? І ВСІ вони розганяють дебільні ідеї про світову змову...
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А насправді є вірус,який передається капельним шляхом.
І,здавалось би,такий він,цей вірус....не страшний....
Але.
Хто читає пресу,той у темі,що цей "такий собі вірус", відправляє на кладовище ,сотні
молодих і ,не дуже, громадян України.

Не вірте міністру Ємцю,-він хоть і знатний кардіолог,але прибабахнутий на всю голову.
Ну,який медик може сказонути таке,- ті,кому за 65,-це трупи і їх не потрібно лікувати і реанімувати. ****** і ще той....старикан.......
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ОРД читаєш ,ннну-ну...) И о кацапчиках переймаешься....яхуею............
Хрен тебе.Ссылки не дождешься.)
Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців - Цензор.НЕТ 784
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Jesli veryt ispanskim vracami oni prognozirujet 4mln bolnix tam.Iz nix 400000 budet lezat bolnicax iz tex okolo 40000 ocen serioznix kotoryje mogut umeret.Italiji mozet i 60000 byt predel smertnosti
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Мил человек, если не хотите сойти с ума, не верьте медицинскому истеблишменту.
У нас в Австралии, после начала всей этой мировой истерики, выступил Chief Medical Officer (типа, главврач всей страны). И пообещал что
- заболеют 70% населения;
- умрут от 50000 до 150000 человек.

На сегодняшний день: пресса сообщает о сотнях заражённых ежедневно (поди проверь).
А вот умерших - 14 (четырнадцать) человек. Потому что статистику смертности подделать невозможно. И умершие - глубокие старики; как минимум двое из них были онкологическими пациентами главной государственной больницы Мельбурна (Alfred Hospital).
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U nas toze poka 7 umerli vse bolse cem 75 let do 90 let.Vse oni byli i tak bolni.
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Вот видите. Кто-то кого-то дУрит, в политических целях. Пока это выглядит именно так, а не "пандемия".
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Одни пишут линейно, другие по экспоненте ,третье в геометрической прогрессии, вообщем все эти политики есть математики туевы с логарифмическим мозгом в четвёртом измерении Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців - Цензор.НЕТ 6438
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