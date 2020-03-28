 Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців

Про це повідомили органи охорони здоров'я Італії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Всього в країні заражені коронавірусом 92 472 особи.

"Італійський вірусний тренд показує, що крива (зростання кількості заражень. - Ред.)зараз перебуває в лінійній фазі і перестає рости експоненціально, з щоденним збільшенням загальної кількості випадків захворювання приблизно на 7%", - сказав Лоренцо Прегліаско, співзасновник дослідницької компанії YouTrend. "Смертність залишається дуже високою, хоча її важко оцінити правильно, адже багато випадків, ймовірно, не входять до статистики".

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Прем'єр-міністр Джузеппе Конте має намір продовжити жорсткий карантин на два тижні понад установлений строк 3 квітня, повідомляє газета Corriere della Sera.

Темпи поширення вірусу сповільнилися через три тижні після того, як в Італії була практично повністю зупинена економічна активність. Уряд готує пакет в сумі 25 мільярдів євро.

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Тим часом преса повідомляє про економічні труднощі і провісників соціальних хвилювань в бідних регіонах на півдні країни. Так, за повідомленнями декількох ЗМІ, в Палермо на Сицилії люди намагалися робити набіги на супермаркети, відмовляючись платити. Зараз входи в найбільші супермаркети міста патрулює поліція.