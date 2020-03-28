 Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців

Про це повідомили органи охорони здоров'я Італії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Всього в країні заражені коронавірусом 92 472 особи.
"Італійський вірусний тренд показує, що крива (зростання кількості заражень. - Ред.)зараз перебуває в лінійній фазі і перестає рости експоненціально, з щоденним збільшенням загальної кількості випадків захворювання приблизно на 7%", - сказав Лоренцо Прегліаско, співзасновник дослідницької компанії YouTrend. "Смертність залишається дуже високою, хоча її важко оцінити правильно, адже багато випадків, ймовірно, не входять до статистики".
Прем'єр-міністр Джузеппе Конте має намір продовжити жорсткий карантин на два тижні понад установлений строк 3 квітня, повідомляє газета Corriere della Sera.
Темпи поширення вірусу сповільнилися через три тижні після того, як в Італії була практично повністю зупинена економічна активність. Уряд готує пакет в сумі 25 мільярдів євро.
Тим часом преса повідомляє про економічні труднощі і провісників соціальних хвилювань в бідних регіонах на півдні країни. Так, за повідомленнями декількох ЗМІ, в Палермо на Сицилії люди намагалися робити набіги на супермаркети, відмовляючись платити. Зараз входи в найбільші супермаркети міста патрулює поліція.
Плюс повальная безграмотность и безответственность. Вот сейчас вечером шел через парк - подростковые "тусняки", при встречах целуются (как будто в пятницу в школе не виделись), хлебают напитки из банки по кругу. Значит бабушек и нам хоронить...
Смертність (кількість в день за 2018 рік) 1170 людей. Всього в день без короновіруса.
Від коронавірусу померло вчора 769 людей.
Від аварій на дорогах в день вмирає близько 3 чоловік. Так, що це не компенсує.
"потрібно давати не лише кількості..." - навчися сам брати.
Как житель Кировоградской обл. единственной , где не обнаружено ни одного больного, понимаю , что сон не к добру.
Тут читав, що італійці не можуть вийти більше ніж 100 метрів від дома. Крім того щоб вийти в магазин, чи аптеку. Для чого їм ці 100 метрів? Це не карантин.
тим більше , що статистика така , що до померлих від вірусу записують всіх , в кого була підозра на нього - а буває ж так , що люди мають не одну хворобу ...
Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч
1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.
Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
клике ЗЕБЕни
Петя ведь в 18 году купил в АП четыре мерса на 2млн$
Там повыше классом.
Ушли как мониторы?
Вот это-жесть. Не потому,что не хотят.Просто,не успевают считать.
Украинцы еще не осознают всю катастрофичность этой болячки.
Когда начнут возить на кладбища сотнями,тогда только дойдет,
что всех тех предосторожностей, к которым призывают наши врачи ,
нужно придерживаться.
Держит за ......горло......
Это вы кого имели ввиду ?
Не закупайте китайские аппараты ИВЛ, не пускайте китайский медперсонал к себе, и никакая "пандемия" у вас не случится.
І,здавалось би,такий він,цей вірус....не страшний....
Але.
Хто читає пресу,той у темі,що цей "такий собі вірус", відправляє на кладовище ,сотні
молодих і ,не дуже, громадян України.
Не вірте міністру Ємцю,-він хоть і знатний кардіолог,але прибабахнутий на всю голову.
Ну,який медик може сказонути таке,- ті,кому за 65,-це трупи і їх не потрібно лікувати і реанімувати. ****** і ще той....старикан.......
Хрен тебе.Ссылки не дождешься.)
У нас в Австралии, после начала всей этой мировой истерики, выступил Chief Medical Officer (типа, главврач всей страны). И пообещал что
- заболеют 70% населения;
- умрут от 50000 до 150000 человек.
На сегодняшний день: пресса сообщает о сотнях заражённых ежедневно (поди проверь).
А вот умерших - 14 (четырнадцать) человек. Потому что статистику смертности подделать невозможно. И умершие - глубокие старики; как минимум двое из них были онкологическими пациентами главной государственной больницы Мельбурна (Alfred Hospital).