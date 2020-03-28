 Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Володимир Зеленський поки не може зібрати достатньої кількості голосів своєї фракції на підтримку законопроєкту про заборону повернення коштів націоналізованих банків, відомого в побуті як "антиКоломойський закон". Наразі є впевненість уголосуванні приблизно 150-170 депутатів, і навіть якщо додати з "Голос" і ЄС цього не вистачає", - написав він.
Бутусов вважає, що Зеленський опинився перед необхідністю зробити вибір - "або Коломойський, або дефолт".
"Щоб отримати кредит МВФ, Зеленському треба оголосити війну ключовому творцю проєкту "Слуга народу". На відміну від Голобородька, Зеленський змушений з МВФ домовлятися. За все доводиться платити, але сюжет приголомшливий, вистачить на новий, тільки вже драматичний серіал", - написав він.
Журналіст вважає, що Зеленському доведеться спробувати "переступити через дуже особисте".
"І вперше він не може публічно агітувати за своє рішення, не може виступити проти Коломойського, і змушений переконувати непублічно", - зазначив Бутусов.
"Голосування антикризових законів перенесли на понеділок, переговори тривають", - підсумував він.
"Батькивщина" под предводительством Тимошенко не хочет голосовать против Бени?
Достойно ль .Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье Бене
И в смертной схватке .... Покончить с ним?
Умереть. Забыться. .
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Старий плакатик.)
Щоправда, дебати, як правило, починаються тоді, коли вже в кулуарах все порішали; а дебати - бо так вимагає процедура
Отже, що ми доб'ємось якщо Коломойський буде повністтю усунений від важелів впливу в Україні?
Вся влада в Зе, який щиро всіма фібрами душі ненавидить українську Україну, то повністтю оточений московськими агентами? Хтось хоч раз чув щоб Зе сказав щось реально проросійське? Крім непоганої за змістом промови в Варшаві, яку йому написали і яку він просто зачитав. Натомість від Коломойського ми таке чули - і свій час від добряче наступив на хвіст кацапам це беззаперечний факт (в той час зе ховався в москві та на колінах благав путіна) Крім того, багато в чому завдяки групі Коломойського в СН до сих пір не прийнятий дерибан землі. По формі патріотична опозиція у вигляді Єс та Голосу маргіналізована, та в принципі готова лягти і просити владу (питання лише ціни). Структурованого спротиву від них не бачимо, там є гарні люди, але верхівка повністтю занурилась у договорняки з владою.
Просто задумайтесь, подумайте власним розумом... Може українцям варто дивитись хоч на 1 крок вперед, а не вестись на вкиди та хайп.
У Зеленського ВЖЕ немає голосів для прийняття потрібних для країни законів.
Вчора зранку ще були.Сьогодні стопудово немає,ще й з запасом.
Скоро дізнаємось,почім продавались.
Мне норм - давно хотел пару служанок и личного слугу завести за 100 долл в месяц, хотите таких зарплат - продолжайте пуканы отсиживать на диване.
Роста не хватает, авторитета не хватает, знаний не хватает, команды не хватает -
ходячая нехватка.
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