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Все про:дефолт (38) законопроект (971) Зеленський (4931) Коломойський (812) МВФ (722) Бутусов Юрій (1298)

 Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов

Підтримати законопроєкт про заборону повернення банків попереднім власникам готові 150-170 депутатів. Цього не вистачить, навіть якщо додати голоси "Голоси" і "ЄС".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський поки не може зібрати достатньої кількості голосів своєї фракції на підтримку законопроєкту про заборону повернення коштів націоналізованих банків, відомого в побуті як "антиКоломойський закон". Наразі  є впевненість уголосуванні приблизно 150-170 депутатів, і навіть якщо додати з "Голос" і ЄС цього не вистачає", - написав він.

Бутусов вважає, що Зеленський опинився перед необхідністю зробити вибір - "або Коломойський, або дефолт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава столичної поліції Крищенко заразився COVID-19 у Києві, у списку контактів - сотні осіб, на нього чекає тривале лікування, - Бутусов

"Щоб отримати кредит МВФ, Зеленському треба оголосити війну ключовому творцю проєкту "Слуга народу". На відміну від Голобородька, Зеленський змушений з МВФ домовлятися. За все доводиться платити, але сюжет приголомшливий, вистачить на новий, тільки вже драматичний серіал", - написав він.

Журналіст вважає, що Зеленському доведеться спробувати "переступити через дуже особисте".

"І вперше він не може публічно агітувати за своє рішення, не може виступити проти Коломойського, і змушений переконувати непублічно", - зазначив Бутусов.

"Голосування антикризових законів перенесли на понеділок, переговори тривають", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Зеленському не вистачає голосів за антиКоломойський закон, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185124
 
   
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Интересно будет глянуть на политику 1+1, если закон всё-таки примут. Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4174
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Рынка земли нет только в 6 странах Мира,-Украина,Куба,Северная Корея,Венесуэла,Конго и Таджикистан...,красивый список....Стыдобище... Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7067
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Эти слова Тимофея Милованова взял из Фейсбука Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2874 Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8523
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сейчас на 24-ом канале даёт интервью экс-премьер...это полный бред...у него-"усё карашо"... Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5243
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Всё у зе хватает. Нечего ему подыгрывать - типа сделал всё, шо мог, но увы. Всё и всего у него хватает - не хрен врать.
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Источник: https://censor.net.ua/n3185124Поддержать законопроект о запрете возврата банков предыдущим владельцам готовы 150-170 депутатов. Этого не хватит, даже если добавить голоса "Голоса" и "ЕС".

"Батькивщина" под предводительством Тимошенко не хочет голосовать против Бени?
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А шо опзж с Беней в засос, тоже дадут голоса.
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так хоче, що аж пищить... Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 90 Як же тут не згадати анігдот про мавпу, що ніяк не могла вирішити чи їй до красивих? Чи то до розумних? А тому й видала:"А что мне, разорваться что-ли? "
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Совки,не видать вам ни ЕС ни НАТО Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6226Нищеброды брежневские.... Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8305
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Принимать иль не принимать закон , вот в чём вопрос
Достойно ль .Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье Бене

И в смертной схватке .... Покончить с ним?

Умереть. Забыться. Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7072 .
Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6495 .
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У шмарклі вже давно не таке лице, в нього вже свиняча морда, що скоро трісне, як гарбуз.
Старий плакатик.)
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Ну тут он просто , как то больше на Гамлета смахивает . .
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Зеленскому мозгов не хватает, в первую очередь. Насобирал всякий сброд в партию и думает, что все будут слушаться?
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Ти ще віриш що клован, який не може експромтом виступити на корпоративі, основному виді його діяльності, щось думає і робить сам? Він і далі грає роль по написаному, для нього сценарію! Він просто лялька в театрі бені коломойського.
Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4521
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Сподіваюся, що за закон про продаж землі також немає голосів. Дефолт буде по любому. МВФ ще жодну країну не врятував від дефолту. Зеленський визнав, що переговори про реструктуризацію боргу розпочалися. Значить підготовка до дефолту вже йде.
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Дефолт можна пережити, економіку підняти - а вкрадену землю вже не повернеш. Біда в тому що українці як діти росли багато в чому у вакуумі, не знають жорстких реалій світу, як люди в світі вмирають без медицини, без харчів, те що продовольча проблема стає проблемою номер 1 в світі. В Єгипті вже 90млн населення, всі вони хочуть їсти і купляють зерно і дуже важко працюють, населення Африки, Азії росте шаленими темпами, і всі вони захочуть їсти.
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Откуда столько ботов с фермы ЗЕ🔎? Значит Юрий прав
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из "слово о полку володином" -"..в день инаугурации к полудню пала корочка володина.."
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Ось тепер з"ясується наочно, чи "Митець" ще винен гроші своєму головному "Сценаристу".
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Белоруссия,Франция в свое время ,Аргентина ,Ливан недавно ,ГРЕЦИЯ проглотили это ,,страшное,,слово -ДЭ-ФАКЬЮ_ОЛТ,раз вы разрушаете нашу медицину и ПЕНСИОНЕРОВ ОБНУЛЯЕТЕ В МЕРТВЕЦОВ ,А у внуков и нас Забираете Землю.Деньги даст Китай ,Япония хочет дать,ДА ТОЛЬКО ТАМОЖНЮ ПРОТРЕЗВИТЬ И НЕСКОЛЬКО ТРАНШЕЙ БУДЕТ..Поэтому там и держат ,,западники,, такого ,как Нефедов .Что бы не дай бог у нас ,у Украины не появились деньги ,а давить обещаниями траншей ,меньшими,чем то ,что на таможне ..
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Вважаю, що в цей вирішальний момент повинні висловитися всі відомі політики, депутати, члени уряду, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, бізнесмени і економісти. Яка ваша позиція, чи той це момент, коли треба наступити на власні інтереси заради недопущення національної катастрофи?
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для того є дебати в парламенті
Щоправда, дебати, як правило, починаються тоді, коли вже в кулуарах все порішали; а дебати - бо так вимагає процедура
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Я можливо скажу зараз непопулярну річ, але промовчати не можу - тому що на терезах доля Батьківщини.
Отже, що ми доб'ємось якщо Коломойський буде повністтю усунений від важелів впливу в Україні?
Вся влада в Зе, який щиро всіма фібрами душі ненавидить українську Україну, то повністтю оточений московськими агентами? Хтось хоч раз чув щоб Зе сказав щось реально проросійське? Крім непоганої за змістом промови в Варшаві, яку йому написали і яку він просто зачитав. Натомість від Коломойського ми таке чули - і свій час від добряче наступив на хвіст кацапам це беззаперечний факт (в той час зе ховався в москві та на колінах благав путіна) Крім того, багато в чому завдяки групі Коломойського в СН до сих пір не прийнятий дерибан землі. По формі патріотична опозиція у вигляді Єс та Голосу маргіналізована, та в принципі готова лягти і просити владу (питання лише ціни). Структурованого спротиву від них не бачимо, там є гарні люди, але верхівка повністтю занурилась у договорняки з владою.
Просто задумайтесь, подумайте власним розумом... Може українцям варто дивитись хоч на 1 крок вперед, а не вестись на вкиди та хайп.
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Как же так получилось? Как украинцы выбрали Президента который без Коломойского или вопреки ему не способен принимать законов? Неужели ничего не намекало, что в будущем так может оказаться? Ай яй яй, яка прикра несподіванка.
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а не повинен През приймати законів, для цього є Верховна Рада. Президент, і не він один - мають переконувати ВР (нардепів), а також суспільство приймати необхідні закони.
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Закон о продаже земли это зеленые хотелки Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4764 Даже не пытайтесь , плохо закончиться Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4764 Зеленкий иди в отставку по хорошему Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4764
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А ви ізраїльтянин ?
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Европа четко уже показывает зебилам какие они тупые *****.
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Бутусов неправильно сформулював .
У Зеленського ВЖЕ немає голосів для прийняття потрібних для країни законів.
Вчора зранку ще були.Сьогодні стопудово немає,ще й з запасом.
Скоро дізнаємось,почім продавались.
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Значит нужно собитарься, в первую очередь голосувальныкам за Зеленского и идти к Бене майданом, если народ не способен на это - пусть жрет говно.
Мне норм - давно хотел пару служанок и личного слугу завести за 100 долл в месяц, хотите таких зарплат - продолжайте пуканы отсиживать на диване.
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Проголосують, куди вони дінуться. Якщо СН провалять голосування, то їх **********. Гадаю, що Голос і ЄС майже всі будуть За, плюс самовисуванців трохи підтягнеться. З Батьківщини ще, Юлька ж давала "обіцянку" що проголосує, якщо цей закон буде в інтересах народу. ОПЗЖ і Довіра лісом.
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а за майбах рижемразєвський? Хоча - їхній прем'єр..
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Все без олигархов обосрался. Не сможет без их разрешения ничего проголосовать. По этому сейчас как уж на сковородке крутиться-крутиться не знает как бы ему поступить.
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И че там по этому поводу недавно высказался констит. Суд? Нет коалиции, нет парламента, разлетайся зебильё, дорогу новым выборам
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Ні, він сказав, що мають розлітатися, коли в народу нема довіри. Щоправда, проценту тої доври/недовіри не назвав, не визначив.
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Плохому президенту не хватает голосов. А чего ему хватает?
Роста не хватает, авторитета не хватает, знаний не хватает, команды не хватает -
ходячая нехватка.
.
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Тут осбо и вариантов нет: либо дефолт стране, либо дефолт каламойскому.
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Арестоваать Каламойского и по быстрому придушить в тюрьме и зарыть под забором .
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