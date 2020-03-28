 Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський поки не може зібрати достатньої кількості голосів своєї фракції на підтримку законопроєкту про заборону повернення коштів націоналізованих банків, відомого в побуті як "антиКоломойський закон". Наразі є впевненість уголосуванні приблизно 150-170 депутатів, і навіть якщо додати з "Голос" і ЄС цього не вистачає", - написав він.

Бутусов вважає, що Зеленський опинився перед необхідністю зробити вибір - "або Коломойський, або дефолт".

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"Щоб отримати кредит МВФ, Зеленському треба оголосити війну ключовому творцю проєкту "Слуга народу". На відміну від Голобородька, Зеленський змушений з МВФ домовлятися. За все доводиться платити, але сюжет приголомшливий, вистачить на новий, тільки вже драматичний серіал", - написав він.

Журналіст вважає, що Зеленському доведеться спробувати "переступити через дуже особисте".

"І вперше він не може публічно агітувати за своє рішення, не може виступити проти Коломойського, і змушений переконувати непублічно", - зазначив Бутусов.

"Голосування антикризових законів перенесли на понеділок, переговори тривають", - підсумував він.

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