 В'їзд до Вінниці обмежили через коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку поліції Вінницькій області в фейсбуці.

"Увага! Сьогодні, 28 березня, з 20.00 год. будуть обмежені в’їзди в м. Вінницю.



Водіям в’їхати у місто можна буде з київського, немирівського та хмельницького напрямків.

Відповідно до протоколу №14 від 27.03.2020 р засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.

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Такі заходи запровадженні з метою недопущення поширення вірусу COVID-19 на території міста та області.

Звертаємося до громадян з проханням з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома. Від цього залежить ваше життя та здоров’я", — додали в поліції.