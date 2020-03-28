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 В'їзд до Вінниці обмежили через коронавірус

З 20:00 суботи, 28 березня, в місто можна в'їхати з київського, немирівського і хмельницького напрямків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку поліції Вінницькій області в фейсбуці.

"Увага! Сьогодні, 28 березня, з 20.00 год. будуть обмежені в’їзди в м. Вінницю.

Водіям в’їхати у місто можна буде з київського, немирівського та хмельницького напрямків.
Відповідно до протоколу №14 від 27.03.2020 р засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.

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Такі заходи запровадженні з метою недопущення поширення вірусу COVID-19 на території міста та області.
Звертаємося до громадян з проханням з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома. Від цього залежить ваше життя та здоров’я", — додали в поліції.

Вїзд до Вінниці обмежили через коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185123
 
 
 Топ коментарі
 
да нормально все - как заказывали...
пускай малоросня на хлеб мажет более тонким слоем...
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Зелёные наживаются на беде! БАРЫГИ!!!
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Всё За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", - сказал он.

Так, по состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.

Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны
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да нормально все - как заказывали...
пускай малоросня на хлеб мажет более тонким слоем...
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Враньё!!! Этих цен даже в КЛАССЕ и в РОСТЕ нет, ТРЕПЛО тролльное.
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Штаны высуши, тебе в них Порошенко нассал, ну как Сивохе.
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от і наступив день св.Карантину. Люди вибирають собі пару на 14 днів та посилають один одному карантинки
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если не прекратите нападки на Зепрезидента форму будет закрыт.
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А кто то регистрировал хоть один случай смерти от короновируса вне больницы? А в больнице и здорового умертвить не сложно.
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Если коек достаточно, пациенты умирают в больницах, если нет - помиранцы едут умирать домой, а их места занимают люди, которых можно спасти.
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Маразм тупой. Это ничего не изменит, кроме того, что жителям пригорода с некоторых направлений придется лишний десяток километров наматывать.
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Порохожопые дебилы не могут сварить борщ - Зе в овощи нассал
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