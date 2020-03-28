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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство

Літак з українцями вилітає з Нью-Йорка до Києва в суботу, 28 березня.

Як повідомили Голосу Америки в посольстві України в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Київ" зареєстровано 354 пасажири, виліт заплановано на 15:00 (21:00 за київським часом), передає Цензор.НЕТ.

Українська сторона "дозволила здійснити разову посадку" для цього спеціального рейсу Міжнародних Авіаліній України, який був сформований ще тиждень тому, повідомили у посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

Зазначимо, що на електронному табло аеропорту Бориспіль зазначено чотири рейси, які прилітають 29 березня: з Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авіва і Дохи.

Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство 01

Нагадємо, 28 березня у звязку з поширенням коронавірусу, Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

26 березня перший спеціальний рейс МАУ вивіз із США в Україну 354 особи. Всього в українське посольство у Вашингтоні надійшло близько тисячі заявок.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185122
 
 
 Топ коментарі
 
На месячную изоляцию не выходя из самолета
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мы всех тифозных принимаем....самая дурная нация Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 7482
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На месячную изоляцию не выходя из самолета
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шо за бред, интересно..... а если бы НЕ разрешила?
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мы всех тифозных принимаем....самая дурная нация Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 7482
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не нужно,на Украину батон крошить ,, немцы сегодня военной авиацией ,завезли больных италийцев в ляйпциг ,жест солидарности и помощи как то так !!!
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а если бы НЕ разрешила... вылезает человек из обломков и говорит , ну и замашки у вас бл****ие...
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))) Аха, еСче и оконцовка есть. ))) " Замашки у вас бл***ие и сами вы бл**и))) Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 2274
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Разова посадка не допоможе !Потрібно щоб судова система була не корумпована !😈
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Эх, раз да исчо раз!
Исчо многа, многа раз!
Да и шо-пральна !
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Я понимаю, почему Украина принимает, но ПОЧЕМУ, б..., эти люди их Нью-Йорка сюда прутся? Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 822
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И что дальше пропиарились а потенциальные носители куда их по зеленскому получается в народ их и только в народ носителей заразы
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Вот интересно - все эти прибывшие за последние надцать дней потенциально заразные борты обрабатывают так же, как и "санжарский" скайап...
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Єдиний правильний вибір у даній ситуації - приклад Швеції. Нічого не змінювати у повсякденному житті.
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А якщо помре 5% від 80% населення, то нічого?
А якщо 20% бо хворим не нададуть допомогу?

Що там смерті великої кількості людей, та хвороби легень на все життя - ускладнення, головне евакуювали усіх і забезпечили їм комфорт за рахунок 37 млн.
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Марина Лисицкая, помруть ті, хто мали померти.
Уявіть собі, що людству вдасться обдурити смерть на 100 років.
Що тоді?
Пішов на пенсію в 60, а помер у 160?
Станьте на місце ТВОРЦЯ.
По моєму, він не задоволений.
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Їдіть куди подалі зі своїм середньовіччя, ви як тварина у якої не має близьких чи дітей, все це доки ты сам не в цій статистиці і в тебе не погіршена функція легень або не помер хтось із близьких (говорю не про вас конкретно а взагалі, нікому того не бажаю)

Але писати можуть таке тільки аморальні Уроды.
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По моєму, саме ви живете у середньовіччі.
Бажаєте жити вічно?
Дурна?
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Доведено, що юдина з відсутнім відчуттям емпатії і самозбереження є психічно хворою, це перші ознаки шизофренії. Вам треба перевіритись
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А якщо серйозно, то зверніть свої претензії до как-цапії, яка створила цей вірус.
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Це в кацапії життя людей ніщо, бо там це мусор, а вы заразились від них цим вірусом ставлення до життя.

Я завжди вважала, що ми відрізняємось від них
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Я ставлюся до життя, як до життя. Не більше, і не менше. А ви, чомусь, значення життя перебільшуєте (мені так здалося).
Життя має початок (народження), і має кінець (смерть).
Як дата народження, так і дата смерті запрограмовані природою (умовно Творцем).
Порушуючи це правило, ми втягуємо себе і своїх близьких в неймовірні випробування.

*****, яке втілило в життя людей коронавірус, вкотре втрутилося в НЕ СВОЇ СПРАВИ.
Як це сприймати?
Коронавірус - спаситель?
Чи коронавірус - знищувач?
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Усатый хрен что то знает .Видно диды на палке ему что то рассказали .Сказали что если не продержится до осени когда картоху собирать надо , то его самого на палке понесут или свои же или кадыровцы на бутылке
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Отовсюду собрал, урод. Где начинается эпидемия там всех мы забираем.
Комфорт 75000 за счёт 37 млн людей.
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перепись телефонов показала что зарплат и пенсий на всех не хватит.
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зе не розуміє, що відбувається, і тому діє інстинктивно.
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Я не є прихильником влади зе, але що, на Вашу думку, треба робити з українцями, які залишились в інших країнах? Просто, цікаво почути саме Вашу думку.
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Лишити їх там де вони заробляли гроші або народжували своїх дітей . Хіба це не справедливо на вашу думку ?
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Може, воно й справедливо, але уявіть, що буде після заголовків на кшталт "Україна кинула своїх громадян в інших країнах"? Коли почнуться позови на ті країни від родичів тих наших громадян, які б там залишилися? Зрештою, ті країни, просто б звезли всіх наших громадян до посольств, а вони не гумові.
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Які позови? Позови важливіші ніж життя 37 млн зараз, та розпродаж і крах країни в війну, що ви пишете?

Я пропонувала з самого початку надати їм матеріальну допомогу на оренду та продукти і залишити їх там де вони є.

ЯКБИ БУЛА ЕПІДЕМІЯ ІНША І МАСОВО ПОМИРАЛИ Б ДІТИ, треба було тут поширити цю інфекцію, щоб не було позовів???

Чому їх життя важливіші ніж країна і усі українці?

ПС я пропонувала їх підтримати там раніше, але зараз я бачу їх відношення до наших життів і здоров'я, коли вони плювали на інших і розносять інфекцію.

ПС 2 що ви пропонуєте тепер робити вагітним жінкам де лікарі в пологових починають хворіти де в лікарів немає спецзахисту?

Хворим онкологією, утч дітям?

Хворим астмою?

Усім кому потрібна операція чи навіть стоматолог, терпіти і чекати?

В суд подавати?

Ці здорові люди приносять біду тепер.
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А хто нам винен, що в нас така Конституція?
"Стаття 25.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
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Я впевнена, що на рахунок епідемії є виключення. І ще в нас не вмконують її взагалі, а тут вы пригадали...

В Конституції президент це гарант безпеки країни, громадян, та територіальної цілісності.

Безпека держави вище за повернення горстки людей.
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Можливо й так, Марино, але це - емоції: жодна добра країна не кине своїх громадян за кордоном попри їх бажання.
Ми, просто, звикли з Вами до того, що державі на нас плювати, тому й винаходимо пастки з її боку вже там, де їх немає, але, на жаль, маємо приводи...
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Ну положим, их никто не выгонял, а они сами нас похерили! искатели лучшей жизни, им пофиг, что здесь происходит, они не участвуют в жизни страны, они платят платят налоги другому государству, так пусть там и сидят!!!
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А яка, вибачте, Вам до цього справа, якщо ці "налоги" в нашій рідній країні, один куй, крадуть, тобто, що вони є, що їх немає, бо Ви їх, все одно, не побачите й не відчуєте? А людина працює, родину годує, дітей вчить, батькам, рідним допомагає
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Навіть у такій скрутній ситуації, яка виникла завдяки вірусу, який придумали в лабораторіях как-цапії, можна діяти і виживати.
Але, якщо українці вибрали собі головнокомандувачем під час війни клоуна, тоді звертайтеся до українців.
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Да задрали боты уже своими клоунами . А брехун и мародёр их совершенно не напрягал недавно .Воровал себе и брехал про перемоги .И всем главное нравилось слушать те побрехеньки .Ну типа как вата любит слушать ихнего х.йла или киселя .
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А маруф з росії для уставших ат вайни привезли?
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а маруська пусть поет..она любит кацапам под 100гр. какую нить шнягу застольную затянуть..эй лапти да лапти. мои..или что то навроде этой.. Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 4277..
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Я збочений?
Звичайно!
Збочений на на тому, щоб знищити вірус, і тих, хто його втілив у життя - как-цапстан.
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Тільки найкращі побажання в цій Вашої, Пане, мети!
З повагою!!
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Якщо ваші побажання щирі, тоді дякую.
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Они все вероятные носители вируса, как их просто так принимают?!......Будет вторая Италия....
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будет , вазелиново кодло надеется шо єта беда их минет ...
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Требую чтобы зеленое ***** их лично встретило!!!
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слухайте коломийки и все будет добре !!!

https://www.youtube.com/watch?v=kXKacQL4Faw
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ну шо бухтите, там знать одна, старшИна по старому, да и зелени полон багажник.. Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 8492
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будет еще не один рейс, т.к. один билет стоит $1800
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я дико извиняюсь, Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 5442 А собачка прилетела из Уханя, может хто знает , А ?
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'дівчинку' китайці знову 'взяли в оборот,а собачкою закусили..
Питання закрите.
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Богдан Кривень


Безвихідь



Якщо б зараз був 1240 рік, і я в цей момент сидів б не біля ноута, а стояв, спершись на спис, на мурах якогось придніпровського руського міста і споглядав наближення орди Батия - я б навіть близько не отримав такого жаху, який отримую від споглядання фото на митному переході з Польщею.
Бо орда Батия, це страшна, але не безвихідна ситуація. Ти матимеш декілька варіантів для дій. Перший - насаджувати монголів на свій спис, з надією, що це ефективно роблять і твої товариші по зброї і вам вдасться відібитись, а якщо ні - ти загинеш зі зброєю в руках, знаючи спереду ворог, а позаду і збоку - друзі. Другий варіант - ти можеш чкурнути в ліси, де тебе жоден монгольський вершник не знайде. Ну і третій варіант - зберегти життя але покрити себе ганьбою - здатись.
Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 2734
І ти дивишся на це все і думаєш: «Як далі жити у країні безвідповідального плебса і імпотентної влади?» І навіть ловиш себе на думці, що тихо заздриш тому якомусь Іванку з 13 століття, що спершись на спис, в колі товаришів по зброї, споглядає на кінні колони орди Батия, що появляються з-за пагорба.
https://site.ua/bogdan.kriven/26905-bezvihid/
P.S. Від слова - «зовсім» - , не хочу обговорювати теми про: «паска на носі», «роботи не має», «роботодавці вигнали», «уряд зобов'язаний впускати», «уряд немає коштів на утримання за кордоном», «краще дома двинути коні ніж на чужині» і т.д і т.п.

Не хворійте. Прорвемось
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Я,конечно,дико извиняюсь за свой приобретенный по жизни,цинизм,
но у меня вопрос,- а нахуа нужно было свозить всех украинцев со всего мира домой ?
/Со скрытым у многих,короновирусом ?/
И кто принял на себя такую ответственность,- где-то из-за двух миллионов,подвергнуть опасности ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ???
А мож,кто и не хотел,но,судя по всему,сказали-надо, и все поехали и пошли пешим ходом.
Больные-не больные.Кто их проверял ? Скринили темпу на границе ? Да ладно...
А теперь прикиньте,сколько украинцев уйдет за радугу из-за этого,/не знаю,честно, чьего /
решения.

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пустити мусили.
Це наші громадяни.
Обовязок держави.
інше питання ,що Влада виявилась нездатна організувати карантин для приїзжих.
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Пустити мусили. ++++
А карантин ???
Який,нафіг,карантин ? Ми,тут,українців додому повертаємо......
Ага............... Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 4198
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3 етапи боротьби з Короновірсом в Україні
1)не допустити в Країну.
-не вдався.Санжари виявились фейком,тести теж.. міряння температури прикордонниками тим більше.
2)Карантин. Не вдається.
Виробництво зупинили,а народ ..уй забив..
3)Лікування.Апарати ШВЛ "зарезервовані' для Віпів.Ліків немає,лікувати 'продавець масок' вирішив хініном..Короновірус не дає необхідних показників смертності.. Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство - Цензор.НЕТ 6730
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ЕЩЁ НЕМНОЖКО КОРОНОВИРУСА ПОЖАЛУЙСТА ЖЫДКИ !)
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