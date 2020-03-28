 Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство

Як повідомили Голосу Америки в посольстві України в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Київ" зареєстровано 354 пасажири, виліт заплановано на 15:00 (21:00 за київським часом), передає Цензор.НЕТ.
Українська сторона "дозволила здійснити разову посадку" для цього спеціального рейсу Міжнародних Авіаліній України, який був сформований ще тиждень тому, повідомили у посольстві.
Зазначимо, що на електронному табло аеропорту Бориспіль зазначено чотири рейси, які прилітають 29 березня: з Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авіва і Дохи.
Нагадємо, 28 березня у звязку з поширенням коронавірусу, Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.
26 березня перший спеціальний рейс МАУ вивіз із США в Україну 354 особи. Всього в українське посольство у Вашингтоні надійшло близько тисячі заявок.
Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.
Исчо многа, многа раз!
Да и шо-пральна !
А якщо 20% бо хворим не нададуть допомогу?
Що там смерті великої кількості людей, та хвороби легень на все життя - ускладнення, головне евакуювали усіх і забезпечили їм комфорт за рахунок 37 млн.
Уявіть собі, що людству вдасться обдурити смерть на 100 років.
Що тоді?
Пішов на пенсію в 60, а помер у 160?
Станьте на місце ТВОРЦЯ.
По моєму, він не задоволений.
Але писати можуть таке тільки аморальні Уроды.
Бажаєте жити вічно?
Дурна?
Де?
Підкажіть.
Я завжди вважала, що ми відрізняємось від них
Життя має початок (народження), і має кінець (смерть).
Як дата народження, так і дата смерті запрограмовані природою (умовно Творцем).
Порушуючи це правило, ми втягуємо себе і своїх близьких в неймовірні випробування.
*****, яке втілило в життя людей коронавірус, вкотре втрутилося в НЕ СВОЇ СПРАВИ.
Як це сприймати?
Коронавірус - спаситель?
Чи коронавірус - знищувач?
Комфорт 75000 за счёт 37 млн людей.
Я пропонувала з самого початку надати їм матеріальну допомогу на оренду та продукти і залишити їх там де вони є.
ЯКБИ БУЛА ЕПІДЕМІЯ ІНША І МАСОВО ПОМИРАЛИ Б ДІТИ, треба було тут поширити цю інфекцію, щоб не було позовів???
Чому їх життя важливіші ніж країна і усі українці?
ПС я пропонувала їх підтримати там раніше, але зараз я бачу їх відношення до наших життів і здоров'я, коли вони плювали на інших і розносять інфекцію.
ПС 2 що ви пропонуєте тепер робити вагітним жінкам де лікарі в пологових починають хворіти де в лікарів немає спецзахисту?
Хворим онкологією, утч дітям?
Хворим астмою?
Усім кому потрібна операція чи навіть стоматолог, терпіти і чекати?
В суд подавати?
Ці здорові люди приносять біду тепер.
"Стаття 25.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
В Конституції президент це гарант безпеки країни, громадян, та територіальної цілісності.
Безпека держави вище за повернення горстки людей.
Ми, просто, звикли з Вами до того, що державі на нас плювати, тому й винаходимо пастки з її боку вже там, де їх немає, але, на жаль, маємо приводи...
Але, якщо українці вибрали собі головнокомандувачем під час війни клоуна, тоді звертайтеся до українців.
😂
Звичайно!
Збочений на на тому, щоб знищити вірус, і тих, хто його втілив у життя - как-цапстан.
З повагою!!
https://www.youtube.com/watch?v=kXKacQL4Faw
Питання закрите.
Безвихідь
Якщо б зараз був 1240 рік, і я в цей момент сидів б не біля ноута, а стояв, спершись на спис, на мурах якогось придніпровського руського міста і споглядав наближення орди Батия - я б навіть близько не отримав такого жаху, який отримую від споглядання фото на митному переході з Польщею.
Бо орда Батия, це страшна, але не безвихідна ситуація. Ти матимеш декілька варіантів для дій. Перший - насаджувати монголів на свій спис, з надією, що це ефективно роблять і твої товариші по зброї і вам вдасться відібитись, а якщо ні - ти загинеш зі зброєю в руках, знаючи спереду ворог, а позаду і збоку - друзі. Другий варіант - ти можеш чкурнути в ліси, де тебе жоден монгольський вершник не знайде. Ну і третій варіант - зберегти життя але покрити себе ганьбою - здатись.
І ти дивишся на це все і думаєш: «Як далі жити у країні безвідповідального плебса і імпотентної влади?» І навіть ловиш себе на думці, що тихо заздриш тому якомусь Іванку з 13 століття, що спершись на спис, в колі товаришів по зброї, споглядає на кінні колони орди Батия, що появляються з-за пагорба.
https://site.ua/bogdan.kriven/26905-bezvihid/
P.S. Від слова - «зовсім» - , не хочу обговорювати теми про: «паска на носі», «роботи не має», «роботодавці вигнали», «уряд зобов'язаний впускати», «уряд немає коштів на утримання за кордоном», «краще дома двинути коні ніж на чужині» і т.д і т.п.
Не хворійте. Прорвемось
но у меня вопрос,- а нахуа нужно было свозить всех украинцев со всего мира домой ?
/Со скрытым у многих,короновирусом ?/
И кто принял на себя такую ответственность,- где-то из-за двух миллионов,подвергнуть опасности ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ???
А мож,кто и не хотел,но,судя по всему,сказали-надо, и все поехали и пошли пешим ходом.
Больные-не больные.Кто их проверял ? Скринили темпу на границе ? Да ладно...
А теперь прикиньте,сколько украинцев уйдет за радугу из-за этого,/не знаю,честно, чьего /
решения.
Це наші громадяни.
Обовязок держави.
інше питання ,що Влада виявилась нездатна організувати карантин для приїзжих.
А карантин ???
Який,нафіг,карантин ? Ми,тут,українців додому повертаємо......
Ага...............
1)не допустити в Країну.
-не вдався.Санжари виявились фейком,тести теж.. міряння температури прикордонниками тим більше.
2)Карантин. Не вдається.
Виробництво зупинили,а народ ..уй забив..
3)Лікування.Апарати ШВЛ "зарезервовані' для Віпів.Ліків немає,лікувати 'продавець масок' вирішив хініном..Короновірус не дає необхідних показників смертності..