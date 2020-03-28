 Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз фіналізується і, я думаю, найближчим часом буде зареєстрований компромісний законопроєкт від більшості фракцій і груп. Він стосується економічної підтримки найбільш постраждалих бізнесів. Це, насамперед, туристична галузь, малий бізнес - ті, які страждають насамперед", - сказала Кравчук.
Документом, за словами депутата, надаються різні податкові пільги.
"Там будуть податкові пільги, зокрема окремий пункт, який стосується спиртової галузі, щоб виробники антисептиків отримали ослаблення з акцизу до 31 травня цього року, попередньо", - додала заступник голови фракції "Слуга народу".
K0५EGAR
@Rage4oK
·7 ч
Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.
Только с 14 по 20 марта, украинские морские порты экспортировали 1,18 млн. т. основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.
Больше всего, выросли поставки пшеницы.
В разрезе культур, морпорты отгрузили:
пшеницы - 284 тыс. т или на 67% больше, чем на прошлой неделе;
кукурузы - 835 тыс. т, +26%;
ячменя - 59 тыс. т, -40%.
В тройку основных направлений поставок украинского зерна, вошли Египет (272 тыс. т), Южная Корея (110 тыс. т) и Китай (91 тыс. т).
Лидирующее место по объемам экспорта зерновых в 2019/20 МГ занимает порт Николаев (13,94 млн т). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн т), третье - порт Пивденный (7,95 млн т).
чувак, ну ты и серонул...
в настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке аэродрома прибытия и итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими
даже диверсию толком провести не могут, балбесы..
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило виробництво швидкого тесту на коронавірус. Про це напередодні повідомив розробник тесту, американська компанія Abbott Laboratories.
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Українські компанії випустять два млн тестів на коронавірус
Вчора, 11:24
"Компанія Abbott отримала від FDA дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях найшвидшого доступного молекулярного тесту на виявлення нового коронавірусу, який показує позитивні результати всього за п'ять хвилин, а негативні - за 13", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.
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