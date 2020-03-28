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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
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 Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук

На позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроєкт про підтримку малого і туристичного бізнесу, найбільш постраждалого від пандемії коронавірусу.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз фіналізується і, я думаю, найближчим часом буде зареєстрований компромісний законопроєкт від більшості фракцій і груп. Він стосується економічної підтримки найбільш постраждалих бізнесів. Це, насамперед, туристична галузь, малий бізнес - ті, які страждають насамперед", - сказала Кравчук. 

Документом, за словами депутата, надаються різні податкові пільги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук

"Там будуть податкові пільги, зокрема окремий пункт, який стосується спиртової галузі, щоб виробники антисептиків отримали ослаблення з акцизу до 31 травня цього року, попередньо", - додала заступник голови фракції "Слуга народу".

Читайте також: "Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185121
 
 
 Топ коментарі
 
Сто процентов, Бенины отрасли самые пострадавшие.
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и Ахметова....




K0५EGAR

@Rage4oK

·7 ч

Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3983
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А народ эти долбаные слуги не хотят поддержать? Наголосовали деьилы!
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Сто процентов, Бенины отрасли самые пострадавшие.
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и Ахметова....




K0५EGAR

@Rage4oK

·7 ч

Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3983
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Ага 2 у нас пострадавших. Ахметка и Беня! Кстати ЗЕбилы почему не сидит Ахметов?
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эх! хто ж его посадит? он памятник, себе воздвиг нерукотворный!
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больше всех пострадал "квартал95" их больше в москву на корпоративы не приглашают. Надо компенсировать
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А народ эти долбаные слуги не хотят поддержать? Наголосовали деьилы!
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Уже Зеля "поддержал". Истинные масштабы мородерства

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6529
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Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%.
Только с 14 по 20 марта, украинские морские порты экспортировали 1,18 млн. т. основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.
Больше всего, выросли поставки пшеницы.
В разрезе культур, морпорты отгрузили:
пшеницы - 284 тыс. т или на 67% больше, чем на прошлой неделе;
кукурузы - 835 тыс. т, +26%;
ячменя - 59 тыс. т, -40%.
В тройку основных направлений поставок украинского зерна, вошли Египет (272 тыс. т), Южная Корея (110 тыс. т) и Китай (91 тыс. т).
Лидирующее место по объемам экспорта зерновых в 2019/20 МГ занимает порт Николаев (13,94 млн т). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн т), третье - порт Пивденный (7,95 млн т).
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Я так поняв шо виявиться що самими постраждалими є Ахметов Коломойський і т.д.
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зеленский просто пошутил на выборах, поэтому всё для олигархов а не для народа
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Героическое преодоление созданных правительством трудностей.
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Чем поддерживать то? Откуда деньги? Снова зеленая макака будет побираться по карманам олигархов..."поддерживатель" сцаный
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а может аграриев и медицину...ну хоть чтоб выжить и не голодать...
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Кажуть,що даже короновірус в ступорі від "наших" депутатів.
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Дапмажітє погорілим іхтамнєтовим ! Олігархи мародери понад усе ! 😈
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кацапа,а как ты свои потребности удовлетворяешь? Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3905

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3683
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А почему в Киеве метро закрыто, а в Москве работает?? Почему Украина просит помощь,а РФ сама помогает другим странам??
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кому помогает? Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5139итальянцы ваще в трансе,не знают как обратно отправить кацапню с их КПМками времен совка
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"...а РФ сама помогает другим странам..."
Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8717

чувак, ну ты и серонул...
Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1695
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Там и так ходят в ведро, а потом виливают через окно.
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Ну дпа,это казовая,нефтяная,Рошен и предприятия Ахметова.
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Компанія Abbott Laboratories планує з наступного тижня наростити виробництво тестів до 50 тисяч за день.
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило виробництво швидкого тесту на коронавірус. Про це напередодні повідомив розробник тесту, американська компанія Abbott Laboratories.

ЗА ТЕМОЮ


Українські компанії випустять два млн тестів на коронавірус
Вчора, 11:24

"Компанія Abbott отримала від FDA дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях найшвидшого доступного молекулярного тесту на виявлення нового коронавірусу, який показує позитивні результати всього за п'ять хвилин, а негативні - за 13", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.
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а шо там Зебил думает насчет тестов?ИЛИ ТАК И БУДУТ ГОРОДА БЕЗ ТЕСТОВ ОСТАВАТЬСЯ?
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Смотрите Ленку бондаренчиху на ньюс лайно. Гражданская война, атошников в тюрьму.
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Она хорошо бы смотрелась за решеткой, очень подошла вместо вуали.
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мендельша сказала шо все будет зае..сь, тьфу помилывся, карашо!!! а я ей верю как самому себе.
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А у кого из украинских олигархов появился бизнес по другому
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Їм малий бізнес похер, за який хрін ми платимо податки, щоб рятувати бізнес олігархичній зграї тварюк.
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Давайте угадаю, самые пострадавшие бизнесы у коломойского и ахметова!
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Які будуть ціни,коли снімуть карантин?Скільки буде стоїти проїзд у межобластних автобусах?Так кого треба в першу чергу захищати?Бізнесмена,котрий не зможе поїхати за кордон за товаром і щоб мати прибіль почне наживатися на людях,чи беззахистних людей?
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Власть саму надо уже под руки поддерживать, без переворота и путча может упасть.
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Негайно ! Негайно , всіх підтримуючих і підтриманих , в VIP палату Олександрівської лікарні !😈
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"который касается спиртовой отрасли" а что со спиртовой отраслью ? Они сейчас просто в шоколаде, спрос выше крыши, цены тоже выше крыши. Что им послаблять, цены же меньше не станут.Источник: https://censor.net.ua/n3185121
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Одесса.Авторынок "Успех".Закрыт на карантин.Но администрация требует арендную плату за апрель в полном объеме.А это 8-10 тыс.грн.А взять их негде.И за что платить такие деньги,если рынок не работает?Почему-то карантин за счет далеко не самых багатых.Труханов с Галатерником сохранили свои доходы несмотря ни на что.Будет ли помощь от "зеленых"-сомневаюсь
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