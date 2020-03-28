 На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки - директор ЄБРР у країнах Східної Європи Патроне

Про це заявив директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Загалом ми прогнозуємо скорочення ВВП, яке також викличе скорочення податкових надходжень. Вкупі з погашенням зовнішнього боргу у 2020-му році це робить завершенням переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним пріоритетом для влади України", - відзначив Патроне.
За повідомленнями ЗМІ, днями президент України Володимир Зеленський заявив про переговори зі Світовим банком, МВФ та ЄБРР про фінансову допомогу.
"Загалом, разом зі Світовим банком і ЄБРР ми можемо отримати мінімум $10 млрд", - заявив Володимир Зеленський.
Експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину в Україні на декілька місяців ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 гривень за долар. При цьому експерти розраховують на те, що Україна отримає допомогу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
За словами директора ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу, в організації базовим сценарієм розвитку ситуації вважають наступне: на Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує різке відновлення економіки, якому сприятимуть інвестиції у державний сектор. На думку Патроне, банківська система перебуває у гарному стані для подолання викликів.
Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості
Кілька факторів, за словами Патроне, визначать особливості того, як коронавірус позначиться на економіці України.
"Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро, ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості, - заявив Патроне. - Україна відчує наслідки споживацького шоку. Він стане результатом зменшення попиту всередині країни та стандартного попиту".
За словами Патроне, Україна як експортер товарів відчує наслідки цінового шоку на товарних ринках. Невпевненість на глобальному ринку також вплине не девальвацію гривні та на збільшення ставки євробондів.
Нагадаємо, представники аналітичних центрів, українського бізнесу і Офісу президента домовилися створити відкриту платформу для розробки рішень, які можуть впливати на економічні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусу і введенням карантину.
Обвал промышленного производства, бюджета, управления произошел в Украине еще до Короновируса...
Задолго...
Следим внимательно за руками. Показываю фокус.
Цензор ссылается на "Голос Америки" Сценарій ****: На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки
"Голос Америки" ссылается на "Экономическую правду" ВВП "мінус" 9%, курс гривні - 35 за долар - не найгірший сценарій. Який обирає Рада? - заява бізнесу .
Не допускаешь?
у них запасные аэродромы в других странах и несколько паспортов (у Бени три)...
если они и помогут, то только в обмен на управление Украиной или областями....
а это феодализм и сепаратизм, который закончится крахом страны...
А производство здесь и его нужно реанимировать, а это вливание бабла.
А про управление областями и прочую чухню, так это уже есть со времён падлы чучмо.
А феодализм конкретно запустил пэтрусь своей децентрализацией.
ваще неправда )))
Оборудование на месте, а рабсила удешивится. Нахрена вливать бабло ?
А феодализм конкретно запустил пэтрусь своей децентрализацией.
С твоей маркистской точки зрения, феодализм - более прогрессивная модель общества, чем абсолютная монархия, при которой всякие Овощи назначали губернаторов.
Чому вас цікавлять лише НАСЛІДКИ?
Все предыдущие вирусы по чьему заговору появились ?
Спробуй заперечити, дебілко під номером 133133
Довести, що дебілко, що назвав себе 133133, насправді недебілко?
Читай Фрейда.
Ти не знало ?
Ти, мабуть, з Кацапії ?
2. Ти дозволяєш собі обговорювати проблеми вірусології. На якій підставі?
3. Ти на кого образився? На дебільну назву самого себе, чи на вірусологію?
Не перебільшуй.
Головне, поховати покійника. А причина - рука "господа".
Але, сподівалися, що той, хто ЗАПАЛИВ, чомусь, сам цю пожежу зупинить.
Тому, що для нього ввели санкції?
Налякали ***** кадилом.
Поки ***** не завоює Україну, ніяких поступок з коронавірусом не буде.
Хоча, існує існує інший вихід з ситуації.
НЕ ЗВАЖАТИ, І ЖИТИ, ЯК ЖИЛИ.
Швеція пішла цим шляхом.
У всякому разі, економіка працює, а смертність не відрізняється від інших країн Європи (у процентному співвідношенні).
Настав час розплати.
Уявіть себе на місці Творця.
І хай буде, те, що має бути?
Тоді, для чого цей цирк?
Саме тому, що існує Європейська толерантність і дипломатія, ми з тобою знаємо про те, від чого сьогодні помирають люди.
Якщо б не було Європейської толерантності і дипломатії, то ти б сьогодні покладався б лише на жидівську віру і на власне щастя.
Європейська толерантність і дипломатія - не найкращий вибір, але іншого немає.
и после этого пошло, как по рельсам.
- (Откр. 6:1-2)
Первый всадник апокалипсиса - Чума. Следующий за ним - Война
- Да, но под себя. )))
з шмарклею та її ******** Україну не чекає нічого гарного, не зважаючи на короновірус та інші форс-мажори, капєц економіці при шмарклі почав наступати ще восени, без всякого короновірусу, хоча ще влітку Порошенко залишив ЗеБілам ріст економіки вищий за 4 відсотки.