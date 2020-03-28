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 На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки - директор ЄБРР у країнах Східної Європи Патроне

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує скорочення українського ВВП.

Про це заявив директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Загалом ми прогнозуємо скорочення ВВП, яке також викличе скорочення податкових надходжень. Вкупі з погашенням зовнішнього боргу у 2020-му році це робить завершенням переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним пріоритетом для влади України", - відзначив Патроне.

За повідомленнями ЗМІ, днями президент України Володимир Зеленський заявив про переговори зі Світовим банком, МВФ та ЄБРР про фінансову допомогу.

"Загалом, разом зі Світовим банком і ЄБРР ми можемо отримати мінімум $10 млрд", - заявив Володимир Зеленський.

Експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину в Україні на декілька місяців ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 гривень за долар. При цьому експерти розраховують на те, що Україна отримає допомогу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну. ФОТО

За словами директора ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу, в організації базовим сценарієм розвитку ситуації вважають наступне: на Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує різке відновлення економіки, якому сприятимуть інвестиції у державний сектор. На думку Патроне, банківська система перебуває у гарному стані для подолання викликів.

Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості

Кілька факторів, за словами Патроне, визначать особливості того, як коронавірус позначиться на економіці України.

"Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро, ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості, - заявив Патроне. - Україна відчує наслідки споживацького шоку. Він стане результатом зменшення попиту всередині країни та стандартного попиту".

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За словами Патроне, Україна як експортер товарів відчує наслідки цінового шоку на товарних ринках. Невпевненість на глобальному ринку також вплине не девальвацію гривні та на збільшення ставки євробондів.

Нагадаємо, представники аналітичних центрів, українського бізнесу і Офісу президента домовилися створити відкриту платформу для розробки рішень, які можуть впливати на економічні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусу і введенням карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185120
 
 
 Топ коментарі
 
В смысле, зэбилы в своем бегстве будут соблюдать лаконичность? Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9587
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Ну да, коли пожежа треба шукати хто запалив, тушити можна піздніше.
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В смысле, зэбилы в своем бегстве будут соблюдать лаконичность?
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Перш, ніж писати "бред", було б доцільно хоч якось пояснити, в чому полягає цей "бред".
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Kiy Savicki - бред, потому что нет причин и предпосылок для роста...

Обвал промышленного производства, бюджета, управления произошел в Украине еще до Короновируса...
Задолго...
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Я не заперечую того, що клоунів не варто вибирати до влади. Але, в даному випадку, як мінімум дві НЕГАТИВНІ обставини наклалися одна на одну.
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Тим більше не треба обирати клоунів, бо вони виступають фактором, який рогіршує ситуацію.
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"Ваше Благородiе пани телемагнати, скiльки можно вам ото людям в душу срати. Iде дiбiлизацiя потужна як вiйна"
Следим внимательно за руками. Показываю фокус.
Цензор ссылается на "Голос Америки" Сценарій ****: На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки

"Голос Америки" ссылается на "Экономическую правду" ВВП "мінус" 9%, курс гривні - 35 за долар - не найгірший сценарій. Який обирає Рада? - заява бізнесу .
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Я уверен, что олигархи будут просто вынуждены вливать наворованное бабло назад в Украину, иначе им смерть.
Не допускаешь?
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не допускаю...
у них запасные аэродромы в других странах и несколько паспортов (у Бени три)...
если они и помогут, то только в обмен на управление Украиной или областями....
а это феодализм и сепаратизм, который закончится крахом страны...
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Та срать на паспорта и жилье в других странах. Кстати там тоже будет жопонька.
А производство здесь и его нужно реанимировать, а это вливание бабла.
А про управление областями и прочую чухню, так это уже есть со времён падлы чучмо.
А феодализм конкретно запустил пэтрусь своей децентрализацией.
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А производство здесь и его нужно реанимировать, а это вливание бабла.


ваще неправда )))

Оборудование на месте, а рабсила удешивится. Нахрена вливать бабло ?


А феодализм конкретно запустил пэтрусь своей децентрализацией.


С твоей маркистской точки зрения, феодализм - более прогрессивная модель общества, чем абсолютная монархия, при которой всякие Овощи назначали губернаторов.
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Допускаю, они могут умереть со смеху от подобных угроз, но маловероятно, что это заставит их выполнять эти требования.
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Звідки він знає, скільки буде тягнутись епидемія і на скільки впаде економика.
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А чому вас не цікавить, ЗВІДКИ взялася ця епідемія?
Чому вас цікавлять лише НАСЛІДКИ?
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та ты уже задолбал своей конспирологией.

Все предыдущие вирусы по чьему заговору появились ?
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Звичайно.
Спробуй заперечити, дебілко під номером 133133
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доводити - обов'язок того, хто стверджує
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Довести, що дебілко, що назвав себе 133133, насправді недебілко?
Читай Фрейда.
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Дві з половиною тисячі років доводять саме провинність, а не безневинність.

Ти не знало ?

Ти, мабуть, з Кацапії ?
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1. Безневинний 133133, що тебе спонукало так придуркувато себе назвати?
2. Ти дозволяєш собі обговорювати проблеми вірусології. На якій підставі?
3. Ти на кого образився? На дебільну назву самого себе, чи на вірусологію?
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ты прожило все своє безглузде життя з однією метою - взнати мою мотивацію генерації ніку ?
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Тому що спочатку треба пережити епидемію, а з причинами виникнення вже працюють.
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Логіка раба.
Головне, поховати покійника. А причина - рука "господа".
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Ну да, коли пожежа треба шукати хто запалив, тушити можна піздніше.
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Про те, що почалася пожежа, знали ВСІ з самого початку.
Але, сподівалися, що той, хто ЗАПАЛИВ, чомусь, сам цю пожежу зупинить.
Тому, що для нього ввели санкції?
Налякали ***** кадилом.
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кацапа,а испанка в 1918 году-это заговор сионских мудрецов,или таки инопланетяне? На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки - директор ЄБРР у країнах Східної Європи Патроне - Цензор.НЕТ 4691
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Эпидемией можно считать если заболели 600 чел на 100000 людей.
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директор робить заяви, репортери записують, сайти репостять і показують рекламу, піпл обговорює, нормальне бурлєніє медіашлаку
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Кронавірус - творіння как-цапії.

Поки ***** не завоює Україну, ніяких поступок з коронавірусом не буде.
Хоча, існує існує інший вихід з ситуації.
НЕ ЗВАЖАТИ, І ЖИТИ, ЯК ЖИЛИ.
Швеція пішла цим шляхом.
У всякому разі, економіка працює, а смертність не відрізняється від інших країн Європи (у процентному співвідношенні).
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як жили не получиться, смертність виросте, швидкі не встигатимуть як раніше виїджати на виклики та імітувати меддопомогу, доведеться відмовляти всім окрім знаючих чарівні слова $$$
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Людство так довго дурило ТВОРЦЯ своїми "перемогами" ліками над старістю.
Настав час розплати.
Уявіть себе на місці Творця.
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Хіба не краще, жити так, як жили?
І хай буде, те, що має бути?
Тоді, для чого цей цирк?
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Перехід від "заперечення" до "торгу" - це прогрес На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки - директор ЄБРР у країнах Східної Європи Патроне - Цензор.НЕТ 6319
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Європейська толерантність і дипломатія, ну не може людина сказати, що нам важко прийдеться
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Чукча Ma Cherie, ти з якої планети?
Саме тому, що існує Європейська толерантність і дипломатія, ми з тобою знаємо про те, від чого сьогодні помирають люди.
Якщо б не було Європейської толерантності і дипломатії, то ти б сьогодні покладався б лише на жидівську віру і на власне щастя.
Європейська толерантність і дипломатія - не найкращий вибір, але іншого немає.
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Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9002другими словами:"зебил нас и мокшан устраивает,а денежек на немножко пожрать мы вам подкинем" Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9002
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шо то краткосрочная рецессия уже скоро тридцать лет тянется. И это без короны!
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а в Польше шоковая терапия произошла именно 30 лет назад

и после этого пошло, как по рельсам.
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В Польшу ЕС ежегодно заливает огромное количество бабла. Ну, и такого наглого олихархата у них нет, это да.
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ежегодное вливание бабла произошло ПОСЛЕ шоковой терапии
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Краткосрочная -это как во временном измерении?А то вроде как цыганка погадала .
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Намекает на то, что сменится власть и придёт какой-нибудь кризис-менеджер, типа Яценюка на 108тыс. в казне.
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и снова попросит, чтобы нас перекредитовали под еще бОльшие проценты )) ну, чтобы было с чего олигархам и их слугам в последний раз поживиться ) и естестевенно, бросить народу последнюю косточку на пропитание ))
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Дефолт нужно объявлять, как Беня учил? Здравствуй Венесуэла?
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дефолт придется объявлять, хочешь ты этого или нет. и неважно, кто это говорил, хоть беня, хоть пуйло хоть пеця
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Вижу Вы эксперт, у меня иное мнение, но думаю - это не важно.
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Дефолт буде по внутрішнім зобов'язанням, а зовнішні або продовжать виплачувати (і пофіг в який курс гривні це виллється), або поведуться як янучари "вигребти останнє" і тоді Захід підтримає внутрішні заварухи у нас.
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**** один из самых уважаемых банков в мире. Это хорошо что он даёт такие прогнозы, хоть гривна сильно не обвалиться.
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Гривні від заяв якогось зіцпредсєдателя не холодно і не жарко. Її обвал цін та об'ємів українського сировинного експорту та схуднення потоку валюти від заробітчан продовжить нагинати.
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Під час карантину рівень злочинності знизився на 30%
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Да, у нас вже нацгвардію стягуюють до Києва.
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Мислять вчорашнім днем. Ще пару місяців карантину плюс підуть трупики як в еспаніях та італіях і ніякі силовики їх не врятують.
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Он уже пришел и, надев "слюнявчик", облизывается.
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Що таке 4-5 років порівняно зі світовою революцією. Дрібничка.
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"И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить"
- (Откр. 6:1-2)
Первый всадник апокалипсиса - Чума. Следующий за ним - Война
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- Доктор, я буду ходить?
- Да, но под себя. )))
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цього полупокєра явно макароном створили: Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор. По мнению Патроне, банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов.Воно **** больне по всій своїй руській душе
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**** як міжнародні фінансові спекулянти захищає своїх колег по цеху МВФ. Вони хочуть заробляти на кризі та спільно продовжувати грабувати Україну. Україна повинна вирватися із міжнародної фінансової залежності.
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Це, кловун чи просто дебіл? З чого він взяв що рецесія буде короткострокова, а після неї почнеться відновлення економіки? Якщо такого не було навіть до війни з набагато більшими інвестиціями?
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З придуркуватою недолугою шмарклею, що абсолютно не в змозі займати такий пост, як Президент такої складної країни в такому складному становищі(рівень шмарклі, її максимум - сільський клуб, або труппа блазнів, що виступає по базарам),
з шмарклею та її ******** Україну не чекає нічого гарного, не зважаючи на короновірус та інші форс-мажори, капєц економіці при шмарклі почав наступати ще восени, без всякого короновірусу, хоча ще влітку Порошенко залишив ЗеБілам ріст економіки вищий за 4 відсотки.
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