 Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомляє Східна правозахисна група з посиланням на свої джерела.
Жителя Слов’яносербська, який повернувся з Польщі, шпиталізували із симптомами на COVID-19. Таке рішення прийняли після результатів аналізів з обласної лабораторії.
Нині чоловік в інфекційному відділенні обласної лікарні Луганська.
Правозахисники уточнюють інформацію, додали у Східній правозахисній групі.
У коментарі Громадському радіо виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова розповіла, що вони мають інформацію про те, що з окупованої території Луганщини зразки для аналізів направляються до лабораторії Ростові-на-Дону.
Чи мають тести безпосередньо лабораторії на окупованій частині Луганщини, поки що невідомо.
Нагадаємо, за оперативною інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже близько 800 людей звернулися за допомогою у зв'язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією. "З них близько 150 - госпіталізовано з підозрою на наявність пневмонії, зокрема двоє дітей 11 і 13 років перебувають під наглядом лікарів", - повідомила вона 27 березня. За її словами, діагностувати коронавірусну інфекцію на окупованих територіях неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.
Мы в дороге день за днем.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Мы великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты
трускавецкие и шуты
Хто може заперичити?
Наталия Нерезенко
5 год ·
Если у кого то есть знакомые хорошие врачи или медсестры в 25 больнице, пишите в личку. Буду благодарна!!!♥
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жестокость ватного Харькова поражает...
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM