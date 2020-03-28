EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  2607  46
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1437) Луганщина (1953) правозахисники (238) Донбас (15637) COVID-19 (2329) коронавірус (982)

 Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники

На окупованій частині Луганщині, ймовірно, є перший підтверджений випадок зараження COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомляє Східна правозахисна група з посиланням на свої джерела.

Жителя Слов’яносербська, який повернувся з Польщі, шпиталізували із симптомами на COVID-19. Таке рішення прийняли після результатів аналізів з обласної лабораторії.

Нині чоловік в інфекційному відділенні обласної лікарні Луганська.

Правозахисники уточнюють інформацію, додали у Східній правозахисній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пустили до окупованого Луганська людей, що їхали на похорон батьків, та вагітну, що поверталася до чоловіка, - ДПСУ

У коментарі Громадському радіо виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова розповіла, що вони мають інформацію про те, що з окупованої території Луганщини зразки для аналізів направляються до лабораторії Ростові-на-Дону.

Чи мають тести безпосередньо лабораторії на окупованій частині Луганщини, поки що невідомо.

Нагадаємо, за оперативною інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже близько 800 людей звернулися за допомогою у зв'язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією. "З них близько 150 - госпіталізовано з підозрою на наявність пневмонії, зокрема двоє дітей 11 і 13 років перебувають під наглядом лікарів", - повідомила вона 27 березня. За її словами, діагностувати коронавірусну інфекцію на окупованих територіях неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185118
 
   
 Топ коментарі
 
проблема сепартистов ЛУГАНДы рассосется сама собой Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9128
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
проблема сепартистов ЛУГАНДы рассосется сама собой Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9128
 показати весь коментар
 
 
та що ж ми не люди! треба їм в цьому допомогти! більше дохлих сєпарів, краще для нас.
 показати весь коментар
 
 
если они действительно закрыты то там веселуха и массовый падеж начнется. и это прекрасно.то, что не дали сделать добровольцам и всу сделают маленькие , но полезные для дамбасских кротов микробы.
 показати весь коментар
 
 
это не мое. так дамбасню еще до 14 года футбольшые болельщики называли.
 показати весь коментар
 
Під виглядом гуманітарних міркувань, санкції проти Росії вводилися не через коронавірус, а через грубе порушення Статуту ООН та інших норм міжнародного права, санкції "ніяк не обмежують гуманітарну допомогу, за яку так розхвилювалися в Кремлі" і можуть бути скасовані лише за умови припинення протиправних дій.
 показати весь коментар
 
 
Нехай окупант вирішує проблеми лугандона. Не розумію чого було з Польщі їхати у цю клоаку?
 показати весь коментар
 
 
Мы бродячие зебилы,
Мы в дороге день за днем.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Мы великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты
 показати весь коментар
 
 
Мы певцы и музыканты,
трускавецкие и шуты
 показати весь коментар
 
Шахт там достаточно, так что можно даже на могилы не тратиться.
 показати весь коментар
 
 
врут они все. это дамбасня вирус в шахтах нарыла.
 показати весь коментар
 
 
Знову місто не дає тобі нормального сну?
 показати весь коментар
 
Сьогодні я ********** думку, що автором коронавірусу є как-цапія на чолі з ******.
Хто може заперичити?
 показати весь коментар
 
 
Даже интересно, с помощью чего луганские учёные опредилили корону?)))
 показати весь коментар
 
 
дамбасские ученые и мыслители настолько суровы, что определяют вирус на глаз.
 показати весь коментар
 
 
Тобто не знаєте, що вірус визначають на нюх!
 показати весь коментар
 
 
Я не жартую, бо при короновірусі зникає нюх.
 показати весь коментар
 
)) я уже больше года, как не чувствую ни вкуса, ни запахов. серьёзно, междупрочим. (таблетку номер 13 не предлагать)
 показати весь коментар
 
Угу.Если над больным начинают кружиться мухи,то капельницу можно не ставить. Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3754
 показати весь коментар
 
а там и не утверждают, шо определили )) там просто допускают вероятность - "вероятно есть,." вскритіє покаже )
 показати весь коментар
 
 
)ну так в ростове на дону есть не только знаменитые ростовские вчоные, но даже один проффесор!
 показати весь коментар
 
Їм треба вийти на площі зберігаючи відстань 2м з прапорами і кричати.Або РОСІЯ або УКРАЇНА.Вже можуть порівнювати.
 показати весь коментар
 
В лугандоне тесты есть? А в Украине нету, охереть!
 показати весь коментар
 
 
Там,скорее всего рашкинские тесты,с точностью определения 30%,и то через неделю.
 показати весь коментар
 
 
Харьков... Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9394

Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1970 Наталия Нерезенко
5 год ·

Если у кого то есть знакомые хорошие врачи или медсестры в 25 больнице, пишите в личку. Буду благодарна!!!♥
Мой отец со всеми признаками грипа сидел дома и лечился рекомендоваными средствами с понедельника. Семейный доктор консультировала аж 2 раза по телефону, ни разу не пришла. Температура у отца держалась под 40 три дня, потом резко упала, у него началась слабость, кашель. Сегодня ночью стал задыхаться, сознание помутнено. Пришлось вызывать скорую, со второй попытки его госпитализировали. Повезли в районную больницу. Сделали снимок - пневмония. Врачам все по барабану, еле допросились прочитать по телефону список лекарств. С 8.00 до 12.00 ему сделали рентген и кардиограмму и все!!! Мы передали лекарства в 12 часов, но первый укол с антибиотиком сделали нас не дождавшись (и на том спасибо),....я понимаю, что он погибает....ему хуже с каждой минутой, сил нет даже, чтоб поднять бутылку с водой, мед.персонал не приходит и не интересуется ничем. Работает один дежурный врач, который на расхват и не знает подробностей болячек всех больних. Никаких тестов, сказали делать не будут и ни о какой реанимации или системе винтеляции легких, речи нет....
Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1162
 показати весь коментар
 
 
ага...
жестокость ватного Харькова поражает...
 показати весь коментар
 
 
Американская компания Abbott получила разрешение на использование САМОГО БЫСТРОГО теста на выявление коронавируса,-положительные результаты через 5 минут,отрицательные результаты через 13 минут!
 показати весь коментар
 
 
Силикоз, туберкулёз, пневмокониоз - профессиональные болезни "мятежного края". Всё как любит короновирус... Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9890
 показати весь коментар
 
не мятежного края, а маладых рицпублек.
 показати весь коментар
 
 
Кавычки-с забыли, молодой человек. Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7180 Без кавычек звучит так, как будто вы уже признали отэтаот за "рицпублики"...
 показати весь коментар
 
какие кавычки? за что дамбасские диды в шахтах помирале? дамбас всю галактику кормит.
 показати весь коментар
 
 
в виннице это кара за то , что обитатели подбросили Украине мыролюбного реформиста.
 показати весь коментар
 
Окуповані території хай фінансує окупант.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору