 Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Prozorro.
Станом на 25 березня, через Prozorro державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на суму 7,2 млн грн.
Більшість з них — тести на антитіла (експрес-тести). ПЛР тести, які є найбільш точним методом діагностики COVID-19, купували через Prozorro в Тернополі (150 штук) та Львові (250 штук).
Найбільше тестів на коронавірус купили в Київській (5600), Івано-Франківській (1600) та Харківській області (1400). У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях не замовили жодного тесту через Prozorro. Можна припустити, що ці області отримали їх від МОЗ.
Не всі тести для виявлення коронавірусу купували через Prozorro:
◾ 11 березня МОЗ повідомило, що за кошти міністерства закупили майже 20 тис. упаковок швидких тестів на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.
◾ 23 березня в Україну з Китаю було доставлено 250 тисяч експрес-тестів, а також ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.
Серед найбільших постачальників тестів на Prozorro: КП "Фармація" (2150 тестів), ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), та ТОВ "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Усі тести на коронавірус, що є в Україні, іноземного виробництва.
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Брехнею і "Схемами"
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії! І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади. А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin