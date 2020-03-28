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 Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro. ІНФОГРАФІКА

Найбільше тестів купили в Київську, Івано-Франківську та Харківську області. У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях через Prozorro не замовлено жодного тесту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Prozorro.

Станом на 25 березня, через Prozorro державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на суму 7,2 млн грн.

Більшість з них — тести на антитіла (експрес-тести). ПЛР тести, які є найбільш точним методом діагностики COVID-19, купували через Prozorro в Тернополі (150 штук) та Львові (250 штук).

Найбільше тестів на коронавірус купили в Київській (5600), Івано-Франківській (1600) та Харківській області (1400). У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях не замовили жодного тесту через Prozorro. Можна припустити, що ці області отримали їх від МОЗ.

Не всі тести для виявлення коронавірусу купували через Prozorro:

◾ 11 березня МОЗ повідомило, що за кошти міністерства закупили майже 20 тис. упаковок швидких тестів на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

◾ 23 березня в Україну з Китаю було доставлено 250 тисяч експрес-тестів, а також ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.

Серед найбільших постачальників тестів на Prozorro: КП "Фармація" (2150 тестів), ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), та ТОВ "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Усі тести на коронавірус, що є в Україні, іноземного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під приводом коронавірусу Міноборони намагається не допустити компанії, що виграли тендери, постачати харчування в армію, - волонтер Петреня

Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro 01

Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro 02
Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185117
 
 
 Топ коментарі
 
О, нарід уже каже ;краще б був Порошенко!;
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Офигев от той жопы и хаоса, которые скоро настанут и увидев полнейшую импотенцию зеленского, наш нарид будет согласен на любого кто пообещает навести порядок (кроме порошенко, ненависть к которому прививали 5 лет). Так что медведчук, аваков или еще какая ху*ня зайдут на ура.
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вони виберуть крєпкого хазяйсвєнніка типу бойко.
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Бойко скорее сдохнет чем станет президентом.
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Порошенко готував Бойко своїм суперником ('хлопчиком для биття')у другому колі виборів..(ПРинцип Кучми)
Зе похєрив його плани.. Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 8932
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О, нарід уже каже ;краще б був Порошенко!;
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Ненависть о себе Барига "викохав" сам.
Брехнею і "Схемами"
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Те, кто спрашивает куда делись 750000 тестов на вирус из обещанного 1 млн, вы не волнуйтесь, они в Украине, просто за деньги и по десятикратной цене.
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Закупки интересные- Сумская обл. по 460 грн. Киевская по 440 грн. Житомирская по 240грн.
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Нормальних, чи отих китайських, від яких Іспанія відмовилась?
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Зебіл не поверне бо відкати вже по карманах
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Неповажаюча влада,прийміть короновірус як Божью кару.Вона пришла за вами і це ви добре знаєте.По всьому світі у влади страх перед смертью.За всі грихі прийдеться нести відповідь.І скритися за спинами людей не вийде.І прикинутися заботою о людях також не вийде.
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Зеленый сам ничего не делает( страна в хаосе) и мешает Пороху оказывать помощь медикам и пенсионерам.
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Вернее делают но только для себя или под себя как сивохоГосструктуры купили почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму в 7,2 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 2557
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Виперд "расОвого""прожжьоного" бота.... Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 8671
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Власть мародёрит, закупая у иностранных производителей, зачастую неоправданно дорого и сомнительного качества, вместо того, чтобы дать работать отечественным производителям.
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закупать по 480 грн за штуку наверное выгоднее чем выпускать свои по 48 грн. теперь понятно почему ученых разработчиков выперли в отпуск. сначала очень нужно сделать чтоб в Украине ничего небыло а потом рубить бабло. коломойский толковую смену себе готовит в лице главных слуг народа
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А не ох....льная цена теста в 480 грн? Европа закупает по 1,2 евро апробированные тесты из того-же Китая. Так кто там барыга и мародер и наживается на крови?
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Нікчеми. Аж 15 тис тестів ! Через вашого зеленого карлика Україну через 3-4 тижні чекає пекло.

Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії! І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади. А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня

27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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Людині 4 чи 5 тістів зробили щоб виявити коронавірус. Що за тести завозить влада зелених клоунів ? 27.03.20 Пока ждал результат теста, мой организм сам поборол коронавирус, - игрок баскетбольной сборной Украины Бобров https://censor.net.ua/news/3184880/poka_jdal_rezultat_testa_moyi_organizm_sam_poborol_koronavirus_igrok_basketbolnoyi_sbornoyi_ukrainy
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ЧОМУ ВАЖЛИВО ВСІХ ЗАСТАВИТИ НОСИТИ МАСКИ!?Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 2704
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