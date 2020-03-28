 Одеських медиків, які живуть в області, підвозитимуть до міста на спецавтобусах, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської облдержадміністрації.

"В Одеській області для медичних працівників організували автобусні маршрути. Скористатися транспортом можна, показавши посвідчення медпрацівника. Зараз існує п'ять маршрутів", - зазначили в ОДА.

Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської ОДА також опублікувало погодинний графік руху спецрейсів.

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Нагадаємо, 26 березня в Одеській області лабораторно підтверджено п'ятий випадок зараження коронавірусом.

За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки.