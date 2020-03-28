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 Одеських медиків, які живуть в області, підвозитимуть до міста на спецавтобусах, - ОДА

Для медиків в Одеській області організували спеціальні маршрути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської облдержадміністрації.

"В Одеській області для медичних працівників організували автобусні маршрути. Скористатися транспортом можна, показавши посвідчення медпрацівника. Зараз існує п'ять маршрутів", - зазначили в ОДА.

Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської ОДА також опублікувало погодинний графік руху спецрейсів.

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Одеських медиків, які живуть в області, підвозитимуть до міста на спецавтобусах, - ОДА 01

Нагадаємо, 26 березня в Одеській області лабораторно підтверджено п'ятий випадок зараження коронавірусом.

За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185116
 
 
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В подвозе сотрудников нуждаются не только медицинские учреждения, но и предприятия, выпускающие продукты питания. Некоторые предприятия из-за отсутствия автобусного сообщения, потеряли сотрудников и вынуждены закрыться. После этого цены на продукты питания в магазинах, которые не закрыты, начинают расти. То есть, если закроются продпредприятия, магазины опустеют.
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Через 2-3 тижні медиків будуть на мерсах підвозити, правда тих, які залишаться )
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Так вроде разрешили транспорт для всех в Одессе, только в пределах сидячих мест и в масках. Или это секрет?
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В статье про область, как добраться из области, а не про городской транспорт.
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Какие все таки недоумки сейчас рулят нашей страной. Это просто ужас. По нормальному городские власти, для врачей из области, обязаны были снять гостиницу в городе.
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Вы думаете о чем говорите? У людей семьи, дети, может больные старые родители..., личная жизнь, в конце концов, что они рабы вам?
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