 Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Одним із законопроєктів, які депутати хочуть розглянути на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради стане ініціатива надати вітчизняним медикам застосовувати для лікування коронавірусу препарати, не призначені для боротьби з грипом, але які показали свою ефективність у протидії COVID-19, заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Один із законопроєктів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом. - Ред.). Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти", - заявила Кравчук.
На сьогодні не існує ні специфічних ліків від коронавірусу, ні вакцини від нього. На розробку вакцини може піти, за різними оцінками, від 3 місяців до 2 років.
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«Научно-производственный центр «.......» с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина»
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной нфекцией различной степени тяжести»,
Говнюки недоношенные.