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 Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук

Йдеться про так звані ліки off label, які не повинні б допомагати в лікуванні коронавірусу, але чомусь допомагають.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Одним із законопроєктів, які депутати хочуть розглянути на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради стане ініціатива надати вітчизняним медикам застосовувати для лікування коронавірусу препарати, не призначені для боротьби з грипом, але які показали свою ефективність у протидії COVID-19, заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Один із законопроєктів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом. - Ред.). Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти", - заявила Кравчук.

На сьогодні не існує ні специфічних ліків від коронавірусу, ні вакцини від нього. На розробку вакцини може піти, за різними оцінками, від 3 місяців до 2 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185115
 
 
 Топ коментарі
 
Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....
висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього пиздецю НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев ..............Парламент хочет разрешить врачам использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4749
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Пальчевский Зеле теперь кокс будет двигать на законных основаниях ?
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Это компетенция парламента?
Совсем офуели!
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Неповажаюча влада,прийміть короновірус як Божью кару.Вона пришла за вами і це ви добре знаєте.
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кто ел дорогие антибиотики пачками от насморка тот и страдает ,простой человек с закаленным Иммунитетом
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Я все Гриппы на ходу переболел без лекарств
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То есть нужных лекарств нет! Спасибо жителям Кривого Рога за президента .........
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каких нужных лекарств? Вы наверное и название знаете?
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А в это время в параллельной галактике...

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«Научно-производственный центр «.......» с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина»

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной нфекцией различной степени тяжести»,
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Пургена им и снотворного! И побольше!
Говнюки недоношенные.
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