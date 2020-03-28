 Чернівецька область хоче заборонити в'їзд пасажирського транспорту, - голова ОДА Осачук

Про це написав у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.
Такі заходи необхідні, аби запобігти поширенню коронавірусу та маскимально обмежити людські контакти із сусідніми областями.
Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту, щоб забезпечити функціонування економіки області.
Шановні буковинці, просимо врахувати, що особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня!
Рішення про запровадження обмеженого режиму приймає Державна комісія ТЕБ та НС, тому про час введення таких заходів буде поінформовано додатково".
Надо впустить ещё 30 тысяч, а потом уже перекрывать въезды
Там уже непонятно, кто кого заразит - баран домашних или домашние барана.
Суки, даже карантин превратили в шоу.
Коронавирус в Украине: введен запрет на использование лифтов
28/03/2020 - 15:46АЛЕКСАНДР КЛИМОВ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA
или ты не из Украины ?
Если бы какие то мудаки накинулись на водителя автобуса, за то что он не отказался везти более 10 человек, они попали бы за решетку.
И таких примеров масса.
Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі
Дніпро подарував Чернівцям автомобіль швидкої допомоги.
Це машина класу «В», укомплектована обладнанням за світовими стандартами.
«Чернівцям на сьогодні не вистачає медичного транспорту. Ми передаємо ******** автомобіль швидкої екстреної допомоги «Ford Transit» 2018 року випуску. Він повністю укомплектований медичним обладнанням і набором препаратів», - розповів директор КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Микола Кокуца. Наразі у Дніпрі достатня кількість нових і ******** автомобілів швидкої для забезпечення невідкладної допомоги.