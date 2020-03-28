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 Чернівецька область хоче заборонити в'їзд пасажирського транспорту, - голова ОДА Осачук

Пропонується ввести особливий режим в'їзду і виїзду, дозволивши рух тільки вантажівкам.

Про це написав у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

Такі заходи необхідні, аби запобігти поширенню коронавірусу та маскимально обмежити людські контакти із сусідніми областями.

Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту, щоб забезпечити функціонування економіки області.

Шановні буковинці, просимо врахувати, що особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня!

Рішення про запровадження обмеженого режиму приймає Державна комісія ТЕБ та НС, тому про час введення таких заходів буде поінформовано додатково".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу, - голова ОДА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185114
 
 
 Топ коментарі
 
что бы бараны дома сидели а не по гостям шастали
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это называется " я 900 раз трахнусь без презика, а на 901-й раз его одену, шоб СПИД не поймать".

Там уже непонятно, кто кого заразит - баран домашних или домашние барана.

Суки, даже карантин превратили в шоу.
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Рано !!!

Надо впустить ещё 30 тысяч, а потом уже перекрывать въезды
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так пассажирского или таки легкового? Если оставляют одни грузовики...
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что бы бараны дома сидели а не по гостям шастали
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это называется " я 900 раз трахнусь без презика, а на 901-й раз его одену, шоб СПИД не поймать".

Там уже непонятно, кто кого заразит - баран домашних или домашние барана.

Суки, даже карантин превратили в шоу.
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в смысле? а шо было открыто?... нормас... так не торопитесь уже...
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Так только разрешили въезд, из-за границы, на своих машинах?
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На крючочек, на защелку и ещё шваброй надо подпереть.
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Предлагаю области огородить опалубкой и залить бетоном.
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Кто знает - это фейк?-
Коронавирус в Украине: введен запрет на использование лифтов

28/03/2020 - 15:46АЛЕКСАНДР КЛИМОВ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 49000.COM.UA
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у тебя нет лифта

или ты не из Украины ?
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Так люди будуть виділяти в рази більше інфекції , коли хекатимуть сходами . З переляку ще якусь дурню шкідливу придумають .
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Це, напевно, щоб Обама не їх не обсцикав, бо дістав вже...
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Автотранспорт скоро будет совсем не накладным,потому,что венесуэльская нефть продается уже по цене от 5$ до 10$.И это потому что санкции на пользу!
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У нас , коли світові ціни на нафту знижуються , ціни на бензин все одно збільшуються , адже бидло терпить.
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не правда Ваша. Сьогодні залився 95 по 21,5.
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Коли минулого разу кацапів нафтою і.али , то в Україні знаходились "фахівці" , що обгрунтовували непропорційно високу вартість бензину стосовно нафти."Ми її не переробляємо , експортуємо здебільшого у ворога за мутними схемами "...
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Поопускали заправки ціни на даний момент десь на 10-20%. Газ на якому я ізжу теж на гривню (приблизно 10%) подешевшав. Думаю ще опускати будуть.
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А какой-то сорт нефти уже продается по цене -(минус!) 19 центов! Потому,что хранилища переполнены,спроса нет,и чтобы не остановить добычу нефти,нефтедобытчики платят 19 центов,чтобы покупатели забрали 1 баррель нефти! Здравствуй,страна-Нефтекачка!
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Терміново, усім пересідати на КАМАЗи.
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В Сингапуре, быдло подписавшее документ, обязывающий сидеть дома в течении 14 дней и нарушившее это обязательство, попало бы за решетку.
Если бы какие то мудаки накинулись на водителя автобуса, за то что он не отказался везти более 10 человек, они попали бы за решетку.
И таких примеров масса.
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... а в это время сегодня
Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі
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правильно. нефиг шастать и заразу развозить. только грузы.
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Дніпро подарував Чернівцям автомобіль швидкої допомоги.
Це машина класу «В», укомплектована обладнанням за світовими стандартами.
«Чернівцям на сьогодні не вистачає медичного транспорту. Ми передаємо ******** автомобіль швидкої екстреної допомоги «Ford Transit» 2018 року випуску. Він повністю укомплектований медичним обладнанням і набором препаратів», - розповів директор КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Микола Кокуца. Наразі у Дніпрі достатня кількість нових і ******** автомобілів швидкої для забезпечення невідкладної допомоги.
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