 Найманці РФ не пустили до окупованого Луганська людей, що їхали на похорон батьків, та вагітну, що поверталася до чоловіка, - ДПСУ

Як розповіла в коментарі Громадському радіо прессекретар Луганського прикордонного загону Неля Доценко, інцидент стався 27 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти їх розвернули, протримавши тривалий час на своєму так званому пункті пропуску. І вже після закінчення робочого дня КПВВ, вони їх повернули не пояснюючи жодних обставин. Звичайно, ми тоді продовжили роботу і пропустили цих громадян на підконтрольну територію України", — розповіла Неля Доценко та додала:

"Тобто, похорон батьків, возз’єднання сім’ї для окупантів не є критично важливими життєвими обставинами. Хоча, для командувача Об’єднаних сил це є обставини, які дозволяють перетнути лінію розмежування у напрямку непідконтрольної території України".

За словами Неллі Доценко, зокрема 28 березня, у штабі ООС дозволили 24 людям з окупованої території потрапити на підконтрольну Україні через КПВВ у Станиці Луганській.

Прикордонники заздалегідь отримали інформацію про цих людей від штабу ООС.

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"Вони звернулися до командувача об’єднаних сил із проханням пропустити їх на підконтрольну територію. У всіх у них були дійсно критичні життєві обставини — більшість із них були онкохворими і вони вказували на те, що на території фейкової республіки немає ні необхідних медикаментів, ні медичного обслуговування, яке б мінімально підтримувало їхню життєдіяльність", — розповіла речниця Луганського прикордонного загону.

Також серед них були люди, які прямували, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.

При цьому у них була прописка на підконтрольній Україні території, зазначила Неля Доценко.

Нагадаємо, з 16 березня в зв'язку з карантином через КПВВ на Донбасі пропускали тільки в один бік.

З 22 березня пропуск людей і авто через лінію розмежування тимчасово призупинений на невизначений термін. Однак в разі критично важливих життєвих обставин командувач ООС може приймати окремі рішення щодо пропуску громадян через лінію розмежування.