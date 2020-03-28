 Найманці РФ не пустили до окупованого Луганська людей, що їхали на похорон батьків, та вагітну, що поверталася до чоловіка, - ДПСУ

Як розповіла в коментарі Громадському радіо прессекретар Луганського прикордонного загону Неля Доценко, інцидент стався 27 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти їх розвернули, протримавши тривалий час на своєму так званому пункті пропуску. І вже після закінчення робочого дня КПВВ, вони їх повернули не пояснюючи жодних обставин. Звичайно, ми тоді продовжили роботу і пропустили цих громадян на підконтрольну територію України", — розповіла Неля Доценко та додала:
"Тобто, похорон батьків, возз’єднання сім’ї для окупантів не є критично важливими життєвими обставинами. Хоча, для командувача Об’єднаних сил це є обставини, які дозволяють перетнути лінію розмежування у напрямку непідконтрольної території України".
За словами Неллі Доценко, зокрема 28 березня, у штабі ООС дозволили 24 людям з окупованої території потрапити на підконтрольну Україні через КПВВ у Станиці Луганській.
Прикордонники заздалегідь отримали інформацію про цих людей від штабу ООС.
"Вони звернулися до командувача об’єднаних сил із проханням пропустити їх на підконтрольну територію. У всіх у них були дійсно критичні життєві обставини — більшість із них були онкохворими і вони вказували на те, що на території фейкової республіки немає ні необхідних медикаментів, ні медичного обслуговування, яке б мінімально підтримувало їхню життєдіяльність", — розповіла речниця Луганського прикордонного загону.
Також серед них були люди, які прямували, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.
При цьому у них була прописка на підконтрольній Україні території, зазначила Неля Доценко.
Нагадаємо, з 16 березня в зв'язку з карантином через КПВВ на Донбасі пропускали тільки в один бік.
З 22 березня пропуск людей і авто через лінію розмежування тимчасово призупинений на невизначений термін. Однак в разі критично важливих життєвих обставин командувач ООС може приймати окремі рішення щодо пропуску громадян через лінію розмежування.
Не проходить.
Тоді, що ти тут робиш?
При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
Просто поржать? Вот загадка - кого пропустили? Кто то один врёт. С целью или по дурости.
Для упоротых. Лживая пресс-секретарь Луганского пограничного отряда нагло врёт что жителей Киева, Сумм, и Полтавы забрали из цепких лап фашистов. Но это всё неправда. На мосту находился Alex Wyler который видел и знает это местный скот открыл главное достижение.
Если так то заявляй в прокуратуру - Луганский погранотряд нарушает приказ командующего и под видом украинцев за деньги запускает местный скот.
Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускали только в одну сторону Источник: https://censor.net.ua/n3185111
С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, Источник: https://censor.net.ua/n3181593
Луганские погранцы сядут.
Перші експерименти втілені кілька років тому.
Масштабний експеримент проведений в Китаї. Вірогідно, за узгодженням з компартією Китаю.
Причина?
ГЛОБАЛЬНЕ ПАНУВАННЯ НАД СВІТОМ. ІНТЕРНАЦІОНАЛ ПО МАРКСУ-ЛЕНІНУ.
З точки зору ******** ліберальної логіки західного світу - нереально.
А з точки зору комунізму, чому б і ні?
От тільки Мефлохин, также Лариам - лекарство, используемое для профилактики или лечения малярии, был разработан в армии США в 1970-х годах.
При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
Всех дырывских ватников это не касается. Прописка Полтавы - входим в тяжолое положение. Прописка Луганска пошел нахер.
Якщо він їсть, то і я можу їсти.
******* курятину мій пес не буде їсти, навіть, якщо йому три дні не давати їсти.
На жаль, така дійсність.
Але, мій співрозмовник Ali Hasan, чомусь віддає перевагу "правильно" приготовленій курятині.
ПЕРША ВІДПОВІДЬ від Ali Hasan.
Я вже майже повірив, що ти троль.
Але, якщо ти сам підтвердив, що живий, то чому б тобі не роз'яснити присутнім свою ОСОБИСТУ точку зору, щодо ПОХОДЖЕННЯ коронавірусу?
Я рідко буваю тут.
Будь ласка, з поваги до того, хто служив у армії, і приймав активну участь у Майдані, озвучте коротко своє відношення до походження коронавірусу.
Але, чи ви особисто в це вірите?
Позвали русский мир к себе, нахер, жрите.
Не нравится?
Берите оружие и возвращайте как было до 14 года.
А пока пошли в жопу.
Им плевать на Украину, лишь бы жить по жирнее.