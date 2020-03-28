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 Найманці РФ не пустили до окупованого Луганська людей, що їхали на похорон батьків, та вагітну, що поверталася до чоловіка, - ДПСУ

27 березня на окуповану територію Луганської області не пропустили сім осіб. До цього їх довго протримали на так званому пункті пропуску.

Як розповіла в коментарі Громадському радіо прессекретар Луганського прикордонного загону Неля Доценко, інцидент стався 27 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти їх розвернули, протримавши тривалий час на своєму так званому пункті пропуску. І вже після закінчення робочого дня КПВВ, вони їх повернули не пояснюючи жодних обставин. Звичайно, ми тоді продовжили роботу і пропустили цих громадян на підконтрольну територію України", — розповіла Неля Доценко та додала:

"Тобто, похорон батьків, возз’єднання сім’ї для окупантів не є критично важливими життєвими обставинами. Хоча, для командувача Об’єднаних сил це є обставини, які дозволяють перетнути лінію розмежування у напрямку непідконтрольної території України".

За словами Неллі Доценко, зокрема 28 березня, у штабі ООС дозволили 24 людям з окупованої території потрапити на підконтрольну Україні через КПВВ у Станиці Луганській.

Прикордонники заздалегідь отримали інформацію про цих людей від штабу ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено в'їзд до Луганської та Донецької областей

"Вони звернулися до командувача об’єднаних сил із проханням пропустити їх на підконтрольну територію. У всіх у них були дійсно критичні життєві обставини — більшість із них були онкохворими і вони вказували на те, що на території фейкової республіки немає ні необхідних медикаментів, ні медичного обслуговування, яке б мінімально підтримувало їхню життєдіяльність", — розповіла речниця Луганського прикордонного загону.

Також серед них були люди, які прямували, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.

При цьому у них була прописка на підконтрольній Україні території, зазначила Неля Доценко.

Нагадаємо, з 16 березня в зв'язку з карантином через КПВВ на Донбасі пропускали тільки в один бік.

З 22 березня пропуск людей і авто через лінію розмежування тимчасово призупинений на невизначений термін. Однак в разі критично важливих життєвих обставин командувач ООС може приймати окремі рішення щодо пропуску громадян через лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185111
 
 
 Топ коментарі
 
Да может и правильно сделали. Зачем ехать в это говнопошею?
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пока мужик в ДНР воюет, жена поехала в тыл врагам, а как забеременела- так назад к мужу? нехай щастить
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Да может и правильно сделали. Зачем ехать в это говнопошею?
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Ай-я яй какие нехорошие наёмники Опять обижают наше мирное королевство Ответим им нашим возмущённым пуком
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Так понимаю, что придурки обидели прежде всего своих граждан.
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превентивная мера. а они потом вернутся с похорон и будут рассказывать, как в реале стало там жить и лучше, веселее и как там идут дела с эпидемией.
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Ali Hasan, у тебе є ВЛАСНА думка на рахунок походження цього вірусу, чи ти й надалі збираєшся підгавкувати тим, хто гучніше скавулить?
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Власна думка є. Гавкати не вмію, а якщо ви десь чули гавкіт, то це тому що ви сміття не виносите і дружина вами незадоволена.
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Це не відповідь, а відгавкування.
Не проходить.
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Іншої нема, бо нема часу з вами гавкати.
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Не маєш ВЛАСНОЇ ДУМКИ?
Тоді, що ти тут робиш?

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пока мужик в ДНР воюет, жена поехала в тыл врагам, а как забеременела- так назад к мужу? нехай щастить
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Хоч сепари вправляють мозок даунбасцям.
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Соромно , коли ворог принциповіший за нас.І один , і другий презики досі тримають кордон відкритим із ворогом.
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фашисты пропустили жителей свободной республики ,у гордых республик есть все,кроме еды,лекарств и прочих элементарных средств для существования, а GPS датчик поставить на этих идиотов,куда они побегут сразу - в аптеку чи в АТБ ? эти вечно голодные,думающие желудком жители даунбасса
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Alex Wyler - фашисты пропустили жителей свободной республики ,куда они побегут жители даунбасса

При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
Просто поржать? Вот загадка - кого пропустили? Кто то один врёт. С целью или по дурости.
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местный скот пропустили из гуманитарных соображений, не секрет что дырявые за лекарства охотятся с проклятой укропии, за 6 лет "незалежности" этот биомусор пока открыл главное достижение - научились провозить с собой, на себе и в себе столько товаров в свою дыру что у погранцов уже можно музей конфиската создавать
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При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко Источник: https://censor.net.ua/n3185111 Источник: https://censor.net.ua/n3185111Отправить
Для упоротых. Лживая пресс-секретарь Луганского пограничного отряда нагло врёт что жителей Киева, Сумм, и Полтавы забрали из цепких лап фашистов. Но это всё неправда. На мосту находился Alex Wyler который видел и знает это местный скот открыл главное достижение.
Если так то заявляй в прокуратуру - Луганский погранотряд нарушает приказ командующего и под видом украинцев за деньги запускает местный скот.
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зелибобик ты сколько аккаунтов уже сменил ? тупой ты тупой попугайчик Найманці РФ не пустили до окупованого Луганська людей, що їхали на похорон батьків, та вагітну, що поверталася до чоловіка, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6759 снова в спаме
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Для дибилов Alex Wyler

Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускали только в одну сторону Источник: https://censor.net.ua/n3185111

С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, Источник: https://censor.net.ua/n3181593
Луганские погранцы сядут.
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Зассал в прокуратуру заявление писать. Пожалел погранцов.
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я миротворец пополняю регулярно Найманці РФ не пустили до окупованого Луганська людей, що їхали на похорон батьків, та вагітну, що поверталася до чоловіка, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8061 а ты , зедебильчик, пшикай дальше
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Коронавірус - творіння **********.
Перші експерименти втілені кілька років тому.
Масштабний експеримент проведений в Китаї. Вірогідно, за узгодженням з компартією Китаю.
Причина?
ГЛОБАЛЬНЕ ПАНУВАННЯ НАД СВІТОМ. ІНТЕРНАЦІОНАЛ ПО МАРКСУ-ЛЕНІНУ.
З точки зору ******** ліберальної логіки західного світу - нереально.
А з точки зору комунізму, чому б і ні?
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это их проблемы, что там нет лекарств, выбрали жрите.
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Ті, хто створили вірус, вміють його нейтралізувати.
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если рефия первая найдет противовирусное не удивлюсь.
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Читателям не читать (простите за каламбур) Для писателей - кто жрать будет?

При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
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28 березня, у штабі ООС дозволили 24 людям з окупованої території потрапити на підконтрольну Україні через КПВВ у Станиці Луганській.«Вони звернулися до командувача об'єднаних сил із проханням пропустити їх на підконтрольну територію. У всіх у них були дійсно критичні життєві обставини - більшість із них були онкохворими і вони вказували на те, що на території фейкової республіки немає ні необхідних медикаментів, ні медичного обслуговування, яке б мінімально підтримувало їхню життєдіяльність», - розповіла речниця Луганського прикордонного загону.
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Вы рыбу заворачивали? Тут играем - тут не играем. Читайте всю новость. Где бы ты не находился, в Луганске, Красном Луче, Изварино 28 березня дозволили 24 людям з окупованої території потрапити на підконтрольну Україні через КПВВ.При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
Всех дырывских ватников это не касается. Прописка Полтавы - входим в тяжолое положение. Прописка Луганска пошел нахер.
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подозреваю что впопучленец. правильно сделали лугандоновцы никого не принимают..... вот и нам надо никого оттуда не примать. пускать да, но не принимать... а то сейчас фсб и гру нам инфицированных накидают, своих же нам мало. да зеля?
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дебильная народная республика и ее население , 100% все клуши, заткнув пасть , прут с торбами 7-8 раз в месяц в атб , у дырявых,кстати,ща десяток яиц 70 рублей деревянных, хи хи хи
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А у співвідношені до середньої пенсії між українським і как-цапським пенсіонером?
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Це буде як середня температура по лікарні. Я зараз не знаю середню пенсію в Криму чи на росії.
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У сестры жены забрали палку сырокопчёной колбасы. Составляли протокол и предупредили, ещё раз и в прокуратуру.
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Нехай готують курятину. Особисто я так і роблю.
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Якщо правильно варити, то вважається диєтичним продуктом.
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На мій погляд, курятину, яку продають в ******** магазинах, взагалі НЕБЕЗПЕЧНО їсти. На друге місце по небезпечності, я б поставив свинину. А на третє - яловичину.
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Знайомий працює ветеринаром на птахофермі. Я йому вірю і тому тримаю домашніх курей, не хочу щоб мої внуки їли антибіотики, якими для профілактики пічкають "дієтичну" птицю.
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Я перевіряю м'ясо на собаці Догі.
Якщо він їсть, то і я можу їсти.
******* курятину мій пес не буде їсти, навіть, якщо йому три дні не давати їсти.
На жаль, така дійсність.
Але, мій співрозмовник Ali Hasan, чомусь віддає перевагу "правильно" приготовленій курятині.
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Себестоимость одного бройлера 2,5 - 3 кг. выращенного в домашних условиях (на комбикорме) 80 грн.
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Нарешті, я впевнився, що ти живий.
ПЕРША ВІДПОВІДЬ від Ali Hasan.
Я вже майже повірив, що ти троль.
Але, якщо ти сам підтвердив, що живий, то чому б тобі не роз'яснити присутнім свою ОСОБИСТУ точку зору, щодо ПОХОДЖЕННЯ коронавірусу?
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Тому, що я вже це пояснював і не буду повторюватися. Для мене це вже нецікаво.
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Я не чув.
Я рідко буваю тут.
Будь ласка, з поваги до того, хто служив у армії, і приймав активну участь у Майдані, озвучте коротко своє відношення до походження коронавірусу.
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Лабораторія розробляла в інституті вірусології м.Ухань 2017 рік.
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Так сказали.
Але, чи ви особисто в це вірите?
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Нельзя провозить, кошачий корм тоже отбирают.
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они поганцы, и хуже от этого не будут, как и лучше тоже..., а вот в наших больницах нет тестов, медперсонал не подходит к больным у которых подозрение на коронавирус и требуют приносить лекарства с собой, а еще родственникам умерших от коронавируса выбрасывают за порог больницы труп в мешке и пошли вон..., так кто мы?
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А что , медики должны приносить лекарства? Или вы сражались за медиков, их обеспечение, обеспечение больниц? Митинговали за медиков? Или они должны присутствовать на похоронах каждого? Теперь вскрытия трупов не будет, бесплатно покойника отдадут!
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Людина ще не зрозуміла, що медиків зараз підставили.🤔
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Медиков 28 лет как подставили, но даже сейчас этого "пациенты" не понимают! Как будто медикам хочется таким способом выживать! Дайте им достойную зарплату и никто не будет унижаться торговлей!
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медики не должны торговать лекарствами и продавать их пациентам, лекарствами, которыми их снабжают бесплатно, и не надо мне гундеть, про то, что я кому-то должна, имела печальный опыт лечиться в инфекционке - часть покупала в аптеке, часть прямо в больничке, шприцы там тоже покупала...
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Снабжают бесплатно? С Марса прилетела? Прям счастье торговать! А мне бесплатно всё давали, и шприцы, и лекарства, и бельё меняли каждый день, и в магазин для меня бегали за спасибо! Врёте вы , наговариваете ...
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Совершенно правильно сделали. Минимум неделя была что бы вернуться. Сопли жевали.. никто не виноват. Приходите когда эпидемия кончится. Если бы клоун так делал, то может в стране и не было бы тысяч умерших. Ах еще не тысячи? Ну чуток погодите...
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Смерть одного человека трагедия,смерть миллионов просто статистика
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Надоело соплежуйство.
Позвали русский мир к себе, нахер, жрите.
Не нравится?
Берите оружие и возвращайте как было до 14 года.
А пока пошли в жопу.
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Та щас! Знаете сколько зовунов тихонько переехали в Киев! Спрашиваю их про брошенные квартиры, так они надеются что им их вернут....когда война кончится...
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Собрать всех зовунов и в Донецк.
Им плевать на Украину, лишь бы жить по жирнее.
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Нет брошеных квартир. Или сами приезжают, оплачивают, или переводят деньги знакомым.
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Не точно описал ситуацию. Но зарабатывают на квартплату в Украине...
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Что вы от них хотите, они и миссии ОБСЕ не всегда и не везде пропускают.
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