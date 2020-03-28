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Все про:ВР (7351) позачергове засідання (42) Слуга народу (753) Кравчук Євгенія (47)

 "Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук

Фракція "Слуга народу" виступає за проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради в понеділок у сесійній залі парламенту, а не у внутрішньому дворику парламенту або на стадіоні.

Про це заступник голови фракції Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на те, що ми будемо мати великий порядок денний, доцільніше буде зробити це в залі Верховної Ради, тому що це з точки зору електронної системи "Рада" набагато швидше і заощадить час перебування в загальному просторі", - сказала Кравчук.

Вона додала, що депутати можуть додатково себе убезпечити рукавичками, масками та окулярами і в апараті Ради розглядають таку можливість.

"Фракція "Слуга народу" все-таки виступає за роботу в понеділок у сесійній залі", - сказала заступник голови фракції.

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Вона підтвердила, що дійсно розглядається варіант проведення позачергового засідання Верховної Ради на відкритому повітрі: у внутрішньому дворику парламенту або навіть на стадіоні. Остаточне рішення за місцем проведення засідання, за словами Кравчук, буде прийнято в неділю на засіданні погоджувальної ради.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185110
 
 
 Топ коментарі
 
правильно,
и еще теснее сплотитесь вокруг президиума и бубы... "Слуга народа" выступает за проведение заседания в зале Рады, а не во дворе или на стадионе, - зампредседателя фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 5827
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Ця зараза хуже короновірусу.
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ну, от і почалося...

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·

Насправді всі уряди світу зараз проходять свого роду тест на політичний цинізм (на "кому война, а кому мать родна"), але з ночі вперед по шкалі цинізму вирвалась Польща - замість відкласти вибори, призначені на 10 травня, вдосвіта Сейм проголосував зміни до виборчого права, що дозволяють дистанційне голосування ("з дому") для вікової категорії 60+ (за збігом, основного електорату ПіСу - а молодші сидітимуть вдома й на вибори не підуть, профіт!). Подробиці див. у блозі Едвіна Бендика - того самого, який (хто пригадує) в травні минулого року модерував наш з Ольгою Токарчук "Польсько-український діалог" у Перемишлі: здається, так недавно, а вже як в геть доісторичній реальності було!

Взяла той самий свій "Музей...")), сиджу, перечитую розмову Дарини з Вадимом у ресторані в 7-му розділі - 12 рр. тому писано:
"Розумієш, ні? Як тільки ті лохи в Євросоюзі введуть електронні вибори, на Європу можна буде забити" (с).
Ну, - розважливо відповідаю подумки своєму героєві, - не на Європу, а щонайбільше на ЄС, дорогенький, а це різні речі, - так, як планували твої куратори, не сподівайся, все одно не буде...)))
Цікаві часи. Ох і цікаві, хай їм грець.)
antymatrix.blog.polityka.pl/…/demokracja-nie-zyje-niech-zy…/
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Якесь марення. Вік 60+ зажили PRL, а молодші нехай вибирають. Електронні вибори це добре. Бо хто хоче той проголосує, а хто не хоче, відволічеться в неті чимось другим.
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Сам медведь сказал, ребяты, я горжусь козлом!Героическая личность, козья морда!
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правильно,
и еще теснее сплотитесь вокруг президиума и бубы...
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Зеленский додавил Слуг народа, Рада рассмотрит скандальный закон в разгар коронавируса: "Уже 30 марта"
https://politeka.net/politics/258582-zelenskiy-dodavil-slug-naroda-rada-primet-skandalnyy-zakon-v-razgar-koronavirusa-uzhe-30-marta
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пЄТЯ І ЙОГО ХОЛУЇ ПІДТРИМАЮТЬ

Тёмный Рыцарь, [28.03.20 18:38]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Петр Алексеевич будет голосовать за землю и за закон о банках. Договорились.
Теперь Петра Алексеевича даже не будут гонять по допросам, будут говорить работаем.
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Як? Порошенко буде голосувати за закон, котрий заборонить повернути Приватбанк Бєні?
Та ти шо?!


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Діватись нікуди, "новиє люді нє із сістєми" - самокатчики за пів року умудрились проср@ти все що дісталось від папєрєдніков, тому загнаний в куток економічною кризою, МВФом і коронавірусом, один з найвеличніших лідерів світу Вава Янелох Віслюк Оманський щоб отримати $ 5 млрд, з дозволу бородатої бабушки, проведе голосування про неповернення Приватбанку бєні каломойському. Після надходження грошей від МВФ та осідання їх у кишенях вибраних, закон буде визнаний таким що не відповідає конституції та проголосований як такий що втратив чинність.
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пропагандист забыл вмантулить свою любимую картинку 12.10.2018 18:11

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"депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками"
жаль не увижу прямую транслацию - зомби апокалипсис кто же хочет пропустить?
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Незаменимых у нас,как известно нет, да и дурачков - целых 73%,так что похороним одних и наберем других.Это называется круговорот дерьма в природе.
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Мы тоже за здание Рады. Только никаких масок, перчаток и очков. Зебильё их вывезло из страны, поэтому сидеть оно в Раде должно именно так, как и остальные граждане Украины. "Слуга народа" выступает за проведение заседания в зале Рады, а не во дворе или на стадионе, - зампредседателя фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 5065
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без толку..
маски У ВР..
сказано ж-ОСНОВНЕ -СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ ВІД 1.5 М.
А ЯКЩО ЇЇ ДОТРИМАЬТИСЬ-У ЗАЛІ БІЛЬШЕ 100 ОСІБ НЕ ПОМІСТИТИ..
НАВІТЬ РЕСПІРАТОРИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ..

"Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 1811
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Саме безпечне місце для засідання ,це VIP палата , в Олександрівській лікарні !😈
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если и правда случится худший расклад по вирусу, то он со многих депутан и депутанов автоматом посрывает маски. даже если они по несколько штук на свои впухастые рыла их будут натягивать))
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І скільки часу вони збираються ховатись?
Бо ж COVID-19, то вже, НАЗАВЖДИ.

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Они надеются, что в США или ЕС наконец-то разработают вакцину от коронавруса. Сделают вакцинацию себе, своим родственникам и любовницам, а на остальное население им будет наплевать.
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Ганьба ! Чому ще й досі, нема в продажу, VIP паталого-анатомічних мішків чи рюкзаків !!!😈
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интересное попалось от американцев на ихнем сайте - весь критический персонал южноукраинской аэс вывезли с хат в профилакторий под охрану и с него возят на работу и обратно при этом постоянная дезинфекция . адекватный директор станции видать не стал ждать чего то от ********* во власти .
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Отставкой не отделается, тут попахивает висельницей.
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Суки обосранные, перекинули наигранную проблему с короновирусом во дворике , или в хоромах с хоботами на рожах или гандонами на огрызках на возможность проголосовать за продаж государства Украина!И народ этого не понимает?
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О, аби не Юлька з її ;ширкою;- я не виключаю що у Ющенка щось і вийшло б. Більше того- і оції війни не було б.
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Как когда-то сказал Марк Твэн: Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
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а что, стадион это вариант... ещё бы Августо Пиночет на огонёк бы пригласили и считай праздник удался
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Проголосуют за Землю, а дальше их всех пустят в расход. А спишут на коронавирус.
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Потрібно негайно ! Закуповувать жіночі прокладки із плямовиводжувачами , замість проданих масок і стерілізувати !😈
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Всі голосували не за Зелю , а проти Парашенка з свинарчуками ! Відчуй різницю !!!😈
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Відчули всі! А ти відчув руцкій хер у сраці? А , забув, тобі ж подобається таке! хабібулковича з Йємену так дістав Порох там, що він голосував за ворога України осла оманського аж у Йємені , та й ще тут кіздить як остання скотиняка , бо так переймається за Країну. Чогось ржу))))
Сгинь звідселя кремлівська ригательна харя.
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За 30 лет Зеленский лучший из президентов. По большому счету не в чем обвинить.
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Колхозница Фекла Кобелева писала в газету: "...нас новая Сталинская Конституция ввела в какой-то восторг, при виде которого сердце так радостно бьется и хотит вылететь из пределов своего организма".
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Почувствуйте разницу"Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 4411"Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 1943
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"Это дурдом!" - кричали депутаты. "Это наш дом" - успокаивал спикер.
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28 из ЄС, берегите себя.
Остальные, хоть групповуху устройте, бубусика не забудьте своего.
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Остальные варианты ставят под сомнение законность принятых законов. А потому только зал. А там как повезет. Или не повезет.
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Что бы вы тут не писали у ЗЕбыдла всё одно ЗЕ святой, а Порох барыга который во всём виноват.
Их только могила исправит.
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Всі голосували не за Зелю , а проти Парашенка з свинарчуками ! Відчуй різницю !!! Парашоботам хоч сци між очі , а вони кажуть що дощ пішов ! І топлять за свиночолого 🐷!
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И что получили в итоге? А? Что лучше стало?
Я уже почувствовал как вы, гандоны, из-за своей тупой ненависти угробили страну.
Приезжай в Украину, умный такой, и расхлёбывай это дерьмо в которое ЗЕля страну вогнал.
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о да я почувствовал разницу, он как свинарчуков зеля посадил. отсюда слышу как они из своей камеры ржут...
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Поддержу. Свинарчуки на свободе и сажать их не за что.
Это был фейк против Порошенко и он сработал.
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