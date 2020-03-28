 "Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук

Про це заступник голови фракції Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З огляду на те, що ми будемо мати великий порядок денний, доцільніше буде зробити це в залі Верховної Ради, тому що це з точки зору електронної системи "Рада" набагато швидше і заощадить час перебування в загальному просторі", - сказала Кравчук.
Вона додала, що депутати можуть додатково себе убезпечити рукавичками, масками та окулярами і в апараті Ради розглядають таку можливість.
"Фракція "Слуга народу" все-таки виступає за роботу в понеділок у сесійній залі", - сказала заступник голови фракції.
Вона підтвердила, що дійсно розглядається варіант проведення позачергового засідання Верховної Ради на відкритому повітрі: у внутрішньому дворику парламенту або навіть на стадіоні. Остаточне рішення за місцем проведення засідання, за словами Кравчук, буде прийнято в неділю на засіданні погоджувальної ради.
Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·
Насправді всі уряди світу зараз проходять свого роду тест на політичний цинізм (на "кому война, а кому мать родна"), але з ночі вперед по шкалі цинізму вирвалась Польща - замість відкласти вибори, призначені на 10 травня, вдосвіта Сейм проголосував зміни до виборчого права, що дозволяють дистанційне голосування ("з дому") для вікової категорії 60+ (за збігом, основного електорату ПіСу - а молодші сидітимуть вдома й на вибори не підуть, профіт!). Подробиці див. у блозі Едвіна Бендика - того самого, який (хто пригадує) в травні минулого року модерував наш з Ольгою Токарчук "Польсько-український діалог" у Перемишлі: здається, так недавно, а вже як в геть доісторичній реальності було!
Взяла той самий свій "Музей...")), сиджу, перечитую розмову Дарини з Вадимом у ресторані в 7-му розділі - 12 рр. тому писано:
"Розумієш, ні? Як тільки ті лохи в Євросоюзі введуть електронні вибори, на Європу можна буде забити" (с).
Ну, - розважливо відповідаю подумки своєму героєві, - не на Європу, а щонайбільше на ЄС, дорогенький, а це різні речі, - так, як планували твої куратори, не сподівайся, все одно не буде...)))
Цікаві часи. Ох і цікаві, хай їм грець.)
antymatrix.blog.polityka.pl/…/demokracja-nie-zyje-niech-zy…/
и еще теснее сплотитесь вокруг президиума и бубы...
https://politeka.net/politics/258582-zelenskiy-dodavil-slug-naroda-rada-primet-skandalnyy-zakon-v-razgar-koronavirusa-uzhe-30-marta
Тёмный Рыцарь, [28.03.20 18:38]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Петр Алексеевич будет голосовать за землю и за закон о банках. Договорились.
Теперь Петра Алексеевича даже не будут гонять по допросам, будут говорить работаем.
Та ти шо?!
жаль не увижу прямую транслацию - зомби апокалипсис кто же хочет пропустить?
маски У ВР..
сказано ж-ОСНОВНЕ -СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ ВІД 1.5 М.
А ЯКЩО ЇЇ ДОТРИМАЬТИСЬ-У ЗАЛІ БІЛЬШЕ 100 ОСІБ НЕ ПОМІСТИТИ..
НАВІТЬ РЕСПІРАТОРИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ..
Бо ж COVID-19, то вже, НАЗАВЖДИ.
Сгинь звідселя кремлівська ригательна харя.
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https://www.youtube.com/watch?v=xi6BDdBjLfo
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Остальные, хоть групповуху устройте, бубусика не забудьте своего.
Их только могила исправит.
Я уже почувствовал как вы, гандоны, из-за своей тупой ненависти угробили страну.
Приезжай в Украину, умный такой, и расхлёбывай это дерьмо в которое ЗЕля страну вогнал.
Это был фейк против Порошенко и он сработал.