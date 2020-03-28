 "Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук

Про це заступник голови фракції Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на те, що ми будемо мати великий порядок денний, доцільніше буде зробити це в залі Верховної Ради, тому що це з точки зору електронної системи "Рада" набагато швидше і заощадить час перебування в загальному просторі", - сказала Кравчук.

Вона додала, що депутати можуть додатково себе убезпечити рукавичками, масками та окулярами і в апараті Ради розглядають таку можливість.

"Фракція "Слуга народу" все-таки виступає за роботу в понеділок у сесійній залі", - сказала заступник голови фракції.

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Вона підтвердила, що дійсно розглядається варіант проведення позачергового засідання Верховної Ради на відкритому повітрі: у внутрішньому дворику парламенту або навіть на стадіоні. Остаточне рішення за місцем проведення засідання, за словами Кравчук, буде прийнято в неділю на засіданні погоджувальної ради.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.