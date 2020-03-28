 Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук

Про це пише в фейсбуці бучанський міський голова Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що 41-річний чоловік наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ.
Визначені контактні особи, які перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом( дружина та двоє дітей).
Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.
Мер закликав усіх жителів свідомо дотримуватися умов карантину та не панікувати.
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Нагадаємо, в Київській області станом на ранок 28 березня офіційно підтверджено 42 випадки захворювання коронавірусом, з них 18 - в Обухівському районі (в т.ч. одна дитина з селища Козин), 7 - в Києво-Святошинському, 4 - в Бориспільському, 3 - в Броварах, 2 - в Ірпені, 2 - в Білій Церкві і по одному в Ворзелі, Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах.Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185109
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM
Питання полягає в іншому.
ЯКУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ МОЖЕ НАДАТИ КИТАЙ - СОЮЗНИК ТВОРЦЯ КОРОНАВІРУСУ?
Але, спочатку спробуйте самі для себе вияснити:
1. Якій імперській країні ця історія з коронавірусом найбільш вигідна у даній ситуації?
2. Яка країна могла собі дозволити створення цього ЛАБОРАТОРНОГО вірусу?
3. Яка країна могла собі дозволити узгодження з Китаєм експерименту на живих людях на території Китаю?
не с самой лучшей гигиеной с 140 миллионным населением плюс ко всему по дальнему востоку россии куча китайцев бегает (да и не только там и не только китайцы ) , транспорт они не перекрыл , ну объявили неделю выходных а что это им даст - на примере Италии , Испания мы видим к чему приводит такая беспечность.
ТАМ ВСІ ВЕРСІЇ.
-сША
-КИТАЙ
-расєя
-рептилоїди з Тау Кита
https://www.youtube.com/watch?v=jrp25teYU5k&feature=youtu.be
Потрібно щоб піндостан поніс саме суворе покарання за це.
подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·20 ч
Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!
Мішків не буде.
Зате є продажу чудові вази для Вашого праху
У СВІТІ НЕЗАРАЖЕНИМИ ЗАЛИШИЛИСЬ ТУРКМЕНИСТАН,ТАДЖИКИСТАН І КІРОВОГРАСЬКА ОБЛАСТЬ