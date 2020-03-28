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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук

Коронавірус підтверджено у жителя Бучі, який працював у Києві. Чоловік у лікарні.

Про це пише в фейсбуці бучанський міський голова Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 41-річний чоловік наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ.
Визначені контактні особи, які перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом( дружина та двоє дітей).
Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.

Мер закликав усіх жителів свідомо дотримуватися умов карантину та не панікувати.

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Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук 01

Нагадаємо, в Київській області станом на ранок 28 березня офіційно підтверджено 42 випадки захворювання коронавірусом, з них 18 - в Обухівському районі (в т.ч. одна дитина з селища Козин), 7 - в Києво-Святошинському, 4 - в Бориспільському, 3 - в Броварах, 2 - в Ірпені, 2 - в Білій Церкві і по одному в Ворзелі, Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185109
 
 
 Топ коментарі
 


подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук - Цензор.НЕТ 3809 jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·20 ч

Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!



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Оо уже внутри страны заражения к концу апреля мы мягко говоря о...еем боюсь и италию переплюнем
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ЗЕчмо перетворило Київ в розсадник зарази.
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Оо уже внутри страны заражения к концу апреля мы мягко говоря о...еем боюсь и италию переплюнем
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под шумок рекламу затулить аудитории?
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Найлогічніша версія поширення вірусу з **********.
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Х**лостан не пропускает гуманитарный(медицинский) транзит в Украину через свою тнрриторию.
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Звичайно не пропускає, бо Україна і ********* знаходяться у стані війни.
Питання полягає в іншому.
ЯКУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ МОЖЕ НАДАТИ КИТАЙ - СОЮЗНИК ТВОРЦЯ КОРОНАВІРУСУ?
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Звичайно можу.
Але, спочатку спробуйте самі для себе вияснити:
1. Якій імперській країні ця історія з коронавірусом найбільш вигідна у даній ситуації?
2. Яка країна могла собі дозволити створення цього ЛАБОРАТОРНОГО вірусу?
3. Яка країна могла собі дозволити узгодження з Китаєм експерименту на живих людях на території Китаю?
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Волна шла восток-запад в январе-феврале, может, даже с декабря. Но статистику нам так до сих пор и не показал, поэтому на 100% утверждать не могу. Но то - кацап со своим искусственным вирусом.
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обосновать - да легко - мы хоть приблизительно знаем положение с вирусом в россии только день назад начали проводить какие то движения до этого у них вируса не было это в стране
не с самой лучшей гигиеной с 140 миллионным населением плюс ко всему по дальнему востоку россии куча китайцев бегает (да и не только там и не только китайцы ) , транспорт они не перекрыл , ну объявили неделю выходных а что это им даст - на примере Италии , Испания мы видим к чему приводит такая беспечность.
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ЛЮБИТЕЛЯМ КОНСПІРОЛОГІЇ РЕКОМЕНДУЮ"РУССКІЙ ЕВРЕЙ"..

ТАМ ВСІ ВЕРСІЇ.
-сША
-КИТАЙ
-расєя
-рептилоїди з Тау Кита
Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук - Цензор.НЕТ 7838
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ЗЕчмо перетворило Київ в розсадник зарази.
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Жуй шаленої бджілки побільше, кажуть, виліковує всі віруси.
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ГОНЧАРЕНКО ЖЖЕТ НАПАЛМОМ: ВОЛОДЯ, ТЕБЕ КОГДА-ТО ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯТЬ В ТАКОЙ ЖЕ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=jrp25teYU5k&feature=youtu.be
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Блин, я думал что-то на украино-белорусской границе случилось... Тебе то что переживать?
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А тестування всіх контактів не організовано? Правильно, економте.
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Оце так підкинули піндоси болячку всьому світові.
Потрібно щоб піндостан поніс саме суворе покарання за це.
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подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук - Цензор.НЕТ 3809 jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·20 ч

Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!



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Коли вже в продаж надійдуть , VIP паталого-анатомічні мішки , не хто не знає ???😈
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до уваги ВІП-клієнтів Алексанрівської лікарні
Мішків не буде.
Зате є продажу чудові вази для Вашого праху
Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук - Цензор.НЕТ 1303
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Кому суждено сгореть , тот не утонет .
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А кому обгадиться , той не обмочиться ! Не подумайте що це про всю владу , яка весь час нарудювала в країні, з самої незалежності !!!😈
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Заражені начальник поліції Києва і Зорян з Шкіряком.
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ЙШОВ ПЕРШИЙ РІК ПАНДЕМІЇ...


У СВІТІ НЕЗАРАЖЕНИМИ ЗАЛИШИЛИСЬ ТУРКМЕНИСТАН,ТАДЖИКИСТАН І КІРОВОГРАСЬКА ОБЛАСТЬ
Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук - Цензор.НЕТ 4351
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