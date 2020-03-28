 Двоє поранених у зоні ООС, від початку доби - 10 обстрілів, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", — сказано в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші позиції неподалік Красногорівки зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни.

Поблизу Водяного окупанти два рази здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, випустивши загалом 23 міни, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Опитного застосував автоматичний станковий гранатомет.

По околицях Мар’їнки окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, вчасно та ефективно припинили провокації збройних формувань Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено в'їзд до Луганської та Донецької областей

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї.

Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях противника, змусивши його припинити обстріли.

На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС