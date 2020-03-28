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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:обстріл (6122) поранення (1674) операція Об'єднаних сил (2210)

 Двоє поранених у зоні ООС, від початку доби - 10 обстрілів, - штаб

У результаті обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення. Ворог веде вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також працює снайпер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", — сказано в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші позиції неподалік Красногорівки зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни.
Поблизу Водяного окупанти два рази здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, випустивши загалом 23 міни, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Опитного застосував автоматичний станковий гранатомет.
По околицях Мар’їнки окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, вчасно та ефективно припинили провокації збройних формувань Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено в'їзд до Луганської та Донецької областей

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населених пунктів Шуми та Хутір Вільний ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї.
Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях противника, змусивши його припинити обстріли.

На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185108
 
 
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Когда крыша над трибунами рухнет на головы болельщиков?
Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7613
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во время патрулирования Морская охрана Украины при поддержке пограничной авиации обследовала районы газоконденсатных месторождений и выявила захваченные самоподъемные плавучие буровые установки "Украина" (переименованная в "Крым-1") и "Таврида". На работающих буровых подняты флаги страны-агрессора.

Это не заслуживающая внимания новость?Ау ,Цензор!
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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А В ЭТО ВРЕМЯ: Зеленский додавил Слуг народа, Рада рассмотрит скандальный закон в разгар коронавируса: "Уже 30 марта"
https://politeka.net/politics/258582-zelenskiy-dodavil-slug-naroda-rada-primet-skandalnyy-zakon-v-razgar-koronavirusa-uzhe-30-marta
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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