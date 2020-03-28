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 Українці можуть повернутися на автомобілях транзитними коридорами Австрії, Угорщини й Румунії, - МЗС

З Німеччини, Австрії, Чехії, Литви, Латвії та Сербії можна доїхати до України на автомобілі транзитними коридорами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17.00 до 01.00.

Рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.

Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

 З Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.

З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дипломати домовилися про безперебійний транзит товарів через Угорщину, - МЗС

 З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

Також читайте: Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

"Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я і життя людей, що навколо", - додали в МЗС.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ (МЗС) радять українцям за кордоном не купувати наявні в онлайн-системах квитки на літаки після 27 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185105
 
 
 Топ коментарі
 
создалось впечатление, что единственная проблема Украины - возвращение своих "блудных сынов" домой.... не сама эпидемия, не отсутствие защиты у врачей, не отсутствие условий для лечения больных, не угроза бесконтрольного "подкидывания" сюда новых случаев...а именно собрать всех из самых дальних уголков.... и побыстрее...а там авось пронесет!
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Закрыть для этих гундонов границу Украины и пускай трахаются там куда Украина их не посылала. Альтернатива- саперная лопатка и на дамбас! Нех нам сюда заразу из Европы тянуть! Мы вас туда не посылали!
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Рано или поздно правительству прийдеться ответить в судебном порядке за геноцид !!! Все смерти на руках тупорылой власти .за экономику говорить вообще нечего -- идиоты Украинцы могут вернуться на автомобиле по транзитным коридорам в Австрии, Венгрии и Румынии, - МИД - Цензор.НЕТ 8849
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где логика, если пропускать - то организованно, если нет то никак даже на машине
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Рано или поздно правительству прийдеться ответить в судебном порядке за геноцид !!! Все смерти на руках тупорылой власти .за экономику говорить вообще нечего -- идиоты Украинцы могут вернуться на автомобиле по транзитным коридорам в Австрии, Венгрии и Румынии, - МИД - Цензор.НЕТ 8849
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"пока мы не избавимся от внутренних паразитов - от внешних паразитов не избавимся!"
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Я думаю больше вины на уродах не соблюдающих карантин, как среди приехавших, так и среди не выезжавших.
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путлер убок Серьезно? А те, кто впусти в страну десятки тысяч людей, без карантина? А те, кто рассказывал о готовности к вирусу, а, в результате, ничего нет?
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Если тебе сказали сидеть дома на самоизоляции, сиди урод, а не лазь по гостям. Нарушаешь, срок. Все страны своих позабирали.
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путлер убок А ты в курсе, что лазили как раз те, кто приехал из-за рубежа? В Ивано-Франковской и Черновицкой областях их больше всего. То в церковь, то в гости. Даже, если бы они сидели бы дома, то они заразили своих родственников.
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Читай выше, что я написал, или ты читать не умеешь? не соблюдающих карантин, как среди приехавших, так и среди не выезжавших.
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Закрыть для этих гундонов границу Украины и пускай трахаются там куда Украина их не посылала. Альтернатива- саперная лопатка и на дамбас! Нех нам сюда заразу из Европы тянуть! Мы вас туда не посылали!
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Лучше на дачу бубочки. Там комфортно и нам спокойнее!
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Уряд Словаччини вирішив відкрити з понеділка частину магазинів, зачинених раніше через пандемію коронавірусу.
Урядове рішення стосується так званих "не життєво важливих" магазинів, які продають велосипеди, товари для садівництва, будівельні матеріали, побутову та комп'ютерну техніку. Також можуть працювати нотаріуси та адвокати.
Ці магазини повинні дотримуватися тих же гігієнічних стандартів, що і продуктові магазини. Клієнти повинні носити маски, мати можливість скористатись дезінфектором та рукавичками, дотримуватись дистанції у 2 метри.
У магазині може перебувати тільки 1 покупець на 25 квадратних метрів площі.
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до диванних активістів додався ще один вид

Украинцы могут вернуться на автомобиле по транзитным коридорам в Австрии, Венгрии и Румынии, - МИД - Цензор.НЕТ 1512
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Но, ИгорьЛ, сказал что в Конституции есть... ну, что никто не уполномочен запретить гражданам вїехать. и да, он прав, просто вирус хочет еще больше, чем будет за неделю....
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та уже напропускались, как не случай так от приехавших заразились...езжайте уже куданибудь отсюда, любители поработать без страховок и рабочих виз....нахрен вы тут всрались дебилы.....пороиезжали и шляются по улицам, потом свои же родственники сдохнут. И остальных заразят....
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создалось впечатление, что единственная проблема Украины - возвращение своих "блудных сынов" домой.... не сама эпидемия, не отсутствие защиты у врачей, не отсутствие условий для лечения больных, не угроза бесконтрольного "подкидывания" сюда новых случаев...а именно собрать всех из самых дальних уголков.... и побыстрее...а там авось пронесет!
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То желание как бы сказали московиты "помочь западным партнерам"
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) имхо, в этом может шо-то быть. слуга двух господ может по просьбе одного из них просто потом опустить железный занавес (благородных причин море!), чтобы перенаправить поток заробитчан на рашу. там на теперь критическая ситуация с рабочей силой именно из Украины и не только в нефтегазодобыче. думаю, эта тусня с паспортами и её облегчение к минимуму вопросов и была попыткой урвать часть от этого потока на запад. плюс - после кипеша, скорее всего, даже просто так за бугор поехать будет труднее чем раньше. и ещё сложнее на заробитки. не удивлюсь если для забугорья нужно будет ответить на вопрос "переболели ли вы или ваши родственники на коронавирус?". они до этого, первое, шо делали, на туберкулёз проверятся посылали. а теперь есть вещи покруче. думаю запад с интересом щас наблюдает, как будет развиваться ситуация именно в Украине. ведь им ой как нужна дешёвая рабочая сила не только в сферу обслуживания но и на заводы. а именно украинцы для индустрии неплохо подходят. если сильно хреново будет с эпидемией, то они точно, сто раз будут потом перестраховываться.
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)))) щас 6 часов. с этой недели постоянный старт флешмоба - все в округе из домов и балконов хлопают в ладоши в знак благодарности тем кто на постах.
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ага. я первый раз не понял. думал шо приехали медики где-то по соседству кого-то забирать и им конкретно все хлопают. ну думаю, нормально. нада ж такому, рядом с нами кто-то залетел )))
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Пора уже отменять всякие коридоры и карантины. ****-клоун уже заразил всю страну, теперь уже все равно. Гробы готовить - единственное что можно сейчас делать.
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будешь себе готовить сосновый или дубовый?
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вот мне пападос ! у меня теща застряла в Мюнхене ?как мне ее отправить в Киев ?если она на автобусе приехала ?! а то можно +пнутся мозгами
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***
- дорогой, моя мама не смогла улететь, рейс отменили... надо бы ее еще приютить…
- ютить твою мать…сколько придется???
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Бороться с Коронавирусом Зеленский научился еще в школе
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Дриснули туди де краще, а у себе створити нормальні умови - нє.
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Путин назначил Зеленского на один срок,пользуйтесь моментом
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Крым наш,сказал Путин,Донбасс не наш,там быдла много
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Быдла везде хватает не только на Донбассе, по всей Украине и даже на этом форуме.
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А на лісапєдах та самокатах??
Ролікавія канькі.. Слабо??
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прикольно, от вены до чопа, понятно через будапешт, ровно бак дизеля (остаток на около 80 км), около 700 км и 7 часов хода (на будапешт - около часа ночью) и всегда по автобану. расход канешно от мотора зависит.
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За яйца пора вешать наших керманычей зеленых. Они вообще в своем уме ? Если он у них вообще есть, конечно...
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Дерьмо советского производства вечное и неизлечимое
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Зеленский пришел вас спасти от Бандеровцев и Короны Путина,не сопротивляйтесь и сидите в карантин
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даже если стабилизировать обстановку, то новая партия свежих вирусов приезжает.
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Кайой смысл возвращаться в Украину ? Здесь нет лекарств, тестов, аппаратов ИВЛ, средств защиты, врачей. В Германии хорошая медицина, там у людей намного больше шансов пережить эпидемию. Оставайтесь лучше там.
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