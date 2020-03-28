 Українці можуть повернутися на автомобілях транзитними коридорами Австрії, Угорщини й Румунії, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.
Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17.00 до 01.00.
Рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.
Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.
До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.
З Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.
З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.
З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.
"Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я і життя людей, що навколо", - додали в МЗС.
Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ (МЗС) радять українцям за кордоном не купувати наявні в онлайн-системах квитки на літаки після 27 березня.
Урядове рішення стосується так званих "не життєво важливих" магазинів, які продають велосипеди, товари для садівництва, будівельні матеріали, побутову та комп'ютерну техніку. Також можуть працювати нотаріуси та адвокати.
Ці магазини повинні дотримуватися тих же гігієнічних стандартів, що і продуктові магазини. Клієнти повинні носити маски, мати можливість скористатись дезінфектором та рукавичками, дотримуватись дистанції у 2 метри.
У магазині може перебувати тільки 1 покупець на 25 квадратних метрів площі.
- дорогой, моя мама не смогла улететь, рейс отменили... надо бы ее еще приютить…
- ютить твою мать…сколько придется???
Ролікавія канькі.. Слабо??