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 У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані

У Тернопільській міській дитячій лікарні - 6 пацієнтів з COVID-19, четверо з них - діти. Стан дитини, якій 1,5 року важкий.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні COVID-19 підтвердили ще в двох дітей та мами з Монастириського району. Вони - в інфекційному відділенні. Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний.
Також в інфекційному відділенн іє одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний.
Уреанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 року, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - розповіли в штабі.

Всього в Тернопільській області станом на ранок 28 березня були підтверджені 43 випадки коронавірусної хвороби.

У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185103
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, вы представляете, что скоро начнётся от этих "заробитчан"? Пздц какой-то. Спасибо, клоун, за нашу "радостную" весну 2020.
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"Это проблема стариков. Пусть клоун решает, а я пошел по кабакам"
В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5037
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Сколько бы не говорили об этом но рано или поздно те которые допустили вирус я даже сказал бы целенаправленно невзирая на то что большинство было категорически против завоза без карантина -- должны быть осужденны и получить правовую оценку за геноцид !!! Кроме как диверсия -- это не назовешь !!! ДЕБИЛЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 4250
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Странно... вроде дети гораздо легче переносят, вплоть до того, что вообще бессимптомно... Долбаная дрянь мутирует похоже
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У ребенка полтора года еще не до конца сформировавшийся иммунитет
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А родственничек из поляндии привезший заразу, давал подписку о самоизоляции?
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А они шляются как проститутки .то бухнуть у родственников то на шашлык...
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Пока не поздно необходимо вводить комендантский час!
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Лучше позже чем никогда. Это может спасти миллионы!
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как обычно делают бухают шляются целуются!!!!
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А это до поры до времени, пока кто нибудь из знакомых не заболеет или кони не двинет, потом будут сидеть под кроватью и молиться.
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Необов'язково, просто вірус вміє добре шукати патології, про наявність яких людина може все життя і не знати.
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В Италии даже несколько грудных младенцев болели. Но выздоровели.
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в наших лікарнях для простого смертного і "мудрого наріда" скоріше доб"ють ніж вилікують. У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані - Цензор.НЕТ 4208
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У нас у людей втч детей здоровье слабее, об этом говорили все.
Детей с астмой диабетом и хроникой очень много, и молодых с середечно-сосудистыми.

В любом случае, попасть с пневмонией в больницу и лишиться части функции лёгких ничего хорошего, а пневмонией средней тяжести болеют и молодые в ЕС.

Поэтому все так боятся этого вируса, не было бы такого кипиша, если бы он бы как грипп.

И ещё, его постоянно сравнивают с гриппом, но весь вопрос в количестве заражённых. Этот вирус сдерживают, количество заболевших меньшее чем гриппом, что если его не сдерживать?

Что если заболеет 1 млн, 10 млн или 40-80% населения?

Кто будет лечить больных пневмонией и какая будет смертность без лечения?
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Сколько бы не говорили об этом но рано или поздно те которые допустили вирус я даже сказал бы целенаправленно невзирая на то что большинство было категорически против завоза без карантина -- должны быть осужденны и получить правовую оценку за геноцид !!! Кроме как диверсия -- это не назовешь !!! ДЕБИЛЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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И не меньшие дебилы те, что толпами собираются на улицах, лясы точат, пиво жлуктят, гульки устраивают, вместо того, что бы дома сидеть.
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Сегодня "картина маслом" - во дворе стоят три бича ( с пивом , с сигаретами , и один ОБЯЗАТЕЛЬНО ! с мобилкой возле уха ( видимо последние котировки на бирже узнаёт ) . Стоят - "перетирают" и тут подходит группа из пяти человек ( такие-же - с пивом , с сигаретами , и один ОБЯЗАТЕЛЬНО ! с мобилкой возле уха ( видимо последние котировки на бирже узнаёт )) - все "переручкались" , постояли минуты три - посмеялись и пошли дальше .
Вопрос - о каком карантине идет речь ?
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С нашим менталитетом ЧП вводить надо и конную полицию, что бы батогами по домам загоняли.
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" Кроме как диверсия -- это не назовешь !!! ДЕБИЛЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ" - взаимоисключающие определения...
Если это диверсия, то её организаторы действовали целенаправленно, а не потому что глупы...
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Ага, нехай ті, хто вірять в ту статистику підуть до матері і скажуть їй, що її дитина не повинна тяжко хворіти.
Статистика чи ні, для кожної окремої людини то лотерея. Саме тому краще перестрахуватись ніж шкодувати після.
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а вы думали почему зелебобики смеялись еще пару недель назад они же считали что прийдет вирус и дефцит ПФУ напесионеров с 120 млрд упадет до 50 а когда 60% с 1 года до 49 лет.... а старики и пенсионеры с инвалидами дают 7% и вирус свирепствует среди нардепов.. во им стало как то грустно... и наложили большие кучи в свои штанишки даже бронепамерсы не помогли...
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Относительно -удовлетворительное, средне-тяжелое...
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"Это проблема стариков. Пусть клоун решает, а я пошел по кабакам"
В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5037
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Блин, вы представляете, что скоро начнётся от этих "заробитчан"? Пздц какой-то. Спасибо, клоун, за нашу "радостную" весну 2020.
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Весна прийдёт, сажать будем вас на карантин. Говорили же, думайТЕ!
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порохосрань, дякуй шоколадному виродку, що пустив українцiв по свiту з торбою.
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Украинцы с торбами ездили сколько себя помню. В 70-ых и 80-ых возили корзинами клубнику на Москву, в 90-ых и 00-ых ездили на шабашки в Россию. Так что не надо ля-ля.
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Пропустил еще, как в начале 90-ых поездами возили масло, сыр, колбасу и мешки сахара голодным кацапам.
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ты сама **** "клоун"! если ты можешь жид-я морда жить в Украине,то люди были вынуждены работать за границей и сейчас едут домой! Тебе понятно это ?
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А что мешает этим людям посидеть 14 дней дома не выходя никуда?
Карантинный режим большинство из них не соблюдает, а некоторые вообще говорят на камеру "я не из группы риска, так что беспокоится мне не о чем"!
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Отрицание COVID-19 приравнено к отрицанию холокоста. Будьте осторожны, Голодомор может еще и сошел бы вам с рук но холокост...ой вэй мир!
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Вероятный источник заражения - родственник, который вернулся из Польши..
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тупорылое создание вместо карантина, поперло по гостям.
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Ну так навезли работяг из Европы. Но европейцы тоже своих до последнего эвакуировали.
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Долбодятел, причем тут безвиз к гастербайтерам? По безвизу работать запрещено в ЕС.
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Звертаюсь до заробітчан-прибульців! Хочеться вeрeщaти! Що ж ви робите, мaть вaшу?
Звертаюсь до заробітчан-прибульців! Можете мене зaкидaти кaмiнням, можливо це буде грyбо, але вже нема сил за цим спостерігати! Хочеться вeрeщaти! Що ж ви робите, мaть вaшу? Коли почaлaсь вiйнa в Україні, багато хто з вас тікали, як криси з тонучого корабля, щоб не потрапити під мобілізацію. Бо вам відкрили кордон, за який гuнyлu люди на майдані, щоб піти до Європи! В той час коли мій чоловік та багато чиїхось чоловіків, синів, татусів захищали рідну землю і тих, кого ви тут залишили. Ви там гарно жили, працювали, над головою ніхто не стріляв, в той час коли я ночами не спала, чекаючи дзвінка, сидячи в новинах і плaчучи над дітьми! І таких як я тисячі! А тепер що? Чому тікаєте звідти? А тому, що корабель почав тoнути на іншому березі. У вас навіть поваги нема до таких же, як і ви українців. Ви замість того, щоб сидіти дома, як усі на КАРАНТИНІ, йдете до друзів, шатаєтесь по магазинам і наражаєте на небезпеку нас, наших дітей та батьків. А звідки у вас совість? Вам же пофіг на чийсь сон, на чуже життя! Гадаєте, що вас тут не наздожене і не торкнеться та зараза. Помиляєтесь! Куди будете тікати, якщо залишитесь живі! Приїхали, то будьте людьми і поважайте інших, заради вас, заради ваших рідних!
Здоров'я та терпіння! Прислухайтесь та пересидьте, на то він і Карантин!
Oлена Казакова-Прокопчук
http://24-news.life/e-e-a----------a--a-1
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А ты на всех ветках про заробитчан гадишь? Причем одним и тем же текстом. Не надоело? ТЫ мне так и не ответил сколько тебе лет и есть ли у тебя жена с детьми?
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Кирьюша, а что там не так написано? Тебе лишь бы обгадить человека. Надо из-за таких уродов вводить комендантский час и сажать за его нарушение.
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Мы с ним со вчерашнего дня общаемся на эту тему. Начало в теме про толпы на границе с Польшей. укропбандерівець очень любит начать срачь, оскорбить людей, а потом прикрываясь лозунгами обвинить всех во всех проблемах (в данной ситуации - заробитчан). При это говоря, что он не выбирал зеков и клоунов и олигархов во власть. На нормальные вопросы любит отвечать оскорблениями.
Еще вопросы есть по моему отношению к данной личности?
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У тебя отношения с этой личностью, а что в его комментарии не так?
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Дело не только в комментарии, хотя он явно оскорбительный. Дело в его желании оскорбить тех людей, кто не ждет от государства подачек, а едут и зарабатывают деньги даже в другой стране. Не хочу снова повторятся, но каждый зарабатывает там где может, а на счет каранитна - хаха, очень смешно.
Даже без возврата заробитчан - в Украину вернули такое огромное количество туристов со всех стран (без нормальных проверок), что заробитчане всего лишь несколько ускорят процесс.

Относительно сути комментария: я помогал арми и деньгами и продуктами в 14-15ых годах, со мной работал (в Польше) парень которому при выходе из Илловайска покалечило руку, со мной работают те кто воевал на передке в станице-луганской. И вот теперь ответь - какое он имеет право ********* меня и этих парней? Да они теперь работают в Польше и что?
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Многие действительно бежали как крысы с корабля, многие уехали позже как ты и твои друзья, но если вернулся, то сиди на самоизоляции и не лазь. Так, что нет в его комментарии никаких оскорблений.
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Я живу и работаю в Польше. А вот такие как укропбандерівець и ты - обычные ура- патриоты, которые в случае большой заварушки будут сидеть по домам и подгавкивать с дивана. И кстати - у меня есть две крысы - умнейшие и милейшие существа, в отличии от диванных бойцов.
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Не твоє псяче діло. Це справи не стосується. Правда очі коле ? Гадять тут лише такі морально деградовані і безідейні організми як ти.
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О проснулся. Ну так может ответишь на счет возраста и семьйи? А то больно глупые вещи пишешь.
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Прикро, але скоріше за все рідня нагородила, разом з подарунками привезла ту заразу В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5727
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Так,в основному будуть заражати один одного рідні люди,сусіди,знайомі,співробітники,в лікарні.Але це ж не привід закатувати істерики і клясти всіх підряд.
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
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Уяви себе на місці *****.
Ти б світився від імені как-цапського вченого?
Як на мене, Китай тут - перша УЗГОДЖЕНА жертва как-цапського експерименту.
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Яким боком це вигідно РФ? 🤣🤣🤣 Тим що нафта дешевшає?? Твоя думка тупа. Це більш вигідно все ж таки англо-саксонам. Лібералам які просувають глобалізацію. Всякі МВФ і ті строктури зараз будуть ставити умови таким країнам як Україна - відкрити ринок землі і так далі. Вбивають економіку маленьких держав своїми вірусами, а потім ми прийдемо просити у них подачку а в замін -земля
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МФФ - це коли в тебе є план.
У даній ситуації, кожен суб'єкт захищає свої інтереси.

Клоун Зебіл просто використовує момент, щоб збагатитися.
Клоун Трамп хоче знову стати президентом.
***** збирається ПРОСТО володіти світом.

Відчуваєш різницю?
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кац, ти ні разу не палишся))) йди в спам, і вчи, *ять, мову. нема РФ для нормального українця-є *********, параша, кацапстан . англо-сакси, ліберали, МВФ - це чисто кацарилі штампи. У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані - Цензор.НЕТ 7078
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Пишут про детей с мамами. Где папы - держатся или нет пап?
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татусі може на шашличах зараз - їх зараз у кожному дворі!
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Дякуйте зеленому клоуну за повернення заробітчан і мажорів. Невже так важко було закрити кордони, а їх провозити під конвоєм і селити у віддалених готелях на кількатижневий карантин? Дешевше обійшлося б...
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зевлада вирішила, що тримати місяцями на карантині сорок мільонів буде дешевше ніж кілька тисяч "туристів".
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Твои кілька тисяч - это больше ста тысяч, и где их можно разместить, в Новых Санжарах? А как их прокормить? Самоизоляция нужна и комендантский час.
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После такого карантине есть о чем задуматься, смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM

У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані - Цензор.НЕТ 5105
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Вирус бьёт по иммунитету, неважно ребенок, взрослый или старик.
После зимних соплей, питания без витаминов и.д. есть риски у всех.
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схоже, що або версія янша, або імунитет підірваний вакцинами індійськими та російськими , ГМО, та неякісними продуктами - от до нас щось страшне і насувається..
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А який був піар з Ново Санжарами.... Аж міністерша "самоізолювалась"...
А всього-то навсього потрібно було - всіх додому, і з окремої кімнати не виходити два тижні... Під підкиску за кримінальну відповідальність...
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Ті заробітчани тому і роблять за кордоном бо руками працюють краще ніж головою.Своїх же ж заражаєте.Ізолюйтесь в підвалі чи літній кухні.Не робіть тут Італії. Ті що зараз в реанімації хоч мають доступ до вентиляції легень.Отже є шанси.А що чекає тих хто отримає пневмонію через 2неділі.Їх може бути більше ніж апаратів вентиляції.
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Привез гостинчик "родственничек". Это же настолько тупыми нужно быть - что родственничку, что мамаше полуторагодовалого ребенка
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Ті хто за кордоном мають модливість залишитисть в країні перебуння на 3 місяці - краще залишайтесь. хочь є шанс на медичну допомогу.
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