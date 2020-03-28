 У лікарнях, які приймають пацієнтів із Covid-19, годуватимуть медпрацівників і обладнають кімнати відпочинку для поліцейських, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Таке розпорядження підписав заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів.

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Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.

Також у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, мають бути обладнані кімнати відпочинку для працівників поліції.

Відповідальність за виконання покладена на Керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та м. Києва.

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