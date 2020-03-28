 У лікарнях, які приймають пацієнтів із Covid-19, годуватимуть медпрацівників і обладнають кімнати відпочинку для поліцейських, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Таке розпорядження підписав заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів.
Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.
Також у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, мають бути обладнані кімнати відпочинку для працівників поліції.
Відповідальність за виконання покладена на Керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та м. Києва.
щось це слово мене.... здійснює думати шо тут щось не те.
А в кацапській - навіть кислі "щі" - сайдьот. Забезпечте захист! Медпрацівникам!
а по поводу твоей писанины , в провинции безработица жудкая , все забито под завязку
да вакансии врачей есть , но их не много , желающих мало , так как нет жилья , и возможности заработать ( нелегально ) в разы меньше чем в городе
у меня многие знакомые ездят лечится в провинцию бивни в днепродым , а остальное в царичанку , никополь
Жодних інших логічних пояснень його виявлення я не бачу.
САМЕ З ЦІЄЇ ОБСТАВИНИ ПОТРІБНО ВИХОДИТИ, ЯК ЛІКУВАТИСЯ.
Якраз как-цапи - НАЙТАЛАНОВИТІШІ розробники засобів масово знищення ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ СВІТУ.
Больная 69 лет, до того, как три дня назад ее изолировали в бокс больницы интенсивного лечения «Кременчугская», некоторое время лежала в общей палате с пациентками пульмонологического отделения 1-й городской больницы. Теперь, после установления точного диагноза, все 19 сотрудников пульмонологического отделения ушли на две недели в самоизоляцию, в связи с чем отделение закроют. Больных, которые находились вместе с зараженной коронавирусом женщиной, протестируют и либо отправят долечиваться домой в условиях самоизоляции (если анализы будут негативными), либо переведут в подготовленные боксы инфекционной больницы (если анализы окажутся положительными). Под подозрение попадают также врачи инфекционного отделения больницы «Кременчугская», где больная лечилась до того, как ее госпитализировали в отделение пульмонологии. А оттуда она ездила общественным транспортом на рентген в поликлинику ПАТ «Укртатнефть»…
В общем, пока даже сложно сказать, скольким людям женщина, кстати, медик по профессии, могла передать коварный вирус. Состояние женщины с СOVID-19 удовлетворительное, на данный момент необходимости в кислородной терапии нет.
Кстати, у ее дочери, которая недавно вернулась из Польши и которую поначалу все считали переносчиком вируса, болезнь пока не обнаружена, но она будет находиться в самоизоляции дома.
Nat@RedThyme 27 мар.
Це, що зараз, хто не зрозумів ще = нова іспанка, це вже не жарт.
Це не паніка, це реально. Просто повірте і сидіть дома, якщо навіть це втрати, незручності і важко. Просто треба вижити і по можливості зберегти інших. Як 1918, світ стане іншим, а поки що не важливо ніщо: ні раси, ні багатство, ні границі, ні орієнтація, ні вік, ні колір. Всі рівні, бо майже рівні серед рівних, перед новим реальним, що близько. Просто повірте і бережіть себе і своїх близьких, друзів, неважливо.
Такі маски як на фото придатні більше для хворих, щоб аєрозоль і бризки мокроти при чханні чи кашлі не летіли на велику відстань.