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 Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, неправдива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації".

Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" вніс до Ради постанову про відставку голови МОЗ Ємця, - пресслужба партії


Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк 02

Нагадаємо, 25 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу 24 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185101
 
   
 Топ коментарі
 
Даже МОЗ не посмел об это утверждать.
Расплывчато рекомендовал не курить, если вы уже заразились.
И, вообще, не стоит менять свои привычки во время эпидемии.
Питаться и злоупотреблять надо так же, как вы обычно питались и злоупотребляли.
Отказ приводит к ослаблению организма и снижению иммунитета.
Эпидемия - плохое время для избавления от плохих привычек.
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Наверное кто-то вывез сигареты в Испанию Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк - Цензор.НЕТ 1589
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только не надо тыкать пальцем, человек старался, а на него все скелеты вешают.
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В Китае процент курильщиков заболевших на корововирус всего 2 из 100. Вообще я думаю окуривание - летучие смолы, способны связывать, обволакивать вирус и нейтрализовать его.
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зачем писать йухню, мало умерло от рака легких.
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Таки да. Но все мы там будем. От того, либо от другого.
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У курильщика лёгкие имеют микроскопическую смолистую плёнку, она то вроде как и не даёт проникнуть корововирусу в благоприятну среду. Увеличивать курение нет необходимости, ну, а не курильщикам не помешает вдохнуть дымку от костра например.
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Олег Анатолиевич

В Китае процент курильщиков заболевших на корововирус всего 2 из 100. П Р У Ф.
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но,,,,если 1 грамм никотина убивает лошадь,то как пару миллиграм никотина не укакошат любой вирус???
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Каронованная Тварь сожрёт на первой странице меню с приправой никотино - фарш.
И не нужно себя тешить да курю, но только не меня !

Я лошара курил 35 лет, активных 30-лет и не всё подряд а сучня курил дорогие не отставая от таких же курящих лохов как и я. Мой утрешний рацион составлял 3 сигареты с кофем за один присед. 3 Года не курю бросил с одной сигареты сказав себе хватит на куй всё!
Друзья есть повод в эту пору бросить эту дрянь , дайте шанс вашим не моим ни его лёгким.
Удачи всем как то так.
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И находятся же идиоты,которые верят в сказки про пользу курения
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А я лох вже 59 рік, живу за принципом "пізно пити "Боржомі".
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67 і 55 з них курю і навіть не кашляю. В лікарні ні разу не лежав і не буду - нашим лікарям невірю. (від слова "крапка")
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вейп решает
На самом деле там есть то что никотин нейтрализует белок через который вирус попадает в легкие
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