 Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації".
Нагадаємо, 25 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу 24 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.
В Китае процент курильщиков заболевших на корововирус всего 2 из 100. П Р У Ф.
И не нужно себя тешить да курю, но только не меня !
Я лошара курил 35 лет, активных 30-лет и не всё подряд а сучня курил дорогие не отставая от таких же курящих лохов как и я. Мой утрешний рацион составлял 3 сигареты с кофем за один присед. 3 Года не курю бросил с одной сигареты сказав себе хватит на куй всё!
Друзья есть повод в эту пору бросить эту дрянь , дайте шанс вашим не моим ни его лёгким.
Удачи всем как то так.
На самом деле там есть то что никотин нейтрализует белок через который вирус попадает в легкие