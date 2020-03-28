 Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації".

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Нагадаємо, 25 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу 24 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.