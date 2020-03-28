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 Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

У Київській області зафіксовано 42 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

На  ранок 28 березня 2020 року офіційно підтверджено 42 випадки захворювання на коронавірус.

З них : 18 – в Обухівському р-ні; ( в т.ч. 1 дитина з с. Козин)
7 – у Києво-Святошинському р-ні;
4- у Бориспільському р-ні
3- у м. Бровари
2 -м. Ірпінь,
2 – у м. Біла Церква
1– смт Ворзель
1 – у Васильківському р-ні
1 –у Білоцерківському р-ні
1 – у Броварському р-ні
1 – у Ставищенському р-ні
1 – у Макарівському р-ні.

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З них на стаціонарному лікуванні 16 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 26. Підозру на зараження мають 103 особи.

З них : 21 – в Обухівському р-ні
24 – у Києво-Святошинському р-ні
15 – у Броварському р-ні
20 – у м. Ірпінь
3 – у м. Біла Церква
7- у Вишгородському р-ні.
8 – у Бориспільському р-ні
2 – у Фастівському р-ні
2- у Макарівському р-ні
1 – у смт Ворзель

Встановленно медичне спостереження за 371 контактною особою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185099
 
 
 Топ коментарі
 
Якби не було, але в Україні пандемія набирає обертів, а влада для подолання цієї хвороби зробила дуже мало. Найгірше те, що влада навіть у таких умовах не відмовляється від так званої медичної реформи.
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Ти не розумієш, як влаштовані суспільства розвинених країн. Ну не можуть вони умисно вбивати своїх платників податків, аби знищити підорашку. Тим більше зараз, коли рос нафта повністю витіснена з Європи та Китаю, а рос газ вже втратив Китай і частково Європу. Підорашкі настане каюк і без короновірусу. Треба трохи зачекати, бо процес пішов.
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
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*****, тому що цю ***** придумало *****?
Продовжуй, как-цап Петренко Иван
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У блогера саша сотник є інтерв'ю з одним інфекціоністом, який на підставі відкритих данних у профільних виданнях, розповідає про джерело появи короновіруса. Інша річ, що китай та воз, приховали катастрофічні масштаби віруса, відповідно, не були вжиті заходи з локалізації епідемії.
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Ігор, ти розумієш українською?

1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.

А тепер, спробуй спростуй мої твердження.
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Ти не розумієш, як влаштовані суспільства розвинених країн. Ну не можуть вони умисно вбивати своїх платників податків, аби знищити підорашку. Тим більше зараз, коли рос нафта повністю витіснена з Європи та Китаю, а рос газ вже втратив Китай і частково Європу. Підорашкі настане каюк і без короновірусу. Треба трохи зачекати, бо процес пішов.
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А по моєму, ти не розумієш, що коли нарешті Захід зрозумів, що переговори з *********** безглузді (бо ********* запустив коронавірус), питання ПОДАТКІВ, відтерміновується до кращих часів.
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Якби не було, але в Україні пандемія набирає обертів, а влада для подолання цієї хвороби зробила дуже мало. Найгірше те, що влада навіть у таких умовах не відмовляється від так званої медичної реформи.
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Ali Hasan, я якось збирався з тобою поспілкуватися, але з незрозумілих причин наше спілкування було забанене цензором.

Маю надію, що на цей раз ти мене почуєш.
З теперішньою владою все зрозуміло-*********.
А тепер, будь ласка, пропозиції від попередньої - в студію!
Медична реформа. Добре.
А що далі?
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Найшлi з кiм "спiлкуывтися" - з упоратым парахаботам.
Зарас пойдзе скардзiцца на вас, цi зашыецца пад лауку.
Вось не так дауно абурауся, што "зеулада" не дазваляе мiтынгi - "дыктатура" скавытау. А цяпер неузабаве пераабууся - "улада зрабiла мала..."
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Ali Hasan представляє партію Порошенка.

І мені цікаво почути КОНКРЕТНІ пропозиції вирішення проблеми коронавірусу, з точки зору тих, хто представляє Порошенка.
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Я сення яму зауважыу яго хлусню пра падпiсантау Мiнска-1 i Мiнска-2.
Карпарацiуна заспамiлi. У вашым выпадку - зашыецца пад лаву.
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та даже при нормальной медицине есть проблемы, когда уже всё разогналось. да основная масса в лёгкой форме, уже 2 недели действительно улицы вобщем то пусты, тысячи тестов, а так и не видно, что кривая думает переходить в горизонталь. по старту речь шла о май, потом июнь. сегодня - возможно июль и потом изменение мер в сторону умягчения. но не отмена.
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Установлено медицинское наблюдение за 371 контактным лицом. Источник: https://censor.net.ua/n3185099

Разъясните, что значит установлено наблюдение? Ждете когда болезнь вылезет наружу или провели экспрес диагностику но пока нет результатов. Или наблюдаете с кем эти лица еще проконтактируют чтобы получить более весомую цифру. Всякая недосказанность у одних порождает бурную фантазию у других панический страх. Какая ваша цель?
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У Нью Йорку виставковий комплекс перетворюють у велику лікарню. Так як американська влада очікує на колосальну кількість хворих у найближчий час. А що роблять квартальні дегенерати у найбільшому місті країни при значній динаміці приросту хворих? Правильна відповідь - ніфіга. Вони виділили собі віп палати, а на простих людей їм начхати. радуцький та ємець дєрєбанять багатомільйонні відкати від закупки фейкових тестів, а в обласних і районних лікарнях досі немає елементарного у медиків: масок, рукавичок та одноразових халатів.
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Ти кого представляєш, Igor V 184bb5c7 ?
Німців, під чиїм прапором світишся. ?
Американців, про яких розповідаєш, ніби ти там був присутній. ?
Чи українців?
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Виявляють тіки у тих, хто вже в реанімації чи дуже поганому стані, що не можно ігнарувати....Крім того, з огляду на соціальний стан захворівших - це ті особи , які мали можливість отримати тести, за власні кошти, або за своєю посадою....депутати та їх жінки-діти у першу чергу..тай то не всі, а ті хто покрутіші...Як би було тестування населення, а не те,що робиться - картина була б інша, що дуже погано...і це всі розуміють і влада і населення. Одне спасіння - суворо дотримуватися правил карантину та особистої гігієни....та не слухати тих, хто це ігнорує.
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