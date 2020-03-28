 Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

На ранок 28 березня 2020 року офіційно підтверджено 42 випадки захворювання на коронавірус.

З них : 18 – в Обухівському р-ні; ( в т.ч. 1 дитина з с. Козин)

7 – у Києво-Святошинському р-ні;

4- у Бориспільському р-ні

3- у м. Бровари

2 -м. Ірпінь,

2 – у м. Біла Церква

1– смт Ворзель

1 – у Васильківському р-ні

1 –у Білоцерківському р-ні

1 – у Броварському р-ні

1 – у Ставищенському р-ні

1 – у Макарівському р-ні.

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З них на стаціонарному лікуванні 16 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 26. Підозру на зараження мають 103 особи.

З них : 21 – в Обухівському р-ні

24 – у Києво-Святошинському р-ні

15 – у Броварському р-ні

20 – у м. Ірпінь

3 – у м. Біла Церква

7- у Вишгородському р-ні.

8 – у Бориспільському р-ні

2 – у Фастівському р-ні

2- у Макарівському р-ні

1 – у смт Ворзель

Встановленно медичне спостереження за 371 контактною особою.