 Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
На ранок 28 березня 2020 року офіційно підтверджено 42 випадки захворювання на коронавірус.
З них : 18 – в Обухівському р-ні; ( в т.ч. 1 дитина з с. Козин)
7 – у Києво-Святошинському р-ні;
4- у Бориспільському р-ні
3- у м. Бровари
2 -м. Ірпінь,
2 – у м. Біла Церква
1– смт Ворзель
1 – у Васильківському р-ні
1 –у Білоцерківському р-ні
1 – у Броварському р-ні
1 – у Ставищенському р-ні
1 – у Макарівському р-ні.
З них на стаціонарному лікуванні 16 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 26. Підозру на зараження мають 103 особи.
З них : 21 – в Обухівському р-ні
24 – у Києво-Святошинському р-ні
15 – у Броварському р-ні
20 – у м. Ірпінь
3 – у м. Біла Церква
7- у Вишгородському р-ні.
8 – у Бориспільському р-ні
2 – у Фастівському р-ні
2- у Макарівському р-ні
1 – у смт Ворзель
Встановленно медичне спостереження за 371 контактною особою.
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
Продовжуй, как-цап Петренко Иван
1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
А тепер, спробуй спростуй мої твердження.
Маю надію, що на цей раз ти мене почуєш.
З теперішньою владою все зрозуміло-*********.
А тепер, будь ласка, пропозиції від попередньої - в студію!
Медична реформа. Добре.
А що далі?
Зарас пойдзе скардзiцца на вас, цi зашыецца пад лауку.
Вось не так дауно абурауся, што "зеулада" не дазваляе мiтынгi - "дыктатура" скавытау. А цяпер неузабаве пераабууся - "улада зрабiла мала..."
І мені цікаво почути КОНКРЕТНІ пропозиції вирішення проблеми коронавірусу, з точки зору тих, хто представляє Порошенка.
Карпарацiуна заспамiлi. У вашым выпадку - зашыецца пад лаву.
Разъясните, что значит установлено наблюдение? Ждете когда болезнь вылезет наружу или провели экспрес диагностику но пока нет результатов. Или наблюдаете с кем эти лица еще проконтактируют чтобы получить более весомую цифру. Всякая недосказанность у одних порождает бурную фантазию у других панический страх. Какая ваша цель?
Німців, під чиїм прапором світишся. ?
Американців, про яких розповідаєш, ніби ти там був присутній. ?
Чи українців?