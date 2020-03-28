EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  6020  94
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1437) Суми (181) COVID-19 (2329) коронавірус (982)

 У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада

Виконком Сумської міської ради прийняв рішення про посилення обмежувальних заходів у Сумах на час карантину через коронавірус в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА

Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня і до завершення карантину жителям Сум і Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:

залишати свої будинки (дозволяється тільки для пересування на роботу, відвідування аптеки або магазинів, візиту до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигулу тварин, відвідування правоохоронних органів або категорій людей, яким необхідна допомога);
виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;

користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

пересуватися  вулицями групами понад дві особи, крім деяких випадків;

дітям у віці до 14 років пересуватися по вулицях без супроводу дорослих, а дітям у віці від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;

курити, вживати їжу і напої в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.

Під час виходу на вулицю громадяни мають мати при собі документи, що засвідчують особу, і на вимогу правоохоронців зобов'язані пред'явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мету, з якої вийшли на вулицю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах із 26 березня посилили контроль на в'їзді в місто

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185098
 
 
 Топ коментарі
 
ідіоти.... мабуть, теж в Трускавці курси закінчували..... Перебування на свіжому повітрі, в сонячну погоду, взагалі виключає можливість підхопити цю заразу(якщо не контактувати з хворим)... Носіння маски на вулиці - повний нонсенс(тільки закриті приміщення)...
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
 показати весь коментар
 
А как выйти в аптеку за маской, если у меня нет маски, чтобы выйти в аптеку за маской?
 показати весь коментар
 



Бритва Оккама

@RazortongueN1

·7 ч

А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лучше перебдеть, чем не добдеть. Перепуганные чиновники не знают, что бы им придумать, что бы ответственность с себя снять.
 показати весь коментар
 
 
Смотрите.
За одни сутки мы впустили в страну 37 тысяч человек.
Большинство из них - из стран, где ширится эпидемия коронавируса.
Мы померяли им температуру (но это не точно), и спросили их, не больны ли они. Они мамой поклялись, что нет, они здоровы. Мы поверили им на слово, потому что тестов у нас ни *** нет по-прежнему.
Так что мы вернувшихся не посадили в карантин, мы не поместили их в обсервацию, мы спросили у них адрес и записали, но они не обязательно именно там живут, и мы им строго-настрого наказали соблюдать самоизоляцию, и они снова мамой поклялись, что обязательно будут, вот только зайдут к куму, к брату, к свату, всех поцелуют, куму ещё и вые...ут, потом в церкву надо, и шесть раз в магазин, и два раза на рынок, и на рыбалку с друзьями, и потом ещё со школьными друзьями отметить это дело надо, и потом они сразу самоизолируются.
В общем, мы сделали, всё что могли! Вы же видите!
Так что ЕСЛИ ВДРУГ ТАК ВНЕЗАПНО ВЫЙДЕТ, что через недельку е...ёт ещё пять тысяч новых случаев, то это вы плохо соблюдали карантин, и надо ввести комендантский час и обыски на улицах.
Просто имейте в виду.
 показати весь коментар
 
 
Забыли запретить кашлять и чихать на улице. А то я вот выйду на улицу и скажу, что у меня такая цель - на улице откашляться, чтоб не дома.
 показати весь коментар
 
- выходить на улицу без средств индивидуальной - врачи говорят, что маски - накопитель вируса
 показати весь коментар
 
 
оно так и есть .. больше 2 часов одну маску носить нельзя .. я молчу, что у всех работников магазинов одна маска на все случаи жизни ..
 показати весь коментар
 
 
есть подозрение, что даже хти накопители хрен где купишь
 показати весь коментар
 
 
С какой же радостью эти падлюки берут людей за горло! Сколько заболевших с Сумах? Эпидемия? Да? В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет - Цензор.НЕТ 8205
 показати весь коментар
 
 
Кіровоградщина - єдина область, де не зафіксували коронавірус

https://projektor.com.ua/2020/03/28/kirovohradshchyna-iedyna-oblast-de-ne-zafiksuvaly-koronavirus/

Что Вы можете сказатьоб этом?
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего, тесты не дошли. Отсидеться само-собой не получится. "Теоретически" это (отсидеться) возможно, но это очень дорого, реально только для небольших режимных городков.
 показати весь коментар
 
 
А как выйти в аптеку за маской, если у меня нет маски, чтобы выйти в аптеку за маской?
 показати весь коментар
 
 
Та ну на, шо ещё шить надо , пусть привезут они должны
 показати весь коментар
 
 
А кто такой Петя?Пусть зелёная макака обеспечивает,он же играет роль президента.А ну да,маски то разворовали...ясно,понятно
 показати весь коментар
 
 
Должны только Донбассу. Нам ничего не должны.
 показати весь коментар
 
Возьми любой кусок ткани, старую простынь, что угодно и отрежь лоскут. Беспомощный совсем?
 показати весь коментар
 
Можете не виходити.Бо в аптеці теж немає масок
 показати весь коментар
 



Бритва Оккама

@RazortongueN1

·7 ч

А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
 показати весь коментар
 
 
Итальянцам расскажи! Они пели в декабре тоже самое.
 показати весь коментар
 
 
ещё один поклонник гулага... сколько готов сидеть под домашним арестом? лет 50 нормалёк?
 показати весь коментар
 
 
то ли еще будет, когда будут сотнями в день умирать(не дай бог, конечно)...но тупые боты, типо тебя все равно будут орать про нарушение прав человека
 показати весь коментар
 
 
вся твоя "аргументация", пупсик, - это хамство и манипуляции. но тупой я. тест на IQ хошь?
 показати весь коментар
 
 
да иди со свои тестом...хотя зачем тебя куда то посылать, у тебя то, на что обычно посылают уже в мозг инсталлировано
 показати весь коментар
 
видишь, как всё отлично вышло: даже без теста стало ясно, кто из нас туп! У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 7432 того, кому слабО на слабО не возьмёшь! У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 4189
 показати весь коментар
 
то, что ты стрелки перевел(типо как) не делает тебя умным, а как раз таки о дебилизме и свидетельствует У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 56а сейчас, вангую, ты совсем обленишься и начнешь про кацапов и 11.80 У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 56
 показати весь коментар
 
"Листопад... листопад... если женщина просит" (с) то пусть получит на рюмку стекломоя. У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 2159
 показати весь коментар
 
это те по телевизору в голову насрали?..
 показати весь коментар
 
Это статистика. Думаешь, Украина будет волшебным образом отличаться от Италии или Ирана?
 показати весь коментар
 
Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?.

Во-первых, средний возраст населения.
"Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов", - пишут исследователи.
Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.
Вторая возможная причина - повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.
По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 4212Правообладатель иллюстрацииAFP
Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.
В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.
А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.
Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день.
 показати весь коментар
 
 
а у нас прямо люди здоровьем отличаются?ну и общий уровень медицины, не дай бог резкий скачок тяжелых случаев, то будет еще похлеще италии...но тупые тролляки рассказывают, что то все куета, умрут только пенсионеры(как хорошо, что мы не пенсионеры, думают они)
 показати весь коментар
 
Я давно такое предполагала. Позже выяснится, что и по всему миру люди умирали из-за резистентности
 показати весь коментар
 
 
"Статистика"-?.А хто зту статистику составляет?Мне кажется,шо эти ,"стстисты" заодно з государственными лохотроньщиками.
 показати весь коментар
 
 
Если думать и говорить о плохом, то оно, как правило, прилипнет и его будет трудно отодрать) Не поступайте так, как Емец. Проговаривайте про себя, а лучше вслух, добрые слова. Гоните дурные мысли от себя прочь! Покажите им дулю)) Смотрите позитивные фильмы и программы. Читайте книги, которые несут в себе то, чего нам так не хватает в жизни. И всё будет хорошо!!
 показати весь коментар
 
 
Лол. То есть если у тебя болезнь, которой ты можешь заразить своих родных/друзей, и тебя просят посидеть дома, то эт у тебя Гулаг? Ты дебил? Ну, подожди месяцок.
 показати весь коментар
 
вся твоя "аргументация", пупсик, - это хамство и манипуляции. но тупой я. тест на IQ хошь?
 показати весь коментар
 
попугай ты сраный, ты совсем уже обленился, посты повторяешь?
 показати весь коментар
 
ты сегодня особо блещешь интеллектом. ставку за один ответ на твой высер срезали? или инфляция ***** срезала? У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 7249
 показати весь коментар
 
ну кто бы уже кукарекал про ставки, но не тупой бот на ставке
 показати весь коментар
 
ідіоти.... мабуть, теж в Трускавці курси закінчували..... Перебування на свіжому повітрі, в сонячну погоду, взагалі виключає можливість підхопити цю заразу(якщо не контактувати з хворим)... Носіння маски на вулиці - повний нонсенс(тільки закриті приміщення)...
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
 показати весь коментар
 
 
Библиотеки и книжные магазины закрыты. Ломбарды открыты.
Скоро запретят в школу вообще ходить. В университеты. На работу. Покачто так и происходит. Думаю, что на 24 апреля они не остановятся.
А потом разберут все общественные автобусы энд троллейбусы и сдадут на металлолом.
У нас в городе всем миром строили огромное предприятие. Теперь от него остались рожки да ножки. Всё разобрали. Но перед этим разворовали все станки и конвейеры...
 показати весь коментар
 
 
я в курсе) Слышно, как дети бегают по подъездам и по квартирам. Им же на улицу нельзя...
 показати весь коментар
 
 
Це діти, треба їх чимось зайняти. Мені легше, своє подвір'я, кури, пси, кіт, папуга, доньці є чим зайнятись. В багатоповерхівках гірше.
 показати весь коментар
 
 
Данное решение незаконное ибо противоречит Конституции!
 показати весь коментар
 
 
ничего, скоро ещё "украинцев" из кацапии и италии подвезут, тогда и без костюма хим. защиты хер куда можно будет выйти ...
 показати весь коментар
 
Жители Сум хоть в курсе? А то ж Цензор.Нет не все ж читают.
 показати весь коментар
 
 
ну начнут мусора штрафовать, будут в курсе ...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Боря Джонсон признаёт, что "мы преступно потеряли время"! Чё там порохоботня проскулит? В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет - Цензор.НЕТ 6223
 показати весь коментар
 
От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
 показати весь коментар
 
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
 показати весь коментар
 
 
Полкласса задачки решает со скрипом,
Полкласса болеет загадочным гриппом.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений.
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус.
Пусть он-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус
 показати весь коментар
 
 
Это противоречит Конституции! Под шумок хотят установить диктатуру!
 показати весь коментар
 
 
Пусть кто-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
 показати весь коментар
 
 
Скільки жителі Сум протримаються на карантині без грошей?
 показати весь коментар
 
 
У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 868

А чому тільки Суми?
Гадаєш в інших містах краща ситуація?
Після 10-го квітня буде ойойой всім...
 показати весь коментар
 
 
хуже всех тем у кого удобства во дворе ))) надобность будет часто возникать )))
 показати весь коментар
 
 
Удобства на дворе в основному в тих, хто має своє подвір'я, там чужі не лазять.
 показати весь коментар
 
 
шоб срубить штраф, полиция во всех таких точках установит скрытые посты ))) (гаишники же, помню, под кабаками прятались, а когда выходцы за руль садились, тогда их и брали) ))
 показати весь коментар
 
 
Для цього є відро, а потім вночі вишиватимуть сусіду під двери🐸
 показати весь коментар
 
 
понятно обрабатывать подъезды
улицы --- зачем ?
или нам что-то не договаривают ?
если в округе метров 30 нет никого тоже нельзя выходить
/кому война барыжникам мать родна /
срочно ввести предельную наценку на товар
 показати весь коментар
 
 
В Каменском всем все по....й Смотрю в окно и вижу на детской площадке кучу детворы лет до 13. Наверное родителям не доходит еще.Ну ничего,думаю через пару недель будем друг от друга шарахаться,как от прокаженных,да поздно будет.
 показати весь коментар
 
 
Нарушение Конституции можно смело подавать иски в суды и выигрывать .если вдруг будет вказивка с Банковой судам неудовлетворять иски то прямая дорога в ЕСПЧ и уже по искам прийдется платить в евро
 показати весь коментар
 
 
"При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу."

У меня один вопрос: как менты будут проверять цель?
 показати весь коментар
 
 
надо будет показать справку из жэка
 показати весь коментар
 
 
А я сажу, что цель - почихать на улице (не запрещено ведь). Хотите проверить? Пожалуйста - ааапчхи!!
 показати весь коментар
 
Будет как с петардами в Киеве - они запрещены, но штраф за них законодательно не предусмотрен.
Решение в Сумах не имеет юридических оснований, посему посылание на норму закона не получится. Карантин введенный правительством таких мер не предусматривает.
 показати весь коментар
 
 
Таки да. Могут только пожурить и помахать пальчиком. "Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина" (с).
 показати весь коментар
 
И слава Богу! А то сейчас бы началась охота на ведьм
 показати весь коментар
 
азахахах какьой бред у нас нет такого кроме закрытия магазинов и ходит трое в маске на 10 человек все остальное работает все ходят гулябт и так дале..
 показати весь коментар
 
вирус - фейк, в Китае убивают и сжигают в крематориях диссидентов, в Италии в умерших записывают обычных стариков умерших по естественным причинам, в Украине люди умирают просто так от плохой жизни, плохой экологии, алкоголя, плохого питания, нездорового образа жизни.
Тест система на ковид - фейк, полосочки показывает в рандомном порядке, от балды.
 показати весь коментар
 
придурки зебильные..а как мне собаку выгулять?? собаке противогаз одеть??
 показати весь коментар
 
Если я откажусь выполнять их требования, они имеют право применить оружие?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору