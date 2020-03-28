 У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня і до завершення карантину жителям Сум і Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:
залишати свої будинки (дозволяється тільки для пересування на роботу, відвідування аптеки або магазинів, візиту до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигулу тварин, відвідування правоохоронних органів або категорій людей, яким необхідна допомога);
виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;
користуватися дитячими та спортивними майданчиками;
пересуватися вулицями групами понад дві особи, крім деяких випадків;
дітям у віці до 14 років пересуватися по вулицях без супроводу дорослих, а дітям у віці від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;
курити, вживати їжу і напої в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;
відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.
Під час виходу на вулицю громадяни мають мати при собі документи, що засвідчують особу, і на вимогу правоохоронців зобов'язані пред'явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мету, з якої вийшли на вулицю.
За одни сутки мы впустили в страну 37 тысяч человек.
Большинство из них - из стран, где ширится эпидемия коронавируса.
Мы померяли им температуру (но это не точно), и спросили их, не больны ли они. Они мамой поклялись, что нет, они здоровы. Мы поверили им на слово, потому что тестов у нас ни *** нет по-прежнему.
Так что мы вернувшихся не посадили в карантин, мы не поместили их в обсервацию, мы спросили у них адрес и записали, но они не обязательно именно там живут, и мы им строго-настрого наказали соблюдать самоизоляцию, и они снова мамой поклялись, что обязательно будут, вот только зайдут к куму, к брату, к свату, всех поцелуют, куму ещё и вые...ут, потом в церкву надо, и шесть раз в магазин, и два раза на рынок, и на рыбалку с друзьями, и потом ещё со школьными друзьями отметить это дело надо, и потом они сразу самоизолируются.
В общем, мы сделали, всё что могли! Вы же видите!
Так что ЕСЛИ ВДРУГ ТАК ВНЕЗАПНО ВЫЙДЕТ, что через недельку е...ёт ещё пять тысяч новых случаев, то это вы плохо соблюдали карантин, и надо ввести комендантский час и обыски на улицах.
Просто имейте в виду.
https://projektor.com.ua/2020/03/28/kirovohradshchyna-iedyna-oblast-de-ne-zafiksuvaly-koronavirus/
Что Вы можете сказатьоб этом?
Бритва Оккама
@RazortongueN1
·7 ч
А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
Во-первых, средний возраст населения.
"Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов", - пишут исследователи.
Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.
Вторая возможная причина - повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.
По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.Правообладатель иллюстрацииAFP
Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.
В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.
А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.
Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день.
Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл считает, что шведы должны выработать коллективный иммунитет.
Премьер-министр 🇸🇪: «Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими».
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
Скоро запретят в школу вообще ходить. В университеты. На работу. Покачто так и происходит. Думаю, что на 24 апреля они не остановятся.
А потом разберут все общественные автобусы энд троллейбусы и сдадут на металлолом.
У нас в городе всем миром строили огромное предприятие. Теперь от него остались рожки да ножки. Всё разобрали. Но перед этим разворовали все станки и конвейеры...
Во время весенних и зимних каникул.
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Полкласса болеет загадочным гриппом.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений.
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус.
Пусть он-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
А чому тільки Суми?
Гадаєш в інших містах краща ситуація?
Після 10-го квітня буде ойойой всім...
улицы --- зачем ?
или нам что-то не договаривают ?
если в округе метров 30 нет никого тоже нельзя выходить
/кому война барыжникам мать родна /
срочно ввести предельную наценку на товар
Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%.
У меня один вопрос: как менты будут проверять цель?
Решение в Сумах не имеет юридических оснований, посему посылание на норму закона не получится. Карантин введенный правительством таких мер не предусматривает.
Тест система на ковид - фейк, полосочки показывает в рандомном порядке, от балды.