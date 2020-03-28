 Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці в фейсбуці передає Цензор.НЕТ.
За даними ОДА, станом на 15-ту годину в області було виявлено 59 хворих коронавірусом. У медичних установах зараз перебуває 24 людини, ще 35 осіб лікуються вдома, оскільки не мають симптомів.
Зазначається, що троє пацієнтів, у яких вчора діагностували коронавірус, у важкому стані. Зараз хворі перебувають на кисневій дотації. Стан решти заражених коронавірусом стабільний.
Крім того, вже 5 жителям області вдалося видужати від коронавірусу. Також зафіксовано 1 летальний випадок від COVID-19.
вот, кто хочет про церковь, или веру клип
https://www.youtube.com/watch?v=vrGHUsgY2WY&list=RDvrGHUsgY2WY&index=1
Ну сколько же им говорили - не иди в церковь бороться с вирусом - занесешь еще больше то...
Лечение первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в Одессе проходит со скандалами.
Напомним, еще в четверг 26 марта пациент инфекционной больницы Шахин Асадов, у которого подтвердили COVID-19 рассказал, что врачи выписали ему иммуномодулятор «Биовен», одна ампула которого стоит от 8000 гривен. Всего пациент потратил за два дня 25 тысяч!
В мэрии и инфекционной больнице официально эту информацию никак не прокомментировали. Однако сегодня сегодня депутат горсовета от мэрской партии «Доверяй делам» Марина Лозовенко опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке» гневный текст, из которого следует, что герой нашей публикации сам решил купить это лекарство.
«Больной самостоятельно решил , что ему необходим еще один препарат - биовен. Доктора согласились, что препарат хороший и может помочь, но его больница не может выдавать, так как этого препарата нет в перечне утвержденных министерством лекарств и больница не может его закупать!» - написала сторонница Геннадия Труханов.
Шахин Асадов ответил ей в комментариях, что знать не знал о таком лекарстве вообще:
«Я понятия не имел об этих лекарствах до этого времени и хотел бы дальше о них не знать, но мне медсестра принесла список лекарств и вдобавок сказала, что этих лекарств у них нет и они стоят немалых денег. И конечно же, я передал название этого лекарства своей семье, и они, быстро купив его, привезли сюда в больницу. После меня прокапали им, и сейчас я иду на поправку», - заявил пациент.
Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Штекель выяснил, что иммуномодулятор биовен инфекционка пыталась назначить и «нулевому» одесскому пациенту» COVID-19 Максиму Г., который прилетел из США. Он отказался покупать препарат, проконсультировавшись с американским врачом. В комментариях под постом журналиста отметился вице-мэр Павел Вугельман, заявивший, что это «фейк».
Практикующие медики подтвердили нам, что биовен отсутствует в протоколе МОЗ, как и другие иммуноглобулины, но такие препараты (в частности, пентаглобин - он тоже очень дорогой) упоминаются в российских рекомендациях по лечению больных коронавирусной пневмонией. Насколько они эффективны в борьбе с инфекцией, пока не ясно: «Это мы узнаем только с опытом», - сказал один из наших собеседников.
Напомним, предыдущий министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обещала, что все заболевшие коронавирусной инфекцией получат бесплатное лечение - для этого, мол, созданы все условия. https://dumskaya.net/news/_7379-111635/
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
"Ви що, подурли всі геть? Скільки раз можна вас всіх вигулювати? Другий десяток пішов!"