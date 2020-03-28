 Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці в фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

За даними ОДА, станом на 15-ту годину в області було виявлено 59 хворих коронавірусом. У медичних установах зараз перебуває 24 людини, ще 35 осіб лікуються вдома, оскільки не мають симптомів.

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Зазначається, що троє пацієнтів, у яких вчора діагностували коронавірус, у важкому стані. Зараз хворі перебувають на кисневій дотації. Стан решти заражених коронавірусом стабільний.

Крім того, вже 5 жителям області вдалося видужати від коронавірусу. Також зафіксовано 1 летальний випадок від COVID-19.



