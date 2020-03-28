 З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

Відповідна постанова від 27 березня розміщена на сайті російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Перетинати кордон Росії зможуть тільки дипломати і члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини з російськими паспортами, а також росіяни, які виїжджають з країни через смерть близького родича.

Термін дії розпорядження в документі не вказано.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 27 березня, з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які побажали виїхати з України в зв'язку з пандемією коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.