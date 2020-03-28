EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2116  42
Матеріали за темою:
Все про:кордон (1437) карантин (1437) Росія (26763) Донбас (15637) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

Уряд Російської Федерації ухвалив рішення про закриття руху через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску.

Відповідна постанова від 27 березня розміщена на сайті російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Перетинати кордон Росії зможуть тільки дипломати і члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини з російськими паспортами, а також росіяни, які виїжджають з країни через смерть близького родича.

Термін дії розпорядження в документі не вказано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція має технічну можливість відстежувати переміщення людей під час карантину, але про це не йдеться, - Аваков

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 березня, з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які побажали виїхати з України в зв'язку з пандемією коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185096
 
 
 Топ коментарі
 
Кадыров реально запаниковал за свою жалкую жизнь. Он перекрыл любое передвижение людей в Чечне. Закрыл наглухо столицу Грозный...
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
 показати весь коментар
 
Две фотографии с торжества в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы 13 марта. Лещенко - Крутой- Песков -? Песков! ты донес привет к х..лу?)

Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 7510 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 4551
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кадыров реально запаниковал за свою жалкую жизнь. Он перекрыл любое передвижение людей в Чечне. Закрыл наглухо столицу Грозный...
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
 показати весь коментар
 
 
А скока в Грозном зараженных короновирусом сейчас...?
 показати весь коментар
 
А совсем недавно, посмеивался и рассказывал в прессе что нужно пить воду с медом и есть чеснок.
 показати весь коментар
 
Та ты шо... А шо у вас с заробитчанами из Польши?
 показати весь коментар
 
А шо там в Польше? Много заболевших сейчас?
 показати весь коментар
 
Мдааа....а похоже в Мацквабаде жопа жопейшая, испепеляющая бездну.
Президент распорядился быть готовым к закрытию российской столицы в любую минуту, начиная с понедельника. Однако слишком многое для этого не готово.Подготовка к закрытию Москвы включает: оформление пропусков для передвижения по городу, оформление пропусков на автотранспорт, включение номеров транспортных карт "тройка" в отдельную базу данных. То есть пользоваться метро смогут лишь те, чьи транспортные карты включены в эту базу.Из Сбера сообщают, что ВСЕ банковские терминалы в столице могут быть закрыты на выдачу и прием денег. Формальное обоснование: вирус способен жить на банкнотах до 48 часов.Не только Интернет, но и мобильная связь могут быть отключены "в случае возникновения панических настроений в обществе".
 показати весь коментар
 
устроит как было тогда - "сахар", обвинит.... не знаю кого и что-то сделает.

просто коротышка уже просрал знач. часть Стабфонда - братва недовольна.
Оно еще беды наделает. "Оно" = Россиюшка. а Россиюшка = "Оно"
 показати весь коментар
 
там вообще происходят странные вещи, посмотрите вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=u4Xlz701Cfk
 показати весь коментар
 
Когда в лепрозории начнется бенефис , раша закроет им границу за 5 минут
 показати весь коментар
 
раша со своим лепрозорием не может и не хочет справляться, ей по фиг на своих.
 показати весь коментар
 
 
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 6572 А Зеленский хочет мира ! Россия и Мир - взаимоисключающие понятия , если кто не в курсе ....
 показати весь коментар
 
 
такое рисуют и дети ордло, кто они и как их называть не знаю.
 показати весь коментар
 
Две фотографии с торжества в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы 13 марта. Лещенко - Крутой- Песков -? Песков! ты донес привет к х..лу?)

Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 7510 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 4551
 показати весь коментар
 
 
обнимет еще раз, если от пескова не передастся, от лещенко переходит на 100% З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами - Цензор.НЕТ 5309
 показати весь коментар
 
Песьков ещё тот передаст, так шо всьо шо нужно передастся.
 показати весь коментар
 
Главное чтобы в Украину их не пускать. Глядишь, и так по одному на паРашу и свалят. Скатертью дорога- лугандоны👌
 показати весь коментар
 
 
В резервации «Все под контролем» - говорили они. На сегодняшний момент (28.03.20) в Дебальцево 4 человека отправили на карантин. Въезд и выезд из Донецка в Луганск перекрыт. На БП медики. В Горловке паника. Кажется сепарня не справляется.
 показати весь коментар
 
И что, выход на границы области теперь отменяется? Указ пасечника КАПУТ..
 показати весь коментар
 
отлично! пусть они туда поедут, и там сдохнут!
 показати весь коментар
 
кацапы как раз и свозят в ордло всех инфецированых ..
 показати весь коментар
 
ДНР в одностороннем порядке закрыла границу с ЛНРС 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 3181
 показати весь коментар
 
"Международная панорама", продолжение хроники о жизни **@нутых стран

С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 5306
 показати весь коментар
 
Меньше чем за месяц - 38 смертей. Коронавируса в ДНР официально нет.С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 8923С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 8370
 показати весь коментар
 
 
Возможно, у них больше врут. Но прикинь, сколько людей ездит в мир у вас, и сколько у них... Как думаешь, где раньше объявят карантин?
 показати весь коментар
 
1. За издевательство над Украиной.
2. За ограниченность и тупость.
3. За преследования ветеранов и волонтёров.
4. За сдачу внешнеполитических интересов Украины
5. За кумовство Квартала 95 и Юзиков.
6. За работу на Беню.
7. За сдачу рашке территорий
 показати весь коментар
 
 
за станом військового часу ворога країни янелоха42 чекаєС 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 4286 стіна...
 показати весь коментар
 
Россия. Количество подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19.
28.02.2020: 2
08.03.2020: 15
18.03.2020: 147
28.03.2020: 1.264
 показати весь коментар
 
 
ПУКиноиды..
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4***************************************************************.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
.
.
...
 показати весь коментар
 
Всех накуй забирайте.Потом дустом протравим территорию-работы меньше.
 показати весь коментар
 
секретный протокол к указу преобнуленного.
каждого ордловца на кацапляндской границе принудительно отвысмаркивать, обматывать то место, на котором у нормальных людей голова, бинтом в три слоя и с добрыми пожеланиями "твою мать" пинками гнать оттуда обратно в ордлу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору