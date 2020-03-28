 З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

Відповідна постанова від 27 березня розміщена на сайті російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Перетинати кордон Росії зможуть тільки дипломати і члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини з російськими паспортами, а також росіяни, які виїжджають з країни через смерть близького родича.
Термін дії розпорядження в документі не вказано.
Нагадаємо, в п'ятницю, 27 березня, з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які побажали виїхати з України в зв'язку з пандемією коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
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Президент распорядился быть готовым к закрытию российской столицы в любую минуту, начиная с понедельника. Однако слишком многое для этого не готово.Подготовка к закрытию Москвы включает: оформление пропусков для передвижения по городу, оформление пропусков на автотранспорт, включение номеров транспортных карт "тройка" в отдельную базу данных. То есть пользоваться метро смогут лишь те, чьи транспортные карты включены в эту базу.Из Сбера сообщают, что ВСЕ банковские терминалы в столице могут быть закрыты на выдачу и прием денег. Формальное обоснование: вирус способен жить на банкнотах до 48 часов.Не только Интернет, но и мобильная связь могут быть отключены "в случае возникновения панических настроений в обществе".
просто коротышка уже просрал знач. часть Стабфонда - братва недовольна.
Оно еще беды наделает. "Оно" = Россиюшка. а Россиюшка = "Оно"
https://www.youtube.com/watch?v=u4Xlz701Cfk
Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...
2. За ограниченность и тупость.
3. За преследования ветеранов и волонтёров.
4. За сдачу внешнеполитических интересов Украины
5. За кумовство Квартала 95 и Юзиков.
6. За работу на Беню.
7. За сдачу рашке территорий
28.02.2020: 2
08.03.2020: 15
18.03.2020: 147
28.03.2020: 1.264
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4***************************************************************.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
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...
каждого ордловца на кацапляндской границе принудительно отвысмаркивать, обматывать то место, на котором у нормальных людей голова, бинтом в три слоя и с добрыми пожеланиями "твою мать" пинками гнать оттуда обратно в ордлу.