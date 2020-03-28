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 Поліція має технічну можливість відстежувати переміщення людей під час карантину, але про це не йдеться, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ має технічну можливість відстежувати переміщення людей для дотримання карантину, проте наразі про це не йдеться.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "Бабелю", відповідаючи на питання чи готові правоохоронні органи в разі надзвичайного стану відстежувати переміщення людей, щоб дотриматися карантину, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що виступає проти відстеження переміщень людей навіть в разі надзвичайного стану.

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"Але якщо у разі надзвичайної ситуації правоохоронцям нададуть право порушувати приватність людини таким чином, то технічно ми до цього готові", - підкреслив міністр.

Аваков також уточнив, що на сьогодні ресурсів Національної поліції і Національної гвардії досить для того, щоб підтримувати порядок в країні:

"Сьогодні наших сил достатньо, щоб підтримувати порядок. Єдина важлива проблема — засоби захисту. Завдяки додатковим коштам із резервного фонду ми, зокрема й напряму, купуємо їх (засоби захисту) у Китаї. Скоро буде черговий рейс. Зазвичай це захисні комбінезони та респіратори — їх можна використовувати довше, ніж маски. Дуже важливе питання — засоби дезінфекції на спиртовій основі, антисептики. Феноменальна річ, Україна — один із найбільших в Європі виробників спирту, зокрема технічного, на основі якого роблять антисептики. Але зараз вони у нас дефіцит, продаються за скаженими цінами. Тому за моєї ініціативи ми на засіданні уряду ухвалили рішення — відкрити всі спиртові заводи на повну, включно з тими, що останні роки "притримували", щоб не було перевиробництва. Експорт спирту заборонений. Ще одна проблема — акциз на технічний спирт".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185095
 
 
 Топ коментарі
 
К перевороту готов,к отслеживанию готов...."Пионер Аваков"
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кто бы сомневался, нарушать приватность человека любым образом, ето мы умеем, ето нам тока дай.
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Глаза Большого брата Авакяна следит за нами
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молодец, патриот. только армян еще не было во власти у нас.
а то все уже были, даже Ехануров, бурят, и Богдан, тоже так же и прочие таки да. А, был кравчук, но он советской нацианальности. А, один был.... да ито Бджоляр Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков - Цензор.НЕТ 7267
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можем но не будем об этом )))
а надо бы!!!! ибо очень много вернулось из очагов и дай Боже чтоб без "сюрпризов"
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с мобилами понятно. но похоже уже и камер достаточно понаставлено, с соответствующим софтом и базой данных по фейсах, хотя бы паспортных. для тех, кто мобилы дома оставит.
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Бороду отпустить метлой ни одна камера не опознаёт
Проверенный факт
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))) было уже где-то, шо проблема решена и по масках софт уже опапдейтили. может в Украине пока и нет. хз.
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в масках тоже не опознает......он наверное намекал на GPS.....токо кто будет миллионные списки анализировать?
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кстати, уже дня 2 назад было, шо в мацкве (понятно, шо по параше камеры и в туалетах, по заветах царя) хто-то вышел их тех кто на самокарантине быть должен, так и с колодца двора выйти не успел. на улице его уже ждали. камера фейс опознала.
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там говорят на мацкву колонна военной техники пошла...охранять батюшку-сцаря-хуйло от коронавирусу ))))
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К перевороту готов,к отслеживанию готов...."Пионер Аваков"
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нет.
ч.4 ст. 39 закону України про "телекомунікації"
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конечно имеет, столько бабок на вас выделили, значит работайте. Это нужно было начать уже давно и дубинками запасайтесь, что бы пофигистов учить.
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Сенс не в тому, що єврей армянський, а те що все бачить! Курва!
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Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина

Надо использовать. Заехал в Украину - наручником к батарее и перемещайся сколько влезет.
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та мы потом афигеем сколько у нас баянистов с батареями по улицам шастает.
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кто бы сомневался, нарушать приватность человека любым образом, ето мы умеем, ето нам тока дай.
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Какой смысл? Пока распространение, по непонятным причинам, мало, как ни стремятся ухудшить ситуацию эвакуацией. До эпидемической границы весьма далеко. Посмотрите на рашу, что там творится. Не нужно бежать впереди паровоза.
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Причина малой распространености как раз понятна. Для того чтобы иметь реальную картину количества инфецированных (прошу не путать с количеством заболевших, а тем более теми кто имея явную клинику обратился за мед помощью!) неоходимо тотальное тестирование! Ведь в 80% случаев болезнь никак себя явно не проявляет. Мало того необходимо иметь надежные тесты, а не те которые выявляют заражение только в 30% случаев. От которых некоторые страны отказались, а мы восторжено рассказываем лохторату что вот теперь выявим всех носителей заразы. У стран где эффективно работают тест системы заболеваемость в разы выше. Правдо некоторые все же умудряются и в этом случае намутить. Тестируя всех тяжело больных на выходе получают дичайший рост смертности, лишь потому, что например погибшего в ДТП выявлен вирус (немножко утрировано но суть понятна). В итоге можно заверить население в том, что благодаря выборочному тестированию распространение вируса удается контролировать. Помните как после Чернобыля, во всех странах радиация, а у нас ее нет, как не было и лучевой болезни.
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Гы-гы-гы...
Зебилы, за вами следят!
Все под шконку!
Спутник Лыбедь слышали?
Аваков видит даже как вы пукаете!
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теперь телезелебобики без телефона будут ходить ..
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А петиков на форуме всё меньше, заметили? Конечно, это неспроста...
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Одни зебилы с смартфонами остались, прикованные к батарее.
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Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков - Цензор.НЕТ 3153










Я так понимаю,что эту спец-группу,потом будут разыскивать,после контактов с контактами.
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Есть телефон в кармане - есть перемещение. Нет телефона в кармане - твое перемещение никто не сечет. И шо, не так?
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возможно, можно отслеживать по записям на камерах наблюдения.
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не так. есть куча камер и софт по распознаванию фейсов.
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вот такая проблема сейчас у китайцев .. все в масках и весь софт по распознаванию лиц теперь до пи#зды ...
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уже было пару недель назад, шо софт они обновили
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хорошо что еще два госномера на нас не вешают ,как на автомобили))).....и не штрафуют если не читается с 20-ти метров!))
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с этими камерами одна морока.... то рост не правильно ловят...то походка не понятная...
вон намудрили ж с "делом Шеремета"... (правда там не так камеры виноваты...как "смотрящие" )))
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проблему "балаклав", "бород", "капюшонов"........думаю, будут просто дофильтровывать вручную. шо такое по наводке фильтра будет такого же сразу замести и доразобраться. чистая копейка откупных светит, если возьмут того кого надо )) думаю, шо там замести любого и по любому поводу как не было так и нет проблем.
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лехко! рекомендую проверить, когда жара пойдёт )))
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сейчас у многих куча телефонов и несколько симкарт ..
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Все не так. Сексотов столько, что можно отследить любого без телефона, вот что было сказано
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контрафакт и фальсификат(при условии надлежащего качества) вам в помощь для антисептиков.
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Слишком много стало Авакова в последнее время...
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Каломойский зондирует почву для яйценюка и капительман.
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Слишком много Аваков а с его афоризмами.
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).

2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
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Не надо пугаться(а, может, как раз надо), - достоверность аваковского слежения очень четко характеризует дело Шеремета. Потом будет годами доказывать, что баба Маня, всю жизнь прожившая с вами по соседству, завезла вирус из Куршевеля, не взирая на алиби старухи...
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"Не бери на понт, мусор!"©
Прям не НациАнальная ПолЛЮция, а Кибертрон какой-то - одни сплошные дроны, коптеры, беспилотники и орбитальная спутниковая группировка. ПолЛЮцаям вместо копеечных масочек хотя бы биологически защищённую экипировку, выдерживающую механические воздействия, да санитайзеры - не баллончик сраный, а так, шоб хватало на полную дезинфекцию после каждого контакта, были бы не лишними средства бесконтактного задержания. А то CoVid-19 уложит всю ПолЛЮцию вслед за самым толстопузым полЛЮцаем Крищенкой - привёз же Жиртрест соткуда-то.
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Ну не будут люди с собой телефоны таскать и все.
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когда все закончится вспомним признание, что кто-то что-то придерживал, вступив в сговор
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Полиция имеет техническую возможность отслеживать/ надрывается Аваков на Коломойского, обеспечивая принятие закона о продаже земли Украины. Шереметгейт организовал, правда, слишком рано , не учел задержку с законом. В Новых Санжарах разгон бунтовщиков отрепетировал. Сейчас Коломойского со слугами успокаивает: В стране есть компетентные люди(т.е. я, Аваков), переворота бояться не нужно.
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Не дарма Зе перед виборами боявся шпигунства))
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