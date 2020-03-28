 Поліція має технічну можливість відстежувати переміщення людей під час карантину, але про це не йдеться, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "Бабелю", відповідаючи на питання чи готові правоохоронні органи в разі надзвичайного стану відстежувати переміщення людей, щоб дотриматися карантину, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що виступає проти відстеження переміщень людей навіть в разі надзвичайного стану.
"Але якщо у разі надзвичайної ситуації правоохоронцям нададуть право порушувати приватність людини таким чином, то технічно ми до цього готові", - підкреслив міністр.
Аваков також уточнив, що на сьогодні ресурсів Національної поліції і Національної гвардії досить для того, щоб підтримувати порядок в країні:
"Сьогодні наших сил достатньо, щоб підтримувати порядок. Єдина важлива проблема — засоби захисту. Завдяки додатковим коштам із резервного фонду ми, зокрема й напряму, купуємо їх (засоби захисту) у Китаї. Скоро буде черговий рейс. Зазвичай це захисні комбінезони та респіратори — їх можна використовувати довше, ніж маски. Дуже важливе питання — засоби дезінфекції на спиртовій основі, антисептики. Феноменальна річ, Україна — один із найбільших в Європі виробників спирту, зокрема технічного, на основі якого роблять антисептики. Але зараз вони у нас дефіцит, продаються за скаженими цінами. Тому за моєї ініціативи ми на засіданні уряду ухвалили рішення — відкрити всі спиртові заводи на повну, включно з тими, що останні роки "притримували", щоб не було перевиробництва. Експорт спирту заборонений. Ще одна проблема — акциз на технічний спирт".
а то все уже были, даже Ехануров, бурят, и Богдан, тоже так же и прочие таки да. А, был кравчук, но он советской нацианальности. А, один был.... да ито Бджоляр
а надо бы!!!! ибо очень много вернулось из очагов и дай Боже чтоб без "сюрпризов"
Проверенный факт
ч.4 ст. 39 закону України про "телекомунікації"
Надо использовать. Заехал в Украину - наручником к батарее и перемещайся сколько влезет.
Зебилы, за вами следят!
Все под шконку!
Спутник Лыбедь слышали?
Аваков видит даже как вы пукаете!
Я так понимаю,что эту спец-группу,потом будут разыскивать,после контактов с контактами.
вон намудрили ж с "делом Шеремета"... (правда там не так камеры виноваты...как "смотрящие" )))
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
Прям не НациАнальная ПолЛЮция, а Кибертрон какой-то - одни сплошные дроны, коптеры, беспилотники и орбитальная спутниковая группировка. ПолЛЮцаям вместо копеечных масочек хотя бы биологически защищённую экипировку, выдерживающую механические воздействия, да санитайзеры - не баллончик сраный, а так, шоб хватало на полную дезинфекцию после каждого контакта, были бы не лишними средства бесконтактного задержания. А то CoVid-19 уложит всю ПолЛЮцию вслед за самым толстопузым полЛЮцаем Крищенкой - привёз же Жиртрест соткуда-то.