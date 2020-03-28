 Ресурси ЗСУ доведеться залучити до боротьби з поширенням коронавірусу найближчими тижнями, - Смешко

"Провідні країни світу успішно використовують збройні формування для протидії коронавірусу, в тому числі й медичні потужності армії. Стрімке зростання кількості хворих в нашій країні свідчить про те, що ресурси військових можливо доведеться задіяти вже протягом наступних 1-2 тижнів", - підкреслюється в заяві, оприлюдненій пресслужбою Смешка, передаєЦензор.НЕТ.
Смешко підкреслив, що захворюваність буде зростати за експоненціальною моделлю, якій притаманне миттєве зростання кількості інфікованих.
"У результаті осіями вірусу стануть у більшості ті люди, які не виїжджали за межі України. Саме такий сценарій ми бачимо в Італії, Іспанії та Великій Британії. Наша медична система не готова адекватно зреагувати на такий виклик й навіть сплеск волонтерства й благодійності не врятує ситуацію. Єдиний вихід – вже зараз планувати і готуватись до широкого залучення ресурсів Збройних сил України, Нацгвардії і Служби безпеки України для протидії коронавірусу. Судячи з динаміки захворюваності, це може відбутися протягом 1-2 тижнів", — заявив він.
За його словами, сьогодні у влади є можливості посилити залученість армії та інших збройних формувань в боротьбі з COVID-19, забезпечити чітку координацію та ефективне управління всією інфраструктурою.
"Наразі необхідна негайна інвентаризація усіх наявних ресурсів ЗСУ, Нацгвардії та СБУ, які можуть бути застосовані в протидії епідемії, особливо засобів захисту, військово-польових шпиталів та обладнання для них. Також необхідно перевірити здатність системи територіальної оборони до активації в рамках боротьби з коронавірусом. Все це треба здійснити буквально за кілька днів, адже часу катастрофічно мало", - упевнений Смешко.
Відповідний указ глави держави опублікований на сайті Президента.
"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
До цього Зеленський іншим своїм указом звільнив Хомчака з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ.
А ким тепер є ЗЄ???
Это как комуняцкое гасло-,,Мы говорим партия а подрозумеваем Ленин,,.
Так что сказаные мною слова высше единая цель прокацапского правительства.Страну уже экономически уничтожили а теперь под видом благих намерений беруться за развал ВСУ.А за это им ***** даст по медальки.
ментов и нац.гвардию нужно привлечь... - их как собак не резанных на каждом углу...
ВСУ не трогайте, ВСУ занято обороной...
Ну невозможно же настолько тупить то(я про нашу власть). нигде нет такого шоб столько людей тупо распустили по домам, то есть заражать других.
Не ну че, нормально задвинул.
Давай еще солдат заразить и тогда .... я и говорю - Путину тогда "ввести" будет гораздо легче.
Баканов, проверь этого .... человека?
Там уже мышь повесилась.
та ніхто не чухається в цьому напрямку..
29(!!!!) років просрали¡!
Маємо,що маємо...
😇