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 Ресурси ЗСУ доведеться залучити до боротьби з поширенням коронавірусу найближчими тижнями, - Смешко

Україна має готуватися до залучення військовослужбовців Збройних сил до боротьби з поширенням коронавірусу вже найближчим часом, вважає ексглава Служби безпеки України, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко.

"Провідні країни світу успішно використовують збройні формування для протидії коронавірусу, в тому числі й медичні потужності армії. Стрімке зростання кількості хворих в нашій країні свідчить про те, що ресурси військових можливо доведеться задіяти вже протягом наступних 1-2 тижнів", - підкреслюється в заяві, оприлюдненій пресслужбою Смешка, передаєЦензор.НЕТ.

Смешко підкреслив, що захворюваність буде зростати за експоненціальною моделлю, якій притаманне миттєве зростання кількості інфікованих.

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"У результаті осіями вірусу стануть у більшості ті люди, які не виїжджали за межі України. Саме такий сценарій ми бачимо в Італії, Іспанії та Великій Британії. Наша медична система не готова адекватно зреагувати на такий виклик й навіть сплеск волонтерства й благодійності не врятує ситуацію. Єдиний вихід – вже зараз планувати і готуватись до широкого залучення ресурсів Збройних сил України, Нацгвардії і Служби безпеки України для протидії коронавірусу. Судячи з динаміки захворюваності, це може відбутися протягом 1-2 тижнів", — заявив він.

За його словами, сьогодні у влади є можливості посилити залученість армії та інших збройних формувань в боротьбі з COVID-19, забезпечити чітку координацію та ефективне управління всією інфраструктурою.

"Наразі необхідна негайна інвентаризація усіх наявних ресурсів ЗСУ, Нацгвардії та СБУ, які можуть бути застосовані в протидії епідемії, особливо засобів захисту, військово-польових шпиталів та обладнання для них. Також необхідно перевірити здатність системи територіальної оборони до активації в рамках боротьби з коронавірусом. Все це треба здійснити буквально за кілька днів, адже часу катастрофічно мало", - упевнений Смешко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185094
 
 
 Топ коментарі
 
Казну разворовали теперь за армию взялись.
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а, агент ФСБ Смешко и собутыльник Гордона... Ресурсы ВСУ придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, - Смешко - Цензор.НЕТ 5943
ментов и нац.гвардию нужно привлечь... - их как собак не резанных на каждом углу...
ВСУ не трогайте, ВСУ занято обороной...
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Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.
Відповідний указ глави держави опублікований на сайті Президента.
"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
До цього Зеленський іншим своїм указом звільнив Хомчака з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ.

А ким тепер є ЗЄ???
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Казну разворовали теперь за армию взялись.
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P.S.Улавливаете разницу между ПРИВЛЕЧЬ ВСУ и ПРИВЛЕЧЬ РЕСУРСЫ ВСУ?
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"Украина должна готовиться привлечению военнослужащих Вооруженных сил к борьбе с распространением коронавируса..... " Ресурсы нельзя использовать без привлечения военнослужащихИсточник: https://censor.net.ua/n3185094
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А где єта грань между военнослужащими и ихними ресурсами,по последнему году правления ЗЕ все его приспешники только и борются за ресурсы а не за человека а тем более воина.
Это как комуняцкое гасло-,,Мы говорим партия а подрозумеваем Ленин,,.
Так что сказаные мною слова высше единая цель прокацапского правительства.Страну уже экономически уничтожили а теперь под видом благих намерений беруться за развал ВСУ.А за это им ***** даст по медальки.
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Ты еще не заразился? C твоей логикой у тебя все еще впереди.
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А кто такой смешко в этой стране, что он указывает на привлечение ресурсов ВСУ?
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Вот именно, что начали забывать. Приходиться делать очевидные заявления.
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О 6ку кума ***** довно не слышно было. Следующий ляшко должен чето сказать😷
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а, агент ФСБ Смешко и собутыльник Гордона... Ресурсы ВСУ придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, - Смешко - Цензор.НЕТ 5943
ментов и нац.гвардию нужно привлечь... - их как собак не резанных на каждом углу...
ВСУ не трогайте, ВСУ занято обороной...
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в порядке версии - Путин распылит над окопами вирус, а когда вспыхнут бунты, он "введет" и мир ниче не скажет, разве что Польша рыпнется.
Ну невозможно же настолько тупить то(я про нашу власть). нигде нет такого шоб столько людей тупо распустили по домам, то есть заражать других.
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Привлекать надо все силы ВСУ: рядовой состав, генеральский, ПВО, подразделения "Альфа", ВМС, ВВС, всех сотрудников СБУ, МВД,... всё, чтобы спасти страну!
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Да, тут вы правы, использовать ресурсы ВСУ и всё, что вы перечислели, в борьбе с ЗЕвирусом.
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Даа-ва! Наа-гнетай! Маа-ладец! Полу-чишь медаль!(мертвец).
Не ну че, нормально задвинул.

Давай еще солдат заразить и тогда .... я и говорю - Путину тогда "ввести" будет гораздо легче.
Баканов, проверь этого .... человека?
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Оооооо, всплыло, говно. Ресурсы ему ВСУ подавай. А может сначала используем рессурсы кипрского ТОВ "Квартал 95"?
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Но сперва всё таки ТОВ "Квартал 95". Так сказать - в первую очередь и под нумером 1.
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Труба почти год и плюсовал и прессовал, да обосрался сам по уши.
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Хочется сказать Смешко - Все уже украдено. Сейчас необходима немедленная инвентаризация всех имеющихся ресурсов.
Там уже мышь повесилась.
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Ресурсы ВСУ надо привлечь, чтобы выкинуть зебилов и рыгов из страны (а многих, кто этого заслуживает- и прикопать поглубже ). А с коронавирусом после этого Украина и сама справится.
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Они этого не сделают,как не сделали многое из того,что можно было сделать. Так что....Да поможет нам Бог!
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Не надо врать это будет диктатура через 2 недели у людей закончится запас прочности и все нужно удержать в стойле
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А найкраще - це зробити навпаки , ніж пропонують пердуни Смішки . А ще , як виявилось , основне джерело зараження в Україні це вони . Ну і з біографії видно - досвідчений "професіАНАЛ" по розвалу силових структур . Ніяк не заспояться - ще й каркають при цьому . Йди вже на пенсію , муділо !
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Смешко зараз ніхто не буде слухати, бо зевлада себе рятує.
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ну с кацаповирусом похоже уже бороться нет смысла ...
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характерные такие патрийные щечки у товарища, он ерунды не скажет...
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давно пора , поиграли с вирусом в демократию ,нажрались вируса свободы ,пора по будкам принудительно его переваривать !!!
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64 РОКИ ! Знову нове обличчя ! Одне питання до професіАНАЛА - ти мало накрало ? Йди вже на пенсію і сиди в самоізоляції - для всіх буде краще , кучмовсько-януковські "спеціалісти . А саме страшне те , що в ЗСУ поки що , Слава Богу ! , не має інфікованих , а це чудо совкововатне хоче заразити військових .
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"Все это нужно осуществить буквально за несколько дней Источник: https://censor.net.ua/n3185094"

та ніхто не чухається в цьому напрямку..
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Когда начать переброс армейских частей с фронта в регионы Украины? И.Смешко говорить, что на всё есть 2 недели - максимум.
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опыт Турции вполне успешен в этом отношении
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нквдшное чьмо еще про вирус не говорило.
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нац гвардии не хватает? зачем военных привлекать? или нац гвардию держат для разгона протестов?
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Що влада ... що коментатори..яКісь перелякані..
29(!!!!) років просрали¡!
Маємо,що маємо...
😇
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Таки наш, рідненький, Піночет намвалювався??
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О! Смешка вытряхнули из нафталина, великого икспэрда. На очереди онотоле? И сулугуни давно не светился...
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Він і не зникав, кравчуковсько-кучмівські кадри, яки Зе і привели до влади
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А даст ли этому кренделю ресурсы Министерство Обороны Украины и остались ли у них еще не разворованые ресурсы.Вот выделеные на питание ВСУ деньги исчезли и МО заявило что не могут кормить армию по новому стандарту так как выделеного из бюджета бабла уже нема.
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Це за Ємцем, роз пенси під загрозою, то розірвемо ЗСУ на два фронти. Лядь, а що ваших старих кадрів не вистачає на протидію короновірус?
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зачем грузить военных если в стране столько дармоедов мусоров..??
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