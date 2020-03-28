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 Перший випадок коронавірусу офіційно підтверджено на Харківщині. ВIДЕО

Хворий чоловік перебуває в самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі.

Про це у відеозверненні повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"На Харківщині зафіксовано офіційно перший випадок коронавірусу. Особа перебуває в самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі. Коло контактних осіб відоме. Ці особи перебувають під наглядом лікарів, тривають відповідні медичні роботи. Ситуація повністю контрольована", - підкреслив голова ХОДА.

За його словами, госпіталізація чоловікові не потрібна.

Олексій Кучер зазначив, що область забезпечена тест-системами на виявлення коронавірусу. Рішення щодо їх використання приймає лікар.

За даними місцевого видання Медіапортпацієнту менше 30 років, недавно він повернувся з Франції.

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За даними пресслужби ОДА, в контакті з хворим було 17 людей. Всі вони - в самоізоляції. В обладміністрації також уточнили, що вказаний випадок підтвердив підозру, про яку 25 березня повідомили в Харківському лабораторному центрі.

Нагадаємо, ввечері 25 березня в Харківській області було зареєстровано одну підтверджену підозру на COVID-19. Головна державна санітарна лікарка Харківської області, директорка Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота тоді повідомила, що підтверджений у області випадок не враховується, оскільки алгоритмом ВООЗ передбачено обов'язкове підтвердження в національній референс-лабораторії в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185093
 
 
 Топ коментарі
 
Заразите Кернеса-- пусть отмучаеться Первый случай коронавируса официально подтвержден на Харьковщине - Цензор.НЕТ 7556
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Да завидует лаптеногий. Ему не увидеть ни Риму ни Парижу никогда!
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В Одессе первый зараженный коронавирусом узнал о неправильном результате теста через 12 дней из сми https://www.youtube.com/watch?v=GRYQbIHijeo&feature=emb_title
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Бедный видать в франции жабок захотелось пожрать
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Да завидует лаптеногий. Ему не увидеть ни Риму ни Парижу никогда!
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У Франції від коронавірусу померла 16-тирічна дівчина. У неї не було ніяких проблем зі здоров'ям до того...
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Прикро, дуже.
Але, це десь близько 0,00001% від загальної кількості померлих.
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Бездарное правление квартального "гения" во всей красе. Нагнать в страну сотню тысяч туристов и гастербайтеров без принудительного двухнедельного карантина, при этом полностью остановить экономику страны, чтобы никто из аборигенов не заразился - этот случай войдет в хрестоматии, как самый талантливый способ в кратчайшие сроки сделать 15% трудоспособного населения - безработными.
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А учитывая великолепное состояние медицины, можно немалое количество населения загнать в гроб.
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я подумал это чел. из больницы...а это кучер
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Тек ЗЕбобіки на вигляд усі як з лікарні.... повтікали... для несповна розумних...
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От Судьбы не уйдешь!
Че Вы дергаетесь?
В следущей жизни будете тем, че заслужили в ентой!
В.Высоцкого вспомните!
😁
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Кернес... Добкін? Ну не тримайте театрально паузу!
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