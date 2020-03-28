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Все про:Аваков (1527) диктатура (44) переворот (143)

 У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков

Українцям не варто боятися державного перевороту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "Бабелю", відповідаючи на питання про чутки щодо можливого держперевороту і встановлення диктатури, передає Цензор.НЕТ

"Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять "ось зараз врятуйте нас". Давайте радіти, що у країні є компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але дехто думає інакше, кажє: "О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом".

Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити. Я один з найдосвідченіших членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І премʼєр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185092
 
 
 Топ коментарі
 
стране нужен АнтиЗЕптик!
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Рюкзаков, а с чего ты взял, что народ Украины боится переворота? Народ Украины боится только того, что при перевороте не все, кто этого заслуживают, будут висеть на фонарях. В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков - Цензор.НЕТ 262
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Вот пройдет заседание ВР на свежем воздухе, тогда и настанет звёздный час Авакова. И первые, кто попадет под каток - это комментаторы. С нетерпением жду этого упоительного момента!
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а мы - не боимся, а ждём скорейшего спасения от Вас - упырей!
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Бояться нужно тебе...и остальному зеленому стаду...а не нам...
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Прямо по классику - " ах, обмануть меня не трудно;
Я сам обманываться рад!" - вот только так и прет наружу - "свежо предание, да верится с трудом!" Или вот еще - "была бы трубка, закурил бы, да жаль табачку нема!"
Не хочет быть он президентом - это новость дня!
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"опытный член" правительства, должен бы знать что значит понятие "идиот"..... это в Греции, так називали тех кто обосабливался от общ. жизни, т.е. не участвовал в выборах.... У країні є компетентні люди, перевороту боятися не потрібно. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 4690
но я не за то. у нас власть если говорит шо хлеб не подорожает = закупайТЕсь. и т.д.
авк-пнх
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Юрий Бутусов
30 хв ·

Изменения в структуре управления ВСУ.
Что произошло?
Сегодня выполнено одно из требований НАТО по реформе управления вооруженными силами. Произошло фактическое разделение функций управления ВСУ. Сегодня должность Главнокомандующего ВСУ - начальника Генштаба разделили. Руслан Хомчак получил должность Главнокомандующего ВСУ, а 1-й замначальника Генштаба Сергей Корнийчук стал начальником ГШ. Кроме того, на вновь созданную должность - Командующий объединенными силами, назначен замначальника Генштаба Сергей Наев.
Не надо путать должность Наева с должностью генерала Кравченко - командующего Объединенных сил на Донбассе. Командование ОС на Донбассе при этом продолжает свою деятельность. Наев возглавляет новую постоянно действующую структуру, дислоцированную в Киеве, которая может действовать в масштабе страны. И когда его штаб укомплектуют, командование ОС и Кравченко будут ему подчинены.
Как это все будет работать?
Ключевой фигурой является Хомчак - Главнокомандующий ВСУ, ему подчиняется армия в целом.
Генеральный штаб будет отвечать за административные вопросы и планирование стратегического уровня, развитие видов и родов войск.
КОС создан для оперативного управления группировкой войск в масштабе страны. В состав КОС войдут те воинские части, который Главнокомандующий передаст для управления в конкретных ситуациях.
Все прочие оперативные командования либо любые воинские части, в случае необходимости, могут придаваться КОС и применяться КОС по единому замыслу и под единым управлением. Таким образом КОС является единым центром оперативного управления стратегического уровня.
И Корнийчук и Наев - люди Хомчака, назначены Зеленским по его представлению.
Что в этом хорошего?
Разделены полномочия и сферы ответственности на стратегическом уровне. Функция общего руководства отделена от функции оперативного управления войсками и от военно-административных вопросов. Украина, таким образом, выполнила одно из ключевых требований наших западных партнеров, которого они добивались несколько лет. И это важно для наших международных связей в НАТО.
Что в этом плохого?
Это не имеет никакого отношения к войне. Увеличивается количество органов управления и бюрократических должностей. ВСУ превосходит любую армию НАТО по количеству оперативных командований по отношению к числу военнослужащих. Сегодня образовано уже 15-е (пятнадцатое!) по счету оперативное командование на 200 тысяч личного состава. При этом у нас и так некомплект во всех этих многочисленных штабах до 50%, и еще больший некомплект непосредственно в войсках. По числу штабов мы действительно сильнейшая армия в Европе, по всему остальному надо делать структурные реформы, которых нет, и судя по видению Генштаба-2030 - не планируется.
Приведет ли это к усилению боеспособности? Увы, нет. Президент Зеленский не проводит никакой оборонной политики, либо структурных реформ, направленных на повышение боеспособности и боеготовности войск. Слова про стандарты НАТО и "заботу о человеке" остались словесным фетишем, и только раздражают армию, поскольку на тактическом уровне армия остается организованной по советской модели, с советскими уставами, оргштатной структурой и самое печальное - психологией. Все внимание уделяется только управляемости в оперативном звене. ВСУ продолжают бюрократизироваться, вымываются уже очень немногие ветераны с опытом войны, и это негативно сказывается на боеспособности. Свидетельством чего стала, например, сдача позиции "Баня" 18 февраля. Целый ряд бригад являются лишь условно боеспособными. Действующая власть, которая реализовывает провальный внешнеполитический курс на сдачу Донбасса ради примирения с РФ, серьезного внимания развитию армии не уделяет.
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Как же он себя вольготно, расслаблено чувствует с минусовым то рейтингом 💀 его уверенность аж бесит.
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За переворот не знаю, а насчёт потери государственной управляемости вследствие неподготовленности медицины к пандемии CoVid-19 и отсутствия надежных средств защиты у медперсонала и правоохранителей (биологически изолирующих костюмов и санитайзеров для полной дезинфекции после каждого контакта) - это вполне может произойти. Тогда у граждан законопослушание сменится на животный инстинкт выживания - от тогда начнётся самое веселье.
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А кто сказал, что переворот это плохо?
Сантьяго. Чили. 1973.
В результате военного переворота Аугуста Пиночета, Чили вышла на первое место в Южной Америке по уровню жизни.
А до переворота, в Чили при президенте - социалисте Альенде были голодные бунты
У країні є компетентні люди, перевороту боятися не потрібно. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 9152
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ЗАЧЕМ СОЗДАЛИ И ПИАРЯТ КОРОНАВИРУС ? 7 ПРИЧИН РАЗДУВАНИЯ ИСТЕРИИ МИРОВОГО МАСШТАБА

https://www.youtube.com/watch?v=AUFoa-AhT1E&t=600s
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"О, с*ка, статью написал - наверное, хочет быть президентом".
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Одно можно сказать об этом - великий приспособленец! Независимо от того, кто у власти, он для всех удобен тем, что окучивает только свою грядку. Хотя, в последнее время активность он проявляет во всех вопросах, похоже намекает, что пора ему давать посаду вице-премьера. Как минимум! В противном случае в стране будет кавардак. Это сказал он, аваков!
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Когда начнутся голодные погромы,то таких "умников" как это не спасут ни мусора ни нацгвардия.Доказано историей.А храбрится и умничать,оно может пока.
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Похоже единственный кто боится в нашей стране переворота - это аваакян. Что при рыгах, что при порохоботах, что при военной хунте, этого армянина ждет пожизненное с конфискацией.
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В том то и дело что ни рыги ни порохи ни тем более военная хунта в ближайшее время здесь во власти не будет. А ближе к выборам Авакян все устроит. Его Петя который был президентом боялся тронуть. Что уже о других говорить.
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Компетентные люди может и есть, но они не при власти
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так он же о себе говорит, что компетентный, разве вы не поняли?
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редкий случай согласия с Аваковым , устраивать переворот в пандемии ,это же сколько чоколада надо сожрать что бы такую хрень нести , да и зачем многие и так получат свое ,это тот случай когда за любое бабло с коронвирусом не договоришься , а личном самолете не свалишь из Израиля лекарство не припрешь
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А кто-нибудь следит за его руками, когда он говорит? Если нет - то это зря...
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Сообщаю:в Украине здравый смысл не закончился!Понятно,это весьма смущает кацапскую нечисть:но пусть помнят-кровавый пастор и Порох лидеры здравого смысла!
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ой вей...есть много компетентных людей...авакоф знает чито гаварит ...
У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 4642

...
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Один компетентный людь говорил - мусора , не люди.
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про курс доллара ещё скажи
Петя пришёл к власти, 2014 г. - 8 грн. за доллар
Петя у власти, 2015 г. - 25 грн. за доллар.
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Киздишь свинья . Петя пришёл к власти при баксе под 40 . А уже при нём доллар начал опускаться. Иди , у бени отсоси.
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На момент инаугурации Порошенко 7.06.14 курс был в районе 11.50/1$. Чурез год в 2015 он дошел до 21грн. А в 2018г. поднялся на свой пик и в среднем с небольшими колебаниями стоил 27грн. Инфа общедоступна. Выходи из зомбо-сумрака.
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А зачем тебе тот курс доллара, ты разве импортную цибулю за доллары покупаешь?
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Брехня. Пороха обрали 7 червня 2014 р. Тоді не було курса 8 грн. за доллар, був курс біля 12 грн. за доллар.
Доречі, приблизно таке ж падіння було і рос. рубля, і у білоруського рубля. Там теж Порох постарався У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 5081
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курс впав через втрату 20 відсотків промисловості на донбассі річ не у курсі а відсутності справедливості та повній безкарності нажаль це продовжується і навіть збільшилося при зеленському
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И ШО етот мусор ляпнул по понятиям?, я так и не понял.
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Вот как этот мудак заговорил. **********, мол, у нас хороший. Грош цена такому "хорошему" **********у.
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Хорошо вылизал Зебилу. Молодец!
Скоро орден получит.
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аваков - бессменный министр МВД при Порошенко
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У Порошенко бьіло монобольшинство в Раде, чтобьі он мог снять Авакова?
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якщо ти не зрозуміло за 30 років як мафіозно-політична система функціонує, то далі балакати нема про що
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Зеленський і його шайка це зграя саботажників і зрадників ! Українські вчені розробили дуже ефективний тест на коронавірус і "уряд " замість того щоб почати массове виробництво ,відправляє науковців в неоплачувану відпустку !!! Якщо Аваков не хоче в країні бунту , то повинен зупинити цих саботажників !
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Так вже і зараз в Україні майже диктатура. Вся влада в слуг. Що хочуть, те і роблять, незважаючи на Конституцію і закони. Змінюють закони під свої інтереси. То переворот може бути тільки АНТИдиктаторський.
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идиоты, - Аваков/Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров.- "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику/Как назвать с ним не согласных Аваков не напрягается.
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Орден Георгия Победоносца ему , да по-больше ! И маршала МВД .
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Сказал не надо бояться переворота. Переворот это хорошо, его не надо бояться. У нас есть грамотные люди способные провести переворот.
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Ах ты же мразь, забыла свои посты "мусора не люди"? Как к кормушке присосалась - так сразу точку зрения поменяла, мразь?
Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди? С тобой коксом Бубочка делиться? Гребе, щи шо? Овоща не спас Беркут и вас не спасет ваши ручные мусора.
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"самьій опьітньій", передай своему хорошему преЗеденту, чтобьі люди оставшиеся без масок по вашей милости, еще и не голодали.
Хлебопекари призывают власть ограничить экспорт зерна во избежание подорожания хлеба.


Союз «Мукомолов Украины» и Всеукраинская ассоциация пекарей призывает ограничить экспорт зерновой продукции продовольственной группы с целью недопущения резкого роста цены на хлеб.
Об этом свидетельствует обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.
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«Учитывая развертывание в мире пандемии вируса
COVID-19, экономику Украины ожидают непростые времена. Изменение и усложнение
логистических маршрутов, повышенная волатильность мировых рынков и повышенный
спрос на продукты питания с учетом введенных по всему миру карантинных мер уже
начинают негативно отражаться на украинских компаниях, работающих в секторе
поставок продовольственных товаров», - отмечается в обращении.
Из-за карантина
происходит закрытие некоторых предприятий, увольнение работников или их выход
во внеплановые отпуска за свой счет. А существенное снижение платежеспособности
населения уже в ближайшие недели отразится на работе производителей.
«Пекарская и мукомольная отрасли в сложившейся
ситуации являются одними из стратегических для обеспечения продовольственной
безопасности Украины. Впрочем, ряд факторов ставит под угрозу способность наших
предприятий выполнять эту социально важную и необходимую функцию в это сложное
время», - подчеркнули в организации.
В частности, как
отмечают в Ассоциации пекарей, сегодня сложилась критическая ситуация на
внутреннем рынке зерна. Из-за роста спроса на внешних рынках и из-за сезонных
факторов увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

«Например, только за последние десять дней средняя
цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/т. Такое
подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов
на 500-600 грн/т. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то
и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20%
является почти свершившимся фактом», - объясняют в ассоциации.

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У нас силовиков, вместе с "орлами сабакяна" - 1, 2 млн. Если этих "воинов" на три дня отвлечь от их хлебных мест, то они (теоретически) могут дойти до Волги только со стрелковым вооружением. Но они ж, ***** не Родину\закон шли защищать, а.... " непорядок, шо то мне не нравятся ваши документы, лицензия... и пр и пр. Будем оформлять или порешаем?"
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Чувствует ****, что рояль зашатался....
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Подозреваю что нас ждет два сценария - плохой и хороший.Хороший - это когда карать будут все окружение Зеленского и активистов ЗЕкоманды,Плохой - когда карать будут всех голосовавших за него и его молодую и умную команду.
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педофильный Гомик, Харьковская Крыса не имеющая ни юр.образования ни опыта работы в силовых структурах, главный крышеватель всей контрабанды в Украине это ты компетентный или твой хозяин хитрожопый аферист беня???
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Забэбал это Аваков. Коррупционер. Твое место в СИЗО, а не в кресле министра!
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"просят "вот сейчас спасите нас"

Типово мусарська фразеологія "чутьшо до нас завжди біжите", да нах кому ви всрались? Підор авакян, поясни, з якою метою ти будуєш на дорогах укріплення - від вірусів відстрілюватись зібравсьо? Чи може таки від "вдячного" народу?
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Арсен Борисович зря Зеленского привлёк к прокурорской деятельности,
ну и правду не говорит, что думает
по сути Аваков лучше многих кто пролез во власть,
но опять же, правду никто не скажет
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Вот так взял и оскорбил 23%....Некультурный человек.
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Влада кторая нарушает законы и конституцию узурпаторы которые совершили переворот .А вот народ иеет в этом случае право на вооруженное восстание.
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Іван Оберемко
23 год
Ще раз, що сьогодні сталось.
Венедиктова забрала в прокурора, який займався справою Каті Гандзюк повноваження курувати цю справу. І не тільки цю справу. У справі були РЕАЛЬНІ позитивні зрушення.
Ламати групу відповідальних - це очевидна *****, тому що новий куруючий зам генепрокурора буде ще 3 місяці входити в курс справ, навіть якщо він захоче щось хороше зробити. Мінімум 3 місяці. Там ********* всього. Просто ******* як *****. Це цілий світ. Цього часу на входження в курс справ і подальше напрацювання стратегій вже давно тупо немає. Ми і так запізнюємось, тепер давайте все почнемо спочатку. ****. Це *****. *****. Крапка.
Що сказала у відповідь Венедиктова? "Ви брешете! Я не забирала справи у прокурора! Я просто призначила на його місце іншу людину! Хоче Трепак курувати справу Гандзюк - хай курує! Тільки я призначила нового куратора! А так хай курує скільки хоче, просто в нього повноважень курувати немає! Все нормально!"
Тобто Венедиктова тупо БРЕШЕ. Тобто *******. Відкрито. *******. ЦЕ *****. Крапка.Трепак подав у відставку.
Адвокати Мангера в захваті.
ДЯКУЮ.
З Володимира Зеленського вже давно зробили ідіота, який вірить в брехню. Ми це вже проходили з попреднім президентом. Тільки в того вбивці були в партії і тому треба було крутитись. А цього просто найобують, тому що він інфантильний ідіот.
Тепер спробували зробити ідіотів з нас. ******* звичайно, але ідіть *****. Кудах, пок-пок, кукарек, повірте, все нормально, зради немає, просто ось вам зрада, кудах. ІДІТЬ *****.Нам все очевидно: Це тупо злив. Це *****. І це - відповідальність особисто Венедиктової. Це відповідальність депутатів Слуги народи, які її призначили. Це відповідальність президента Володимира Зеленського, який пролобіював призначення людини, яка з перших же днів роботи ******* у справі про вбивство Катерини Гандзюк. І за це має ПІТИ *****. Без будь-яких обговорень. Крапка.
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У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 8456

Ермак работает под крышей зе..путина хла
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Окружной админсуд Киева выяснит или отмажет от кары как свое время Ленку предательницу передвижений ВСУ, почему Зеленский трудоустроил Ермака без декларации за 2019 год.
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Зеленский определись ты с кем - с УКРАИНОЙ, с рашей, с олигархами или прочими......?
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Ну, судячи з того куди їздить Єрмак, то не з Україною. Доречі, він і зараз там
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И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек, э Дарагой сейчас Абидно сказал да, или так похвалил?
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Тут як ще прочитати У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 4003 Ключове "перевороту не бійтеся" У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 3572
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Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. - отсутсвие радости в украинского народа ,говорит о противоположном тому,что он говорит .
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З чого він взяв що Українці бояться перевороту ? Мабуть він сам його дуже боіться , так як сам приймав участь у перевороті .
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Ні цей незаміний міністр ,який навіть не може нормально володіти державною мовою і вірно служить олігархам і в першу чергу Бені,чи не забагато на себе бере ,якщо буде здача національних інтересів ,не допоможе ні вірус, ні запевненя міністра МВС ,народ не буде мовчати.
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