 У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "Бабелю", відповідаючи на питання про чутки щодо можливого держперевороту і встановлення диктатури, передає Цензор.НЕТ.
"Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять "ось зараз врятуйте нас". Давайте радіти, що у країні є компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але дехто думає інакше, кажє: "О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом".
Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити. Я один з найдосвідченіших членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І премʼєр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу", - заявив він.
Я сам обманываться рад!" - вот только так и прет наружу - "свежо предание, да верится с трудом!" Или вот еще - "была бы трубка, закурил бы, да жаль табачку нема!"
Не хочет быть он президентом - это новость дня!
но я не за то. у нас власть если говорит шо хлеб не подорожает = закупайТЕсь. и т.д.
авк-пнх
30 хв ·
Изменения в структуре управления ВСУ.
Что произошло?
Сегодня выполнено одно из требований НАТО по реформе управления вооруженными силами. Произошло фактическое разделение функций управления ВСУ. Сегодня должность Главнокомандующего ВСУ - начальника Генштаба разделили. Руслан Хомчак получил должность Главнокомандующего ВСУ, а 1-й замначальника Генштаба Сергей Корнийчук стал начальником ГШ. Кроме того, на вновь созданную должность - Командующий объединенными силами, назначен замначальника Генштаба Сергей Наев.
Не надо путать должность Наева с должностью генерала Кравченко - командующего Объединенных сил на Донбассе. Командование ОС на Донбассе при этом продолжает свою деятельность. Наев возглавляет новую постоянно действующую структуру, дислоцированную в Киеве, которая может действовать в масштабе страны. И когда его штаб укомплектуют, командование ОС и Кравченко будут ему подчинены.
Как это все будет работать?
Ключевой фигурой является Хомчак - Главнокомандующий ВСУ, ему подчиняется армия в целом.
Генеральный штаб будет отвечать за административные вопросы и планирование стратегического уровня, развитие видов и родов войск.
КОС создан для оперативного управления группировкой войск в масштабе страны. В состав КОС войдут те воинские части, который Главнокомандующий передаст для управления в конкретных ситуациях.
Все прочие оперативные командования либо любые воинские части, в случае необходимости, могут придаваться КОС и применяться КОС по единому замыслу и под единым управлением. Таким образом КОС является единым центром оперативного управления стратегического уровня.
И Корнийчук и Наев - люди Хомчака, назначены Зеленским по его представлению.
Что в этом хорошего?
Разделены полномочия и сферы ответственности на стратегическом уровне. Функция общего руководства отделена от функции оперативного управления войсками и от военно-административных вопросов. Украина, таким образом, выполнила одно из ключевых требований наших западных партнеров, которого они добивались несколько лет. И это важно для наших международных связей в НАТО.
Что в этом плохого?
Это не имеет никакого отношения к войне. Увеличивается количество органов управления и бюрократических должностей. ВСУ превосходит любую армию НАТО по количеству оперативных командований по отношению к числу военнослужащих. Сегодня образовано уже 15-е (пятнадцатое!) по счету оперативное командование на 200 тысяч личного состава. При этом у нас и так некомплект во всех этих многочисленных штабах до 50%, и еще больший некомплект непосредственно в войсках. По числу штабов мы действительно сильнейшая армия в Европе, по всему остальному надо делать структурные реформы, которых нет, и судя по видению Генштаба-2030 - не планируется.
Приведет ли это к усилению боеспособности? Увы, нет. Президент Зеленский не проводит никакой оборонной политики, либо структурных реформ, направленных на повышение боеспособности и боеготовности войск. Слова про стандарты НАТО и "заботу о человеке" остались словесным фетишем, и только раздражают армию, поскольку на тактическом уровне армия остается организованной по советской модели, с советскими уставами, оргштатной структурой и самое печальное - психологией. Все внимание уделяется только управляемости в оперативном звене. ВСУ продолжают бюрократизироваться, вымываются уже очень немногие ветераны с опытом войны, и это негативно сказывается на боеспособности. Свидетельством чего стала, например, сдача позиции "Баня" 18 февраля. Целый ряд бригад являются лишь условно боеспособными. Действующая власть, которая реализовывает провальный внешнеполитический курс на сдачу Донбасса ради примирения с РФ, серьезного внимания развитию армии не уделяет.
Сантьяго. Чили. 1973.
В результате военного переворота Аугуста Пиночета, Чили вышла на первое место в Южной Америке по уровню жизни.
А до переворота, в Чили при президенте - социалисте Альенде были голодные бунты
https://www.youtube.com/watch?v=AUFoa-AhT1E&t=600s
...
Петя пришёл к власти, 2014 г. - 8 грн. за доллар
Петя у власти, 2015 г. - 25 грн. за доллар.
Доречі, приблизно таке ж падіння було і рос. рубля, і у білоруського рубля. Там теж Порох постарався
Скоро орден получит.
Goodbay.
Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди? С тобой коксом Бубочка делиться? Гребе, щи шо? Овоща не спас Беркут и вас не спасет ваши ручные мусора.
Хлебопекари призывают власть ограничить экспорт зерна во избежание подорожания хлеба.
Союз «Мукомолов Украины» и Всеукраинская ассоциация пекарей призывает ограничить экспорт зерновой продукции продовольственной группы с целью недопущения резкого роста цены на хлеб.
Об этом свидетельствует обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.
COVID-19, экономику Украины ожидают непростые времена. Изменение и усложнение
логистических маршрутов, повышенная волатильность мировых рынков и повышенный
спрос на продукты питания с учетом введенных по всему миру карантинных мер уже
начинают негативно отражаться на украинских компаниях, работающих в секторе
поставок продовольственных товаров», - отмечается в обращении.
Из-за карантина
происходит закрытие некоторых предприятий, увольнение работников или их выход
во внеплановые отпуска за свой счет. А существенное снижение платежеспособности
населения уже в ближайшие недели отразится на работе производителей.
«Пекарская и мукомольная отрасли в сложившейся
ситуации являются одними из стратегических для обеспечения продовольственной
безопасности Украины. Впрочем, ряд факторов ставит под угрозу способность наших
предприятий выполнять эту социально важную и необходимую функцию в это сложное
время», - подчеркнули в организации.
В частности, как
отмечают в Ассоциации пекарей, сегодня сложилась критическая ситуация на
внутреннем рынке зерна. Из-за роста спроса на внешних рынках и из-за сезонных
факторов увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.
«Например, только за последние десять дней средняя
цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/т. Такое
подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов
на 500-600 грн/т. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то
и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20%
является почти свершившимся фактом», - объясняют в ассоциации.
Типово мусарська фразеологія "чутьшо до нас завжди біжите", да нах кому ви всрались? Підор авакян, поясни, з якою метою ти будуєш на дорогах укріплення - від вірусів відстрілюватись зібравсьо? Чи може таки від "вдячного" народу?
ну и правду не говорит, что думает
по сути Аваков лучше многих кто пролез во власть,
но опять же, правду никто не скажет
23 год
Ще раз, що сьогодні сталось.
Венедиктова забрала в прокурора, який займався справою Каті Гандзюк повноваження курувати цю справу. І не тільки цю справу. У справі були РЕАЛЬНІ позитивні зрушення.
Ламати групу відповідальних - це очевидна *****, тому що новий куруючий зам генепрокурора буде ще 3 місяці входити в курс справ, навіть якщо він захоче щось хороше зробити. Мінімум 3 місяці. Там ********* всього. Просто ******* як *****. Це цілий світ. Цього часу на входження в курс справ і подальше напрацювання стратегій вже давно тупо немає. Ми і так запізнюємось, тепер давайте все почнемо спочатку. ****. Це *****. *****. Крапка.
Що сказала у відповідь Венедиктова? "Ви брешете! Я не забирала справи у прокурора! Я просто призначила на його місце іншу людину! Хоче Трепак курувати справу Гандзюк - хай курує! Тільки я призначила нового куратора! А так хай курує скільки хоче, просто в нього повноважень курувати немає! Все нормально!"
Тобто Венедиктова тупо БРЕШЕ. Тобто *******. Відкрито. *******. ЦЕ *****. Крапка.Трепак подав у відставку.
Адвокати Мангера в захваті.
ДЯКУЮ.
З Володимира Зеленського вже давно зробили ідіота, який вірить в брехню. Ми це вже проходили з попреднім президентом. Тільки в того вбивці були в партії і тому треба було крутитись. А цього просто найобують, тому що він інфантильний ідіот.
Тепер спробували зробити ідіотів з нас. ******* звичайно, але ідіть *****. Кудах, пок-пок, кукарек, повірте, все нормально, зради немає, просто ось вам зрада, кудах. ІДІТЬ *****.Нам все очевидно: Це тупо злив. Це *****. І це - відповідальність особисто Венедиктової. Це відповідальність депутатів Слуги народи, які її призначили. Це відповідальність президента Володимира Зеленського, який пролобіював призначення людини, яка з перших же днів роботи ******* у справі про вбивство Катерини Гандзюк. І за це має ПІТИ *****. Без будь-яких обговорень. Крапка.
Ермак работает под крышей зе..путина хла