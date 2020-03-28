 У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "Бабелю", відповідаючи на питання про чутки щодо можливого держперевороту і встановлення диктатури, передає Цензор.НЕТ.

"Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять "ось зараз врятуйте нас". Давайте радіти, що у країні є компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але дехто думає інакше, кажє: "О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом".

Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити. Я один з найдосвідченіших членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І премʼєр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу", - заявив він.

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