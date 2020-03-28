 Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БелТА.
"Краще померти стоячи, ніж жити навколішки", - цитує держагентство слова Лукашенка, сказані журналістам телеканалу ОНТ під час відбувся в суботу хокейного матчу, що відбувся в суботу.
Таким чином президент прокоментував слова про те, що жодні віруси не впливають на його графік.
Журналісти запитали президента: чи може щось зупинити його від виходу на лід. "А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію ... Тут немає вірусів жодних. Це холодильник (льодовий майданчик . - Ред). Найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід (нічого немає). Антивірусні ліки, справжнісінькі", - сказав Лукашенко.
У них 100 заболевших - все под контролем, все из тех, кто из заграницы приехал. Всё локализовано.
Страна маленькая, приехавших мало было - справились.
Велком в реальность)
Латвийский доктор Петерис Апинис на своей страничке в Фейсбуке на русском языке дал латвийцам (и не только) максимально конкретные советы о том, как переболеть коронавирусом, но максимально легко.
https://zakarpatia.info/desyat-rekomendaczij-yak-perehvority-kornavirusom-ale-maksymalno-legko/?unapproved=289&moderation-hash=949cb9f3ff54853b1f8f8e70222359a9#comment-289
Да ещё, он нарколог и не ждите от него что то ух и ах о вирусах, вот тут всё правильно: Доктора умны. Лучше верить врачу, чем политическим лидерам. В телевизоре и в интернете верьте специалистам по инфектологии и вирусологии;
Не верьте советам употреблять алкоголь как лекарство от вируса! Алкоголь открывает для вируса ворота дыхательных путей, подавляет защиту организма. В качестве смертоносного дезинфекционного средства для вируса употребляется раствор спирта, который составляет по меньшей мере 60 градусов. Если вы приобрели такой крепкий алкогольный напиток, спускайте его на салфетку и чистите руки и поверхности;
........
Лечить свои хронические заболевания(С)
Да они блин потому и называются хроническими, что не поддаются полному излечению. а если их не контролировать то гыкнешь по быстрому и без вируса... оставь диабетика или астматика без их лекарств - и никакого вируса не надо!
Это фотки из кацапии...они там таким образом борются с высокой влажностью грунта...
У нас в Украине такой проблемы нет...у нас наоборот ...
А при таких грядках полива нужно будет больше...
Вирусу пох на твое мнение.
Нафиг ото надо шутить в таком возрасте?
На лукашенка точто апарата штучної вентиляції легень вистачить і достатньо лікарів. Але це за рахунок інших людей. Потвора.
...снизу приписано от руки: От женщин! *)
просто если насморк подхватит, то на коленях призовет врачей из Германии, а они такие: - нет. мы лечим граждан, а не дебилов с клюшками.
Второй смелый такой, потому как больничку за пол ярда $ успел себе отстроить.
Нет, вирус их не возьмет - "кому суждено быть повешенным - тот не утонет". Спросите у Каддафи и Хуссейна.
Дешевые понты.
Пусть люди болеют...о своей шкуре там заботяться...
Общепринятое на сегодняшний день наименование сибирской язвы - антракс, от др.-греч. ἄνθραξ «уголь, карбункул»: такое название было дано по характерному угольно-чёрному цвету сибиреязвенного струпа при кожной форме болезни.
Возбудитель сибирской язвы - бацилла Bacillus anthracis. Она представляет собой крупную спорообразующуюграмположительную палочку размером 5-10 × 1-1,5 мкм. Бациллы сибирской язвы хорошо растут на мясопептонных средах, содержат капсульный и соматический антигены и способны выделять экзотоксин, представляющий собой белковыйкомплекс, состоящий из вызывающего отёк (повышение концентрации цАМФ), протективного (взаимодействует с мембранами клеток, опосредует активность других компонентов) и летального (цитотоксический эффект, отёк лёгких) компонентов. Капсула - антифагоцитарная активность.
Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Вегетативные формы сибиреязвенной палочки быстро погибают при кипячении и воздействии обычных дезинфектантов. При автоклавировании споры при температуре 110 °C гибнут лишь через сорок минут. Сухой жар при температуре 140 °C убивает споры через два с половиной - три часа. Прямые солнечные лучи споры сибирской язвы выдерживают в течение десяти - пятнадцати суток. И ...собственно ...далее про Минск!!!
Последний случай этого заболевания среди животных зарегистрирован в д. Хотомель Столинского района 10 августа 2019 года. По данным санитарно-эпидемиологической службы г. Минска, всего на территории РБ зарегистрировано 505 почвенных очагов сибирской язвы.
Ещё один момент, который следует учесть - срок созревания и период посадки растений. При грамотном планировании возможно получить по урожаю двух различных культур с одного участка. Например, в начале весны можно посадить лук на перо или редис, а после их сбора на этой же делянке посеять бахчевые культуры или помидоры.Грядки и дорожки между ними должны иметь удобные форму и размер. Следует выбрать такую ширину делянки, чтобы с обеих сторон можно было достать до её середины (оптимально - от 80 до 100 см). Что касается тропинки, то она должна быть такой, чтобы по ней было удобно ходить, а ещё лучше - чтобы свободно проезжала садовая тачка.
- Нащо знімати штани, заради якоїсь дирки у підлозі???
- Тре гордо срати прямо у штани!!!
"... кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов."
Це натяк? Це так делікатно виховані люди, західні посли сказали, що побачили перед собою повного дурня, блазня, що якимось чином в умовах війни та великої кризи став президентом чи не найбільшої європейської краіни?
Що ж, дякуємо вам, ЗеБіли, що ваш тупий вибір веде до вбивства України.
Ви,придуркуваті хАхли-малороси, зробили це разом!
За що, сволото, ви так не любите Україну? Для чого ви,недолугі ідіоти, на рівному місці привели у владу шмарклю та ЗеМанду?
Порошенко був вам поганим? Тепер жеріТе, хоч повилазьТе!
А для беларусаў у Бацькі маецца мудрае ўказанне:
«Вучэнне - святло, а невучоным - ледзь святло і на працу».