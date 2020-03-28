 Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БелТА.

"Краще померти стоячи, ніж жити навколішки", - цитує держагентство слова Лукашенка, сказані журналістам телеканалу ОНТ під час відбувся в суботу хокейного матчу, що відбувся в суботу.

Таким чином президент прокоментував слова про те, що жодні віруси не впливають на його графік.

Журналісти запитали президента: чи може щось зупинити його від виходу на лід. "А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію ... Тут немає вірусів жодних. Це холодильник (льодовий майданчик . - Ред). Найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід (нічого немає). Антивірусні ліки, справжнісінькі", - сказав Лукашенко.

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