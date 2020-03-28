EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
  8776  89
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1437) Лукашенко (564) пандемія (20) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що краще померти стоячи, ніж жити навколішки. Саме тому жодні віруси не можуть вплинути на його графік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БелТА.

"Краще померти стоячи, ніж жити навколішки", - цитує держагентство слова Лукашенка, сказані журналістам телеканалу ОНТ під час відбувся в суботу хокейного матчу, що відбувся в суботу.

Таким чином президент прокоментував слова про те, що жодні  віруси не впливають на його графік.

Журналісти запитали президента: чи може щось зупинити його від виходу на лід. "А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію ... Тут немає вірусів жодних. Це холодильник (льодовий майданчик . - Ред). Найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід (нічого немає). Антивірусні ліки, справжнісінькі", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не планує скасовувати парад у Білорусі: "Господь нас має оберігати від коронавірусу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185090
 
 
 Топ коментарі
 
Це путіну розкажіть пане Лукашенко, про коліна...
 показати весь коментар
 
но сурово брови мы нахмурим!...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гордый мудрый Батька... В своем репертуаре, чо
 показати весь коментар
 
 
Це путіну розкажіть пане Лукашенко, про коліна...
 показати весь коментар
 
 
Так они тысячи приехавших в страну до закрытия границ отправили по пансионатам на настоящий карантин.
У них 100 заболевших - все под контролем, все из тех, кто из заграницы приехал. Всё локализовано.
Страна маленькая, приехавших мало было - справились.
 показати весь коментар
 
 
Заболевших могло быть еще меньше, если бы сотню тестов не завезли.
 показати весь коментар
 
 
Не обольщайся, один священник даст полизать иконьі толпе и вьі только через две недели узнайте, что у вас 1000 носителей разносят дальше заразу.
Велком в реальность)
 показати весь коментар
 
 
Та Вьі шо...местньіе пишут про битком забитьіе больницьі. Пневмония.
 показати весь коментар
 
 
Бацька заспокоїв свій народ. Льодові арени є не тільки в Іспанії. Місця всім вистачить.
 показати весь коментар
 
 
Непотопляемый бацька. Запер всех своих вирусоносых турыстов за границей и в ... не дует. Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях - Цензор.НЕТ 58
 показати весь коментар
 
 
рекомендую потратити 10 хв

Латвийский доктор Петерис Апинис на своей страничке в Фейсбуке на русском языке дал латвийцам (и не только) максимально конкретные советы о том, как переболеть коронавирусом, но максимально легко.



Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях - Цензор.НЕТ 3031

https://zakarpatia.info/desyat-rekomendaczij-yak-perehvority-kornavirusom-ale-maksymalno-legko/?unapproved=289&moderation-hash=949cb9f3ff54853b1f8f8e70222359a9#comment-289





 показати весь коментар
 
 
конечно стоит прочесть, но вот выполнение этих деиствительно полезных и хороших совтов не так лехко. Кстати, эти правила и так все знает, но не соблюдает.
Да ещё, он нарколог и не ждите от него что то ух и ах о вирусах, вот тут всё правильно: Доктора умны. Лучше верить врачу, чем политическим лидерам. В телевизоре и в интернете верьте специалистам по инфектологии и вирусологии;

Не верьте советам употреблять алкоголь как лекарство от вируса! Алкоголь открывает для вируса ворота дыхательных путей, подавляет защиту организма. В качестве смертоносного дезинфекционного средства для вируса употребляется раствор спирта, который составляет по меньшей мере 60 градусов. Если вы приобрели такой крепкий алкогольный напиток, спускайте его на салфетку и чистите руки и поверхности;

........
 показати весь коментар
 
 
это не панацея, согласен - это просто посыл нации о благоразумии и не впадать в панику...- а советы очень реальные и дельные.... да знаем - да , и как правило игнорируем - такова наша природа...- а потом всегда звоним в полицию и врачам ...- и требуем и просим Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 4131
 показати весь коментар
 
 
Почему умные люди- простые доктора в Латвии, а дебилы сидят в правительствое Украины и работают Комаровскими? Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 7426
 показати весь коментар
 
 
Как на меня очередная куча банальщины для самопиара...
Лечить свои хронические заболевания(С)

Да они блин потому и называются хроническими, что не поддаются полному излечению. а если их не контролировать то гыкнешь по быстрому и без вируса... оставь диабетика или астматика без их лекарств - и никакого вируса не надо!
 показати весь коментар
 
 
Ды каб ты і здох ад гэтага каранавіруса.
 показати весь коментар
 
 
Это вам не поможет, т.к . Ваша проблема сидит в Кремле!
 показати весь коментар
 
ну..не буди лихо пока оно тихо...а лучше съезди-ка в мацкву...расцелуй троекратно *****
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко - це типовий ЗЕбіл(ДЕбіл). Епідемія буде тривати 3 роки, як аналогічні епідемії і потрібно скоритися з реальністю, що на одну людину потрібно виділяти 100 грамів крупи і більше нічого. Зараз така можливість є, у 1933 про таке лише мріяли.
 показати весь коментар
 
 
Так ничего не мешает собирать урожай.
 показати весь коментар
 
Никакой грипп дольше трёх месяцев не живёт. Просто эта разновидность результативно бьёт в жизненно важный орган. Два года,.три года, все умрём. ..- полная херня. В мае начнём забывать.
 показати весь коментар
 
 
Я себе такое буду делать, а может и лучше.
 показати весь коментар
 
 
Смысла делать подобное в Украине нет...
Это фотки из кацапии...они там таким образом борются с высокой влажностью грунта...
У нас в Украине такой проблемы нет...у нас наоборот ...
А при таких грядках полива нужно будет больше...
 показати весь коментар
 
 
Результат за пять минут: в США запускают производство революционных тестов на коронавирус4.1т15:32, 28.03.2020Читать материал на украинскомAbbott Laboratories запустит массовое изготовление быстрых тестов на коронавирус.
 показати весь коментар
 
 
По бешенному распространению в мире болезни в США и в странах НАТО Украине надо расчитывать от США быстрых тестов не раньше чем через 10 лет.
 показати весь коментар
 
Беларусь как была колонией Московии ,так и осталась и с колен не вставалаЛукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях - Цензор.НЕТ 5017
 показати весь коментар
 
 
более того - практика показывает, что тому, кто особенно куражится над проблемой, эта проблема достанет из принципа
Нафиг ото надо шутить в таком возрасте?
 показати весь коментар
 
Такий же гидкий диктатор як Кастро або путєн.
На лукашенка точто апарата штучної вентиляції легень вистачить і достатньо лікарів. Але це за рахунок інших людей. Потвора.
 показати весь коментар
 
 
Тот случай, когда пожилой электорат стал больше поддерживать Рашку, а не бацку и поэтому его можно немного проредить.
 показати весь коментар
 
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - плагіат?
 показати весь коментар
 
 
Добра,Али.Да просто всё перекрыл без объявления карантина.Моим снова на неделю отложили вылет.И не чартер,как он говорил.Просто редкийчеловек-дурогон.
 показати весь коментар
 
 
Турецкий супермаркет работает, товара валом внутри и на улице -- людей: 4 мужика и одна барышня, в платке, но без детей и без мужа. Вообще турок в городе не видно. Съездил вдоль речки из Центра, километров на 5 -- там луга и красотень -- народ на травке валяется, педалит, роликает, доскачит, променадничает в достаточно большом количестве, но мусульман вообще никаких, даже сирийцев...
 показати весь коментар
 
 
Так у Вас все супер і короновірус Вам допомагає!😄
 показати весь коментар
 
 
як колись - стара добра заможна Німеччина
 показати весь коментар
 
 
У нас везде таблички -- изображение вируса и две фигурки -- мужская и женская -- в запрещающих знаках. Написано: Соблюдайте дистанцию 1,5 метра!
...снизу приписано от руки: От женщин! *)
 показати весь коментар
 
Слова видного деятеля испанской коммунистической партии Долорес ******** (1895-1989), которую товарищи по партии называли «Пассионарней» («Пламенная») за ее страстные выступления против франкистского режима и в защиту демократических ценностей.
 показати весь коментар
 
кто знает, сколько **** забывает за игру этот разгонятель небес?
 показати весь коментар
 
 
он когда на лед выпадает, в шлеме задом наперед, они уже все забитые в воротах лежат)))
 показати весь коментар
 
 
Точно меньше Пути, который то 6, то 8 за игру с бывшими профессионалами забивает
 показати весь коментар
 
Доля здравого смысла в его словах конечно же есть. Но с другой стороны можно на пол-года притормозить но потерять меньше людей. С голодухи всеравно сейчас никто не умоет если конечно не будет какого-то глобального катаклизма.
 показати весь коментар
 
а то, что потеряем на притормаживании (людей в том числе) - это, конечно, фигня? жадность - это плохо!
 показати весь коментар
 
 
А Бацка пример показать не хочет как надо стоя умирать? А то что-то мне кажется, что в случае первого чиха лучшие врачи, оборудование и реаниматологи страны( а может и зарубежья) окажутся у его койки как по волшебству и будут его у смерти зубами вырывать. Так можно быть храбрым.
 показати весь коментар
 
 
Поехавший братишка, дядь Лукавый....
просто если насморк подхватит, то на коленях призовет врачей из Германии, а они такие: - нет. мы лечим граждан, а не дебилов с клюшками.
 показати весь коментар
 
 
а такую поговорку "у бреженого всегда ... толще" саныч не знает видимо...
 показати весь коментар
 
 
такой себе белорусский долорес ********* )) с по новому -"но пацанам!" )
 показати весь коментар
 
Разница между обычной работой и трудовым героизмом можно легко пояснить на примере яичницы с беконом: курица на неё просто поработала, а вот свинья - героически пожертвовала собой.
 показати весь коментар
 
 
Один говорят от вируса на Валдай свалил - (на поверку не хочет в рай).
Второй смелый такой, потому как больничку за пол ярда $ успел себе отстроить.
Нет, вирус их не возьмет - "кому суждено быть повешенным - тот не утонет". Спросите у Каддафи и Хуссейна.
 показати весь коментар
 
 
Обезопасить себя или других во время инфекционной болезни-это жить на коленях?
Дешевые понты.
Пусть люди болеют...о своей шкуре там заботяться...
 показати весь коментар
 
 
Хммм....есть такая вещища, называется....сибирская язва. И енто ..всего лишь разработанная бактерия. В двух словах...

Общепринятое на сегодняшний день наименование сибирской язвы - антракс, от др.-греч. ἄνθραξ «уголь, карбункул»: такое название было дано по характерному угольно-чёрному цвету сибиреязвенного струпа при кожной форме болезни.
Возбудитель сибирской язвы - бацилла Bacillus anthracis. Она представляет собой крупную спорообразующуюграмположительную палочку размером 5-10 × 1-1,5 мкм. Бациллы сибирской язвы хорошо растут на мясопептонных средах, содержат капсульный и соматический антигены и способны выделять экзотоксин, представляющий собой белковыйкомплекс, состоящий из вызывающего отёк (повышение концентрации цАМФ), протективного (взаимодействует с мембранами клеток, опосредует активность других компонентов) и летального (цитотоксический эффект, отёк лёгких) компонентов. Капсула - антифагоцитарная активность.
Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Вегетативные формы сибиреязвенной палочки быстро погибают при кипячении и воздействии обычных дезинфектантов. При автоклавировании споры при температуре 110 °C гибнут лишь через сорок минут. Сухой жар при температуре 140 °C убивает споры через два с половиной - три часа. Прямые солнечные лучи споры сибирской язвы выдерживают в течение десяти - пятнадцати суток. И ...собственно ...далее про Минск!!!
Последний случай этого заболевания среди животных зарегистрирован в д. Хотомель Столинского района 10 августа 2019 года. По данным санитарно-эпидемиологической службы г. Минска, всего на территории РБ зарегистрировано 505 почвенных очагов сибирской язвы.
 показати весь коментар
 
 
А понтов сколько то. Зачес, без своей шушары ты обычный чел, как и *****, кстати.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 1383
Ещё один момент, который следует учесть - срок созревания и период посадки растений. При грамотном планировании возможно получить по урожаю двух различных культур с одного участка. Например, в начале весны можно посадить лук на перо или редис, а после их сбора на этой же делянке посеять бахчевые культуры или помидоры.Грядки и дорожки между ними должны иметь удобные форму и размер. Следует выбрать такую ширину делянки, чтобы с обеих сторон можно было достать до её середины (оптимально - от 80 до 100 см). Что касается тропинки, то она должна быть такой, чтобы по ней было удобно ходить, а ещё лучше - чтобы свободно проезжала садовая тачка.
 показати весь коментар
 
 
Как здОрово! Столько труда! И сколько витаминов!) А Вы не выращиваете у себя на участке деревья? Например, инжир?
 показати весь коментар
 
За неимением лучшего, белорусов решили понтами лечить.
 показати весь коментар
 
 
и это правильно ! плешивый бог сказал в рай, значит в ад !
 показати весь коментар
 
 
В Одессе первый зараженный коронавирусом узнал о неправильном результате теста через 12 дней из сми https://www.youtube.com/watch?v=GRYQbIHijeo&feature=emb_title
 показати весь коментар
 
Мобильный огород станет прекрасной идеей при отсутствии отдельного участка земли.
Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 8599
 показати весь коментар
 
 
Я пару лет назад на лоджии клубничку посадиоа в 3 вазона. Т. которая может расти на подоконниках) Сами её опялыли кисточкой) Помидорки. огурчики, перц сладкий. Это так интересно). Вот теперь, глядя на Ваши фото, прям сейчас хочу посадить)) Но пока нету рассады. Буду заказывать)) Умеете Вы раззадорить)
 показати весь коментар
 
 
Саша парит байки одетый в ОЗК и в окружении 10 реаниматоров .
 показати весь коментар
 
Мій друг казав:" Лучше умєрєть стоя, чем плить на каное."
 показати весь коментар
 
ПРАВИЛЬНО!!!
- Нащо знімати штани, заради якоїсь дирки у підлозі???
- Тре гордо срати прямо у штани!!!
 показати весь коментар
 
 
В Беларусии, как и в России, коронавируса нету. Откуда тогда люди с пневмонией в больницах и умершие? Лукашенко ******** старый. Перед ****** раком станет, а прессе ****** какой он грамотный
 показати весь коментар
 
 
Пральна ЛяксандГрыгорыч!Ето все придумал Черчиль в восемнадцатом году!Ударим ударным трудом на фермах по ихним буги-вуги!Секса у нас нет!
 показати весь коментар
 
і знову про нашу рідну Україну

"... кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов."

Це натяк? Це так делікатно виховані люди, західні посли сказали, що побачили перед собою повного дурня, блазня, що якимось чином в умовах війни та великої кризи став президентом чи не найбільшої європейської краіни?

Що ж, дякуємо вам, ЗеБіли, що ваш тупий вибір веде до вбивства України.
Ви,придуркуваті хАхли-малороси, зробили це разом!

За що, сволото, ви так не любите Україну? Для чого ви,недолугі ідіоти, на рівному місці привели у владу шмарклю та ЗеМанду?
Порошенко був вам поганим? Тепер жеріТе, хоч повилазьТе!
 показати весь коментар
 
 
Вот лично мне без разницы как он умрет, стоя или на коленях. Лишь бы побыстрее.
 показати весь коментар
 
 
Бацька, каб вадкай дрысней па вусы ня абасрацца, сам ўцячэ на абсервацию, або бульбінай сабе дупу затыкне.
А для беларусаў у Бацькі маецца мудрае ўказанне:
«Вучэнне - святло, а невучоным - ледзь святло і на працу».
 показати весь коментар
 
 
Через пару месяцев в Беларуси останется только два вида усатых: лука и тараканы!
 показати весь коментар
 
 
Чтоп ! А не этот ли он что 60% наших любят ? Просто если да то 60% туда отправить можем ...
 показати весь коментар
 
И это правильно! Чем меньше дураков на белом свете, тем легче жить нормальным людям! Нужно только внимательно присмотреться к ветерану, не носит ли он маску как Фантомас, но только с фильтром! А знаем мы таких лысеющих умников!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору