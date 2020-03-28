 У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА

Про це йдеться в розпорядженні №4 керівника робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.
"Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", – зазначив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Владимир Бондаренко.
Він пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. Водночас, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.
Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
а кто у нас ходит к стоматологу не по неотложным случаям?
Если предоставление стоматуслуг ограничивается из-за риска коронавируса, но при зубнрой боли стоматуслуги предоставляются - это значит, что при зубной боли риск заражения исчезает?
Они вообще в своём уме?
Может все мед услуги теперь убрать?
Нє, - сама ценна спеціальность в Україні сьогодні, - це проктологи. Їх можна ставить на любу должность у державі.
Питаєте, чому саме проктологів? Бо кругом, - ЖОПА. )))
И нет зубным врачам пути ,-
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!... (С)
Киев без цензуры 🇺🇦, [28.03.20 07:56]
У таксиста, который возил людей из Киева в аэропорт «Борисполь», обнаружили коронавирус.
Мужчина родом из города Бердичев, Житомирской области, работал таксистом, возя людей из столицы в аэропорт «Борисполь».
Я вижу ситуацию так: Строгий карантин на три недели. Никто никуда не ходит и не ездит. После этого жизнь должна продолжиться, но все должны ходить в масках. Ходить в масках должно стать культурой, как в Японии.
Это не первая и не последняя эпидемия на земле. Надеюсь, человечество подготовится надлежащим способом и не будет тупить, как в этот раз.
- Ви до стоматолога зверталися за цей період?
- Лише для довідки.
- Вона вам дзеркальцем в рота лазила?
- У неї для кожного пацієнта одноразовий стерильний набір.
- Вона могла вам занести гепатит. Робіть нові аналізи.
- Мадам, ви відвідуєте кафе та ресторани? Ви вважаєте що їхні виделки більш стерильні ніж інструменти стоматолога? Не смішіть мене. Раджу вам щоразу під час прийому їжї боятися не лише сифіліса та гепатита, але й холери, дизентерії та малярії. Смачного!