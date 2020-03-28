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 Київські новини, Здоров'я
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 У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА

У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків.

Про це йдеться в розпорядженні №4 керівника робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

"Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", – зазначив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Владимир Бондаренко.

Він пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. Водночас, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.

Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185089
 
 
 Топ коментарі
 
Люди рожают, лечат зубы, умирают... Может ещё ограничить предоставление медицинских услуг по родам?
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
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Садите все огороды вдруг голод будет.
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Правильно. Зубы скоро не понадобятся.
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Люди рожают, лечат зубы, умирают... Может ещё ограничить предоставление медицинских услуг по родам?
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
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Садите все огороды вдруг голод будет.
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ээх, какраз зуб с шифтом выпал, придёцца так ходить...
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Слава Кличко, вот как раз хотел оставить 2к. баксов или евро, но просто закрыли....
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Коротше кажучи, складайте зуби на полиці...
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Правильно. Зубы скоро не понадобятся.
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вирус испугается зубной боли?
а кто у нас ходит к стоматологу не по неотложным случаям?
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А в этом случае коронавирус самоуничтожается?
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Ок, пойдем длинным путем.
Если предоставление стоматуслуг ограничивается из-за риска коронавируса, но при зубнрой боли стоматуслуги предоставляются - это значит, что при зубной боли риск заражения исчезает?
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Будем сами вырывать и лечить народными методами как в 19 веке...
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Терапия это пломбы и кариес. Кариес бывает неотложным.

Они вообще в своём уме?
Может все мед услуги теперь убрать?
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Маски и спей одежду Врачам обеспечить слабо, теперь как в средневековье без зубного.
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В Москве такая же хрень. Поставил имплант неделю назад, хотел швы снять и фиг там. Принимают только с острой зубной болью, а мне посоветовали еще недельку со швами погулять
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в киеве вводят такую услугу, как "стоматология с самообслуживанием". номер счёта для оплаты работ будет сообщён дополнительно.
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Отправьте стоматологов, зубных техников, в инфекционные отделения помогать инфекционистам. Лечебники из них никакие, но хоть какая-то помощь, вроде тоже медики.
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І вітінарів туда тоже відправте.
Нє, - сама ценна спеціальность в Україні сьогодні, - це проктологи. Їх можна ставить на любу должность у державі.
Питаєте, чому саме проктологів? Бо кругом, - ЖОПА. )))
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...
И нет зубным врачам пути ,-
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!... (С)
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боковые сами сгнили за 5 лет лед пожувал один вырвал и норм..)
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Что это за вой по ночам в Киеве, Ватсон? Это люди с острым пульпитом стоматологов ищут. У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА - Цензор.НЕТ 5138
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на таксі іщут...

Киев без цензуры 🇺🇦, [28.03.20 07:56]

У таксиста, который возил людей из Киева в аэропорт «Борисполь», обнаружили коронавирус.
Мужчина родом из города Бердичев, Житомирской области, работал таксистом, возя людей из столицы в аэропорт «Борисполь».
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Что-то я больше склоняюсь к методам Бацьки. Так, или иначе почти все этим вирусом переболеют. Так может не стоит гробить все и вся из-за этого вируса? Последствия локдауна могут быть серьезнее, чем последствия от коронавируса. Разве нет?
Я вижу ситуацию так: Строгий карантин на три недели. Никто никуда не ходит и не ездит. После этого жизнь должна продолжиться, но все должны ходить в масках. Ходить в масках должно стать культурой, как в Японии.
Это не первая и не последняя эпидемия на земле. Надеюсь, человечество подготовится надлежащим способом и не будет тупить, как в этот раз.
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Ги-ги! Задовго до епідемії треба було для офтальмологічного втручання зібрати довідки ЛОРа, стоматолога, аналізи на РВ і гепатит. Зробив. Через 3 місяці - знову. Прошу лікарку поліклініки продублювати довідки на РВ та гепатит, а та:
- Ви до стоматолога зверталися за цей період?
- Лише для довідки.
- Вона вам дзеркальцем в рота лазила?
- У неї для кожного пацієнта одноразовий стерильний набір.
- Вона могла вам занести гепатит. Робіть нові аналізи.
- Мадам, ви відвідуєте кафе та ресторани? Ви вважаєте що їхні виделки більш стерильні ніж інструменти стоматолога? Не смішіть мене. Раджу вам щоразу під час прийому їжї боятися не лише сифіліса та гепатита, але й холери, дизентерії та малярії. Смачного!
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