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 Ухань, що дав старт пандемії COVID-19, знімає жорсткі двомісячні обмеження

Китайське місто Ухань, який стало епіцентром коронавірусу і звідки інфекція поширилася на весь світ, почав повертатися до нормального життя після двомісячного жорсткого карантину.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

28 березня деякі транспортні послуги, а також межі міста, були знову відкриті в Ухані, столиці центральної провінції Хубей, де було зареєстровано 3177 з 3 299 випадків смерті через коронавірус.

Раніше влада застосувала жорсткі заходи щодо жителів міста із населенням 11 мільйонів, від заборони виходити на вулицю – до закритого транспортного сполучення.

28 березня представники охорони здоров’я Китаю повідомили про 54 нові випадки захворювання, які, за даними влади, були "імпортовані" з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з Уханя обійшлася бюджету в 4,5 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185087
 
   
 Топ коментарі
 
Китай еще окажется на коне, пока вся остальная планета замрет, экономика Китая быстро вернет упущенное. Это будет очень иронично, в выигрыше останутся те, кто заразил все человечество )
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Ну да, там почались голодні бунти.
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И о положительных моментах пандемии

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Разумеется, человеческие жизни, здоровье, мировой кризис и заточение граждан по хатам вряд ли можно чем-то восполнить, но в геополитике часто так бывает, когда беда консолидирует народы и продуцирует прогресс для дальнейшего развития жизни на Земле.

Что же положительного можно найти в мировой пошести коронавируса?

Ну, во-первых, это оздоровление экологии. Наша планета наконец-то вздохнула на полные легкие. Я ежедневно со своего балкона уже не наблюдаю привычного столичного смога. В Париже и околицах воздух стал чистым, каким не был за последние 40 лет! И так во всех точках планеты!
Да вы просто представьте, сколько маршруток, дизельных монстров, десятки тысяч рейсов самолетов, поездов и автобусов в эти дни прекратили отравлять наше довкілля!
Организм доноров привыкает к перманентному отбору крови и восполняет потерянную кровь. Когда донор не сдает очередную дозу, организм даже начинает негативно реагировать, мол, просит - спусти трошки крови.
Когда тысячи тонн вредных выбросов выливались в нашу атмосферу природа-матушка приспособилась частично это все лайно переваривать. Теперь же, когда у вредителей вынужденные каникулы, у планеты появился шанс разгрести собственные Авгиевы конюшни.

Другой положительный момент мы имеем во внешней политике. Прежде всего, пандемия вскрыла слабость России и никчемную политику Кремля. Шантаж Москвой ОПЕК вернулся к ней бумерангом обрушившихся нефтяных цен. Но, к несчастью Эрефии, цены на нефть и газ из-за пандемии коронавируса очень долго, если не навсегда, не поднимутся до прежних высот, что вынуждает империю зла идти по миру с протянутым копытом.

Московия сегодня стоит перед неразрешимой дилеммой: спасать население или рассыпаться, как карточный домик. Изоляция колоний Москвы обязательно потянет за собой сепаратизм и желание регионов оставлять скудные доходы в местной казне. В таком положении Москву голодная провинция кормить не захочет и не сможет. Самой Москве также придется умерить аппетиты, как и обнулить надежды на азиатских заробитчан. Теперь всё сами, москвичи, убирайте свое лайно своими лапами. Москва рискует повторить судьбу библейского Вавилона.

На внутреннем фронте тоже имеем ряд положительных моментов. Если до вируса олигарх у власти Коломойский смел ляпать языком о какой-то "помощи от Москвы" в 100 миллиардов, то теперь надежды пророссиян на своих патронов за паребриком разбились вдребезги. Мордору впору самому занимать, да никто не дает. Между тем, команда Зеленского вынуждена стать на колени перед МВФ, причем, приходится идти на условия, которые на пользу украинцам и во вред хозяевам Буратино. Мировой фонд требует закона против аппетитов Бени. Разве плохо?

Весна показала кто где нагадил зимой. Коронавирус вскрыл масштабную коррупцию режима Зеленского и сдачу интересов простых украинцев. Такое количество защитных, антисептических средств, масок, респираторов и т.д., которые в канун карантина продала власть за бугор не мог себе никто представить. А ВИП-палаты для избранных, с которыми обхезался офис презЕдента? Министр здравоохранения, пожелавший нашим пенсионерам смерти? Что ни день, то новый зашквар Зеленского. Единственно, что оберегает ЗЕрежим от народных волнений - карантин. Но и его продолжать вечно власть не сможет. В конце концов олигархам и властьимущим жрать будет нечего. И после снятия ЧС, что-то мне подсказывает, кое-кого попросят в отставку.

В целом пандемия приучила нас к гигиене. Многие ли из вас в последнее время во время эпидемий гриппа видели в медучреждениях, на кассах магазинов работников в масках? Теперь и с человека в маске никто не смеется, напротив, безалаберных безмасочников могут и пнуть ногой. И будут правы.

А сколько соотечественников пандемия пригнала домой? И многие из них будут вынуждены трудиться на благо родины, а не подметать за итальяшками-немчурой-якцапами. После карантина многие страны еще долго не будут нуждаться в лишних заробитчанах.

В конце концов, все наладится, мир переобуется, а бизнес, избавившись от многотонного налета финансовых пузырей, начнет адаптироваться и развиваться в новых реалиях 21 века.
Лучших учений гражданской обороны для всего мира сложно и придумать! Это человечеству поможет в дальнейшем организованно встречать вызовы в будущем.
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голодні бунти почнуться на московії через два місяці.
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Я серйозно. Хубее народ бунтует от разорения и голодухи. https://twitter.com/RFA_Chinese/status/1243527765137035265
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Цілком можливо.А що з голодухи ще лишається? Як немає чого жерти то тоді пофіг і вірус і усіляка пошесть.
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вообщето там написано Hubei - его незакрівали на карантин
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Ухань це столиця того Хубею, он вище в статті написано.
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Буков, от нахера ты эту херню пишешь, придурок! Никто там не голодает, просто после открытия, соседняя провинция не пускает уханьских! Олень
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Даже не мечтай. Россия будет спасать весь мир своими вакцинами. Очень скоро.
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Будет тебе и новичок, будет тебе и какава с чаем.
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Не Россия - лично Путин в жёлтом костюме супермена!
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Карантин в них не одразу ввели,крім того літаки літали.Якось підозріло,що в них все закінчується.В Італії вже жорстий карантин давно триває,а кількість померлих не зменшується.
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Антиколорадос писал, Главарь ВОЗ - китайцами поставлен.
Вот и лепили чушь. Оба чувака.

Это не только подозрительно, но просто на пожизненное тянет.
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Китай еще окажется на коне, пока вся остальная планета замрет, экономика Китая быстро вернет упущенное. Это будет очень иронично, в выигрыше останутся те, кто заразил все человечество )
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думаю, это не надолго .. счёт этим паразитам предъявят .. ну по крайней мере производство от туда ведущие компании выведут ..
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А если не предъявят счёт на репарации-то грош цена этому мировому сообществу,значит по праву Китай всех подвинет
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В силу сильного спада экономики в первой части 2020 года прежде всего компании будут работать над тем чтобы наверстать упущенное - более вероятный вариант развития событий что из Китая выведут производство когда в других странах станет дешевле производить, или если будут транспортные проблемы - стоимость доставки, перекрытые границы и т.п.
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Якщо спрощено, дуже спрощено - ти живеш з заробітньої платні. А інші дві людини живуть з того, що один здає тобі житло, а другий забезпечує тебе їжою.
Так от, якщо ти перестанеш отримувати з.п. то про яке там "вєрнуть упущєноє" можуть мріяти інші двоє?
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цікаво на якому конє він окажется коли саме європа робила йому замовленя які щедро оплачувала . у чоботаря буде багате життя коли всі його клієнти повиздихають. правда ?
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Эту ухань спалить нах надо.
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Давай, вперед... Мне вот всегда были интересны индивидуумы, пишущие подобное в интернете Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения - Цензор.НЕТ 997
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Якщо ти ними цікавишся, то спитаю - ти помічав в них речення які починаються з "я"? Майже все- надо, должни, необхідно, треба...
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Они вообще то страшные распиз...дяи, поодиночке если, но могут мобилизоваться как никто, когда необходимо. Знаю точно, на собственном опыте
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Так йди і роби! Чому нам на Цензорі це розповідаєш?
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Коммунистам верить?.....
Это как рванул газопровод - около 600 совков в минус, но в газетах - ... как и в Рашке - произошел "хлопок" газа, никто не выжил все в форме
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Мавр зробив свою справу, мавр може відпочивати.
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_Думаю всё повторится. Нет ни одной правдоподобной причины, что помешала бы. Вирус если остановили, то только изоляцией и прекращением контактов между людьми. Контакты возобновляются, вирус снова торжествует. А допущение что в кетае нет ни одного не изолированного носителя совершенно невероятно. Так что...
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++ Допустим в Ухани все переболели в разной форме и имеют уже иммунитет.
Но тогда хоть где-нибудь в остальном Китае найдется нулевой пациент-2 и все должно пойти по новой, но в другой провинции
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А вообще, молодцы китайцы. Надеюсь, раз получилось у них, то и весь остальной мир справится
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У всех остальных порядка такого нет, как у китаёзов. Так что, всем остальным гайки в большей или меньшей степени.
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И о положительных моментах пандемии

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Разумеется, человеческие жизни, здоровье, мировой кризис и заточение граждан по хатам вряд ли можно чем-то восполнить, но в геополитике часто так бывает, когда беда консолидирует народы и продуцирует прогресс для дальнейшего развития жизни на Земле.

Что же положительного можно найти в мировой пошести коронавируса?

Ну, во-первых, это оздоровление экологии. Наша планета наконец-то вздохнула на полные легкие. Я ежедневно со своего балкона уже не наблюдаю привычного столичного смога. В Париже и околицах воздух стал чистым, каким не был за последние 40 лет! И так во всех точках планеты!
Да вы просто представьте, сколько маршруток, дизельных монстров, десятки тысяч рейсов самолетов, поездов и автобусов в эти дни прекратили отравлять наше довкілля!
Организм доноров привыкает к перманентному отбору крови и восполняет потерянную кровь. Когда донор не сдает очередную дозу, организм даже начинает негативно реагировать, мол, просит - спусти трошки крови.
Когда тысячи тонн вредных выбросов выливались в нашу атмосферу природа-матушка приспособилась частично это все лайно переваривать. Теперь же, когда у вредителей вынужденные каникулы, у планеты появился шанс разгрести собственные Авгиевы конюшни.

Другой положительный момент мы имеем во внешней политике. Прежде всего, пандемия вскрыла слабость России и никчемную политику Кремля. Шантаж Москвой ОПЕК вернулся к ней бумерангом обрушившихся нефтяных цен. Но, к несчастью Эрефии, цены на нефть и газ из-за пандемии коронавируса очень долго, если не навсегда, не поднимутся до прежних высот, что вынуждает империю зла идти по миру с протянутым копытом.

Московия сегодня стоит перед неразрешимой дилеммой: спасать население или рассыпаться, как карточный домик. Изоляция колоний Москвы обязательно потянет за собой сепаратизм и желание регионов оставлять скудные доходы в местной казне. В таком положении Москву голодная провинция кормить не захочет и не сможет. Самой Москве также придется умерить аппетиты, как и обнулить надежды на азиатских заробитчан. Теперь всё сами, москвичи, убирайте свое лайно своими лапами. Москва рискует повторить судьбу библейского Вавилона.

На внутреннем фронте тоже имеем ряд положительных моментов. Если до вируса олигарх у власти Коломойский смел ляпать языком о какой-то "помощи от Москвы" в 100 миллиардов, то теперь надежды пророссиян на своих патронов за паребриком разбились вдребезги. Мордору впору самому занимать, да никто не дает. Между тем, команда Зеленского вынуждена стать на колени перед МВФ, причем, приходится идти на условия, которые на пользу украинцам и во вред хозяевам Буратино. Мировой фонд требует закона против аппетитов Бени. Разве плохо?

Весна показала кто где нагадил зимой. Коронавирус вскрыл масштабную коррупцию режима Зеленского и сдачу интересов простых украинцев. Такое количество защитных, антисептических средств, масок, респираторов и т.д., которые в канун карантина продала власть за бугор не мог себе никто представить. А ВИП-палаты для избранных, с которыми обхезался офис презЕдента? Министр здравоохранения, пожелавший нашим пенсионерам смерти? Что ни день, то новый зашквар Зеленского. Единственно, что оберегает ЗЕрежим от народных волнений - карантин. Но и его продолжать вечно власть не сможет. В конце концов олигархам и властьимущим жрать будет нечего. И после снятия ЧС, что-то мне подсказывает, кое-кого попросят в отставку.

В целом пандемия приучила нас к гигиене. Многие ли из вас в последнее время во время эпидемий гриппа видели в медучреждениях, на кассах магазинов работников в масках? Теперь и с человека в маске никто не смеется, напротив, безалаберных безмасочников могут и пнуть ногой. И будут правы.

А сколько соотечественников пандемия пригнала домой? И многие из них будут вынуждены трудиться на благо родины, а не подметать за итальяшками-немчурой-якцапами. После карантина многие страны еще долго не будут нуждаться в лишних заробитчанах.

В конце концов, все наладится, мир переобуется, а бизнес, избавившись от многотонного налета финансовых пузырей, начнет адаптироваться и развиваться в новых реалиях 21 века.
Лучших учений гражданской обороны для всего мира сложно и придумать! Это человечеству поможет в дальнейшем организованно встречать вызовы в будущем.
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Китай свою задачу выполнил но теперь будет страдать весь мир ещё долго
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ну...что сказать...скорее всего мы всю правду не узнаем...сколько и откуда и нафига!
думаю пока радоваться рано...и завидовать тоже...
дай Боже и нам скорее пройти этот путь, никого не потеряв из родных и любимых...
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На все про все понадобилось всего-то три месяца...
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ну и вот накуя была эта срачка с эвакуациями заразы из Китая, посидели бы там на карантине и сейчас бы спокойно во всем мире было бы...
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Заразили твари весь мир а теперь радуются жизни а вы тысячами вымирайте,обложить этих пид@расов многотриллиардными выплатами а если будут упираться засыпать ядерными бомбами вдоль и поперек
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Ты кацапский провокатор, или просто идиот?
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Старт пандемии дали пиндосы, за что ответят...
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Комми верить нельзя. Не зря они всех иностранных журналистов выслали оттуда, по сути, что там происходит говорит только рупоры ком партии. Ком партия вам правды не скажет, будут и дальше в геополитику играть...
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А кто понесет наказание за создание и распространение вируса? Кто то же его создал и выпустил.
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Ухань, давший старт пандемии ЦОВИД-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения.
блин, звучит как угроза...
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"Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает........"Проти КНР потрібно застосувати санкції за те що їх уряд більше місяця приховував правду про передачу віруса від людини до людини як від своїх громадян та міжнародного співтовариства, що призвело до пандемії світового масштабу.
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Если в Китае карантин через 2 месяца закончился, то у нас, с нашим умным руководством, закончится через 6 месяцев.
Ухань, що дав старт пандемії COVID-19, знімає жорсткі двомісячні обмеження - Цензор.НЕТ 8914
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ех... перекрий кордони в Україні зразу, скільки б можна було життів і грошей врятувати... Але про гроші я мабуть трохи загнув... Всі гроші зеленський всеодно віддає в руки олігархів і своїх людей...
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