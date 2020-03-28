 Ухань, що дав старт пандемії COVID-19, знімає жорсткі двомісячні обмеження

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

28 березня деякі транспортні послуги, а також межі міста, були знову відкриті в Ухані, столиці центральної провінції Хубей, де було зареєстровано 3177 з 3 299 випадків смерті через коронавірус.

Раніше влада застосувала жорсткі заходи щодо жителів міста із населенням 11 мільйонів, від заборони виходити на вулицю – до закритого транспортного сполучення.

28 березня представники охорони здоров’я Китаю повідомили про 54 нові випадки захворювання, які, за даними влади, були "імпортовані" з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня.

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