 Коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми можемо забути про те, що вбивство Гандзюк буде розслідувано належним чином, - Рябошапка

Про це розповів Рябошапка в коментарі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Я тепер думаю, що коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми фактично можемо забути про те, що ця справа буде розслідувана належним чином", - розповів він.

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"На мою думку, це дуже погане рішення - усунути Трепака від процесуального керівництва у цій справі. Адже власне Віктор Трепак був людиною, яка, можна так сказати, вдихнула нове життя в це розслідування. Лише завдяки оперативним можливостям Трепака вдалося з'ясувати місце перебування одного з ключових підозрюваних - Олексія Левіна. Завдяки зусиллям Трепака його вдалося дуже швидко екстрадувати з Болгарії в Україну. Крім того, Трепак - єдина людина в Офісі генпрокурора, яка має системне і комплексне бачення того, як це розслідування може рухатися далі. Я думаю, що для Венедіктової ця справа не становить особливого інтересу", - резюмував Рябошапка.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).