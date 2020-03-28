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 Коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми можемо забути про те, що вбивство Гандзюк буде розслідувано належним чином, - Рябошапка

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що після відставки заступника генпрокурора Віктора Трепака можна забути про належне розслідування справи убитої активістки Катерини Гандзюк.

Про це розповів  Рябошапка в коментарі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Я тепер думаю, що коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми фактично можемо забути про те, що ця справа буде розслідувана належним чином", - розповів він.

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"На мою думку, це дуже погане рішення - усунути Трепака від процесуального керівництва у цій справі. Адже власне Віктор Трепак був людиною, яка, можна так сказати, вдихнула нове життя в це розслідування. Лише завдяки оперативним можливостям Трепака вдалося з'ясувати місце перебування одного з ключових підозрюваних - Олексія Левіна. Завдяки зусиллям Трепака його вдалося дуже швидко екстрадувати з Болгарії в Україну. Крім того, Трепак - єдина людина в Офісі генпрокурора, яка має системне і комплексне бачення того, як це розслідування може рухатися далі. Я думаю, що для Венедіктової ця справа не становить особливого інтересу", - резюмував Рябошапка.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185086
 
 
 Топ коментарі
 
И что, Рябошапка уже полгода о Гандзюк говорит. Кто объяснит, как можно так долго думать о Гандзюк? Это ж можно шизонуться.
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Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Так-то да. А самому что, времени не хватило? Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4744
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Если расследовать убийство Гандзюк, то можно садить в тюрьму смело всю когорту при власти сейчас и при Порошенко.
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Так, його Єрмак вишвирнув , але не вбив же... Й політично йому заяв ще вистачить ОГОГОна скільки !!!
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Рябошапка после того как ты продавил юдашева прокурором Киева и этот коррупционный мудак теперь судится для меня тебя НЕТ !!! Твое мычание не интересно Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1464
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И что, Рябошапка уже полгода о Гандзюк говорит. Кто объяснит, как можно так долго думать о Гандзюк? Это ж можно шизонуться.
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Можно. Гонгадзе - всё. Теперь Гандзюк. Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8560
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А що ми знаємо про те , чому Єрамк його вишвирнув- лише звинувачення Арахамії , що Пороха не посадив?
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Цей Симоненко теж не дуже довго там буде.
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Ну вот теперь всё стало на ссвои места!!! порохобот Рябаяшапка рвёт жопу за ГАНДЗЮКА!!!! нИ ДОБАВИТЬ НЕ ОТНЯТЬ))) ГНАТЬ саной тряпкой обоих!!
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Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Так-то да. А самому что, времени не хватило? Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4744
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Бунт на судні , боцманом якого керує Козак від Лисого рашиста посилюється. Адже ПРотрубила ПРро свої наміри вголос Венедиктова , коли була ВО труби , потім ОПівський боцман Єрмак наполіг на її генПРокуростві , щоб вона все теобіцяне виконала ...
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Если расследовать убийство Гандзюк, то можно садить в тюрьму смело всю когорту при власти сейчас и при Порошенко.
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Трепак спасёт Украину....как то двусмысленно звучит.
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А хто, хто зробили це разом? Невже і Венедиктова на генрюпрокурора Порошенко впзав? 😮
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ганзюк нужно расследовать, но что, больше ничего жизненно-важного для народа нет?
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В который раз убеждаемся, что из Зеленского реформатор, как из говна пуля.
Даже то, что было начато другим - угробил.
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Моду взяли. Як когось виженуть, то вважає за святе вилазити на гору і всих поливать лайном
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ЄРМАК - ВТІЛЮВАЄ В УКРАЇНІ те, про що пише олена Зеркаль :
Російський письменник Олександр Солженіцин колись сказав: «Насильству нічим прикритися, окрім брехні, а брехня може підтримуватися тільки насильством». На початку березня 2020 року під час попередніх слухань у справі MH17 в Гаазькому окружному суді прокурор цитував слова Солженіцина та підкреслював: «Коли сотні невинних людей вбиті, світ, який не бере на себе відповідальності встановити правду та покарати винних, надсилає повідомлення, що його люди - це належний об'єкт для нападу. Встановлення істини у цій справі може допомогти запобігти новому насильству в майбутньому».

Росія принесла терор на українську землю не тільки шляхом постачання зброї, *********** та фінансовою підтримкою бойовиків, а й шляхом прямого військового протистояння між російськими збройними силами та збройними силами України. Міжнародний кримінальний суд підтвердив існування міжнародного збройного конфлікту на сході України, який почався не пізніше 14 липня 2014 року. Більше того, докази, представлені у справі щодо MH17, чітко свідчать про те, що російські спецслужби безпосередньо залучені до збройного конфлікту в Україні і, зокрема, до збиття рейсу MH17.
Початок судового розгляду щодо MH17 у Нідерландах співпав з останнім засіданням Тристоронньої контактної групи в Мінську, де було оголошено про створення так званої «консультативної ради». https://ua.krymr.com/a/rosiysko-**********-viyna/30513048.html
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Чому зараз прихильники Зе говорять, що Консультативна рада це теж саме, що робив Порошенко?
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Новый генпрокурор, как и всё новое правительство - это сплошная антиреформа, это люди олигархов, это возврат к временам Януковича. Реванш антимайдана.
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Надія лише на те, що пандемія та біда, що прийшла з нею , пришвидшить прояснення погляду українців на цю московьку операцію з виборами Зеленскього
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..на себя выйти боятся,поэтому и убрали Трепака этого....дело генерала Назарова уже сколько лет болтается по кабинетам...
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«Покараємо винних», «Служіть народу України», «Нелюдів за грати»!!!

Коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми можемо забути про те, що вбивство Гандзюк буде розслідувано належним чином, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4280
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Какая разница : трепак или сифак, главное чтоб леди Венедиктова, наконец схватила дон Пэдро за конец
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Іван Оберемко
23 год
Ще раз, що сьогодні сталось.
Венедиктова забрала в прокурора, який займався справою Каті Гандзюк повноваження курувати цю справу. І не тільки цю справу. У справі були РЕАЛЬНІ позитивні зрушення.
Ламати групу відповідальних - це очевидна *****, тому що новий куруючий зам генепрокурора буде ще 3 місяці входити в курс справ, навіть якщо він захоче щось хороше зробити. Мінімум 3 місяці. Там ********* всього. Просто ******* як *****. Це цілий світ. Цього часу на входження в курс справ і подальше напрацювання стратегій вже давно тупо немає. Ми і так запізнюємось, тепер давайте все почнемо спочатку. ****. Це *****. *****. Крапка.Що сказала у відповідь Венедиктова? "Ви брешете! Я не забирала справи у прокурора! Я просто призначила на його місце іншу людину! Хоче Трепак курувати справу Гандзюк - хай курує! Тільки я призначила нового куратора! А так хай курує скільки хоче, просто в нього повноважень курувати немає! Все нормально!"
Тобто Венедиктова тупо БРЕШЕ. Тобто *******. Відкрито. *******. ЦЕ *****. Крапка.Трепак подав у відставку.
Адвокати Мангера в захваті.
ДЯКУЮ.
З Володимира Зеленського вже давно зробили ідіота, який вірить в брехню. Ми це вже проходили з попреднім президентом. Тільки в того вбивці були в партії і тому треба було крутитись. А цього просто найобують, тому що він інфантильний ідіот.
Тепер спробували зробити ідіотів з нас. ******* звичайно, але ідіть *****. Кудах, пок-пок, кукарек, повірте, все нормально, зради немає, просто ось вам зрада, кудах. ІДІТЬ *****.
Нам все очевидно: Це тупо злив. Це *****. І це - відповідальність особисто Венедиктової. Це відповідальність депутатів Слуги народи, які її призначили. Це відповідальність президента Володимира Зеленського, який пролобіював призначення людини, яка з перших же днів роботи ******* у справі про вбивство Катерини Гандзюк. І за це має ПІТИ *****. Без будь-яких обговорень. Крапка.
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