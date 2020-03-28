 Коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми можемо забути про те, що вбивство Гандзюк буде розслідувано належним чином, - Рябошапка

Про це розповів Рябошапка в коментарі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"Я тепер думаю, що коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми фактично можемо забути про те, що ця справа буде розслідувана належним чином", - розповів він.
"На мою думку, це дуже погане рішення - усунути Трепака від процесуального керівництва у цій справі. Адже власне Віктор Трепак був людиною, яка, можна так сказати, вдихнула нове життя в це розслідування. Лише завдяки оперативним можливостям Трепака вдалося з'ясувати місце перебування одного з ключових підозрюваних - Олексія Левіна. Завдяки зусиллям Трепака його вдалося дуже швидко екстрадувати з Болгарії в Україну. Крім того, Трепак - єдина людина в Офісі генпрокурора, яка має системне і комплексне бачення того, як це розслідування може рухатися далі. Я думаю, що для Венедіктової ця справа не становить особливого інтересу", - резюмував Рябошапка.
У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.
Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).
Так-то да. А самому что, времени не хватило?
Даже то, что было начато другим - угробил.
Російський письменник Олександр Солженіцин колись сказав: «Насильству нічим прикритися, окрім брехні, а брехня може підтримуватися тільки насильством». На початку березня 2020 року під час попередніх слухань у справі MH17 в Гаазькому окружному суді прокурор цитував слова Солженіцина та підкреслював: «Коли сотні невинних людей вбиті, світ, який не бере на себе відповідальності встановити правду та покарати винних, надсилає повідомлення, що його люди - це належний об'єкт для нападу. Встановлення істини у цій справі може допомогти запобігти новому насильству в майбутньому».
Росія принесла терор на українську землю не тільки шляхом постачання зброї, *********** та фінансовою підтримкою бойовиків, а й шляхом прямого військового протистояння між російськими збройними силами та збройними силами України. Міжнародний кримінальний суд підтвердив існування міжнародного збройного конфлікту на сході України, який почався не пізніше 14 липня 2014 року. Більше того, докази, представлені у справі щодо MH17, чітко свідчать про те, що російські спецслужби безпосередньо залучені до збройного конфлікту в Україні і, зокрема, до збиття рейсу MH17.
Початок судового розгляду щодо MH17 у Нідерландах співпав з останнім засіданням Тристоронньої контактної групи в Мінську, де було оголошено про створення так званої «консультативної ради». https://ua.krymr.com/a/rosiysko-**********-viyna/30513048.html
Щось напам`ятало..
Нюню..
23 год
Ще раз, що сьогодні сталось.
Венедиктова забрала в прокурора, який займався справою Каті Гандзюк повноваження курувати цю справу. І не тільки цю справу. У справі були РЕАЛЬНІ позитивні зрушення.
Ламати групу відповідальних - це очевидна *****, тому що новий куруючий зам генепрокурора буде ще 3 місяці входити в курс справ, навіть якщо він захоче щось хороше зробити. Мінімум 3 місяці. Там ********* всього. Просто ******* як *****. Це цілий світ. Цього часу на входження в курс справ і подальше напрацювання стратегій вже давно тупо немає. Ми і так запізнюємось, тепер давайте все почнемо спочатку. ****. Це *****. *****. Крапка.Що сказала у відповідь Венедиктова? "Ви брешете! Я не забирала справи у прокурора! Я просто призначила на його місце іншу людину! Хоче Трепак курувати справу Гандзюк - хай курує! Тільки я призначила нового куратора! А так хай курує скільки хоче, просто в нього повноважень курувати немає! Все нормально!"
Тобто Венедиктова тупо БРЕШЕ. Тобто *******. Відкрито. *******. ЦЕ *****. Крапка.Трепак подав у відставку.
Адвокати Мангера в захваті.
ДЯКУЮ.
З Володимира Зеленського вже давно зробили ідіота, який вірить в брехню. Ми це вже проходили з попреднім президентом. Тільки в того вбивці були в партії і тому треба було крутитись. А цього просто найобують, тому що він інфантильний ідіот.
Тепер спробували зробити ідіотів з нас. ******* звичайно, але ідіть *****. Кудах, пок-пок, кукарек, повірте, все нормально, зради немає, просто ось вам зрада, кудах. ІДІТЬ *****.
Нам все очевидно: Це тупо злив. Це *****. І це - відповідальність особисто Венедиктової. Це відповідальність депутатів Слуги народи, які її призначили. Це відповідальність президента Володимира Зеленського, який пролобіював призначення людини, яка з перших же днів роботи ******* у справі про вбивство Катерини Гандзюк. І за це має ПІТИ *****. Без будь-яких обговорень. Крапка.