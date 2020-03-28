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Все про:Мінздоров'я (1346) Голос партія (155) Ємець Ілля (33)

 "Голос" вніс до Ради постанову про відставку голови МОЗ Ємця, - пресслужба партії

Депутати фракції "Голос" вимагають звільнити Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я на найближчій позачерговій сесії парламенту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Перешкоджав впровадженню другого етапу медичної реформи. Та намагався поставити "смотрящого" до Державного підприємства "Медичні закупівлі України". За це він має понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи", - цитує пресслужба нардепа від "Голосу", члена парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгу Стефанишину.

"Голос" вимагає призначити на посаду міністра охорони здоров'я незалежну, компетентну і професійну людину, яка розуміє процеси в системі охорони здоров'я і зможе ухвалювати швидкі антикризові рішення в умовах пандемії, знає, як ефективно реалізувати другий етап медичної реформи, який має розпочатися з 1 квітня.

Дивіться також: Медична система України не готова до лікування, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

"Ми зареєстрували (проєкт постанови. - Ред.) буквально декілька годин тому", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Голосу" в суботу.

Водночас на сайті парламенту наразі немає інформації про реєстрацію проєкту постанови.

Як повідомлялося, міністром охорони здоров'я 4 березня 2020 року було призначено директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Іллю Ємця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185085
 
   
 Топ коментарі
 
правильно, ему 64 с хвостиком, скоро срок годности заканчивается
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Емец на посту министра МОЗ - это диверсия против Украины даже в обычной обстановке, не говоря уж об условиях серьёзной эпидемии. Вопрос - а кто пролобировал его назначение и что делать с теми депутатами, которые за него проголосовали?
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Молодцы! Снимайте сруля, верните Супрун, пока не 200 000 трупов и мобильные крематории.!
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правильно, ему 64 с хвостиком, скоро срок годности заканчивается
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Людина медкик якій ті роки що й тим , яких він оголошує потенціальними трупами - та він навмисно спровокував свою відставку...
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і ще він показав, як такі як він відноситься до людей. як у них у лікарів думають про людей.
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термін придатності вже скінчився. Вже навіть скінчився термін використання..
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Трындели 73% про "доктора смерть" и накликали себе реального, а не придуманного. Бойся слов своих, они имеют свойства материализооваться.
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Лучше бы генпрокурора нах*й сняли. И портнова в тюрьму.
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Хотят глаза 👀 замылить ! кРадуцкого «янелох « за мародерство не посадит !
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Молодцы! Снимайте сруля, верните Супрун, пока не 200 000 трупов и мобильные крематории.!
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давайте вызовем из племени Мумба-Юмба кого-нить на должность министра здравоохранения. Вмсто Супрун.
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Та вжеш, все племья перебрали.
Ємєць послєдній.
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Самое смешное во всей этой ситуации, что именно благодаря первому этапу реформы Супрун, все заключившие вовремя договора с семейным доктором теперь имеют возможность в условиях карантина в поликлиниках спокойно порешать элементарные вопросы по телефону со своим врачом , а не бежать на прием к поликлинику и стоять в очередях на улице, рискуя там заразиться. И именно на семейных врачей сейчас ложится сумасшедшая нагрузка первой волны борьбы с этой заразой.
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Бо ж тєлєвізор сказав, що той, хто укладе договір, як радила Уляна, той, одержить «пєчать діавола».
Ну, не прямо так казали, а по «соврємєнному» конєчно...
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в смысле - это все равно будет разумнее?
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Голос - достойная партия, горжусь что голосовал за них, предложение Супрун тому подтверждение.
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Це довго. У відставку, щоб не дай Бог до крові не дійшло
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Хай в постанову додадуть Зе і його команду.
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«Міністр», чувак, який не знає, що СЕРЕДНІЙ ВІК ЖИТТЯ в Україні, 73 роки!!!!!!!
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Это с каких пор 73 года? на 2016 было 71 и то, как то странно. Крайне мало видел людей возрастом за 70 лет, а с учетом сколько умирает в среднем возрасте, то хз как они высчитывают средний показатель.
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На столб его приколотить гвоздями . Вместе с ЗЕ .
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Как мне здесь уже отвечали: это не наши методы))
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Та да , я так , образно . А вообще то - накипело .
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Столб жалко, но идея заслуживает пристального внимания.
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Емец на посту министра МОЗ - это диверсия против Украины даже в обычной обстановке, не говоря уж об условиях серьёзной эпидемии. Вопрос - а кто пролобировал его назначение и что делать с теми депутатами, которые за него проголосовали?
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Весь этот кадровый позор от янелоха, "умрут все пенсионеры"- словоблудие зеленых мародеров.
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Так Дубинський стрерджує, що до Янелоха його фельшер Радуцький привів ... От так
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хоть от одной беды избавимся-от министра-сепара.а с вирусом все равно бороться надо будет "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 8433
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Это вы очень оптимистично заглядываете вперёд. Я вообще имел ввиду сам зарегистрированный законопроект. Думаю ребята дурнорежимовцы его завалят по свистку
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Гнать ссаными тряпками.Желательно с тем,кто его назначал.
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Я бы Супрун вернул, тем более у неё связи в Штатах, а там сейчас хоть и эпидемия в разгаре, но с их мощнейшей промышленностью выпускается столько аппаратов ИВЛ и прочих необходимых принадлежностей, что вполне можно было бы что-то для Украины и выбить.
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так и в Украине можно выпускать ИВЛ. Аппарат простой.
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На самом деле могут быть простыми и совсем не простыми. Простыми как раз с такими воспалениями лёгких, какие дает коронавирус, ловить нечего.
ЗЫ
Здесь, на Цензоре, недели две назад была статься о методах реанимации в таких случаях. Для шансов на успех надо: "smart"-аппарат ИВЛ, который позволяет вентилировать разные участки легких по разному по определенной программе, газоанализаторы, ещё много чего + специальные респираторные терапевты и подготовленные медсестры. Врачей таких у нас вообще не готовили никогда, их нет, а они для каждого больного должно определять свою стратегию лечения в зависимости от ситуации.
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Столько нерешаемых сложностей. Знаешь, человек рожден, чтобы решать сложные вопросы. То, что ты написал - обыкновенная ерунда для инженера. Для массового применения с целью поддержания обеспечения лёгких воздухом смарт-приборы ненужны.
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Ты шо!
Сейчас диаспора начнет гнать медикаменты, посылать самолёты.
А это нарушит карантин!
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время придет сам выйдешь и объявишь про импичмент янелоху. зачем голосовал за него?
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как то пофиг, министр профессиональный медик, Голос - нет. Видно это судьба - слуги должны быть исключительно непрофессиональными придурками.
Жаль только, что это все во время эпидемии, когда нужна слаженность медиков, а не срач. Ну, это ж Украина, страна навыворот.
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Стефанишана, которая в Голосе, тоже врач, как и Емец.
С точки зрения зебилов у неё основной недостаток в том, что работала с Супрун.
Но жизнь так припрёт с этим коронавирусом, что придётся-таки возвращать профессионалов в управлении медициной (хороший врач, как Емец, не всегда может быть хорошим управленцем), а то придётся мобильные крематории использовать для транспортировки трупов, как в Италии.
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Как по мне из Супрун управленец тоже не ахти - медленная черепаха. В Стефанишин вообще не знаю - если в депутатах - значит испорченная.
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УБЛЮДКА ЕМЦА НУЖНА ПОВЕСИТЬ НА МАЙДАНЕ, ВМЕСТЕ С ЕГО ВСЕМИ ВЫРОДКАМИ! А МОГИЛЫ ЕГО ПРЕДКОВ ПРЕВРАТИТЬ В ПОМОЙНЫЕ ЯМЫ!
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Это не Емец. Он на должности несколько недель. Это Зеленский. Все вопросы по провалу всего и вся к нему.
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Это само собой, но в условиях кризиса и эпидемии каждый день дорог, а Емец - это как минимум тормоз.
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Там они все такие. Емца поменяют, а ничего не изменится. Там всех надо менять, включая Гнусавого.
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Та й виборами не поміняєш, епідемія. Щось, у мене таке передчуття, що наближаємося до ростовського сценарію, але боюся фігурант уже не встигне
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Этот пёс Друпи уже достал своим занудством.
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Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа.... в Украине два народа советский народ Украины у которого нет Родины Украины,а есть совдепия со столицей Мацква и Украинский народ ,который на сейчас на фронте защищает свою Родину Украину, ТАК В ПОЛЬЗУ КАКОГО НАРОДА? "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 1904
"Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 310
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Там нужен консилиум врачей по поводу коронавируса. Четкий план мер и карантина. А это политические петушатные бои за кресло министра. По закону решает премьер, пусть и решает.

Крым тоже потеряли прежде всего из-за того, что портфели делили, и Донбасс чуть не просрали из-за кресел. Поому что кресло вышло дороже, чем Украина.
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Нужно Емцу хоть грамоту дать,он первый вступил в бой с коронавирусом. "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 6462
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не надо было изначально Супрун трогать. Теперь менять будем как перчатки министров, а для эффективной работы на такой должности надо хотя бы полгода поработать, чтобы все нюансы прочувствовать. Чудес не бывает, не придет супермен и не порешает все.
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Может независимого и компетентного пана Вакарчука?
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Зоряна с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года Министр здравоохранения Украины, и тут появляется прям Монстр разрушитель и за 24 дня развалил систему Здравоохранения, это вам не в турборежиме из Страны вывозить товары медицинского назначения, один вопрос мишу на МОЗ поставите?
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чем думали когда его всунули на эту должность...я его впервые увидел на шоу савика шустера... когда он начал говорить...мне не понравилось что он говорил и как..всё о себе любмых а не про народ...я так и понял что очередной мажор он . както так я его почуствовал...и вот и недели не прошло .в отставку...хахахаха кто там следующий на курсы министров здравохранения? верните ото СУПРУН и не парьтесь вы...
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я так и понял что очередной мажор он . както так я его почуствовал...и вот и недели не прошло .в отставку... Vitaliy Pavlov, виталий заработался или бот какой мажор в 64 года, и если кого снять назначить можно к тебе обращаться ты же чувствуешь когда и что?
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Пинчучие дети завыли либерастическую песню. Емец посмел застопорить супрунячую рехворму.
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Презираю ватников и всех , кто когда-либо участвовал в правительстве Ибуковича .
Но разве можно сравнивать ученого медика , выдающегося хирурга-педиатора с неким шоколадным барыгой , который занимал ключевое министерство ...

Логика "Голоса Сороса" такая -- Супрун разложила до атомов нехай плохенькую и осталую систему Семашка , но до уровня средневековой системы . В 15 веке тоже "медицина шла за пациентом" , а точнее за его тугриками . После Супрун ничего не работало за пределами Киева . Живущим в Ирпене предлагают ехать за "семейным доктором" аж Белую Церков .
Ликвидация системы эппидемиологии это диверсия , разрушение до основания в течении 3х лет системы - диверсия . Продаже масок за рубеж - диверсия , а виноват оказыццо , Емец , который 3 недели как министр !
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Взагалі, ситуація така, що останні два тижні (за офіційними данними) кожен день в середньому збільшується в 1,53 рази.
Які заходи треба вводити, напевно, розуміють уже усі, без політичної залежності, тому що такими темпами через два тижні у нас буде більше 1, 5 млн. інфікованих.
Що ми можемо? Тільки зменьшити кількість контактів.
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