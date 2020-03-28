 "Голос" вніс до Ради постанову про відставку голови МОЗ Ємця, - пресслужба партії

Про це йдеться в повідомленні на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Перешкоджав впровадженню другого етапу медичної реформи. Та намагався поставити "смотрящого" до Державного підприємства "Медичні закупівлі України". За це він має понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи", - цитує пресслужба нардепа від "Голосу", члена парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгу Стефанишину.

"Голос" вимагає призначити на посаду міністра охорони здоров'я незалежну, компетентну і професійну людину, яка розуміє процеси в системі охорони здоров'я і зможе ухвалювати швидкі антикризові рішення в умовах пандемії, знає, як ефективно реалізувати другий етап медичної реформи, який має розпочатися з 1 квітня.

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"Ми зареєстрували (проєкт постанови. - Ред.) буквально декілька годин тому", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Голосу" в суботу.

Водночас на сайті парламенту наразі немає інформації про реєстрацію проєкту постанови.

Як повідомлялося, міністром охорони здоров'я 4 березня 2020 року було призначено директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Іллю Ємця.