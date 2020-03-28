 "Голос" вніс до Ради постанову про відставку голови МОЗ Ємця, - пресслужба партії

Про це йдеться в повідомленні на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Перешкоджав впровадженню другого етапу медичної реформи. Та намагався поставити "смотрящого" до Державного підприємства "Медичні закупівлі України". За це він має понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи", - цитує пресслужба нардепа від "Голосу", члена парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгу Стефанишину.
"Голос" вимагає призначити на посаду міністра охорони здоров'я незалежну, компетентну і професійну людину, яка розуміє процеси в системі охорони здоров'я і зможе ухвалювати швидкі антикризові рішення в умовах пандемії, знає, як ефективно реалізувати другий етап медичної реформи, який має розпочатися з 1 квітня.
"Ми зареєстрували (проєкт постанови. - Ред.) буквально декілька годин тому", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Голосу" в суботу.
Водночас на сайті парламенту наразі немає інформації про реєстрацію проєкту постанови.
Як повідомлялося, міністром охорони здоров'я 4 березня 2020 року було призначено директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Іллю Ємця.
Ємєць послєдній.
Ну, не прямо так казали, а по «соврємєнному» конєчно...
ЗЫ
Здесь, на Цензоре, недели две назад была статься о методах реанимации в таких случаях. Для шансов на успех надо: "smart"-аппарат ИВЛ, который позволяет вентилировать разные участки легких по разному по определенной программе, газоанализаторы, ещё много чего + специальные респираторные терапевты и подготовленные медсестры. Врачей таких у нас вообще не готовили никогда, их нет, а они для каждого больного должно определять свою стратегию лечения в зависимости от ситуации.
Так что всё гораздо хуже, чем даже кажется.
Сейчас диаспора начнет гнать медикаменты, посылать самолёты.
А это нарушит карантин!
Жаль только, что это все во время эпидемии, когда нужна слаженность медиков, а не срач. Ну, это ж Украина, страна навыворот.
С точки зрения зебилов у неё основной недостаток в том, что работала с Супрун.
Но жизнь так припрёт с этим коронавирусом, что придётся-таки возвращать профессионалов в управлении медициной (хороший врач, как Емец, не всегда может быть хорошим управленцем), а то придётся мобильные крематории использовать для транспортировки трупов, как в Италии.
Крым тоже потеряли прежде всего из-за того, что портфели делили, и Донбасс чуть не просрали из-за кресел. Поому что кресло вышло дороже, чем Украина.
Но разве можно сравнивать ученого медика , выдающегося хирурга-педиатора с неким шоколадным барыгой , который занимал ключевое министерство ...
Логика "Голоса Сороса" такая -- Супрун разложила до атомов нехай плохенькую и осталую систему Семашка , но до уровня средневековой системы . В 15 веке тоже "медицина шла за пациентом" , а точнее за его тугриками . После Супрун ничего не работало за пределами Киева . Живущим в Ирпене предлагают ехать за "семейным доктором" аж Белую Церков .
Ликвидация системы эппидемиологии это диверсия , разрушение до основания в течении 3х лет системы - диверсия . Продаже масок за рубеж - диверсия , а виноват оказыццо , Емец , который 3 недели как министр !
Які заходи треба вводити, напевно, розуміють уже усі, без політичної залежності, тому що такими темпами через два тижні у нас буде більше 1, 5 млн. інфікованих.
Що ми можемо? Тільки зменьшити кількість контактів.