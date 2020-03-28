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 Прикордонники затримали в Луганській і Сумській областях двох громадян, які порушили зобов'язання щодо самоізоляції

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох громадян, які порушили карантинні зобов'язання. Інциденти сталися в Луганській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"На один із пунктів пропуску в Луганській області для виїзду в Російську Федерацію прибула 44-річна громадянка України. Під час проведення контрольних операцій прикордонники встановили, що 22 березня рейсом із Греції українка прилетіла в аеропорт "Бориспіль", де власноруч оформила інформовану згоду на проведення обов'язкових заходів щодо самоізоляції упродовж 14 діб. Але взятих на себе зобов'язань жінка не дотримувалася, оскільки вже 27 березня прибула в пункт пропуску "Мілове", щоб перетнути державний кордон", - зазначається в повідомленні.

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Жінка заявила, що планує податися в Луганськ у гості до дочки і про підписання інформованої згоди на самоізоляцію нібито не пам'ятає.

У пункті пропуску "Бачівськ" (Сумська область) прикордонники затримали 43-річного чоловіка.

"Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці встановили, що громадянин України на початку тижня під час перетину державного кордону в цьому ж пункті пропуску надав інформовану згоду на перебування в самоізоляції упродовж 14 діб із метою дотримання протиепідемічних заходів. Але взятого на себе зобов’язання він також не дотримався", - повідомляє Держприкордонслужба.

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Дані про порушення були передано в Національну поліцію. На порушників було складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185084
 
 
 Топ коментарі
 
Закрыть на несколько лет моральных уродов . И показать это по всем каналам ТВ
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И это не обязательно, достаточно участковым наведаться к паре-тройке и оштрафовать каждого на 17 тысяч, молва быстро разнесет новость и в СМИ напечатать, и будут сидеть по домам как мышки. Ничего сложного, работать надо! Проще всего расписаться в бессилии.
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Закрыть на несколько лет моральных уродов . И показать это по всем каналам ТВ
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https://www.youtube.com/watch?v=8ITx3xh44WQ

посмотрите на народных самоизолянтов )))
зеленский,ну ты брехло )))
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Штрафы не работают. Сажайте их на цепь и к батареи.
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Штрафы работают, если реально штрафовать таких десятками на крупные суммы на первый раз, а на второй - бросать за решетку, как в Китае.
И обязательно освещать это во всех СМИ - чтобы до эгоистичных долбодятлов дошло, что нарушение самоизоляции грозит лично им большими неприятностями.
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И это не обязательно, достаточно участковым наведаться к паре-тройке и оштрафовать каждого на 17 тысяч, молва быстро разнесет новость и в СМИ напечатать, и будут сидеть по домам как мышки. Ничего сложного, работать надо! Проще всего расписаться в бессилии.
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Не факт... Некотрых, так называемых "людей", надо в зоопарке держать.
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у нас полицейский оказался заражённым .зная ихние ежеутренние собрания в кучу по идее уже половина отдела должна быть заражена .так вот мне интересно можно теперь каждому полицейскому говорить - не подходи ко мне заразный или ещё недельку нужно подождать?
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оту что ехала в Луганск к дочери...надо было пропустить...но обратно больше не пускать
(одно жаль...если уже больна, то по пути могла заразить сотни)
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Їм треба на лобі ставити клеймо! А як ще ми зможемо їх ідентифікувати?
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я це зразу казав - зелену крапку (як у індусів червона) межи бров на лобі... аби ще й фосфорицирувала у ночі (щоб здалеку було видно)...бо меж їхньому па-пріколу нема...
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Стыдно перед теми кого камнями закидали..Походу не тех
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И таких как эти - не менее половины от подписавших согласие на самоизоляцию...реально дебилы...
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Ніхто не зобов'язаний підписувати ці фількіни грамоти
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Хто хотів, щоб його забрали на Батьківщіну - зобов'язаний був. Інакше не забрали б і правильно зробили б - егоїстичні паскуди нехай сидять там, де сидять - якщо їм плювати на співгромадян - то на них самих маємо наплювати.
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Ну значит если ты не обязан это подписывать, тогда в целях безопаность населения Украины выставлять на границе заград отряды и пулемётами вас отмороженных мразей, отправлять в космос развлекаться. Скоро люди сами будут самоорганизовываться раз власть не думала, когда орды разнощиков смертельной болезни пускала и будут вас отправлять на вечную свободу.
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Нужно любого, кто нарушил обязательства по самоизоляции, выводить за КПП на границе в лугандонией и отпускать в сободное гуляние в лугандонию. При этом никакие права гражданина не нарушаются, ведь лугандония это же тоже территория Украины. Всё будет законно. Хочешь гулять и развлекаться, пожалуйста, но в не карантийной зоны. Со всех областей таких ублюдков свозить и пендалем на прогулку в лугандонию отпускать. Пускай погуляют....
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сильно ти роздухаривсьо, почни з куршавельських туристів, покажи на що спроможний, самоорганізований ти наш
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