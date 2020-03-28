 Прикордонники затримали в Луганській і Сумській областях двох громадян, які порушили зобов'язання щодо самоізоляції

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"На один із пунктів пропуску в Луганській області для виїзду в Російську Федерацію прибула 44-річна громадянка України. Під час проведення контрольних операцій прикордонники встановили, що 22 березня рейсом із Греції українка прилетіла в аеропорт "Бориспіль", де власноруч оформила інформовану згоду на проведення обов'язкових заходів щодо самоізоляції упродовж 14 діб. Але взятих на себе зобов'язань жінка не дотримувалася, оскільки вже 27 березня прибула в пункт пропуску "Мілове", щоб перетнути державний кордон", - зазначається в повідомленні.

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Жінка заявила, що планує податися в Луганськ у гості до дочки і про підписання інформованої згоди на самоізоляцію нібито не пам'ятає.

У пункті пропуску "Бачівськ" (Сумська область) прикордонники затримали 43-річного чоловіка.

"Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці встановили, що громадянин України на початку тижня під час перетину державного кордону в цьому ж пункті пропуску надав інформовану згоду на перебування в самоізоляції упродовж 14 діб із метою дотримання протиепідемічних заходів. Але взятого на себе зобов’язання він також не дотримався", - повідомляє Держприкордонслужба.

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Дані про порушення були передано в Національну поліцію. На порушників було складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.