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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено в'їзд до Луганської та Донецької областей

З 28 березня запроваджено обмеження на в'їзд до Луганської та Донецької областей у зону проведення операції Об'єднаних сил із боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що стосуватиметься деяких категорій громадян.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Ці заходи передбачають, що перетин лінії проведення операції ОС із боку Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей обмежено для людей, які не мають реєстрації на території Донецької та Луганської областей.

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Також обмежено переміщення людей, які зареєстровані та проживають у Луганській та Донецькій областях, на території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Жителям Донецької та Луганської областей також рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

Перетин кордону областей дозволено:

  • особам, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;
  • особам, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;
  • особам, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей або навпаки;
  • медичним працівникам, які в за потреби залучатимуться до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
  • працівникам засобів масової інформації за наявності акредитації для роботи в районі операції Об’єднаних сил;
  • представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;
  • представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;
  • особам які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб включених до складу ООС.

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Винятки робитимуть лише в разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру або у разі критичних життєвих обставинах за наявності відповідних документів.

Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено вїзд до Луганської та Донецької областей 01
Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено вїзд до Луганської та Донецької областей 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185083
 
 
 Топ коментарі
 
Шесть лет прошло . Беда помогла .
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Ось і віддали Росії області цілком.
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"Я - дилер Ахметова, тьфу, врач скорой помощи, везу папику ништяки из Амстердама, тьфу, гуманитарную допомогу от "красного креста". "Проезжайте!"
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Зебилы собираются сдать области и чтобы патриоты не могли приехать Зеля закрыл въезд
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Фактически это означает дефрагментацию Украины. Скоро другие области начнут подтягиваться. Это автаркия и развал страны......
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Це було і при Порошенко, а не прийшов Зе і так зробив🐸 Так, прихильник Зе?
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"представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МКККИ" - вот эти и привезут как раз всю срань
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Суть медичної реформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔
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"Я - дилер Ахметова, тьфу, врач скорой помощи, везу папику ништяки из Амстердама, тьфу, гуманитарную допомогу от "красного креста". "Проезжайте!"
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Пропускати в ОРДЛО лише, якщо людина хвора на короновірус.
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Здоровых тоже . Нормальные туда не едут .
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да пусть едут кто хочет и зачем хочет.... мало ли, может больным в лугандоне болеть удобнее!!! главное обратно никого не выпускать! как система ниппель в велосипедной камере - туда дуй, назад йух!!!!!
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
(с)
😇
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С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…
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С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области ........................в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, Источник: https://censor.net.ua/n3185083
Второй день херню пишут. Чи военные никто не читает? Куда ограничен въезд? " Вся Одесса очень велика" Границы Луганской и Донецкой области НЕ СОВПАДАЮТ с границей зоны проведения операции Объединенных сил.
Опус Цензора никакой информации в себе не несёт. Вставлен для заполнения окна в подаче новостей. Стыдно Бутусову погрязать в невежестве.
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да всё ты поняла прекрасно. целкой не надо прикидываться!
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надо всё перекрыть наглухо и мало того обрезать все комуникации. карантин ведь. заодно проверим как план "Б" зельца работает и сможет ли страна прожить без "кормильцев Украины". я думаю что мы ничего не потеряем а деньги сэкономим.
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подковерные подписи ермаковские , что пообещали рашистскому барину и подписали , то и выполняют-(украинское Преднистровье )
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пока что он (ермак) подписал только своеобразный протокол о намерениях.... а далее учитывая бешеную реакцию на эту куйню украинцев (и даже определенной части слуг) красивый еврей ермак идти побоялся (себе дороже, можно сгореть). поэтому по словам вице-премьера по окуппированым территориям резникова - подписание фигни о переговорной платформе (25.03) было отменено и заодно заявлено рашистам, что всякие разговоры в минске об особом статусе лугандона навсегда прекращаются. вот на сегодня пока так..... обкакался ермак со своими хотелками и поэтому сейчас молчит. что будет дальше? время пркажет!
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а что показывают ограничения на вьезд?....ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.( а сколько народу. на неподконтрольных Украине территориях ее имеют?
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никаких критических не должно быть, иначе это уже не запрет, а многоходовочка
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