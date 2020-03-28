 Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено в'їзд до Луганської та Донецької областей

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Ці заходи передбачають, що перетин лінії проведення операції ОС із боку Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей обмежено для людей, які не мають реєстрації на території Донецької та Луганської областей.
Також обмежено переміщення людей, які зареєстровані та проживають у Луганській та Донецькій областях, на території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Жителям Донецької та Луганської областей також рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.
Перетин кордону областей дозволено:
- особам, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;
- особам, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;
- особам, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей або навпаки;
- медичним працівникам, які в за потреби залучатимуться до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- працівникам засобів масової інформації за наявності акредитації для роботи в районі операції Об’єднаних сил;
- представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;
- представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;
- особам які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб включених до складу ООС.
Винятки робитимуть лише в разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру або у разі критичних життєвих обставинах за наявності відповідних документів.
дилер Ахметова,тьфу, врач скорой помощи, везу папику ништяки из Амстердама,тьфу, гуманитарную допомогу от "красного креста". "Проезжайте!"
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
(с)
😇
Второй день херню пишут. Чи военные никто не читает? Куда ограничен въезд? " Вся Одесса очень велика" Границы Луганской и Донецкой области НЕ СОВПАДАЮТ с границей зоны проведения операции Объединенных сил.
Опус Цензора никакой информации в себе не несёт. Вставлен для заполнения окна в подаче новостей. Стыдно Бутусову погрязать в невежестве.