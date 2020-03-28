 Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ

Про це йдеться в указі президента №123/2020 року, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з указом, головнокомандувач ЗСУ здійснює такі завдання:
- здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними силами України;
- здійснює управління застосуванням Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
- визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних сил України для передачі його командувачу об’єднаних сил;
- організовує підтримання спроможностей до застосування Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
- здійснює контроль готовності Збройних сил України, а також сил і засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави;
- організовує контроль стану забезпечення Збройних сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;
- звітує перед президентом України та міністром оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування;
- затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття ними необхідних спроможностей до виконання завдань оборони держави;
- затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони під час виконання завдань оборони держави;
- організовує спільну підготовку Збройних сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних спроможностей до виконання завдань оборони держави;
- організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;
- видає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання у 3бройних силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;
- затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України;
- встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб;
- вносить в установленому порядку клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3бройних сил України та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;
- виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативна-правових актів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
"РФ подготовила для ГА ООН "антикоронавирусную декларацию" с отменой санкций"
Только ЕС и США не вводили на эти категории товаров санкции.
Вывод - у Хла ("Сказочника обнуленного") прогрессирующая деменция, у Анчурии проблемы с продовольствием и медикаментами и могут как варвары рынуть в Украину..
Санкции вводились против друзей Хла.
А уже ***** в ответ ввело самосанкции с уничтожением продуктов и запретом ввоза лекарств.
Так зачем оно просило мировых лидеров снять свои же санкции?"??????
Даже немцев уже купили, поют с ними в одну дуду.
Этот пост написан ветераном АТО,
другом погибшего Сенсея и врага Авакова
Можно выложит но там мат много мата.
СБУ почему тишина....
😁
Концерт 95 кварталу дуже затягнувся.
Надо давить на всех уровнях...на зе - ехайНХ, та побыстрей...
Все, що вони наприймають таким чином з успіхом скасують в конституційному суді.
Хоча може на це і розрахунок