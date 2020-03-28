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 Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача Збройних сил України.

Про це йдеться в указі президента №123/2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, головнокомандувач ЗСУ здійснює такі завдання:

  • здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними силами України;
  • здійснює управління застосуванням Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
  • визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних сил України для передачі його командувачу об’єднаних сил;
  • організовує підтримання спроможностей до застосування Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
  • здійснює контроль готовності Збройних сил України, а також сил і засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави;
  • організовує контроль стану забезпечення Збройних сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;
  • звітує перед президентом України та міністром оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування;
  • затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття ними необхідних спроможностей до виконання завдань оборони держави;
  • затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони під час виконання завдань оборони держави;
  • організовує спільну підготовку Збройних сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних спроможностей до виконання завдань оборони держави;
  • організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;
  • видає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання у 3бройних силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;
  • затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України;
  • встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб;
  • вносить в установленому порядку клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3бройних сил України та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;
  • виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативна-правових актів.

Читайте також: Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185081
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский полностью от реальности оторвался. Живет в придуманном своем мирке..... принимает противоположные по смыслу решения... типичная шизофрения.... Остановите его! на койку и галлоперидола курс.
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Зеле убегать совсем скоро на рассею, а он утверждает полномочия главнокомандующего. Зеля, мы вернём настоящего главнокомандующего совсем скоро, а ты будешь главнокомандующим в одиночной камере на зоне
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Жить стало лучше, жить стало веселее...

Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 4519
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Зеленский полностью от реальности оторвался. Живет в придуманном своем мирке..... принимает противоположные по смыслу решения... типичная шизофрения.... Остановите его! на койку и галлоперидола курс.
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коментар відмічено як спам  
 
Зеле убегать совсем скоро на рассею, а он утверждает полномочия главнокомандующего. Зеля, мы вернём настоящего главнокомандующего совсем скоро, а ты будешь главнокомандующим в одиночной камере на зоне
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все мутит-мутит, заняться больше нечем. кто ему эти мутки подсказывает
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Пане Володимире, а як там з повнловаженнями Вашого Єрмака? Чи то пак Путінського ...
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Той касапський Єрмак сибірськими козаками командував, а нашому Єрамку - кремлівський Козак команди ***** передає для виконання ... Тільки цілі не змінні- росширення касапії...
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Импортозамещенние:
"РФ подготовила для ГА ООН "антикоронавирусную декларацию" с отменой санкций"
Только ЕС и США не вводили на эти категории товаров санкции.
Вывод - у Хла ("Сказочника обнуленного") прогрессирующая деменция, у Анчурии проблемы с продовольствием и медикаментами и могут как варвары рынуть в Украину..
Санкции вводились против друзей Хла.
А уже ***** в ответ ввело самосанкции с уничтожением продуктов и запретом ввоза лекарств.
Так зачем оно просило мировых лидеров снять свои же санкции?"??????
Даже немцев уже купили, поют с ними в одну дуду.
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Ермак-кадровый офицер СЗР РФ.
Этот пост написан ветераном АТО,
другом погибшего Сенсея и врага Авакова

Можно выложит но там мат много мата.
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Присяги на верность Украине не принимал , работает за президента Украины
СБУ почему тишина....
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Справа Гандзюк вийшла на фінішну пряму перед тим, як мене усунули від повноважень, - Тріпак Венедиктовой и зе это очень не нужно....
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Жить стало лучше, жить стало веселее...

Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 4519
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А што да Бубачкі ў галоўнакамадуючага не было паўнамоцтваў?
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Главнокомандующий должен главнокомандовать, делов-то.
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Нас ждут интересные времена. Цена рузьге нефти упала до уровня времен распада совка. Надеюсь, что те кто держат на палочке Зеленскага, понимают, что разворот на восток, это смерть? Там развал скоро...на медни....
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7 пункт найкращий. Сам собі режисер. Який баобаб написав це
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Розпочалась мирна передача влади Порошенку. Спочатку поновлять на посадах всіх звільнених військових, потім генпрокурора, потім голову СБУ і так далі. Прохання зберігати спокій, залишатися вдома та не піддаватися на провокації коронавірусу.
Концерт 95 кварталу дуже затягнувся.

Надо давить на всех уровнях...на зе - ехайНХ, та побыстрей...
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А до зеленського головнокомандувач мав інші повноваження? Все, аби кожного дня писали, говорили, показували найвеличнішого. Вам не набридло, українці?
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он и с меньшими полномочиями предал все и всех кого мог, а теперь ....
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Проведення засідання Ради в її внутрішньому дворі не порушує регламент

Все, що вони наприймають таким чином з успіхом скасують в конституційному суді.
Хоча може на це і розрахунок
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