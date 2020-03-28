EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  37050  281
Матеріали за темою:
Все про:Вілкул Олександр (181) карантин (1437) Кривий Ріг (297) медицина (926) лікування (310) COVID-19 (2264) коронавірус (982)

 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина

Жителька Кривого Рогу Олена Бабаєва розповіла, як у місті лікують її сина, у якого підозрюють двостороннє запалення легень: ліків немає, тестів на коронавірус немає, медики боятися лікувати пацієнтів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мешканка Кривого Рогу Олена Бабаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора мого сина з роботи забрала швидка допомога. Привезли в першу міську лікарню. Він зателефонував із приймального відділення о 17:00, попросив привезти йому речі, адже забрали безпосередньо з роботи. Ми живемо в іншому районі, поки зібралася, дісталася, то минуло години півтори. У нього температура 38, лежить у палаті, жодної допомоги не надають, бо в лікарні нічого немає. Це відповідь чергового лікаря", - розповіла вона.

Читайте також: Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров

"Дають перелік ліків зі словами, що доставити треба терміново. Мчу в аптеки. Час 19:30, вони починають закриватися. Поки знайшли все за переліком,  20:00. Повертаюся в лікарню, син лежить у терапії, лікар діагноз не каже. Просто ніколи йому зі мною спілкуватися. Намагаюся з'ясувати, що з ним.  Каже, що поки нічого не відомо, зараз прийде медсестра і все мені розкаже. Чекаю ще 20 хвилин. Вона, бачте, боїться, що у нього короновірус. Як до нього йти? Бере всі ліки, перелік я докладу, і каже, що це до завтра. Потім треба новий. Я цікавлюся у лікаря, а чи робили йому тест на коровірус. Він відповідає, що навіть в очі їх не бачив. Водночас Олександр Вілкул всім розповідав, що Кривий Ріг забезпечив особисто", - додала вона.

"Я шокована. Їду додому. Через пів години дзвінок від сина. Йому стало гірше. Його переводять до реанімації, але потрібно терміново ще ліки. Слухавку бере лікар і диктує. На моє прохання почати щось робити, відповідь проста: "Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі". 22:00. Всі аптеки в районі закрито. Викликаю таксі.  Величезне спасибі водієві. Їдемо в пошуках чергової аптеки, знаходимо аж на 95-му кварталі. Знову в лікарню. Там кажуть, що підозра на двостороннє запалення легень і дають новий список. На запитання, де всі ліки з терапії, вони відповідають, що не знають, мав забрати син. Але в його стані я взагалі не впевнена, що він щось зміг зібрати. Переглянувши список, кажуть, що їм із нього нічого не потрібно. Отримую новий. До дев’ятої ранку треба бути в лікарні з новою партією ліків, миючих і засобів для чищення. Ось це наша підготовка до епідемії?!!! Просто бракує слів!!! І їздити треба щодня. І це в той час, коли такі обмеження. ГАНЬБА!!!! У місті навіть платно можна зробити тест!" - констатувала вона.

Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина 01
Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина 02
Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185080
 
   
 Топ коментарі
 
А копію виборчого бюлетеня від 21 квітня 2019 року не пробували до голови прикладати чи жувати? Вы в Украине, у нас ничего нет, визите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына - Цензор.НЕТ 8334
 показати весь коментар
 
Голосовали по-приколу, теперь вас будут лечить тоже по-приколу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
У нас просто не тестируют . У сотрудника тесть сейчас в областной больнице с двух сторонним воспалением легких у же подключили к аппарату ,но тест не делают . шедевральный аргумент " у нас много тестов на грипп пока их не используем на короновирус тестировать не будем " У дочки сокурсница вторую не делю кашель и температура ,врач домой отказался приходить ,а в поликлинику с температурой не пускают . А по статистике мы лучше всех.
 показати весь коментар
 
 
У нас в Кропивницком ситуация такая же .

Пани, вся страна - Украина - потеряла независимость, стала зависимой территорией, курируемой "западными партнерами". Что с туземцами - так в метрополиях и раньше на это было плевать, а тем более сейчас......
Рассчитываете только на себя, друзей, близких....
 показати весь коментар
 
Це жах.Наслідки царювання неЛоха.Він то в Ізраїль побіжить.Як його папа казав - ви біомасса.
 показати весь коментар
 
 
Просто какое то Сомали. Нет слов. Это последствия 30-ти летнего правления олигархической системы. Какая Европа, вы что. Африка и не более.
 показати весь коментар
 
 
- чому закриті аптеки?
- коронавірус не лікується, тільки симптоматична підтримка і це не тільки в Україні, так в усьому світі
- лікар очевидно хабарник і мерзотник
 показати весь коментар
 
С больницами всегда была такая ситуация. Или кто-то ожидал чего то другого? А сынку этому п*сды хорошей вломить нужно, уверен не за несколько часов на работе заболел а небось несколько дней на работу больной шлялся и людей заражал!
 показати весь коментар
 
Над украинскими государственными больницами надо вывешивать надпись как у Данте Алигьери: 'Оставь надежду всяк сюда входящий'.
 показати весь коментар
 
 
Госапарат пржирает 40% бюджета. Оставить Армию 10% а остальных люди хай сами нанимают за свои податки .Хватит играть в государство которого нет есть корыто и свиньи возле него. Самоуправление и каждая громада на себя надеется.
 показати весь коментар
 
 
ПреЗЕдент, ты Цензор читаешь?! Отзовись!!! Скажи в своём очередном месендже к стране, что я читаю новости на Цензоре. А то может ты реально не в курсе что в стране творится?
 показати весь коментар
 
 
По готовності до приходу коронавірусу ВОЗ визначила що Україна знаходиться на 94 місці , між Сенегалом та Зімбабве . Типова ситуація для країни де панує мафія і олігархат в руках яких суди , МВС , прокуратура та законодавці .
 показати весь коментар
 
 
Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина - Цензор.НЕТ 6311

На криворожских ОИК закончился подсчет голосов. В первом туре президентских выборов в Украине большинство жителей Кривого Рога проголосовали за Владимира Зеленского.

За этого кандидата на пост главы государства проголосовали 204 тысячи 668 горожан.

Второе место, по результатам голосования на выборах Президента Украины в Кривом Роге, занял криворожанин Александр Вилкул. За него проголосовали 70 тысяч 159 горожан.
 показати весь коментар
 
 
Здоровья пареньку, быстрейшего выздоровления, но какого черта он на работе сидел, если знал что болеет??? Тут ситуация обоюдная, сам плевал на всех, разносил заразу, а государство не обеспечило медиков!
 показати весь коментар
 
 
А зебилам наклейки ЗЕ на хлебальник вместо масок.
 показати весь коментар
 
 
шо кривбассцы теперь вы поняли кого вы подарили украинцам? поняли? ну тогда лапшу с ушей снимайте.....
 показати весь коментар
 
 
Я извиняюсь, а кривбассцы чем хуже остальных 73% украинцев «сделавших» Украину вместе? Почему они «подарили»? Или они Зеленского всем Кривым Рогом зачинали, растили и в люди выводили? В чем они виновнее тех миллионов имбецилов, которые запоем смотрели Слугу Народа и выбрали себе в президенты персонажа из сериала, а не реального человека?
 показати весь коментар
 
 
я наверное повторюсь , но еще раз напомню то о чем я много раз уже говорил - я тоже никогда не думал, что у нас в Украине 73% населения дебилы. по поводу кривбасса - вы никогда не задумывались о том, что только про зэка и про зельца придумали подобные кричалки? почему подобного нет про кравчука, кучму, про юща и про пороха? наверное заслужил зеля этого.... скоро год как у власти ваш землячок из кривого рога и нет ничего!!!! о вашей обиде - родился ходил в детсад, в среднюю школу, в т.н. университет, начинал свою шоудеятельность он всетаки в Кр Роге? согласны? ну и не надо из нас лохов делать....
 показати весь коментар
 
 
Родина 95-го Квартала. У них свои методы.
 показати весь коментар
 
 
Скажите,в роддоме или онкологии по другому?.Все врачи стали сознательными вдруг?Я в 1979 году искал лекарства по всему Союзу,чтобы спасти дочь с сепсисиом 3 месяцев от роду?Не лучше было с сыном новорождённым в 2000 году,когда мне пришлось из Харькова в Белгород 18 летнего пацана посылать,чтобы купить нужный антибиотик,?.Но тут попался прекрасный врач.Дозы были взрослые и кололи наш антибиотик многим деткам .Список в роддоме на очень большие деньги давали,да ещё и жене нужны были лекарства.Наши врачи -рвачи.Это родимое пятно!Есть среди них прекрасные и сердобольные,как и среди полиции,но это если вам повезёт.Женщине не повезло.Такое в наших больницах ещё с совка. ,при всех властях.
 показати весь коментар
 
 
Врачи в данном случае при чем? Где возьмет медикаменты,трижды сердобольный врач в больницы если их нет?
 показати весь коментар
 
 
тупой и еще тупее Врачи могли колоть его жене и ребенку пенициллин 4 раза в день, с шишками на жопе на год жизни, а послали за цефалоспорином - 2 раза в день, эффект через 3 дня уколов.
Идиот.
 показати весь коментар
 
Как можно было выбрать Вилкула? Тридцать лет и все те же грабли. Это как Куличенко был вечным мером Днепра. Вилкул - это какими дебилами надо быть что бы за него голосовать, так же как в Харькове за кернеса.
 показати весь коментар
 
 
І щоб сумнівів не залишилося https://rozetka.com.ua/ua/personal_protective_equipment/c2798842/producer=buk/
Доречі, а в митній декларації, коли Зелень ці респіратори вивозила, вартість вказували 2 грн.
Красти, так красти, навіть на митних платежах "зекономили", може їм ще і ПДВ повернули. Ненажерливі зелені мародери.
І іще, багато перепродують саме з Кривого Рогу. Випадковість?
 показати весь коментар
 
 
Ну, да? І пару днів і пару пару днів я іх якраз шукав там
 показати весь коментар
 
и это при том, что наш преЗЕднет сам с Кривого Рога... он даже для своего города ничего не хочет сделать, что говорить про всю Украину?
 показати весь коментар
 
 
так он и не думает по тому, что в Украине ему уже не жить, Ростов, Израиль, вот что ждёт его.
 показати весь коментар
 
 
а что у нас в Украине было хорошее за все годы самостийности и незалежности ?
 показати весь коментар
 
Мордва, как скрепоносная Орда поживает?
 показати весь коментар
 
 
Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына.

Нехай порадить синові прикладати портрет преЗедента до хворого місця...
 показати весь коментар
 
 
А почему список лекарств написан не на украинской мове...?
 показати весь коментар
 
Зебільня, чого ви не зустрічаєте свого янелоха як ми зустрічаєм свого ГетьманаВи в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина - Цензор.НЕТ 5033
 показати весь коментар
 
 
Он же им пайки сегодня разослал, моклодец такой
 показати весь коментар
 
да, это так.
а тебе твой маланец что прислал? то, что на дне его гандона было?
 показати весь коментар
 
 
тут нет никакого позора.
так народ встречает своего Вождя.
не галимого пархатого клоуна "из-квартала" - а Вождя.
 показати весь коментар
 
 
Порох обозначил новую Европейскую Украину без боярышника,обнуления сроков и убийства политических оппонентов, и всегда говорит правду что санкции не на пользу.К сожалению зеленый неадекват - потерянные 5 лет в развитии страны, кстати бобики , вы почему в налепках зе вместо масок?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пороху ещё никто так не отсасывал с заглотом,как его тупые боты.не удевительно,почему вас имела власть пороха,пока вы гетьману сосали
 показати весь коментар
 
 
"удИвительно" пишуть на рассєнському койне саме таким чином.

Чому ЗеБіли, тобто хАхли-малороси, такі придуркуваті та безграмотні? Не знають не тільки української, своєї рідної мови, ігнорують її, а рассєянським койне тільки бе, бекають, як тупі вівці. Проте не дивно, який в них криворізький квартальный воШьдь, такий і зебільний лохторат.))навпаки також буде вірно.)
 показати весь коментар
 
Это какая-то порохоботка - провокаторша. Если Вилкул сказал, что тесты есть, то они есть! Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина - Цензор.НЕТ 3949
 показати весь коментар
 
 
*В ОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии* (с) омбудсмен Людмила Денисова
 показати весь коментар
 
 
Завтра омбусмен Людмила Денисова будет инспектировать Крым. Это важнее, чем то, творится в Кривом Роге...
 показати весь коментар
 
 
вторая статья такая...пил бы чай горячий и душ вирус улител бы и стиральным порошком горло паласкать)
 показати весь коментар
 
Це схоже на фейк, зайдіть на сторінку Алена Бабаева, може я помиляюсь???
 показати весь коментар
 
 
Санэпидемслужбу, службу по мониторингу экологии в стране убрал Порошенко и его команда. Что можно сделать за 10 месяцев? Можно построить дом? А медицину можно поднять хоть как-то? Результаты Зе-команды будут немного позже. Но следить за их действиями можно и нужно уже. Критиковать, писать.
 показати весь коментар
 
 
Что можно сделать за 10 месяцев? Можно построить дом? А медицину можно поднять хоть как-то?

Не хвилюйтеся ви так. Що можливо зробити за 10 місяців? Ну, шмаркля довела, що можливо обрушити надходження в бюджет, надходження митних зборів, почати визнавати колаборантів з ОРДЛО, відбілюючи паРашу, та чати з нею таємні переговори про зраду українських інтересів та капітуляцію під придуркуватими гаслами за мир, розгубити міжнародну підтримку України, напозичати, як дурний в торбу, по держ. облігаціям під дикі відсотки, а виплачувати вже нема чим, наполягати на прийнятті закону, щоб роздербанити українську землю зразу десятками тисяч гектарів, чого нема ні в одній нормальній країні в світі, проста пєрєстать стрелять, вивівши хлопців з обладнаних позицій у чисте поле посеред зими і заборонити їм нормально відповідати на вогонь ворога, ще можна встигнути відпочити разів вісім за дев'ять місяців... Багато чого шмаркля встигла за цей час.

А ось медицину шмаркля аж ніяк не підніме з тієї причини, що зменшила різко фінансування медичної галузі в порівнянні з часами Порошенко.

Так що, досягнень у шмарклі та її ЗеМанди за ці 10 мвсяців повна торба, а зверху три троянди - коронавірус, повна зупинка економіки і пустий бюджет. Одні досягнення зо 10 місяців у Зе-шмарклі. Далі буде...
 показати весь коментар
 
 
да, результаты будут конечно позже, и так же-ещё хуже, ведь брехло оно самое настоящее, привык в своём квартале брехать, так по старинке и продолжает.
 показати весь коментар
 
 
Результаты Зе-команды будут немного позже.
Верно, через год после принятия закона о продаже земли и очередного транша от МВФ: НИ ЗЕМЛИ НИ ДЕНЕГ. Хорошо ещё обойдется, если долг не увеличится.
 показати весь коментар
 
 
Після того як прочитаєш подібне ще серйозніше будеш дотримуватись карантину... Це просто жесть
 показати весь коментар
 
 
Не знаю фейк не фейк? але у 6 лікарні Дніпра лікуєтся хлопець , який приїхав зза кордону і захворів,запалення легень!. ходить до сімейного, тест на грипп отріцательний, на короновірус не направляють!!. Тести тільки у інфекційній, як швидка привезе! три раза викликали швидку, швидка не бере, лікуйтесь вдома!! ходить на приїом і всіх заражає! але в нас же короновірусу нема!! ((
 показати весь коментар
 
 
Еще и лекарства спионерили.
Не удивительно.
Это малая родина Зебила(((.
 показати весь коментар
 
 
"...поисках дежурной аптеки, находим аж на 95 квартале." Источник: https://censor.net.ua/n3185080
 показати весь коментар
 
 
... кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов.

Це натяк? Це так делікатно виховані люди сказали, що побачили перед собою повного дурня, блазня, що якимось чином в умовах війни та великої кризи став президентом чи не найбільшої європейської краіни?

Що ж, дякуємо вам, ЗеБіли, що ваш тупий вибір веде до вбивства України.
Ви,придуркуваті хАхли-малороси, зробили це разом!

За що, сволото, ви так не любите Україну? Для чого ви,недолугі ідіоти, на рівному місці привели у владу шмарклю та ЗеМанду?
Порошенко був вам поганим? Тепер жеріТе, хоч повилазьТе!
 показати весь коментар
 
 
жесть, как зеленский за год все развалил, такая ж медицина была отреформированная
 показати весь коментар
 
марганцовка очень пригодилась бы к этой смеси ...
 показати весь коментар
 
Ровно то же во всех больницах Украины. И эта практика "пациент платит всегда и за всё" действует уже лет 25.
 показати весь коментар
 
Даже янык свое Енакиево асфальтировал и премии учителям вручал
 показати весь коментар
 
 
вот це новына!!! и причем какая неожиданная, я еще в 2009 году месяц в больнице был (тогда тоже люди много умирали, от свиного) из лекарств бесплатно дали --- ниКуя, все сам покупал, - хотя тимощинчихи пздела что что там раздали... При свыни стало еще веселее, - реформы же, - анализ крови, - иголку ,вату, спирт с собой, все с собой. Мало того параши хотя бы хлоркой бы раз помыли. Счас тут на сайте ботоферме печатают что сивочола свыня - гетьман, угу проиграла клоуна во втором туре, и непонятно как оно туда залезло вообще с 8-9 проц, томос же помог наверное, югга подтвердит
 показати весь коментар
 
 
Нахожусь в Кривом Рогу - тут полная жопа. На заводах фильтры отключили (проверяющие сидят дома) - копоть и смрад на весь город. Тут сдохнут половина людей до конца карантина. А и еще - горсовет выделил пару участков для новых кладбищ, по 200 млн из бюджета каждое. К эпидемии готовы!
 показати весь коментар
 
 
Трындец. Навыписыватьлекарств, а потом - нам из этого ничего не надо? И лекарства исчезли. Охренительная медицина. Или они думают. что у населения кошелек безразмерный? И лечить боятся. Или не знают?
 показати весь коментар
 
 
Украинская медицина полностью уничтожена. В условиях эпидемии коронавируса в государстве наступит коллапс.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору