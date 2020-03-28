 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мешканка Кривого Рогу Олена Бабаєва, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора мого сина з роботи забрала швидка допомога. Привезли в першу міську лікарню. Він зателефонував із приймального відділення о 17:00, попросив привезти йому речі, адже забрали безпосередньо з роботи. Ми живемо в іншому районі, поки зібралася, дісталася, то минуло години півтори. У нього температура 38, лежить у палаті, жодної допомоги не надають, бо в лікарні нічого немає. Це відповідь чергового лікаря", - розповіла вона.
"Дають перелік ліків зі словами, що доставити треба терміново. Мчу в аптеки. Час 19:30, вони починають закриватися. Поки знайшли все за переліком, 20:00. Повертаюся в лікарню, син лежить у терапії, лікар діагноз не каже. Просто ніколи йому зі мною спілкуватися. Намагаюся з'ясувати, що з ним. Каже, що поки нічого не відомо, зараз прийде медсестра і все мені розкаже. Чекаю ще 20 хвилин. Вона, бачте, боїться, що у нього короновірус. Як до нього йти? Бере всі ліки, перелік я докладу, і каже, що це до завтра. Потім треба новий. Я цікавлюся у лікаря, а чи робили йому тест на коровірус. Він відповідає, що навіть в очі їх не бачив. Водночас Олександр Вілкул всім розповідав, що Кривий Ріг забезпечив особисто", - додала вона.
"Я шокована. Їду додому. Через пів години дзвінок від сина. Йому стало гірше. Його переводять до реанімації, але потрібно терміново ще ліки. Слухавку бере лікар і диктує. На моє прохання почати щось робити, відповідь проста: "Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі". 22:00. Всі аптеки в районі закрито. Викликаю таксі. Величезне спасибі водієві. Їдемо в пошуках чергової аптеки, знаходимо аж на 95-му кварталі. Знову в лікарню. Там кажуть, що підозра на двостороннє запалення легень і дають новий список. На запитання, де всі ліки з терапії, вони відповідають, що не знають, мав забрати син. Але в його стані я взагалі не впевнена, що він щось зміг зібрати. Переглянувши список, кажуть, що їм із нього нічого не потрібно. Отримую новий. До дев’ятої ранку треба бути в лікарні з новою партією ліків, миючих і засобів для чищення. Ось це наша підготовка до епідемії?!!! Просто бракує слів!!! І їздити треба щодня. І це в той час, коли такі обмеження. ГАНЬБА!!!! У місті навіть платно можна зробити тест!" - констатувала вона.
Пани, вся страна - Украина - потеряла независимость, стала зависимой территорией, курируемой "западными партнерами". Что с туземцами - так в метрополиях и раньше на это было плевать, а тем более сейчас......
Рассчитываете только на себя, друзей, близких....
- коронавірус не лікується, тільки симптоматична підтримка і це не тільки в Україні, так в усьому світі
- лікар очевидно хабарник і мерзотник
На криворожских ОИК закончился подсчет голосов. В первом туре президентских выборов в Украине большинство жителей Кривого Рога проголосовали за Владимира Зеленского.
За этого кандидата на пост главы государства проголосовали 204 тысячи 668 горожан.
Второе место, по результатам голосования на выборах Президента Украины в Кривом Роге, занял криворожанин Александр Вилкул. За него проголосовали 70 тысяч 159 горожан.
Идиот.
P.S. Видумуєте Ви
Доречі, а в митній декларації, коли Зелень ці респіратори вивозила, вартість вказували 2 грн.
Красти, так красти, навіть на митних платежах "зекономили", може їм ще і ПДВ повернули. Ненажерливі зелені мародери.
І іще, багато перепродують саме з Кривого Рогу. Випадковість?
Нехай порадить синові прикладати портрет преЗедента до хворого місця...
а тебе твой маланец что прислал? то, что на дне его гандона было?
так народ встречает своего Вождя.
не галимого пархатого клоуна "из-квартала" - а Вождя.
Чому ЗеБіли, тобто хАхли-малороси, такі придуркуваті та безграмотні? Не знають не тільки української, своєї рідної мови, ігнорують її, а рассєянським койне тільки бе, бекають, як тупі вівці. Проте не дивно, який в них криворізький квартальный воШьдь, такий і зебільний лохторат.))навпаки також буде вірно.)
Не хвилюйтеся ви так. Що можливо зробити за 10 місяців? Ну, шмаркля довела, що можливо обрушити надходження в бюджет, надходження митних зборів, почати визнавати колаборантів з ОРДЛО, відбілюючи паРашу, та чати з нею таємні переговори про зраду українських інтересів та капітуляцію під придуркуватими гаслами за мир, розгубити міжнародну підтримку України, напозичати, як дурний в торбу, по держ. облігаціям під дикі відсотки, а виплачувати вже нема чим, наполягати на прийнятті закону, щоб роздербанити українську землю зразу десятками тисяч гектарів, чого нема ні в одній нормальній країні в світі, проста пєрєстать стрелять, вивівши хлопців з обладнаних позицій у чисте поле посеред зими і заборонити їм нормально відповідати на вогонь ворога, ще можна встигнути відпочити разів вісім за дев'ять місяців... Багато чого шмаркля встигла за цей час.
А ось медицину шмаркля аж ніяк не підніме з тієї причини, що зменшила різко фінансування медичної галузі в порівнянні з часами Порошенко.
Так що, досягнень у шмарклі та її ЗеМанди за ці 10 мвсяців повна торба, а зверху три троянди - коронавірус, повна зупинка економіки і пустий бюджет. Одні досягнення зо 10 місяців у Зе-шмарклі. Далі буде...
Верно, через год после принятия закона о продаже земли и очередного транша от МВФ: НИ ЗЕМЛИ НИ ДЕНЕГ. Хорошо ещё обойдется, если долг не увеличится.
Не удивительно.
Это малая родина Зебила(((.
Це натяк? Це так делікатно виховані люди сказали, що побачили перед собою повного дурня, блазня, що якимось чином в умовах війни та великої кризи став президентом чи не найбільшої європейської краіни?
Що ж, дякуємо вам, ЗеБіли, що ваш тупий вибір веде до вбивства України.
Ви,придуркуваті хАхли-малороси, зробили це разом!
За що, сволото, ви так не любите Україну? Для чого ви,недолугі ідіоти, на рівному місці привели у владу шмарклю та ЗеМанду?
Порошенко був вам поганим? Тепер жеріТе, хоч повилазьТе!